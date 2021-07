Das politische Phänomen der Trump-Anbetung

Für den durchschnittlichen Affen ist es noch schwieriger zu glauben, dass er vom Menschen abstammt.“

– Henry Louis Mencken

Hier sind wir in der Mitte der Hölle auf Erden; herbeigeführt durch die herrschende Klasse und ihre korrupten und kriminellen Handlanger in dieser Regierung, und alles, was die erbärmlichen Massen als Lösung aufbringen können, ist, einen Meister oder einen andere zu wählen, um ihn als ihren politischen Gott anzubeten. Im Fall des letzten kriminellen Präsidenten lamentieren ungefähr 80 Millionen Menschen immer noch, dass „ihr“ Trump nicht der Herr des Universums ist. Der blinde Wahnsinn, der notwendig ist, um sich absichtlich auf dieses Niveau der Dummheit herabzulassen, widerspricht allen Aspekten des intelligenten Denkens und des gesunden Menschenverstands.

Ist diese Realität für den gemeinen Mann zu schwer zu begreifen oder zu akzeptieren, oder hat der totale Mangel an Verständnis für die Möglichkeiten des Lebens den Verstand der Massen verzehrt und jedes Entkommen aus der Tyrannei unvorstellbar gemacht? Das eigentliche Problem ist, dass die Menschen selbst – die erwarten, der Sklaverei durch Nichtstun zu entgehen -, und die behaupten, ein Recht auf Freiheit zu haben und die betteln, Freiheit ohne jedes Risiko zu verdienen und ihr Schicksal in den eigenen Händen halten zu können, sich dessen nicht einmal bewusst sind. Sie haben keine Ahnung von der Kraft, die sie besitzen könnten, wenn nur ein Minimum an Anstrengung und Mut vorhanden wäre.

Wie der große Mencken vor vielen Jahrzehnten feststellte: „An irgendeinem großen und glorreichen Tag werden die einfachen Leute des Landes endlich ihren Herzenswunsch erreichen, und das Weiße Haus wird von einem ausgesprochenen Schwachkopf geschmückt werden.“ Welch eine vorausschauende Aussage – aber auch eine, die schon lange offensichtlich war. Und jetzt haben wir Biden, einen ausgesprochenen Schwachkopf, wie er im Buche steht. Aber war der letzte besser? Nicht wirklich; genauso unehrlich, aber weniger offen über seine wahren Absichten – und hinterhältiger in seiner Vorgehensweise. In Wirklichkeit sind natürlich alle Präsidenten böse und kontrolliert, aber einige versuchen, mit sehr zweifelhaften Mitteln an Popularität zu gewinnen und heben die Kunst des pathologischen Lügens auf eine neue Stufe. Trump passt gut in diese Kategorie.

Diejenigen, die immer noch an der Vorstellung festhalten, dass Trump ihr Erlöser sei, sollten einen Schritt zurücktreten und einen harten Blick auf die Realität werfen. Wenn es nach dieser Gewissenserforschung nicht zu einem Erwachen kommt, dann ist alle Hoffnung für jene Individuen verloren, die immer noch nach einem Meister in Form eines politischen Monsters schreien.

Ich bin ständig mit Antworten und Kommentare überschwemmt worden in diesem Jahr und im letzten, die behaupteten, um unsere Freiheiten wiederzubekommen, müsse nur Trump wieder ins Amt kommen. Er wird alles in Ordnung bringen und „den Sumpf trockenlegen“, wie es so unbekümmert von seinen getäuschten Anhängern geäußert wird. Dies ist gelinde gesagt beunruhigend, vor allem angesichts der realen Geschichte der letzten Jahre. Jede gefälschte Wahl bringt eine schlimmere Form von Menschen in hohe Ämter, aber die Menschen fahren fort, ihren eigenen Meister ohne Rücksicht auf jede Form von Logik oder Realität zu wählen. Dieses Bedürfnis nach autoritärer Herrschaft basiert nicht auf dem Wunsch, individuelle Souveränität zu erlangen, sondern auf Abhängigkeit und Anbetung; jene Dinge, die der Fluch der Freiheit sind.

Vergessen ist die Tatsache, dass diese ganze totalitäre Hölle unter Trump geschah und sich ausbreiten durfte. Er akzeptierte das gesamte ruchlose „Pandemie“-Narrativ, so wie es ihm aufgetragen wurde, und erklärte den nationalen Notstand wegen einer gefälschten „Viruspandemie“. Er verstand voll und ganz, daß dies jeden Gouverneur und jede Gesundheitsorganisation im Land „legal“ freistellen würde, um wirtschaftliche Verwüstungen anzurichten und alle persönlichen Freiheiten zu zerstören. Dies war kein Zufall – es war immer beabsichtigt.

