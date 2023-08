Der Aufstieg des biomedizinischen Sicherheitsstaates während der Covid-Ära

Von Rhoda Wilson

Die Pandemie von 2020 brachte schockierende Einschränkungen mit sich. Zum ersten Mal wurden gesunde Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Impfstoffe, die für den Notfalleinsatz zugelassen sind – d. h. nicht gründlich getestet wurden – wurden allen Bürgern aufgezwungen. Debatten, selbst von Wissenschaftlern, wurden zensiert. Wer sich weigerte, diese willkürlichen Auflagen zu befolgen, konnte verhaftet werden, rechtliche Schritte einleiten oder, wie Dr. Aaron Kheriaty feststellen musste, seinen Arbeitsplatz verlieren.

Was wir im März 2020 sahen, war kein neuer Ansatz für die öffentliche Gesundheit, so Dr. Kheriaty, sondern ein neues Paradigma der Regierungsführung und der Kontrolle von Bevölkerungen auf breiter Ebene – der Aufstieg des biomedizinischen Sicherheitsstaates.

Dr. Kheriaty ist Autor des Buches The New Abnormal: The Rise of the Biomedical Security State, einer nüchternen Analyse und Entlarvung der Tyrannei der Pandemiepolitik und der von ihr verursachten Verwüstungen. Eine Rezension seines Buches können Sie HIER lesen. Auf einem kürzlich abgehaltenen medizinischen Gipfel präsentierte er eine Zusammenfassung einiger seiner Analysen über den Aufstieg des biomedizinischen Staates.

Aaron Kheriaty ist Arzt, Psychiater, Direktor des Programms für Bioethik und amerikanische Demokratie am Ethics and Public Policy Centre in Washington, D.C., und Direktor des Health and Human Flourishing Program am Zephyr Institute in Palo Alto, Kalifornien.

Zuvor lehrte er Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der University of California, Irvine (UCI“), war Direktor des Programms für medizinische Ethik an der UCI Health und Vorsitzender des Ethikausschusses der kalifornischen Behörde für staatliche Krankenhäuser. Dr. Kheriatys Arbeiten sind im Wall Street Journal, der Washington Post, Arc Digital, New Atlantis, Public Discourse, City Journal und First Things erschienen.

Im Folgenden finden Sie seine Rede auf dem Medical Freedom Summit des Mises Institute, aufgezeichnet in Windham, New Hampshire, am 20. August 2023, gefolgt von einem Text, der auf dieser Rede basiert.

Mises Media: Die neue Abnormität | Der Aufstieg des biomedizinischen Sicherheitsstaates, 20. August 2023 (42 Min.)

Was im März 2020 auf den Weg gebracht wurde, war kein neues Paradigma zur Bekämpfung eines neuen Virus oder ein neuer Ansatz für die öffentliche Gesundheit im Hinblick auf eine neue Pandemie. Was im März 2020 eingeführt wurde, war ein neues Paradigma der Regierungsführung und ein neues Paradigma der Kontrolle von Bevölkerungen in großem Maßstab – ein biomedizinischer Sicherheitsstaat.

Dr. Kheriaty glaubt, dass das, was im März 2020 und in den drei Jahren danach eingeführt wurde, eine mindestens 25-jährige Geschichte hat. Er kann den Ursprung dieses biomedizinischen Staates bis zu einer von Anthony Fauci gesponserten Konferenz über öffentliche Gesundheit im Jahr 1989 zurückverfolgen, die in Washington D.C. abgehalten wurde.

Auf dieser Konferenz kam es zu einer subtilen Schwerpunktverlagerung, die, wenn man sie zu Ende denkt, zu Kovid und der Reaktion darauf führte. Was auf dieser Konferenz geschah, war eine Verlagerung von der traditionellen öffentlichen Gesundheit, die den Erreger, das infektiöse Agens, als den zu bekämpfenden Feind ansah, hin zum Menschen als Überträger der Krankheit.

