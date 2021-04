Das russische Fernsehen über die brandgefährlichen russisch-amerikanischen Beziehungen

Als „Chicken-Game“ bezeichnen die Amerikaner ein „Spiel“ auf Leben und Tod, bei dem der verliert, der zuerst nachgibt. Genau so ein „Spiel“ spielen die USA gerade mit Russland.

In der Sendung „Nachrichten der Woche“ des russischen Fernsehens wurde das derzeit brandgefährliche Verhältnis zwischen den USA und Russland in einem sehr interessanten Kommentar analysiert, den ich übersetzt habe.

In der amerikanischen Kultur gibt es den Spaß, eine Art Tradition von Duellen, bei denen der Sieger derjenige ist, der mutiger und überzeugter von seinen Fähigkeiten ist. Es ist das Spiel „Feigling“. Daher heißt es auch „Chicken-Game“, wobei „Chicken“ ein abwertender Begriff für einen Feigling ist. Dabei werden beide Teilnehmer mit einer Situation mit zunehmender Gefahr konfrontiert. Man kann sich vor einem herannahenden Zug auf die Gleise legen und wer zuerst aufspringt, der ist das Chicken. Man kann mit Autos mit Vollgas aufeinander zurasen. Wer zuerst ausweicht, ist das Chicken. Oder, wie in dem Kultfilm der 50er Jahre „Rebel without a reason“ von Nicholas Ray mit dem schönen Hollywoodstar James Dean in der Hauptrolle, auf einen Abgrund zurasen. Wer zuerst aus dem Auto springt, ist das Chicken.

Joe Biden spielt seit Beginn seiner Präsidentschaft ein ähnliches Spiel mit dem russischen Präsidenten Putin. Biden hetzt die Ukraine gegen den Donbass, schickt Kriegsschiffe ins Schwarze Meer, erhöht die Zahl der