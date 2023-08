Organisation, die Vermisste aufspürt, wollen Handyfotos mit Gesichtserkennungstechnologie scannen.

Ein Blick auf eine invasive Technologie und ihre Folgen.

Was man scherzhaft als „Gesichtserkennungsindustrie“ bezeichnen könnte, findet immer neue Wege, diese Form der Massenüberwachung zu verkaufen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Und die Befürworter solcher biometrischer Systeme finden immer neue Verbündete. Besonders geschickt wird dies durch die Verknüpfung mit hehren Zielen wie der Suche nach vermissten Personen.

Doch was die gemeinnützigen Organisationen, die sich darauf einlassen, tatsächlich tun, ist komplexer und beunruhigender als der einfache Einsatz neuer Technologien bei der Suche nach vermissten Personen.

Es geht darum, Menschen dazu zu bringen, alle Fotos auf ihren Mobiltelefonen mit Erkennungssoftware von Drittanbietern zu scannen. Und das bedeutet „alle“.

Dies schließt die Frage ein, ob es sich dabei um Fotos von Personen handelt, nach denen gesucht wird, und ob alle anderen Fotos, die ein typischer Nutzer auf seinem Handy hat, von Personen stammen, die zugestimmt haben, dass ihre Gesichter auf diese Weise gescannt werden.

Kritiker würden sagen, dass dies ziemlich beunruhigend und umstritten klingt, aber es ist auch ein genialer Schachzug derer, die diese Technologie vorantreiben und nach Möglichkeiten suchen, diese Datenbanken zu erweitern und damit die Massenüberwachung, die sie ermöglichen, effizienter zu machen.

Die einzige gute Nachricht ist (vorerst), dass die Teilnehmer dies freiwillig tun würden. Keine gute Nachricht gibt es für die unfreiwilligen „Teilnehmer“, deren Bilder zufällig auf den Telefonen der Freiwilligen gespeichert werden.

Seltsamerweise wird darauf bestanden, dass die Anonymität der freiwilligen Teilnehmer gewahrt bleibt. Wiederum kein Wort über die Anonymität derer, deren Fotos sie besitzen.

Vor allem birgt das plattformübergreifende Scannen von Gesichtern, auch wenn es für einen guten Zweck geschieht, die Gefahr, dass die Privatsphäre des Einzelnen mit Füßen getreten wird. Jedes Selfie, jede gemeinsame Erinnerung, jede unschuldige Interaktion wird zum potenziellen Futter für eine gigantische Überwachungsmaschinerie. Auch wenn die Absicht darin besteht, vermisste Personen zu finden, ist der Nettoeffekt, dass jeder potenziell „beobachtet“ wird.

Auch wenn Wohltätigkeitsorganisationen diese Instrumente mit den reinsten Absichten einsetzen, gibt es keine Garantie dafür, dass andere sie nicht für schädlichere Zwecke nutzen. Ohne strenge Überwachung besteht die Gefahr, dass die Technologie in die falschen Hände gerät oder von böswilligen Akteuren missbraucht wird. Im schlimmsten Fall könnten Stalker, Betrüger oder sogar autoritäre Regierungen diese Instrumente zur Verfolgung und Unterdrückung von Einzelpersonen einsetzen.

Die Zulassung einer solch weitreichenden Nutzung der Gesichtserkennung, selbst für einen lobenswerten Zweck, könnte die Massenüberwachung normalisieren. Heute geht es um vermisste Personen, morgen vielleicht um die „öffentliche Sicherheit“ und übermorgen um kommerzielle Zwecke. Die Grenze zwischen legitimer Nutzung und Missbrauch könnte leicht verschwimmen und zu einem Überwachungsstaat führen, in dem persönliche Freiheit und Anonymität zu Relikten der Vergangenheit werden.

