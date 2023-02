Wie die Mächtigen die Öffentlichkeit in einer Pandemie gefangen nahmen

Man könnte leicht zu dem Schluss kommen, dass die Pharmaindustrie in Zusammenarbeit mit den staatlichen Gesundheitsbehörden die COVID-Pandemiebekämpfung leitete, aber das ist nicht der Fall.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Robert F. Kennedy Jr. spricht die Wahrheit über die autoritäre Pandemie, die Demokratie und Freiheit, wie wir sie kennen, weiterhin bedroht

In einem Interview mit der Journalistin Kim Iversen erklärt Kennedy, wie der militärisch-industrielle Komplex Techniken der Gedankenkontrolle und Angst einsetzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren

Angst ist der Feind, denn sie ermöglicht es totalitären Systemen, die Kontrolle über die Menschen zu übernehmen und dabei die Demokratie zu zerstören

Obwohl die Demokratie widerstandsfähig ist, verfügen wir heute über die Technologie, um menschliches Verhalten in großem Maßstab zu kontrollieren

Demokratie ist auf den freien Fluss von Informationen angewiesen, während Zensur zu Totalitarismus führt

Robert F. Kennedy Jr. spricht die Wahrheit über die autoritäre Pandemie, die die Demokratie und Freiheit, wie wir sie kennen, weiterhin bedroht. Das hat ihn Freundschaften und 40 Jahre politische Kontakte gekostet, ganz zu schweigen von Einkommensverlusten und Geschäftsbeziehungen.

Doch die Bedrohung seines Rufs und seiner Glaubwürdigkeit durch die Angriffe der Medien auf ihn und seine Botschaft fühle sich nicht wie ein Opfer an, sagt Kennedy, der sich berufen fühlt, sich für dieses Thema einzusetzen.

In einem Interview mit der Journalistin Kim Iversen erklärt Kennedy: „Ich betrachte es als ein Geschenk. Ich bin in einem Milieu aufgewachsen, in einer Familie, in der wir davon ausgingen, dass unser Leben von irgendeiner Kontroverse verzehrt werden würde und dass es ein Privileg wäre, wenn wir in der Lage wären, eine bedeutsame Rolle dabei zu spielen.“

Ein Milgram-Experiment in der realen Welt erleben

Kennedy gehört zu den geschätzten 30 % der Bevölkerung, die während der gesamten Pandemie skeptisch gegenüber dem Mainstream-Narrativ blieben. Die Mehrheit jedoch war nicht skeptisch, sondern kaufte der Angst und der Propaganda, die ihnen verkauft wurde, voll und ganz zu.

Er verweist auf das berühmt gewordene Experiment des Psychologen Stanley Milgram von der Universität Yale aus dem Jahr 1962, in dem er die Grenzen des menschlichen Gehorsams gegenüber Autoritäten testete. Das Milgram-Experiment wurde im Anschluss an den Prozess gegen den Nazi Adolf Eichmann durchgeführt, der sich auf die Nürnberger Verteidigung berief, oder „befehl ist befehl“, was übersetzt „ein Befehl ist ein Befehl“ bedeutet.

Das Milgram-Experiment zeigte deutlich, dass Menschen entgegen ihrem eigenen Urteilsvermögen handeln und einer anderen Person extremen Schaden zufügen würden, nur weil es ihnen befohlen wurde. Es stand im Zusammenhang mit dem streng geheimen MKULTRA-Projekt der CIA, das Experimente zur Bewusstseinskontrolle, Menschenfolter und andere medizinische Studien durchführte, darunter auch die Frage, wie viel LSD nötig ist, um „den Verstand zu zertrümmern und das Bewusstsein wegzusprengen“.

