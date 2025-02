Das Problem der WHO ist nicht China

Lassen Sie mich mit einer Interessensbekundung beginnen: Ich habe ein Problem mit Microsoft, Bill Gates‘ Goldesel, und zwar aus folgendem Grund: Ich brauche Word, PowerPoint, Excel und Teams und habe daher ein Abonnement für Microsofts Family 365. Eigentlich würde ich es lieber kaufen, aber das ist bei Computerprogrammen nicht mehr möglich, also miete ich es. Es kostet mich 80 Pfund pro Jahr, und jahrelang lief alles gut. Dann stellte ich plötzlich fest, dass es mit einem „KI-Assistenten“ namens „Copilot“ infiziert war. Wie eine Wespe bei einem Picknick im September schwirrte er umher und wollte sich in alles einmischen, was ich tat. Ich versuchte, ihn zu töten, aber es gelang mir nur, ihn zu verwunden. Sie verweilt auf dem Band oben auf dem Bildschirm. Dann las ich Sam Leiths UnHerd Artikel, in dem er davor warnte, dass mein Microsoft-Abonnementpreis um 25 Pfund steigen würde, um diese unerwünschte Pestilenz abzudecken. Genau wie Leith schrieb, musste ich mich mit dem „Downgrade“ auf Classic 365 herumschlagen, das Copilot auslässt und „für einen begrenzten Zeitraum“ bei 80 £ jährlich bleibt. Bis ich zum Einlenken gezwungen werde, vermute ich.

Ich füge diese Vorbemerkung ein, um zu zeigen, mit welchen Betrügern wir es zu tun haben. Sie werden den Zusammenhang später erkennen. Mit welchem Recht kann Bill Gates‘ Cash-Cow mein Konto „aufwerten“, ohne zu fragen? Zweifellos gibt es eine Klausel im Kleingedruckten. Können sie ein Wespennest auf meinem Dachboden installieren?

Und damit zu Trumps Austritt aus der WHO. Ob er dies rechtlich per Erlass tun kann, bleibt abzuwarten. Es gibt rechtliche Herausforderungen. Da die USA der WHO durch ein Gesetz des Kongresses beigetreten sind, könnte ein Gesetz erforderlich sein, um sie zu verlassen. Wenn ja, dann viel Glück.

Die WHO hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Sie leitete die Impfkampagnen gegen Pocken, die inzwischen ausgerottet sind, und Polio, die fast ausgerottet sind. Viele Jahre lang konzentrierte sie sich ehrenvoll auf lokale, von den Gemeinden geleitete Initiativen zur Verbesserung der Gesundheit, oft durch Verbesserung der sanitären Einrichtungen. Leider stellte die BBC bereits 1998 fest, dass sie ein „Synonym für Politik und finanzielle Misswirtschaft“ war. In letzter Zeit hat sie sich für die Anliegen der progressiven Linken interessiert, wie mit einer Richtlinie über die „Gesundheit von trans- und geschlechtsspezifischen Menschen“.

Sie hat während der Covid-Pandemie versagt. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, zu sagen, dass sie zuerst von Taiwan gewarnt wurde, einem Land, das unter chinesischem Druck ausgeschlossen wurde. Wie das Vereinigte Königreich gab sie daraufhin ihren vernünftigen Plan „Ruhe bewahren und weitermachen“ auf und befürwortete genau die Abriegelungen, die soziale Distanzierung, die Schließung der Grenzen und die allgemeine Maskierung, die sie zuvor abgelehnt hatte. Ihre Untersuchung der Ursprünge des Virus war infam. Die Mitglieder des Gremiums mussten mit China abgestimmt werden. Von den Mitgliedern aus den USA wurde nur Peter Daszak – mit enormen Interessenkonflikten – zugelassen. Wenig überraschend kam sie zu dem Schluss, dass das Virus wahrscheinlich aus Wildtieren oder möglicherweise aus Tiefkühlkost stammt. Ein Laborleck sei „extrem unwahrscheinlich“. Diese Ablehnung war seltsam angesichts der Tatsache, dass die Pandemie in einer Stadt begann, die weit von den Fledermaushöhlen entfernt war, aber ein Institut beherbergte, das die Genome des Coronavirus manipulierte. Der Bericht war so lächerlich einseitig, dass er der Hypothese des Laborlecks neue Nahrung gab.

