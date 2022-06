Das Spiel ist vorbei – wir haben gewonnen

Eine meiner Umfragen hatte ein starkes Signal. Also habe ich ein externes Meinungsforschungsinstitut beauftragt, sie mit einem neutralen Publikum zu vergleichen. Die Ergebnisse sind niederschmetternd. Sie zeigen, dass wir belogen wurden. Im großen Stil. Man kann es nicht anders ausdrücken.

Ich habe jetzt eine Umfrage, die, wenn sie mit einem neutralen Publikum getestet wird, ein sehr starkes Signal liefert. Es stellt sich heraus, dass die meisten Menschen glauben, dass die COVID-Impfstoffe in nur 1,5 Jahren mehr Menschen getötet haben als alle 70+ Impfstoffe zusammen in den letzten 32 Jahren. Je ungeimpfter man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man dies bemerkt. Wenn Sie vier Dosen erhalten haben, war es fast gleich.

Hier ist die Pivot-Tabelle der Pollfish-Ergebnisse, damit Sie die Stimmen nach Impfstatus sehen können:

Hier sind die zugrunde liegenden Daten, damit Sie das Ergebnis überprüfen können. Und hier ist die PDF-Zusammenfassung, die sie zur Verfügung gestellt haben.

Das bedeutet, dass wir gewonnen haben. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verteidigen.

Wenn ich nicht irgendetwas übersehen habe, sind sie völlig am Ende. Es gibt einfach keine Möglichkeit, das zu ihren Gunsten zu drehen“. Diese Umfrage ist einfach zu wiederholen und zerstört die Darstellung „sicher und wirksam“ vollständig, weil es keine Möglichkeit gibt, die Ergebnisse zu ihren Gunsten zu „drehen“. Es ist niederschmetternd.

Die CDC würde argumentieren: „Sie fordern die Öffentlichkeit auf, ein unprofessionelles Urteil über die Kausalität abzugeben. Wir von der CDC haben keinen kausalen Zusammenhang festgestellt. All diese Todesfälle sind einfach nur Zufälle!“

Die Faktenprüfer werden ihnen dann zustimmen!

OK, gut.

Erklären Sie einfach, warum es bei den COVID-Impfstoffen 1,7-mal so viele „Zufälle“ gibt wie bei allen anderen 70+ Impfstoffen in den letzten 32 Jahren? Make my day. Untermauern Sie das mit tatsächlichen Daten, die Ihren Standpunkt belegen, und nicht mit einem handfesten Argument.

Oder zeigen Sie mir Ihre Studie. Und erklären Sie, warum Sie in den 18 Monaten, in denen der Impfstoff auf dem Markt ist, nie die Inzidenzrate von unerwünschten Ereignissen und Todesfällen in einer proaktiven Erhebung ermittelt haben, anstatt sich mit einem passiven Überwachungssystem zurückzulehnen. Und erklären Sie uns, warum Sie die Medicare-Mortalitätsdaten nie veröffentlicht haben? Was war der Grund dafür, diese geheim zu halten? Erklären Sie uns das bitte.

Leider wird die Presse jedes noch so idiotische Argument der CDC einfach akzeptieren. Auf diese Weise werden sie es verteidigen. Sie werden niemals die Fragen in meinem vorherigen Absatz stellen.

Es ist also noch nicht vorbei, aber wir kommen der Sache näher.

Bestätigung der Umfrage im VAERS-System

Das ist kein Zufall.

Das VAERS-System gibt im Wesentlichen dasselbe Sicherheitssignal aus, und zwar in einem Verhältnis, das den Ergebnissen unserer Umfrage ziemlich nahekommt.

Es stellt sich heraus, dass 69 % aller Todesfälle in VAERS (wir beschränken uns auf die Todesfälle in den USA) auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen sind.

Das bedeutet also, dass die COVID-Impfstoffe in den letzten 32 Jahren 2,3-mal so viele Menschen getötet haben wie alle anderen 70+ Impfstoffe.

Wie lässt sich das erklären? Es kann nicht sein, dass zu viele Todesfälle gemeldet werden, weil das Profil der Nebenwirkungen der COVID-Todesfälle nicht mit „natürlichen Ursachen“ übereinstimmt. Diese dummen, mit der Hand zurechtgelegten Argumente sind also nicht stichhaltig.