Das Hauptproblem war also nicht der Virus, sondern der Mensch, der der Überträger des Virus sein konnte. Folgt man dieser Ideologie bis zu ihren logischen Schlussfolgerungen, so geht es bei der öffentlichen Gesundheit um die Verwaltung ganzer Bevölkerungen, anstatt zu versuchen, kranken Menschen zu helfen und diejenigen zu schützen, die am meisten gefährdet sind, wenn sie krank werden.

Im Jahr 1989, als die Konferenz stattfand, gab es jedoch noch nicht die technologischen Möglichkeiten, Bevölkerungen in der gleichen Weise wie im Jahr 2020 zu steuern.

Grundlegende Fakten über Covid ignoriert

Es hat 25 Jahre gedauert, bis sich diese subtile Schwerpunktverlagerung im Gesundheitswesen vollzog und zu dem führte, was wir im Jahr 2020 sahen – eine einheitliche Politik: Abriegelungen, Schulschließungen, Maskenpflicht, Impfstoffpflicht und in vielen Ländern Impfpässe.

All diese Maßnahmen ignorierten die beiden grundlegenden epidemiologischen Fakten über Covid, die bereits im März/April 2020 bekannt waren: die tödliche Infektionsrate und die Altersdemografie derjenigen, die für schwere Erkrankungen und Tod anfällig sind.

Die ursprünglich von der WHO angegebene IFR lag bei 3-4%. Das klingt für viele Menschen erschreckend – ein hoch ansteckendes Virus, das 3 oder 4 von hundert Menschen tötet. Dr. Jay Bhattacharya von der Stanford University, einer der Autoren der Great Barrington Declaration, und viele andere fanden heraus, dass viele, die das Virus hatten, asymptomatisch waren. Auf jede Person, die als krank gezählt wurde, kamen 50 weitere, die keine Symptome aufwiesen. Die tatsächliche IFR lag also bei 0,2 %. Dies war jedoch die maximale IFR und war altersabhängig, d. h. sie war bei jüngeren gesunden Erwachsenen oder Kindern niedriger.

Es war schon sehr früh klar, dass es ein erhebliches Altersgefälle gab. Die überwiegende Mehrheit der Verstorbenen war über 70 Jahre alt. Bei Menschen unter 50 Jahren war die IFR in etwa mit der Influenza vergleichbar.

Diese beiden Tatsachen wurden entweder ernsthaft heruntergespielt oder ignoriert, obwohl sie bekannt waren, zugunsten einer Einheitsstrategie, bei der die Maßnahmen auf alle „menschlichen Krankheitsüberträger“ gleichermaßen angewandt wurden – ob wir krank oder gesund, alt oder jung waren, die Eindämmungsmaßnahmen wurden auf die gesamte Gesellschaft angewandt.

Uninformierte, nicht frei erteilte Einwilligung

Der ethische Grundsatz der freien und informierten Zustimmung, der im Nürnberger Kodex verankert ist – dass ein mündiger Erwachsener das Recht hat, einen medizinischen Eingriff abzulehnen oder zu akzeptieren, dass er das Recht hat, die Teilnahme an einer experimentellen Studie abzulehnen oder zu akzeptieren – wurde ohne jede öffentliche Diskussion oder Debatte über Bord geworfen, als die Impfpflicht für mündige Erwachsene eingeführt wurde.

Impfstoffe, die im Rahmen einer Notfallzulassung genehmigt werden, sind per Definition experimentell. Laut der US-amerikanischen Website ClinicalTrials.gov sollten die klinischen Versuche mit den Kovid-Injektionen erst mehr als ein Jahr nach Beginn der weltweiten Massenimpfkampagne abgeschlossen werden. Das geschätzte Enddatum für die klinischen Studien von Pfizer-BioNTech war der 2. Mai 2023, für Moderna der 27. Oktober 2022, für AstraZeneca der 14. Februar 2023 und für Janssen der 2. Januar 2023.

Eintreten für ethische Grundsätze

Dr. Kheriaty war von Beginn der Pandemie an an der Entwicklung von Impfstrategien für die USA beteiligt. Die Dinge änderten sich für ihn jedoch 2021, als die Universität von Kalifornien ihren Vorschlag für eine Impfpflicht vorlegte.