Die WHO zeigt sich von diesen Erfahrungen unbeeindruckt. Stattdessen verdoppelt sie den Druck. Sie hat Affenpocken (Mpox) zu einem „öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung“ erklärt. Das ist offensichtlich übertrieben. Die meisten Fälle außerhalb Afrikas, wo das Virus endemisch ist, treten bei Besuchern von Schwulen-Sex-Partys auf. Es gibt ein gutes Argument dafür, Gewohnheitsmenschen Pockenimpfstoffe anzubieten, die vor Kreuzkontamination schützen. Für alle anderen besteht nur ein geringes Risiko. Es handelt sich nicht um einen Notfall. Und dann ist da noch der Internationale Gesundheitsvertrag der WHO, der, wenn er ratifiziert wird, supranationale Befugnisse im Falle einer künftigen Pandemie verleihen würde. Das ist, als würde man einem verschwenderischen, größenwahnsinnigen Onkel eine Vollmacht erteilen.

Viele positive Artikel über Trumps Rückzug betonen diese Mängel. Sie fügen hinzu, dass Tedros Adhanom Ghebreyesus, der WHO-Direktor, ein äthiopischer Nicht-Mediziner mit einer dunklen Vergangenheit ist, der seine Position der Unterstützung durch Chinas KPCh verdankt. Die WHO soll Chinas Pudel sein. Gordon Brown, der im Guardian schreibt, dass er Trumps Entscheidung bedauert, bietet keine große Verteidigung, sondern sagt nur, dass eine globale Gesundheitsorganisation benötigt wird, räumt aber ein, dass die USA zu viel bezahlen.

Aber ist China der Inkubus? Ich bin sicher, dass die KPCh viel getan hat, um das Thema Covid zu verschleiern; ich verabscheue die KPCh, aber ich finde es schwer zu glauben, dass sie hinter der Aufregung der WHO in Bezug auf Transgender und Mpox steckt. Betrachten wir also eine alternative Hypothese, eine, die RFK laut seinem Buch favorisiert: dass die WHO in eine Geldmaschine für Gates verwandelt wurde.

Um das zu verstehen, muss man sich zunächst ansehen, woher das Geld der WHO kommt. Für die beiden Jahre von 2024-25 sind die größten Beitragszahler zu einem Budget von 6,83 Milliarden Dollar: die USA (958 Millionen Dollar), die Gates-Stiftung (689 Millionen Dollar), GAVI (500 Millionen Dollar), die Europäische Kommission (412 Millionen Dollar) und Deutschland (324 Millionen Dollar). Das Vereinigte Königreich liegt mit 216 Millionen Dollar an siebter Stelle und China mit 203 Millionen Dollar an achter Stelle. GAVI ist die Globale Allianz für Impfung und Immunisierung. Ihre eigenen Finanzierungsmittel für 2021-25 einschließlich belaufen sich auf 21,6 Milliarden Dollar, darunter 4,98 Milliarden Dollar von den USA, 2,64 Milliarden Dollar vom Vereinigten Königreich, 2,18 Milliarden Dollar von Deutschland und 1,81 Milliarden Dollar von der Gates-Stiftung.

Man beachte, dass GAVI genauso tief in die Tasche greift wie die WHO, dass Gates jeweils 8-10% der Einnahmen beisteuert und GAVI die WHO querfinanziert. Zusammen stellen Gates und GAVI 18% des WHO-Haushalts bereit. Die Aufgabe von GAVI besteht darin, Impfstoffe zu kaufen und sie zu verteilen. Normalerweise setzt sie ihre eigenen Prioritäten, die wir an einem anderen Tag untersuchen werden. Das aktuelle Problem tritt auf, wenn die WHO eine Pandemie erklärt. GAVI geht dann zur Finanzierung der entsprechenden Impfstoffe über. Während des Covid-Programms leitete sie gemeinsam mit der WHO und CEPI die COVAX-Aktion. Dabei wurden Impfstoffe – vorwiegend von AstraZeneca – an Entwicklungsländer geliefert.