Gesichtserkennung ist zwar fortschrittlich, aber nicht unfehlbar. Die Technologie kann Personen falsch identifizieren, was zu erschreckenden Fehlalarmen führt. Stellen Sie sich vor, wie traumatisch es sein kann, fälschlicherweise als vermisste Person identifiziert oder – schlimmer noch – aufgrund eines Softwarefehlers oder einer Datenkorruption fälschlicherweise mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Gesichtserkennungsalgorithmen verzerrt sind. Sie können bei bestimmten demografischen Gruppen weniger genau sein, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer falschen Identifizierung führt.

Die Anhäufung so großer Mengen von Gesichtsdaten ist ein interessantes Ziel für Hacker. Eine mögliche Datenpanne könnte Millionen von Menschen dem Risiko von Identitätsdiebstahl, Betrug oder sogar körperlichem Schaden aussetzen. Die Hüter dieser Daten stünden vor der Herkulesaufgabe, ihre vollständige Sicherheit zu gewährleisten – eine Herausforderung, an der selbst Technologiegiganten zuweilen gescheitert sind.

Diejenigen, die das Ganze organisieren – und das ist inzwischen eine Allianz von Nichtregierungsorganisationen, die in Europa und Lateinamerika tätig sind – und diejenigen, die diese Bemühungen in den Medien in ein positives Licht rücken, ziehen es vor, das Ganze einfach als „innovativ“ zu bezeichnen.

Das Internationale Netzwerk der Vereinigungen von Verschwundenen (RIAPD), das im letzten Monat seine Arbeit aufgenommen hat, hat seinen „Führer“ in Europa – Spanien. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe ehemaliger spanischer Kolonien und allgemein Länder mit Verbindungen zu Spanien, die alle auf ihre Weise kämpfen: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Peru.

Das hinterlässt den unangenehmen Eindruck, dass ärmere Länder wieder einmal als Experimentierfeld für etwas benutzt werden, das in reicheren Ländern, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nur schwer umsetzbar wäre.

Fälle vermisster Personen hat es leider schon immer gegeben, aber diese „innovative“ Art der Suche nach vermissten Personen gewinnt in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung. Der spanische „Vorreiter“ des Projekts, eine Gruppe namens SOSDesaparecidos, hat erst im März dieses Jahres mit der Gesichtserkennung begonnen.

Und es ist keine abwegige Vermutung, dass dies nur als Vorbereitung für jenes „globale“ Netzwerk diente, das Menschen in einem halben Dutzend lateinamerikanischer Länder umfassen sollte und das bereits im Juli mit der neuen Allianz formalisiert wurde.

Apropos Tempo: Ab September werden weitere NRO – nicht Länder, wohlgemerkt – aus der EU das Projekt/Experiment verstärken.

Die Dinge laufen schnell und effizient, so scheint es, und die Sprache, mit der die sich abzeichnende Einbeziehung von in Europa ansässigen Gruppen beschrieben wird, soll die Dinge noch effizienter machen – durch den Austausch von Instrumenten und Methoden, aber auch durch die „Förderung der internationalen Zusammenarbeit“.

Höchstwahrscheinlich ist das ein Euphemismus für „so viele Freiwillige wie möglich, überall auf der Welt, so schnell wie möglich“.

Joaquin Amills von SOSDesaparecidos hatte einige interessante Bemerkungen zu machen. Zunächst verriet er, dass keine spezielle App benötigt wird, um Freiwilligen das Hochladen von Fotos zu ermöglichen, die als die von vermissten Personen identifiziert wurden – Google Photos wird ausreichen.

Er wies noch einmal darauf hin, dass das System sicher ist und „die individuellen Freiheiten respektiert“, ganz zu schweigen vom Schutz der Privatsphäre – und das liegt daran, dass die Freiwilligen diejenigen sind, die die Fotos weiterleiten.

Interessante Logik, und Amills besteht auch darauf, dass diese Art der Suche nach den als vermisst gemeldeten Personen jetzt „notwendig“ ist.

Aber das ist bis jetzt nicht alles: Abgesehen davon, dass die RIAPD angeblich eine bessere Möglichkeit ist, Vermisste ausfindig zu machen, stellt sie auch einen Rahmen dar, der für die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Regierungsstellen in verschiedenen Ländern genutzt werden soll, wie Amills erklärte.