„Unsere Gruppe im Büro des Präsidenten, die aus allen fünf Universitäten besteht, wurde nicht konsultiert. Es gab keine Debatte, keine Diskussion“, sagte er.

„Ich fand das sehr rätselhaft, denn mir war klar, dass von allen Maßnahmen, die wir im ersten Jahr [bis] anderthalb Jahre nach der Pandemie entwickelt hatten, die Impfpflicht definitiv die ethisch umstrittenste und die öffentlich umstrittenste sein würde. Und so dachte er sich: ‚Warum wird diese Politik einfach von oben verordnet, ohne den üblichen Prozess der Prüfung, Diskussion und Debatte zu durchlaufen?'“

Universitäten waren die ersten Einrichtungen in den USA, die Impfungen vorschrieben, so Dr. Kheriaty. In einem Versuch, eine Debatte über Impfvorschriften anzustoßen, veröffentlichte er einen Artikel im Wall Street Journal, in dem er argumentierte, dass Impfvorschriften für Universitäten unethisch seien. Der Artikel führte jedoch weder an der Universität noch im Büro des Präsidenten zu einer Diskussion. Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels beschloss die Universität das Mandat und begann mit dessen Umsetzung.

Als Nächstes wurden Krankenschwestern entlassen, weil sie von ihrem Recht Gebrauch machten, einen experimentellen Impfstoff abzulehnen. Auch Studenten wandten sich an ihn und erklärten, dass sie sich nicht impfen lassen wollten, aber befürchteten, ihre Stelle oder ihr Stipendium an der Universität zu verlieren. Aufgrund der drakonischen Politik konnten die Studenten nichts tun, sagte er.

Die Veröffentlichung eines Artikels gegen diese Politik schien nicht auszureichen, und Dr. Kheriaty war der Meinung, dass er etwas unternehmen müsse, um die Politik zu ändern. Also reichte er im August 2021 beim Bundesgericht eine Klage gegen die Impfpflicht der Universität ein. Als Reaktion darauf beurlaubte ihn die Universität sehr schnell zu einer Untersuchung. Einen Monat später wurde er unbezahlt vom Dienst suspendiert und einen Monat später „haben sie mich gefeuert“, sagte er.

„Diese Entscheidung hat mich zwar meinen Job gekostet, aber sie hat mir meine Integrität bewahrt. Und ich bereue es nicht, es getan zu haben. Und es gibt nichts Besseres, als jeden Morgen mit einem reinen Gewissen aufzuwachen.“

Der Kampf um die informierte Zustimmung

Ein weiterer ethischer Grundsatz, der während der Pandemie einfach über Bord geworfen wurde, war der Grundsatz der Transparenz.

Es ist nicht nur der Teil der Einwilligung wichtig, der „frei gegeben“ wird. Auch die „informierte“ Zustimmung ist wichtig. Man muss über die Risiken, den Nutzen und die Alternativen des vorgeschlagenen Eingriffs oder der Behandlung ausreichend informiert sein, um selbst eine vernünftige Entscheidung treffen zu können.

Die Amerikaner, wie auch der Rest der Welt, wurden jedoch nicht ausreichend über die Impfstoffe informiert. „Das hat mich beunruhigt“, sagte Dr. Kheriaty. „Also organisierte ich eine Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, um einen Antrag auf Informationsfreiheit zu stellen, um die Daten von Pfizer, die Daten der klinischen Studien, die der FDA für die Zulassung der Impfung vorgelegt wurden, zu erhalten.

