Das Pandemieabkommen der WHO gibt ihr die Kontrolle über die US-amerikanische Vieh- und Lebensmittelversorgung! Hat Gates daher schon vorgesorgt?

Ich habe viele Artikel über den Versuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelesen, die Pandemiebekämpfung in den USA durch ein Abkommen zu übernehmen, das es ihr erlaubt, Impfstoffe, Abriegelungen und im Grunde jede beliebige restriktive Maßnahme im Namen eines Virus aufzuerlegen. Aber niemand spricht darüber, wie das Abkommen der WHO die vollständige Kontrolle über die Landwirtschaft – wilde und domestizierte Tiere – und unsere Lebensmittelversorgung geben wird.

Der neue Chefwissenschaftler der WHO sagte am Montag, die Regierungen sollten in Impfstoffe für alle Grippestämme investieren, die im Tierreich vorkommen, falls es zu einem Ausbruch beim Menschen kommt.

Jeremy Farhar, der Wellcome verlässt, um im Laufe des Jahres zur WHO zu wechseln, sagte während eines Medienbriefings, dass H5N1 im Hinblick auf eine mögliche Pandemie eine „große Sorge“ darstelle.

Farrar warnte, dass die H5N1-Viren (Vogelgrippe) unter Geflügel, Wildvögeln und Säugetieren zirkulieren können – und dass dies der perfekte Weg sei, „etwas Böses zu schaffen“.

Dies sollte Ihre volle Aufmerksamkeit erregen, denn die WHO bereitet sich darauf vor, sich selbst die Befugnis zu erteilen, Pandemien auszurufen und die Pandemiebekämpfung in diesem Land zu kontrollieren. Wie ich in einem heute veröffentlichten Beitrag berichtet habe, hat die WHO einen Entwurf des Pandemieabkommens veröffentlicht, das die Regierung Biden unbedingt abschließen will.

Worauf ich nicht eingegangen bin, ist die besorgniserregende Formulierung, die der WHO nicht nur die Befugnis gibt, Zwangsimpfungen und Sperrungen zu verhängen, sondern ihr auch erlaubt, „Viren“ in Tieren und die Bedrohung durch eine „Pandemie“ zu nutzen, um den amerikanischen Viehbestand und unsere Lebensmittelversorgung zu übernehmen.

Die WHO lässt uns bereits wissen, dass sie mit Geflügel beginnen wird – und Sie werden entweder zulassen, dass Ihre Herden kontrolliert, überwacht und geimpft werden, oder sie werden getötet, damit die Viren, die sie nicht haben, sich nicht auf Menschen übertragen (oder die Umwelt schädigen). Die Grundlagen dafür werden bereits geschaffen, und die Behörde, von der sie diese Befugnis ableiten werden, ist das Pandemieabkommen.

Wenn Sie den 32-seitigen Entwurf des Abkommens durchlesen, werden Sie sehen, wie dieses Dokument der WHO die Befugnis gibt, die Kontrolle über die amerikanische Landwirtschaft und unsere Lebensmittelversorgung zu übernehmen:

Mit der Unterzeichnung des Abkommens erkennt ein Land an, dass „die meisten neu auftretenden Infektionskrankheiten von Tieren, einschließlich Wildtieren und domestizierten Tieren, ausgehen und dann auf den Menschen übergreifen.“ (Siehe S. 6)

Von Anfang an legen sie den Grundstein dafür, dass „die meisten Infektionskrankheiten“ bei Tieren beginnen; daher liegt es in ihrem Zuständigkeitsbereich, Tiere zu regulieren.

