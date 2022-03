Das Soros-Imperium wird das Sowjetimperium ersetzen

George Soros prahlt bei der Asia Society 2015 damit, dass „das Soros-Imperium das Sowjetimperium ersetzen wird“.

Und ein interessantes Interview mit der Russland Forscherin Elisabeth Schimpfössl, in dem es eigentlich darum ging, den Sachverhalt der russischen Troll Fabriken und Fake News ganz im Sinne einer NATO Berichterstattung zu beleuchten, doch dann aber plaudert Elisabeth Schimpfössl aus dem Nähkästchen, über die George Soros Troll Fabriken und Fake News Fabrikate in der Ukraine, was schließlich dazu führt, dass die „Springer Propaganda Assistentin eines kommunistischen Obrigkeitsstaats“ das Interview höflich abwürgt…

Das George Soros Imperium und seine Troll-Fabriken in der Ukraine