Tatsächlich hatte die Trump-Administration im Jahr 2019 viele Monate lang eine Pandemie-Simulation beaufsichtigt, die im August endete – nur kurze Zeit vor der Gates-Pandemie-Simulation namens „Event 201“, die beide vorsätzliche Komplotte waren, die das widerspiegelten, was seitdem passiert ist. Das Trump-Ereignis wurde „Crimson Contagion“ genannt, und dieses Szenario war ein sogenannter „fiktiver“ Grippeausbruch, der „begann, als eine Gruppe von 35 Touristen, die China besuchten, infiziert wurden und dann nach Hause nach Australien, Kuwait, Malaysia, Thailand, Großbritannien und Spanien sowie in die Vereinigten Staaten flogen, wobei einige unterwegs Atemsymptome und Fieber entwickelten. In der fiktiven Pandemie – als sich das Virus schnell in den Vereinigten Staaten ausbreitete – gab die CDC Richtlinien für soziale Distanzierung heraus, und viele Angestellte wurden angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Bundes- und Staatsbeamte kämpften damit, zu bestimmen, welche Mitarbeiter unverzichtbar waren und welche Ausrüstung benötigt wurde, um effektiv von zu Hause aus zu arbeiten.“ Jeder, der annimmt, dass dies nur ein Zufall oder ein Versehen war, ist bereits eine verlorene Seele und der Hilfe nicht würdig.

Trump hat auch eine universelle „Impfung“ für alle angepriesen und seine „Operation Warp Speed“ sollte eine experimentelle Injektion beschleunigen. Er setzte sogar das Militär ein, um dieses Gift landesweit verabreichen zu können. Auch heute noch unterstützt er diese tödliche experimentelle Impfung.

Als Vorbereitung auf die Möglichkeit genau dieser Art von Situation unterzeichnete Trump im September 2019, nur einen Monat nach seiner Simulation und ein paar Monate vor der fabrizierten Covid-Pandemie, Executive Order #13887 mit dem Titel: „Modernisierung der Influenza-Impfstoffe in den Vereinigten Staaten, um die nationale Sicherheit und die öffentliche Gesundheit zu fördern.“ Die Task Force wurde gemeinsam vom Verteidigungsminister und dem Minister für Gesundheit und Soziales sowie deren Beauftragten geleitet, darunter:

das Verteidigungsministerium;

das Justizministerium;

das Landwirtschaftsministerium;

das Ministerium für Angelegenheiten von Kriegsveteranen;

das Heimatschutzministerium

die „Food and Drug Administration“;

die „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC);

das Nationale Institut für Gesundheit (NIH);

die „Centers for Medicare and Medicaid Services“ (CMS); und

die „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ (BARDA)

Eine Lektüre dieser Reihenfolge ist genug, um vollständig zu verstehen, dass Trump stark an diesem Betrug beteiligt war, lange bevor er genau wie von seiner Administration beschrieben umgesetzt wurde – und durch seine Unterzeichnung dieser Executive Order machte er alles, was seitdem passierte, „legal“. Seine Beteiligung an diesem geplanten Terror ist offensichtlich, hörte dort aber nicht auf.

Jeden Aspekt von Trumps Komplizenschaft in diesem Terroranschlag gegen das amerikanische Volk aufzulisten, und viele andere Indiskretionen, die diesem Land schrecklich geschadet haben – darüber könnte man Bände schreiben. Es genügt zu sagen, dass Trump kein Retter ist, ebenso wenig wie der böse Biden, und beide sind in hohem Maße für die Schrecken verantwortlich, die wir derzeit erleben.

Zu glauben, dass irgendein Präsident, irgendeine politische Partei oder ein politischer Prozess unsere Übel heilen, unsere Freiheit schützen oder diese Verschwörung beenden werden, ist absurd jenseits aller Vernunft. Nur die Menschen können unsere Probleme beheben, und dies wird die Beseitigung dieser Regierung und des Regierungssystem erfordern, oder zumindest eine vollständige und totale Missachtung aller von der Regierung auferlegten Pflichten und Aufträge in Bezug auf jeden Aspekt dieses aktuellen Debakels.

Der Begriff „New Normal“ wurde vor 17 Jahren – im Jahr 2004 – von denselben Tätern dieses Betrugs geprägt. Dieser pandemische Coup wurde seit mindestens 21 Jahren geplant. Nichts war zufällig, nichts war organisch, nichts war so, wie es vom Staat oder den Mainstream-Medien dargestellt wird. Alles war geplant und absichtlich entworfen.

Trump wird dich niemals retten, Biden wird dich niemals retten; nur du kannst dich selbst retten!

„Das ideale Subjekt totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder der überzeugte Kommunist, sondern Menschen, für die die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion, zwischen wahr und falsch nicht mehr existiert.“

– Hannah Arendt