„Sie haben versucht, die Sache hinauszuzögern. Sie sagten, wir würden Ihnen 500 Seiten pro Monat zur Verfügung stellen, was nach einer Rückwärtskalkulation darauf hindeutet, dass es 55 Jahre gedauert hätte – zunächst dachten wir, es wären 55 Jahre, aber später erfuhren wir, dass es mehr Dokumente gab, als uns klar war, so dass die FDA 75 Jahre gebraucht hätte, um die Daten freizugeben, die sie in 108 Tagen geprüft hatte.“

Der Richter entschied, dass die US Food and Drug Administration (FDA) neun Monate Zeit hatte, die Daten freizugeben. Pfizer meldete sich daraufhin zu Wort und erklärte, man wolle die Daten vor der Freigabe für die Öffentlichkeit redigieren. Überraschend war, dass die Anwälte der FDA Pfizer zustimmten und beim Gericht beantragten, Pfizer die Schwärzung der Daten zu gestatten, so Dr. Kheriaty. „Der Richter sagte ’nein‘.“

Die Informationen über die Nebenwirkungen, die Informationen über die frühen Sicherheitsbedenken, die mit diesen Daten veröffentlicht wurden, wurden den Amerikanern nicht gegeben, deren informierte Zustimmung im Wesentlichen aus zwei Worten bestand, die immer wieder wiederholt wurden – „sicher und wirksam“.

„Ich war aus prinzipiellen ethischen Gründen der Meinung, dass die Öffentlichkeit die Informationen über dieses Produkt, zu dessen Einnahme sie unter Androhung des Verlustes ihres Arbeitsplatzes gezwungen wurden, kennen und erhalten sollte“, sagte er.

Die Wirtschaft, die die Pandemie angetrieben hat

Covid war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir gesunde Bevölkerungsgruppen unter Quarantäne gestellt haben – während der so genannten „Lockdowns“. Die Idee, kranke Menschen unter Quarantäne zu stellen, ist sehr alt und gehört zu den traditionellen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens. Aber die Idee, gesunde Menschen in ihren Häusern einzusperren, Geschäfte zu schließen und Menschen nicht arbeiten zu lassen, war eine Premiere. Die Regierungen führten diese Maßnahmen praktisch ohne öffentliche Debatte und ohne angemessene Abwägung der Gesamtfolgen ein, so Dr. Kheriaty.

„Um wirklich zu verstehen, warum wir getan haben, was wir getan haben, und warum wir es noch einmal gemacht haben, obwohl klar war, dass es nicht funktioniert und den Menschen schadet, muss man sich die größeren wirtschaftlichen und politischen Probleme ansehen, die unsere Pandemiebekämpfung angetrieben haben.“

Wirtschaftlich gesehen war der Covid der größte Wohlstandstransfer der Weltgeschichte. „Es war ein weltgeschichtliches Schema des Diebstahls“, sagte Dr. Kheriaty. Es war ein weltgeschichtliches System des Diebstahls“, so Dr. Kheriaty, „das den Reichtum von der Arbeiterklasse und der Mittelschicht an die Spitze der sozioökonomischen Pyramide beförderte, und zwar nicht nur an die Oberschicht, sondern an die reichsten der reichen Tech-Eliten und Finanzunternehmen.“

Wie konnte das geschehen? Dr. Kheriaty erklärt, wie.

Amazon setzte sich für Abriegelungen an der Westküste der USA ein. „Es liegt nicht daran, dass Jeff Bezos viel über öffentliche Gesundheit oder das Management einer Pandemie weiß“, sagte er. Es liegt daran, was mit den Amazon-Aktien und Bezos‘ persönlichem Reichtum geschah, als seine Konkurrenz ausgeschaltet wurde, weil kleine Unternehmen schließen mussten und die Menschen in ihren Häusern eingesperrt waren, so dass sie gezwungen waren, E-Commerce zu betreiben. „40 % dieser kleinen Unternehmen, die geschlossen wurden, haben immer noch nicht wieder geöffnet“, sagte er. Die Schließungen waren für die Unternehmer und Kleinunternehmer verheerend.

„Tode der Verzweiflung“

Dr. Kheriatys Spezialgebiet ist die Psychiatrie und der Umgang mit psychischen Problemen. Schon wenige Wochen nach den Abriegelungen begann er, die verheerenden Folgen für die psychische Gesundheit zu erkennen.

„Ich konnte nicht glauben, dass nicht mehr Psychiater und Psychologen aufstanden und sagten: ‚Hey, in unsere Klinik kommen Menschen, die absolut verängstigt sind, gelähmt vor Angst – die Depressionen entwickeln, die einen Rückfall in ihre Suchtkrankheit erleiden, weil sie keinen Zugang zu einer Behandlung oder zu ihrem 12-Schritte-Programm haben oder weil sie einsam oder sozial isoliert sind'“, sagte er.