CEPI wiederum ist das Centre for Epidemic Preparedness and Innovation (Zentrum für Seuchenvorsorge und Innovation). Für 2022-26 hat es Beiträge und Zusagen im Wert von 2,1 Mrd. USD, hauptsächlich von Regierungen, aber auch 155 Mio. USD von Gates. Das Projekt ist ehrgeiziger als die WHO und GAVI und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 100 Tagen von einer „anerkannten Pandemie“ zu einem Impfstoff zu gelangen. Das kann man nur mit der mRNA-Technologie erreichen, indem man Lipid-Nanopartikel mit einer neuen Nutzlast ausstattet und so tut, als ob frühere Erfahrungen mit anderen Nutzlasten die Sicherheit belegen. Das ist natürlich Unsinn. Luos neue Arbeit bestätigt, dass mRNA-Impfstoffe überall im Körper wirken und insbesondere die Reaktion von Herzendothelzellen je nach mRNA-Nutzlast und deren Proteinprodukt variiert. Einfacher ausgedrückt: Es ist unmöglich, in einem 100-Tage-Entwicklungszyklus langfristige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zu sammeln.

Nun zur Gates-Stiftung selbst. Neben der Mitunterstützung von WHO, GAVI und CEPI investiert Gates in Pharma-Start-ups, darunter BioNTech. Moderna ist ein früherer Investor. Es handelt auch mit diesen Beteiligungen und erzielte während der Pandemie einen 15-fachen Gewinn aus Verkäufen von BioNTech-Aktien. Microsoft selbst hatte eine gute Pandemie und erhöhte Gates‘ Vermögen um 7,5 Milliarden Dollar.

Es ist möglich, einen Kreis der Tugend zu ziehen. Zunächst erkennt die WHO eine Bedrohung. Dann entwickeln Gates‘ Beteiligungsunternehmen mithilfe von CEPI rasch einen Impfstoff. GAVI liefert diesen Impfstoff sogar an die ärmsten Dorfbewohner. Die Menschheit wird gerettet. Der Erlös fließt in die BMGF-Stiftung und finanziert eine bessere Gesundheit für alle – die raison d’etre der WHO. Die Sonne scheint, der Wind weht sanft, und wer könnte etwas dagegen haben, wenn nicht ein Grobian? Bill behauptete, dass er vor der Pandemie 10 Milliarden Dollar in globale Gesundheitsorganisationen investiert habe, was der öffentlichen Gesundheit und der Wirtschaft einen Nutzen von 200 Milliarden Dollar gebracht habe.

Man kann auch eine düstere Sichtweise einnehmen. Die WHO kann zu einer Überreaktion veranlasst werden, wie bei der Einstufung von Mpox als „Notfall“. Der Pandemievertrag wird, wenn er ratifiziert wird, ihre Befugnisse enorm stärken. Alle daraus resultierenden Abriegelungen wären nur von kurzer Dauer, denn CEPI wird in Kürze mit seinem 100-Tage-Impfstoff kommen. Sobald dieser geliefert ist, fließen die Gelder vom Steuerzahler über GAVI an den Hersteller, der wahrscheinlich eine Gates-Beteiligung ist.

Gates, GAVI und CEPI werden davon profitieren, dass die WHO Epidemien und Pandemien ausruft, und Gates, der etwa 10 % des Budgets der NROs zahlt, hat ein Druckmittel in der Hand. Einer der Vorwürfe von RFK ist, dass Gates die WHO auch außerhalb von Pandemien unverhältnismäßig stark in Richtung Impfstoffe gedrängt hat, verglichen mit grundlegenden Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie sauberes Wasser.

Auch Big Tech wird davon profitieren, wenn eine Pandemie ausgerufen wird, wie bei den Covid-Abschaltungen. Die Geldkuh Microsoft wird noch fetter werden. Die westlichen Medien, die mit Gates‘ Geld für „Global Health Security Supplements“ bestochen wurden, werden wegschauen und ausschließlich Tedros und die KPCh beschimpfen. Kurzum wurde unter dem Deckmantel der Philanthropie ein perfektes Rentiermodell geschaffen, um dem Steuerzahler Geld aus der Tasche zu ziehen, wobei die Kontrolle abgewehrt wird. Microsofts Versuch, mich um £25 für Copilot zu betrügen, ist im Vergleich dazu trivial, aber es veranschaulicht die Denkweise.

Neben Trumps Rückzug gibt es einen Hoffnungsschimmer, und zwar RFK, der diese Verflechtung von NGO-Gaunereien erkannt hat. Seine Anhörung im Senat ist für diesen Mittwoch angesetzt. Aus diesem und vielen anderen Gründen ist zu hoffen, dass er angenommen und ernannt wird.

Dr. David Livermore ist pensionierter Professor für medizinische Mikrobiologie an der University of East Anglia.