Die Vertragsparteien müssen die Bedeutung eines „One-Health-Ansatzes“ bekräftigen, um Gesundheitsgefahren an der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch zu erkennen und zu verhindern, „insbesondere zoonotische Übertragungen und Mutationen, und um die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen nachhaltig auszugleichen und zu optimieren.“ (Siehe S. 6)

Mit anderen Worten, ein Mitgliedsstaat, der das Abkommen unterzeichnet, muss zustimmen, das Kool-Ade zu trinken. Sie wollen nicht, dass die Mitgliedsstaaten widersprechen, also muss jeder seine Loyalität zu einer Initiative namens „One Health Approach“ bekräftigen, deren Geltungsbereich die Gesundheit von Menschen, Tieren UND Ökosystemen umfasst.

Die Vertragsparteien müssen „die Gründung der Vierergruppe“ anerkennen, um „alle mit One Health zusammenhängenden Fragen besser angehen zu können“.

Hier sehen Sie, wer die „Autorität“ über Lebensmittel und Landwirtschaft haben wird. Es sind nicht das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, der Kongress, Ihre Bundesstaaten, Landbesitzer oder Landwirte. Es sind nicht einmal Ihre gewählten Vertreter oder die Bürger der USA.

In dem Entwurf heißt es ausdrücklich, dass das „Quadripartite“ aus der WHO – zu deren drei wichtigsten Geldgebern die USA, die Bill und Melinda Gates Stiftung und die Volksrepublik China gehören – der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Tiergesundheit und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen besteht.

Mit der Unterzeichnung dieses Abkommens muss sich ein Land verpflichten, ein „One-Health-Überwachungssystem [. . .] zu integrieren, um die Risiken und das Auftreten von Krankheitserregern und Varianten mit pandemischem Potenzial zu identifizieren und zu bewerten, um Spillover-Ereignisse, Mutationen und die Risiken im Zusammenhang mit zoonotischen, vernachlässigten Tropenkrankheiten und vektorübertragenen Krankheiten zu minimieren und zu verhindern, dass kleine Ausbrüche bei Wildtieren oder Haustieren zu einer Pandemie werden (Seite 24).

Auf der Website der WHO heißt es weiter:

„Zu den kritischen Bereichen, mit denen sich dieses Gremium befasst, gehören die Nahrungsmittelproduktion und -verteilung, die Verstädterung und die Entwicklung der Infrastruktur, der internationale Reiseverkehr und Handel, Aktivitäten, die zum Verlust der biologischen Vielfalt und zum Klimawandel führen, und solche, die den Druck auf die natürlichen Ressourcen erhöhen – all dies kann zum Auftreten von Zoonosekrankheiten führen.“

Erkennen Sie, was die WHO hier macht? Wie klug, in ein Pandemieabkommen eine Formulierung einzuschieben, die von den Parteien verlangt, sich dieser One-Health-Agenda anzuschließen – die in diesem Entwurf überhaupt nicht erklärt wird.

Die WHO überträgt sich nicht nur selbst die Verantwortung für Pandemien; sie nutzt die Tatsache, dass einige Viren von Tieren stammen, um die Kontrolle über die Viehbestände und die Lebensmittelversorgung zu übernehmen – und gibt sich selbst die weitreichende Befugnis, dies im Namen von Viren, „Biosicherheit“ und sogar des Klimawandels zu tun.

Wenn man bedenkt, dass Bill Gates der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist und möchte, dass „reiche Nationen“ „100 % synthetisches Rindfleisch“ und gentechnisch veränderte, pflanzliche Toxin-Burger essen, sollte einem das zu denken geben. Dieses Pandemie-Abkommen ist das Vehikel, mit dem alle lächerlichen Initiativen, die von der Elite auf dem Weltwirtschaftsforum angepriesen werden, umgesetzt werden sollen.

Dieses Abkommen wird, wenn es von den USA unterzeichnet wird, die Souveränität unserer Nation an sich reißen, unsere Privatsphäre verletzen, unsere Unabhängigkeit einschränken und unser Recht verletzen, unsere eigenen Lebensmittel anzubauen und unsere eigenen Tiere aufzuziehen. Alles wird im Namen einer „Pandemie“ geschehen, und wir werden machtlos sein, es aufzuhalten.