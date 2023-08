Tucker Carlson: Biden beging den größten Akt industrieller Sabotage in der Geschichte.

Tucker Carlson hat die Heuchelei der grünen Agenda des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Regierung angeprangert.

In einem Interview mit dem ungarischen Regierungschef Balázs Orbán in Budapest warnte Carlson, dass sich die Biden-Regierung nicht wirklich um die Umwelt kümmere.

Der Beweis dafür sei, so Carlson, dass dieselben „Klimaerwärmungs-Sektierer“ hinter dem „größten Akt industrieller Sabotage in der Geschichte“ steckten, als sie die Nord Stream-Pipeline in die Luft sprengten.

„Die Biden-Administration hat Nord Stream in die Luft gejagt“, sagte Carlson.

„Erstens war es der größte Akt von Industriesabotage in der Geschichte“, fügte Tucker hinzu.

„Zweitens war es der größte von Menschen verursachte CO2-Ausstoß in der Geschichte“.

„Was, wenn man ein Verfechter der globalen Erwärmung ist, wie der Teufel selbst auf Erden?“

„Und die Biden-Administration hat es getan“.

Tucker Carlson calls out the Biden administration for not actually caring about the environment and accuses them of the “biggest act of industrial sabotage in history” by blowing up the Nord Stream pipeline.



🔥🔥🔥



"The Biden administration blew up Nord Stream. It was the… pic.twitter.com/zqTPiouCvY