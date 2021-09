Moderna entwickelt einen jährlichen Auffrischungsimpfstoff für Zwei-in-Eins-Covid-19 und Grippe

Moderna hat bekannt gegeben, dass es einen Ein-Dosis-Impfstoff entwickelt, der eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Grippe kombiniert und auf den Markt bringen will.

Am Donnerstag stellte der Arzneimittelhersteller Moderna seine neueste Innovation im Kampf gegen Covid-19 vor – einen „jährlichen Auffrischungsimpfstoff für alle Atemwegserkrankungen“, der eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und eine gegen die normale Grippe kombiniert.

„Unsere oberste Priorität als Unternehmen ist es, einen jährlichen Auffrischungsimpfstoff für alle Atemwegserkrankungen auf den Markt zu bringen, den wir ständig anpassen und weiterentwickeln wollen“, sagte CEO Stéphane Bancel.

Moderna ist nicht das erste Unternehmen, das die Entwicklung eines kombinierten Impfstoffs gegen Covid-19 und Grippe angekündigt hat. Der amerikanische Impfstoffhersteller Novavax hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er in Australien eine frühe Studie zur Erprobung seiner eigenen Zwei-in-Eins-Impfung gestartet hat, an der 640 gesunde erwachsene Freiwillige im Alter zwischen 50 und 70 Jahren teilnehmen.

Letzte Woche reichte Moderna bei der Europäischen Arzneimittelagentur Daten für eine bedingte Zulassung seines Impfstoffs Covid-19 zur Verwendung als Auffrischungsimpfung ein. In der Zwischenzeit hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Mitte August grünes Licht für Auffrischungsimpfungen von mRNA-Impfstoffen gegeben, die von Pfizer-BioNTech und Moderna für Menschen mit geschwächtem Immunsystem hergestellt werden.

Der Covid-19-Impfstoff von Moderna, der in zwei Dosen verabreicht wird, rühmt sich einer hohen Wirksamkeit von 93 % sechs Monate nach der Verabreichung der zweiten Dosis, was kaum unter dem Schutz von 94,5 % liegt, der in den klinischen Studien der dritten Phase berichtet wurde.

Das Pharmaunternehmen teilte außerdem mit, dass es „Fortschritte bei der Aufnahme von Patienten in unsere Programme für seltene Krankheiten macht, und wir sind vollständig in unsere personalisierte Krebsimpfstoffstudie aufgenommen“.

Auch die Phase-II-Studie für den zugelassenen Impfstoff Covid-19 für Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren sei im Gange. Bislang wird die Studie an 4.000 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren durchgeführt, während für jüngere Altersgruppen noch Studien zur Dosierungsauswahl laufen.