Vor der Pandemie gab es eine Opioid-Krise. „Wir hatten die größte Drogenkrise in der Geschichte der Vereinigten Staaten – 44.000 Todesfälle durch Drogenüberdosierung im Jahr 2018 … Im Jahr 2020 waren es 100.000. 100.000 Todesfälle durch Drogenüberdosierung“, sagte er.

Selbstmord war seit 1999 gestiegen, unter allen Altersgruppen von 7 bis 75 Jahren hatten steigende Raten vor der Pandemie. „Wir haben Benzin in dieses Feuer gegossen.“ Diese so genannten „Todesfälle der Verzweiflung“ – Todesfälle aufgrund von Sucht, Selbstmord und Alkohol – waren bereits vor der Pandemie eine Krise. Und dieses Problem hat sich mit den Schließungen von Schulen exponentiell verschlimmert“, so Dr. Kheriaty. „Und niemand hat darüber gesprochen.“

Der biomedizinische Sicherheitsstaat

Das Konstrukt, das er in seinem Buch „Die neue Abnormität“ beschreibt, besteht aus drei verschiedenen Elementen. Elemente, die früher mehr oder weniger getrennt waren, jetzt aber zu einer neuen Art des Regierens und Kontrollierens von Menschen zusammengeschweißt wurden, die vor 10 oder 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, so Dr. Kheriaty. Die drei Elemente sind:

Militarisierter öffentlicher Gesundheitsapparat Einsatz digitaler Technologien zur Überwachung und Kontrolle Und die ersten beiden werden durch die Befugnisse des Polizeistaats gestärkt

Militarisierter öffentlicher Gesundheitsapparat

Die Militarisierung des öffentlichen Gesundheitswesens beinhaltete eine Pandemiebekämpfung, die in Wirklichkeit vom Verteidigungsministerium geleitet wurde, wie Dr. Peter McCullough in einer früheren Sitzung des Medical Freedom Summit des Mises Institute beschrieb.

Man hätte meinen können, dass eine Pandemiebekämpfung auf Bundesebene vom Gesundheitsministerium geleitet würde, aber das war nicht der Fall. An der Spitze des Organigramms stand das Verteidigungsministerium.

Unabhängig von der Frage, ob es sich bei SAR-CoV-2 um eine Biowaffe handelte, die versehentlich oder absichtlich freigesetzt wurde, und unabhängig von den Theorien über den Ursprung des Virus behandelte die US-Regierung das Virus, als sei es eine biologische Waffe. „So hat die US-Regierung darauf reagiert“, sagte Dr. Kheriaty.

Vorbereitung auf Pandemien

An der Tabletop-Übung Event 201, die im Oktober 2019 stattfand, nahmen viele der Hauptakteure teil, die sofort in leitende Positionen aufrückten, um die Reaktion der Vereinigten Staaten auf eine Pandemie zu steuern.

Event 201 war eine Tabletop-Übung, bei der es darum ging, wie man auf ein neuartiges Coronavirus reagieren kann, bevor irgendjemand von Covid gehört hatte – verursacht durch ein neuartiges Coronavirus. Wenn Sie mit Event 201 nicht vertraut sind, können Sie sich HIER die Höhepunkte ansehen.

Die Kriegsspiele für Pandemien liefen seit etwa 20 Jahren nach demselben Drehbuch ab: Was die Menschen dachten, dass sie tun sollten, um auf das Virus zu reagieren, war nie genug, und ein Haufen Menschen ist gestorben, weil wir nicht hart genug abgeriegelt haben, wir haben die Impfstoffe nicht vorgeschrieben, wir haben den Informationsfluss durch Zensur nicht aggressiv genug kontrolliert, und deshalb klebt Blut an unseren Händen. „Das ist die Botschaft, die man von all diesen Übungen mitnehmen kann“, erklärte Dr. Kheriaty.