MKULTRA war nur eines von vielen Experimenten zur Bewusstseinskontrolle, die von der CIA in den 1960er und 1970er Jahren durchgeführt wurden. Laut Kennedy:

„Die CIA führte eine Menge Experimente mit Universitäten durch, fast 200 Universitäten im ganzen Land, mit Sozialwissenschaftlern, um das menschliche Verhalten zu studieren, und sie experimentierten mit allen möglichen Dingen wie Psychopharmaka, mit psychedelischen Drogen, LSD usw., mit Folter, mit sensorischer Deprivation und allen möglichen Mitteln, um nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Bevölkerungen mit Propaganda, Angst und all diesen Dingen zu kontrollieren. All diese Universitäten erhielten also Hunderttausende und Millionen Dollar von der CIA oder von CIA-Tarngruppen für Programme, die MKULTRA genannt wurden. Der Grund für die Bezeichnung MK ist der Code für Gedankenkontrolle. MK Dietrich, MKULTRA, MK Naomi, Operation Artischocke, Operation Bluebird und viele, viele andere Programme dienten alle dazu, Geld an Universitäten zu leiten, um die Kontrolle des menschlichen Verhaltens zu studieren.“

Doch selbst während des Milgram-Experiments standen 33 % der Teilnehmer auf und verließen den Raum, weil sie sich weigerten, ihre ethischen Grundsätze zu verletzen.

„Sie können aus einer ganzen Reihe von politischen Hintergründen und Parteien kommen, die einfach … die Fähigkeit zum kritischen Denken beibehalten und sich nicht … von der Autorität überstimmen lassen“, sagte Kennedy. „Und es scheint mir, … dass wir uns jetzt alle in den Fängen dieses riesigen Milgram-Experiments befinden, bei dem uns ein Dr. Anthony Fauci, der diese vertrauenswürdige Autorität ist, sagt, dass wir Dinge tun sollen, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, wie z.B. die Zensur von Sprache.“

Die Angst ist der Feind

Angst ist der Feind, denn sie ermöglicht es totalitären Systemen, die Kontrolle über die Menschen zu übernehmen und dabei die Demokratie zu zerstören, sagt Kennedy. Sie wird häufig von Autoritätspersonen benutzt, um weitere Kontrolle auszuüben, wie z. B. Schießbefehle und Abriegelungen. Die von Kennedy gegründete Organisation Children’s Health Defense hat mehr als 50 Klagen eingereicht, von denen sich viele gegen COVID-Mandate richten.

Anfangs waren selbst Richter zu ängstlich, um gegen das staatliche Diktat zu entscheiden, was zu „wirklich verrückten Entscheidungen führte, die … keinen Sinn machten“, sagt Kennedy. Inzwischen wurden einige Fortschritte erzielt, unter anderem in New York, wo ein Richter entschied, dass die Impfung die Übertragung nicht verhindere und deshalb nicht vorgeschrieben werden dürfe.

Er weist jedoch darauf hin, dass eine Regierung nicht nur keine Macht abgibt, sondern auch jede Macht, die sie hat, so weit wie möglich missbrauchen wird. Nur weil die Pandemie vorbei ist, wird der Wunsch nach Kontrolle nicht verschwinden. Er erklärt:

„Die Menschen sollten bedenken, dass sich niemand jemals aus den Regeln eines totalitären Regimes befreit hat. Wenn Sie also glauben, dass durch die Abschaffung dieser Regeln die Dinge irgendwie besser werden oder das Bedürfnis, Sie zu kontrollieren, gestillt wird, dann ist das nicht der Fall. Es wird sie nur dazu ermutigen, etwas Schlimmeres zu tun.“

Noch nie da gewesene Zeiten und Technologien bedrohen die Demokratie

Kennedy stellt auch fest, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, die wir noch nie erlebt haben. Es ist nicht so, dass die Demokratie in der Vergangenheit nicht bedroht war und verloren ging, aber jetzt sind die technischen Mittel für eine umfassende Überwachung vorhanden:

„Es hat viele Zeiten gegeben, in denen wir die Demokratie verloren haben. Eine so starke Polarisierung hat es schon früher gegeben, insbesondere während des Bürgerkriegs. Aber zu anderen Zeiten in unserer Geschichte gab es eine sehr, sehr giftige Polarisierung. Es gab Zeiten, in denen wir die Demokratie verloren haben und in denen große Konzerne, insbesondere während des Gilded Age in den 1880er und 1890er Jahren … – Sie wissen schon, die großen Ölgesellschaften wie Standard Oil – unser Land regierten und wir wirklich keine funktionierende Demokratie hatten.“

