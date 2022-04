Das Schlangengiftunternehmen Venomtech kündigt eine Partnerschaft mit den Charles River Laboratories an, die Faucis „geheime Insel“ für medizinische Experimente an Affen und Beagles betrieben

Um den Anwendungsbereich seiner aus Schlangengift gewonnenen Produkte, die an pharmazeutische Unternehmen für die Entwicklung von Medikamenten lizenziert werden, zu erweitern, geht Venomtech eine Partnerschaft mit Charles River Laboratories, International Inc. ein, demselben Unternehmen, dem Tony Fauci Hunderttausende von Dollar für die Schaffung von Transgender-Affen zukommen ließ.

In einer Mitteilung vom 12. April gab Venomtech bekannt, dass aus Schlangengift gewonnene Peptide tatsächlich existieren und zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Therapeutika verwendet werden.

„Jahrmillionen der Evolution haben aus Schlangengift gewonnene Peptide hochspezifisch gemacht, sogar für viele der am schwersten zu treffenden Arzneimittelziele“, schrieb das Unternehmen.

„Venomtechs Targeted-Venom Discovery Array™ (T-VDA™) Bibliotheken bieten Forschern eine unkomplizierte Lösung für das schnelle Screening tausender einzelner Giftfragmente, wobei jedes Array speziell für die Maximierung der Treffer für ein bestimmtes Ziel entwickelt wurde.“

Das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Venomtech verfügt über die weltweit größte Bibliothek von Verbindungen, die aus natürlichem Gift gewonnen werden. Viele dieser Verbindungen stammen von Schlangen, andere von verschiedenen Arten, darunter sowohl Wirbeltiere als auch wirbellose Tiere.

„Der Einsatz unserer Plattform erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir einzigartige und hochwertige Kandidaten selbst für die schwierigsten Arzneimittel- und Pestizidziele oder neuartige Wirkstoffe für kosmetische Anwendungen finden“, sagt das Unternehmen über seine Produkte.

Biowaffen, die Gift enthalten, werden freigesetzt, und Medikamente, die Anti-Gift enthalten, werden als „Heilmittel“ freigesetzt

Falls Sie die Sendung gesehen haben: Dr. Bryan Ardis sprach kürzlich mit Mike Adams, dem Health Ranger, darüber, dass das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) auch Bestandteile von Schlangengift enthalten kann.

Im ersten Teil der dreiteiligen Serie – alle drei Teile sind auf dem Health Ranger Report Brighteon-Kanal verfügbar – erklärte Dr. Ardis, wie das Establishment, bevor es Fledermäusen die Schuld für Covid gab, Schlangen die Schuld gab.

Es gibt also nicht nur Hinweise darauf, dass Pharmafirmen Gift zur Entwicklung von Medikamenten verwenden, sondern auch darauf, dass Schlangengift-ähnliche Peptide auch in Biowaffen enthalten sein können.

Es scheint so zu sein, dass das System bei jedem Krankheitsausbruch, jeder Epidemie oder Pandemie beide Seiten spielt. Zunächst erzeugt jemand im Labor eine Krankheit unter Verwendung von Schlangengift; dann entwickelt er ein „Heilmittel“ dafür, indem er weitere Schlangengiftpeptide verwendet.

Genauer gesagt, sind die Biowaffen das Gift und die medikamentösen „Heilmittel“ das Gegengift. Im Moment lernen wir eine ganze Menge über die Anti-Gift-Medikamente, von denen nur wenige wussten, dass es sie gibt, und über die Biowaffen, die sie angeblich bekämpfen.

Beide werden von denselben Leuten eingesetzt, vermutlich als Teil eines ausgeklügelten, gewinnbringenden Betrugs. Am Beispiel der Fauci-Grippe-Pandemie sieht es so aus, als ob eine Form von Giftpeptiden durch Gain-of-Function-Engineering der Covid-Biowaffe eingeführt wurde, gefolgt von Anti-Gift-Mitteln wie monoklonalen Antikörpern.

Ob die „Impfstoffe“ auch als Anti-Venom geeignet sind, ist noch unbekannt. Wenn „vollständig geimpfte“ Menschen krank werden und an Dingen wie Herzinfarkten sterben, dann sind die Impfungen vielleicht der Köder für die „Heilung“?

In den nächsten Tagen werden wir sicher noch mehr erfahren, also bleiben Sie dran. Diese Bombe wird nicht so schnell verschwinden, und sie wird wahrscheinlich noch größer werden, wenn weitere Details ans Licht kommen.

„Nun, natürlich ist es Schlangengift: Satan – Schlange“, schrieb jemand bei Brighteon. „Es passt alles perfekt zusammen! Alles wird in der Bibel erklärt.“

„Das ist ein verrückter Gedanke: Sie injizieren allen Menschen Schlangengift“, schrieb ein anderer. „Von allen möglichen Kreaturen ist es Schlangengift.“

Ich kann nicht anders, als an David Ickes‘ Tiraden seit den frühen 90er Jahren über die gestaltwandelnden Reptilien hinter den Kulissen der Neuen Weltordnung zu denken. Spritzen die ‚Schlangenmenschen‘ ihr giftiges Gift buchstäblich in die menschliche Rasse, um einen Fressrausch auszulösen? Was bewirkt Schlangengift? Es beginnt, das Gewebe zu zersetzen, um es zu verdauen, bevor die Schlange ihr Opfer ganz verschluckt.