Die Ursprünge der Abriegelungen

Fauci schickte seinen Stellvertreter Clifford Lane mit der WHO-Delegation im Februar 2020 nach China, um Fragen zum Ursprung des Virus zu stellen und zu sehen, wie China darauf reagierte. Sie erhielten keine Antworten über die Herkunft des Virus, aber über die Reaktion Chinas auf das Virus „kamen sie mit glänzenden Berichten zurück“, so Dr. Kheriaty.

Lane sagte zu Fauci: „Hey, sie kontrollieren die Ausbreitung des Virus durch Abriegelung, durch sehr rigorose Maßnahmen, die die Menschen zwingen, zu Hause zu bleiben.“ Und Fauci begrüßte die Idee der Abriegelungen, die nie Teil der traditionellen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gewesen waren.

„Als Deborah Birx anfing, den Gouverneuren der Bundesstaaten zu sagen: ‚Ihr müsst abriegeln oder ihr werdet Blut an euren Händen haben‘, war das Spiel sozusagen gelaufen. Die Hauptakteure, die damals das Weiße Haus berieten, zwangen uns also im Grunde diesen Weg auf, von dem die meisten Menschen wahrscheinlich nicht wussten, dass er völlig unerprobt und ungerechtfertigt war und dass alle früheren Modelle diese Idee verworfen hatten“, so Dr. Kheriaty.

Obwohl China die Ausbreitung von Covid oder die regionale Ausbreitung von Covid in der Nähe von Wuhan durch diese Art von Abriegelungen eindeutig nicht unter Kontrolle gebracht hatte, folgten die USA diesem Beispiel. „Die Idee, die Wirtschaft und die Gesellschaft abzuschalten, stammt also aus der Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas“, fügte er hinzu.

Wie Dr. Kheriaty anmerkte, haben weder die faschistische Vorkriegsregierung in Italien noch die kommunistischen Nachkriegsstaaten der Sowjetunion jemals versucht, ein so strenges Regime zur Kontrolle ihrer Bevölkerung einzuführen, wie es die meisten Bundesstaaten der USA im März 2020 erlebten. Er fügte hinzu: „Wir haben Freiheiten besiegt, die London während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg nicht aufgegeben hat. Sie hatten Ausgangssperren, aber sie haben die Menschen nie eingesperrt.“

Einsatz digitaler Technologien für Überwachung und Kontrolle

Dr. Kheriaty ist der Ansicht, dass die Impfvorschriften in erster Linie mit dem Ziel eines Impfpasses eingeführt wurden.

„Wenn ich Ihnen 2018 gesagt hätte, dass Sie in ein oder zwei Jahren, um ein Flugzeug oder einen Zug zu besteigen, in ein Restaurant zu gehen oder eine öffentliche Veranstaltung wie einen Vortrag oder ein Konzert zu besuchen, an der Tür einen QR-Code vorzeigen müssen, der beweist, dass Sie das getan haben, was die Gesundheitsbehörden Ihnen aufgetragen haben, einschließlich einer neuartigen Injektion einer Gentherapie, die Sie vielleicht wollten oder auch nicht – Sie hätten mich angeschaut, als wäre ich verrückt. Das klingt totalitär und dystopisch. Und doch ist genau das passiert“, sagte er.

„Ich glaube, es geschah, weil die Menschen nach einem Jahr der emotionalen und körperlichen Misshandlung durch die Abriegelung bereit waren, alles zu tun, um ein halbwegs normales Leben zu haben. Also haben wir uns mit Dingen abgefunden, die sonst undenkbar gewesen wären.“

All diese drakonischen Maßnahmen wurden durch die Ausrufung des Ausnahmezustands ermöglicht.

Die Verhängung des Ausnahmezustands ermöglichte es, die Bankkonten von Personen einzufrieren, die an dem Freiheitskonvoi der Trucker in Ottawa, Kanada, teilnahmen oder für ihn spendeten. Außerdem konnte ein ähnlicher Freiheitskonvoi in den USA vom Ministerium für Heimatschutz als „inländische Terroristen“ eingestuft werden.