Der Unterschied bestand darin, dass wir damals damit begannen, diesen Monolithen aus Unternehmens- und Regierungsmacht, den Zusammenschluss von Unternehmensmacht, der die Demokratie abgeschafft hatte, aufzubrechen, und es gelang uns, sie wiederherzustellen. Was heute anders ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt über die Technologie verfügen, um menschliches Verhalten in großem Maßstab zu kontrollieren:

„Das Problem ist, dass wir jetzt diese Instrumente, diese Technologien zur Kontrolle des menschlichen Verhaltens haben, die wir nie zuvor hatten. Der Ehrgeiz, die Absicht jedes totalitären Regimes in der Geschichte ist es, jeden Aspekt des menschlichen Verhaltens zu kontrollieren – unsere Sprache, unsere Gedanken, unsere Transaktionen, unsere Bewegungen, alles, was wir tun – aber sie waren nie in der Lage, das zu tun, weil niemand, keine Regierung, jemals diese Reichweite hatte. Aber heute haben wir überall Gesichtserkennungssysteme im Einsatz. Wir haben Satellitensysteme. Bill Gates sagt, dass sein Satellitensystem, das aus 61.000 Satelliten besteht, in der Lage sein wird, jeden Quadratzentimeter der Erde 24 Stunden am Tag zu überwachen. Wir sind jetzt auf dem Weg, digitale Währungen einzuführen, was wirtschaftliche Sklaverei bedeutet. Sobald das passiert, verlieren wir alle Rechte, weil sie in der Lage sein werden, uns auszuhungern. Bei unserer Demonstration in Toronto schickte Trudeau Leute los, um die Nummernschilder der Trucker zu überprüfen, und fror dann ihre Bankkonten ein. So konnten sie ihre Hypothek nicht bezahlen, ihre Kinder nicht zur Schule schicken, keine Lebensmittel für ihre Familie kaufen. Keiner von ihnen wurde wegen eines Verbrechens angeklagt.“

Die Verfassung enthält keine „Ausnahmeregelung für Pandemien“

Kennedy weist auch darauf hin, dass die Verfasser der Verfassung keine Ausnahmeregelungen für Pandemien vorsahen. Sie waren sich dessen sehr wohl bewusst, da sie während des Revolutionskriegs mehrere Epidemien erlebt hatten. Aber die Verfassung wurde geschützt und konnte wie beabsichtigt funktionieren. Das Hinzufügen von Ausnahmen ist etwas Neues. Kennedy stellt fest:

„Es gab in jeder Stadt Epidemien, die Zehntausende von Menschen töteten – Gelbfieber, Cholera, Pocken und viele andere. Die Verfasser der Verfassung wussten also alles darüber. Aber sie haben keine Ausnahme für Epidemien oder Pandemien in die Verfassung der Vereinigten Staaten aufgenommen. Das ist eine neue Sache … wir hatten einen Bürgerkrieg und Lincoln – zu einer Zeit, als unser Land wirklich „so weit“ davon entfernt war, zerstört zu werden, starben 669.000 Amerikaner. Das ist so, als ob heute 20 Millionen Menschen gestorben wären. Und dennoch, als er versuchte, den Habeas Corpus abzuschaffen, sagte der Oberste Gerichtshof: „Das können Sie nicht tun. Es gibt keine Ausnahme für den Krieg … es gibt keine Ausnahme für Pandemien. Wir hatten 1918 eine Pandemie der Spanischen Grippe, die 50 Millionen Menschen tötete. Und trotzdem haben wir die Verfassung nicht außer Kraft gesetzt.“

Zensur zerstört die Demokratie

Kennedy sagt, das Mittel gegen die totalitäre Kontrolle sei die Demokratie. Aber: „Mein Vater hat immer gesagt, dass die Demokratie vollständig vom freien Informationsfluss abhängig ist.“ Eine offene Debatte, die durch freie Meinungsäußerung ermöglicht wird, führt zu den besten Ideen und Lösungen, die ein Land und seine Bevölkerung gedeihen lassen.

