Das östliche Wirtschaftsforum treibt eine große Strategie der Win-Win-Kooperation voran

Man kann nur hoffen, dass die weiseren Kräfte unter den Nationen des Westens (und denjenigen im globalen Süden, die törichterweise versuchen, in zwei gegensätzlichen Welten zu agieren) erkennen werden, in welcher Zukunft es sich zu leben lohnt, schreibt Matt Ehret.

Die Kampflinien für die Zukunft der Menschheit wurden diese Woche auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok unter dem Motto „Chancen für den Fernen Osten in einer Welt im Wandel“ deutlich gemacht.

Präsident Putin gab den Ton der Veranstaltung vor, indem er feststellte:

„Der strategische Vektor für die Entwicklung des Fernen Ostens ist die neue Wirtschaft, jene Bereiche der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung, die die Zukunft gestalten und langfristige Trends in ganzen Branchen, Ländern und Regionen der Welt setzen. Hier eröffnet sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und die Chance, die Entwicklung der traditionellen Sektoren und Wirtschaftszweige wirklich in den Blick zu nehmen.

Im Laufe der dreitägigen Veranstaltung wurden 380 Abkommen im Gesamtwert von 3,5 Billionen Rubel unterzeichnet, die sich um eine langfristige Wachstumsstrategie für den unterentwickelten Nordosten Russlands drehen. Diese Abkommen bringen Dutzende von Nationen und privaten Interessen in einem neuen langfristigen strategischen Rahmen zusammen, der nicht nur eine der letzten unerschlossenen Regionen der Erde erschließt, sondern auch Moskaus Schicksal immer stärker mit dem asiatischen Pazifik verbindet. Das ist keine Überraschung, denn Chinas Wachstumsmodell hat den Ton für eine alternative politisch-wirtschaftliche Ordnung angegeben, und Russlands Beziehungen zu dieser neuen Ordnung gehören zu den höchsten Prioritäten für jeden in Russland, der sich dem Überleben verpflichtet fühlt.

Im Gegensatz zu den westlichen Staaten, die in einem unipolaren sinkenden Schiff gefangen sind und vergessen haben, wie man langfristig denkt oder sogar Geschäfte auf der Grundlage einer ehrlichen Win-Win-Kooperation führt, kündigte Russland die beschleunigte Gründung von fünf modernen arktischen Städten an, in denen in den kommenden Jahren 300 000 bis 1,5 Millionen Menschen leben werden. Darüber hinaus unterzeichnete Ministerpräsident Michail Mischustin einen Erlass über Finanzierungsvereinbarungen mit einer Laufzeit von zehn Jahren in Höhe von 500 Milliarden Rubel „für den Bau neuer Autobahnen, kommunaler Infrastruktur, Energie- und Industrieanlagen“.

Die russische Energiestrategie 2035 (die erstmals 2015 vorgestellt wurde) wurde sprunghaft vorangetrieben, indem vereinbart wurde, das Gasverteilungssystem innerhalb von 14 Jahren von 68,6 % auf 82,9 % zu erhöhen und die Entwicklung der Wasserstoffenergie bis 2024 auf 200.000 Tonnen und bis 2035 auf 2.000.000 Tonnen zu steigern. Während des Gipfels wurde ein Plan für die Schaffung von drei Wasserstoffproduktionsclustern vorgestellt: 1) eine Reihe von Clustern im Nordwesten, um den wachsenden Bedarf Europas zu decken, 2) eine Reihe von Clustern im Osten, um Wasserstoff nach Asien zu exportieren, und schließlich 3) eine Reihe von Clustern in der Arktis, die eine wichtige Rolle bei der Erschließung und Modernisierung des russischen Nordens spielen werden.

Es gibt zwar mehrere Wege zur Erzeugung von Wasserstoff als Kraftstoff, doch die effektivste Option, für die sich Russland in seinem derzeitigen Modell entschieden hat, ist die Kohlenstoffabscheidung durch Elektrolyse aus Erdgas. Rosatom hat jedoch einen noch robusteren Ansatz für die Entwicklung von Wasserstoff in Form von Kernreaktoren angekündigt, die nicht nur zuverlässige, hochwertige Energie für die Versorgung von Industrie und Haushalten liefern, sondern auch große Mengen Wasserstoff als kohlenstofffreies Nebenprodukt erzeugen.

Anlässlich der Inbetriebnahme eines Reaktorprototyps zur Erzeugung von Wasserstoff im Kernkraftwerk Kola im Juni 2020 sagte ein Vertreter von Rosatom:

„Der Zweck des Kompetenzzentrums wird die Validierung der Technologie für die Produktion, die Lagerung und den Transport von elektrolytischem Wasserstoff sein. Wir stehen erst am Anfang einer langen Reise“.

Die strategische Notwendigkeit von Wasserstoff und auch von Kernenergie ist endlich vielen Nationen bewusst geworden, die erkannt haben, dass die von den Technokraten des Global Green New Deal vorangetriebenen Windmühlen- und Solarpaneele zwar in Computermodellen gut aussehen, aber gemessen am tatsächlichen Produktionsbedarf der Menschheit völlig dysfunktional sind.

In seiner Rede auf dem Gipfel wies Präsident Putin darauf hin, dass die Arktis eine Reihe von Mineralien- und Energieressourcen beherbergt, die nicht nur die kommenden Jahrzehnte, sondern die kommenden Jahrhunderte versorgen werden: Die arktischen Offshore-Vorkommen an Öl belaufen sich auf 15 Milliarden Tonnen und 100 Billionen Kubikmeter Gas. Es werden weiterhin neue Häfen gebaut und modernisiert, während Russlands Transsibirische Eisenbahnlinie (und die dazugehörige 4300 km lange Baikal-Amur-Festlandseisenbahn) umfangreiche Modernisierungen erfahren wird, um einen Anstieg des Verkehrsaufkommens von derzeit 120 Millionen Tonnen/Jahr auf 180 Millionen Tonnen bis 2024 zu bewältigen.