Durch die Ausrufung des Notstands erhielt der Präsident 128 zusätzliche verfassungsmäßige Befugnisse, die er sonst nicht hätte, so Dr. Kheriaty. „Wenn Biden die Pandemie für beendet erklärt, muss er den Ausnahmezustand aufheben und auf diese zusätzlichen Befugnisse verzichten, was auch den Zugang zu mehr Finanzmitteln einschließt, die der Präsident normalerweise nicht hat, weil der Kongress normalerweise die finanziellen Fäden in der Hand hält.

Dieses neue Paradigma des Regierens ermutigt uns, von einem Notfall zum nächsten zu springen. Bald wird ein weiterer Gesundheitsnotstand ausgerufen werden. Es hat bereits Bemühungen gegeben, andere Themen wie Klimawandel und Rassismus als Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bezeichnen. Die Zensur hat sich als nützlicher Dreh- und Angelpunkt erwiesen, um zusätzliche Befugnisse zu erlangen und Dinge in der Gesellschaft zu erreichen, die sonst nicht akzeptabel oder erlaubt wären.

Die Zensur wurde eingesetzt, um den Informationsfluss zu kontrollieren. Dr. Kheriaty ist Kläger in einem Prozess Missouri gegen Biden, „der eigentlich sehr gut läuft“.

„Wir haben kürzlich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die Regierung hat gegen die einstweilige Verfügung gegen den Zensur-Industriekomplex Berufung eingelegt – die Bemühungen der Regierung, Menschen in sozialen Medien zu zensieren.“

Mit dem Ausnahmezustand regieren

Mark Twain zitierend, sagte Dr. Kheriaty: „Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft.“ Daher sei es hilfreich, sich frühere Regime anzusehen, bei denen der Vorwand der öffentlichen Sicherheit während der Zeit des Ausnahmezustands sogar den Weg für einen ausgewachsenen Totalitarismus geebnet habe.

„Die Nazis regierten fast die gesamte Zeit ihres Bestehens unter Artikel 48 der Weimarer Verfassung. Sie haben die Verfassung der Weimarer Republik nie außer Kraft gesetzt. Aber Artikel 48 erlaubte – raten Sie mal – die Aussetzung der deutschen Gesetze für die Zeit des Notstands. Und dieser „Notstand“ dauerte 12 Jahre, praktisch ihre gesamte Regierungszeit.

„Eric Voegelin, der den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts untersucht hat, sagte, dass das gemeinsame Merkmal nicht die Massenüberwachung ist – die wir übrigens jetzt haben -, nicht die Konzentrationslager, nicht die Männer in Springerstiefeln oder die Geheimpolizei. Das gemeinsame Merkmal totalitärer Systeme ist das Verbot von Fragen“.

Totalitäre Regime monopolisieren, was als Wissen und was als Rationalität gilt – und wenn Sie das in Frage stellen, wenn Sie unbequeme Fragen stellen, dann argumentieren sie nicht mit Ihnen, sie debattieren nicht mit Ihnen, sie setzen sich nicht hin und schauen sich die Daten an und versuchen, mit Ihnen zu einer Schlussfolgerung zu kommen – sie ignorieren Sie einfach, und wenn das nicht funktioniert, dann machen sie Ihnen Dampf. „Ich würde vorschlagen, dass genau das heute in unserem Land geschieht, und der Rest des totalitären Apparats ist nicht mehr weit entfernt, wenn man erst einmal diesen Weg eingeschlagen hat“, sagte Dr. Kheriaty.

Dr. Kheriaty schloss mit einem Zitat von Alexander Solschenizyn. Der große sowjetische Dissident schrieb in seinem Buch „Archipel Gulag„: „Wenn wir nur gegen die gemeinsame Bedrohung zusammengestanden hätten, hätten wir sie leicht besiegen können. Warum haben wir es nicht getan? Wir haben die Freiheit nicht genug geliebt … Wir beeilten uns, uns zu unterwerfen. Wir haben uns gerne unterworfen … Alles, was danach geschah, haben wir schlicht und einfach verdient.“