„Wenn man den freien Informationsfluss unterbindet und anfängt, Dinge zu zensieren“, sagt Kennedy, „verlieren wir den einzigen Vorteil, den wir haben. Und sobald man mit der Zensur beginnt, ist man natürlich auf dem besten Weg zum Totalitarismus.“ Gegenwärtig haben wir es mit institutioneller Korruption zu tun, wobei der militärisch-industrielle Komplex das Ruder in der Hand hält.

„Ich glaube, wenn man Anthony Fauci entfernt … wird er durch einen anderen Anthony Fauci ersetzt“, erklärt Kennedy. In der Zwischenzeit, sagt er, ist es der militärisch-industrielle Komplex, dem auch die Presse gehört, dem wir die Demokratie wieder abnehmen müssen:

„Wir leben in der Ära, vor der uns Dwight Eisenhower am 17. Januar 1960 gewarnt hat … In seiner Abschiedsrede hielt Eisenhower die wohl wichtigste Rede … in der amerikanischen Geschichte, in der er die Amerikaner vor dem Entstehen des militärisch-industriellen Komplexes warnte – den Geheimdiensten, dem Pentagon und den damit verbundenen Industrien, und er schloss die wissenschaftliche Bürokratie mit ein. Er verbrachte in dieser Rede besonders viel Zeit damit, über die wissenschaftliche Bürokratie auf Bundesebene, also die NIH, zu argumentieren, dass sie die Urheber der Zerstörung der amerikanischen Demokratie seien, wenn wir ihnen das erlaubten … Und dann der 11. September … verwandelte Amerika wirklich in die Anfänge eines Überwachungsstaats. Und COVID hat die Aufgabe vollendet. … und die Aufgabe der CIA ist es, eine Pipeline neuer Kriege zu entwickeln, die Amerika führen könnte, um diese Maschinerie zu füttern, die militärischen Auftragnehmer, und sehen Sie, was bei COVID passiert ist – 138 Unternehmen waren an der Herstellung und Verteilung des Impfstoffs beteiligt. Sie alle sind militärische Auftragnehmer. Das Pentagon und die Nationale Sicherheitsbehörde leiteten die gesamte Pandemiebekämpfung. Pfizer und Moderna sind nicht wirklich Eigentümer dieser Impfstoffe. Sie kleben ihr Etikett darauf, aber es war ein Pentagon-Projekt. Wir haben es also mit einem militärisch-industriellen Komplex zu tun.“

Kann die Demokratie einem schlüsselfertigen Totalitarismus widerstehen?

Angesichts der totalitären Kräfte, die jeden Aspekt des menschlichen Verhaltens kontrollieren wollen, ist die Zeit für Widerspruch gekommen. Der erste Schritt besteht darin, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Der nächste Schritt ist, für das einzutreten, woran man glaubt. Das endgültige Ergebnis bleibt jedoch abzuwarten. Nach Kennedy:

„Der Grad der Kontrolle, den sie jetzt über das menschliche Verhalten haben, ist größer als je zuvor. Das nenne ich schlüsselfertigen Totalitarismus … wir versuchen, die Öffentlichkeit aufzuklären und unsere Armee aufzubauen, um die Demokratie wiederherzustellen. Und gleichzeitig bauen sie diese Infrastruktur auf, die ihnen die totale Kontrolle gibt, abweichende Meinungen zerstört und jede Art von Aufruhr oder Subversion oder jede Abweichung von der offiziellen Regierungserzählung und den Orthodoxien unschädlich macht … wenn sie das aufgebaut haben, ist es wirklich schwer vorherzusagen, ob die Demokratie die Widerstandskraft hat, diese Institutionen wiederherzustellen.“