In Bezug auf die Nördliche Seeroute, die den Gütertransport zwischen China und Europa um mehr als 10 Tage verkürzen wird (und gleichzeitig die Straße von Malakka und den Suezkanal entlastet), erklärte Putin:

„Ich möchte anmerken, dass das Frachtaufkommen auf dieser Route in den letzten 10 Jahren um eine Größenordnung gestiegen ist. Ich glaube, ich habe die richtigen Zahlen: 1986 wurden etwas mehr als 7 Millionen Tonnen verschifft, im vergangenen Jahr waren es 33 Millionen Tonnen, und bis 2024 dürften es 80 Millionen Tonnen sein. Ich bin sicher, dass dies nicht die endgültigen Zahlen sind.

Um langfristige Investitionen und den Aufbau der Zivilisation zu fördern (anstelle des im Rahmen der Globalisierung vorherrschenden Ressourcenabbaus), kündigte Putin eine breite Palette von Steueranreizen und ermäßigten Versicherungsprämien für Unternehmen an, die bereit sind, in den arktischen Gebieten lebenswichtige Infrastrukturen und Industriezentren für die Automobilindustrie, die Landwirtschaft und Bergbauprogramme aufzubauen. Der russische Staatschef wies darauf hin, dass nur Unternehmen, die direkt produktiv tätig sind, in den Genuss dieser Vergünstigungen kommen werden, da sie sich die Lippen nach neuen Steueroasen lecken.

In der Absicht, den verheerenden Trend des negativen Bevölkerungswachstums umzukehren, den Russland während der dunklen Jahre der Perestroika erlitten und von dem es sich nie richtig erholt hat, hat Russland eine moderne Form des Heimstättenprogramms vorgestellt, das Land, einfache Kredite und andere finanzielle Anreize für Familien bietet, die in diese vorrangigen Regionen einwandern wollen. Zu diesem Programm gehören auch zahlreiche Möglichkeiten für Berufsschulen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen für junge Menschen und Migranten.

Als brillantes strategisches Gegenmittel zu den militärischen Umzingelungen im Pazifik, die das gesamte Spektrum der Dominanz abdecken, hat Russland der wirtschaftlichen Entwicklung der Kurilen-Inseln im Rahmen seiner Wachstumsagenda für den Osten große Bedeutung beigemessen. In seiner Rede betonte Putin die Vorteile, die sich für Japan aus einer Partnerschaft bei diesen Initiativen ergeben würden, die weit von der Sicherheitsdoktrin der asiatischen Vierergruppe entfernt sind, von der sich gewisse „Strangelove“-ähnliche Gestalten eine Definition der asiatischen Militärplanung wünschen.

Sowohl im Hinblick auf den Ausbau der Eisenbahnstrecken, neue Energiekorridore, Migrationsströme, neue Städte und die Schifffahrt in der Arktis ist die Beziehung zwischen Russland und Chinas Gürtel- und Straßeninitiative von großer Bedeutung.

Ohne diese Beziehung, die als mächtige interzivilisatorische Partnerschaft ein ausgereiftes Maß an Harmonisierung erreicht hat, wäre ein Großteil der Volkswirtschaften Mitteleuropas, Asiens und des Nahen Ostens heute ein hoffnungsloses Katastrophengebiet.

Angesichts des 2002 begonnenen internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors, der sich von Russland bis nach Indien erstreckt und über See- und Landrouten Dutzende von Ländern berührt, kann die Bedeutung der Integration der Eurasischen Wirtschaftsunion in den BRI-Rahmen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn es handelt sich um eine Win-Win-Konstruktion in völliger Synergie mit dem Ost-West-Korridor der Neuen Seidenstraße.

So hat nicht nur Chinas jüngster 400-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Iran die Eurasische Partnerschaft um eine neue Chemie von Energie-, Transport- und Sicherheitsabkommen erweitert, sondern auch Russland und der Iran haben gemeinsam eine Harmonisierung ihrer Stromnetze über zwei Routen vorangetrieben: 1) über Aserbaidschan und 2) über Armenien und Georgien. Darüber hinaus haben Russland und der Iran in diesem Sommer ein 20-Jahres-Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sicherheit, Militär und Verteidigung unterzeichnet.

Mit diesen neuen entwicklungsfördernden Programmen entsteht rasch ein neues Umfeld außerhalb der zunehmend gescheiterten „regelbasierten Ordnung“. Dieses alternative System gibt Afghanistan, Syrien und allen anderen Nationen, die in den Feuern des Imperiums gefangen sind, Hoffnung. Der Sprecher der Taliban, Zabiullah Mujahid, hat diese neue Hoffnung zum Ausdruck gebracht:

„Die chinesische Hilfe wird die Grundlage für die Entwicklung Afghanistans bilden. Ein Gürtel, eine Straße wird die alte Seidenstraße wiederbeleben. China wird unser Tor zu den internationalen Märkten sein“.

Mit dem BRICS-Gipfel vor der Tür und der BRICS-Entwicklungsbank, die hoffentlich als treibende Kraft der langfristigen Entwicklung neben der Asiatischen Infrastrukturentwicklungsbank neues Leben erlangen wird, kann man nur hoffen, dass klügere Kräfte unter den Nationen des Westens (und jenen im globalen Süden, die törichterweise versuchen, in zwei gegensätzlichen Welten zu agieren) erkennen werden, in welcher Zukunft es sich zu leben lohnt.