Hier sind die Abfragen, die ich verwendet habe, und die Ergebnisse.

Nur Todesfälle im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, beschränkt auf US-Bundesstaaten. Die Zahl der Todesfälle durch COVID-Impfstoffe ist mehr als 2,3-mal so hoch wie die Zahl der Todesfälle durch alle anderen Impfstoffe zusammengenommen, seit das VAERS-System vor 32 Jahren eingeführt wurde. Das ist eine beeindruckende Todesrate.

Todesfälle durch ALLE Impfstoffe über 32 Jahre nur in US-Bundesstaaten

Weitere beunruhigende Umfragen für den Mainstream-Narrativ

Die obige Umfrage ist nur der Anfang.

Die folgenden Umfragen werden in Kürze von einem neutralen Publikum validiert.

Schädigungen

Die Impfstoffe schädigen mehr Menschen als COVID. Krankenhausbehandlungsprotokolle sind die Nummer 2. Warum können wir Ärzte nicht Ärzte sein lassen?

Der COVID-Impfstoff ist die Hauptursache für Schädigungen, gefolgt von den COVID-Protokollen der Krankenhäuser, und erst an letzter Stelle steht das Virus selbst. Die von der Regierung diktierten „Heilmittel“ sind weitaus wahrscheinlicher, dass man geschädigt wird als das Virus selbst.

Todesfälle

Der große Killer: der Impfstoff. Krankenhausbehandlungsprotokolle sind #2. Warum können wir Ärzte nicht Ärzte sein lassen?

Der COVID-Impfstoff ist der größte Killer, gefolgt von den COVID-Protokollen der Krankenhäuser, und an letzter Stelle steht das Virus selbst. Die von der Regierung vorgeschriebenen „Heilmittel“ sind weitaus wahrscheinlicher tödlich als das Virus selbst.

Myokarditis-Raten

Ärzte sagen, dass die Zahl der Herzmuskelentzündungen durch COVID höher ist als durch den Impfstoff. Komisch ist allerdings…. Ich konnte keinen Kardiologen finden, der vor der Einführung der Impfstoffe höhere Myokarditis-Raten festgestellt hat. Anscheinend bin ich nicht allein.

Die Präsentation „Der Elefant im Raum“ enthält weitere Beispiele

Wollen Sie mehr Beweise dafür, dass Sie getäuscht wurden? Schauen Sie sich meine Präsentation „Der Elefant im Raum“ an, und Sie werden sehr schnell herausfinden, warum niemand über den Elefanten im Raum sprechen will. Die CDC, die medizinische Gemeinschaft, der Kongress, die staatlichen und lokalen Gesundheitsbeamten, die Mainstream-Medien und die Mainstream-Social-Media-Firmen sind für den Tod von über 500.000 Amerikanern verantwortlich, indem sie sie dazu verleitet haben, einen Impfstoff zu nehmen, der sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eher tötet als rettet.

Keine der Interventionen war notwendig. Wir hatten im März 2020 ein wirksames Protokoll für eine frühzeitige Behandlung, aber die NIH und die CDC haben es ignoriert und tun es bis heute. Es gibt keine Todesfälle oder langwierige COVID, wenn die Menschen dieses Protokoll erhalten. Mehr als 10.000 Menschen wurden behandelt, ohne dass es zu Todesfällen oder Krankenhausaufenthalten kam, wenn der Patient sofort nach den ersten Symptomen mit der Behandlung beginnt. Der Grund, warum dies ignoriert wird, ist einfach: Tony Fauci sagt, dass solche Protokolle nicht funktionieren, obwohl sie es tun. Es ist nicht so, dass sie sich das Protokoll angeschaut und es abgelehnt hätten. Es ist eher so, als hätten sie sich das Protokoll nie angeschaut.

Sie werden auch verstehen, warum niemand mit mir diskutieren will.

Zusammenfassung

Diese Umfrage ist niederschmetternd, weil sie von einem neutralen Publikum bestätigt wird. Diese und weitere Umfragen werden nun von einem international bekannten Meinungsforschungsinstitut wiederholt.

Sie wissen also jetzt, wer das Spiel gewinnen wird: die Wahrheit.

Und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Es wird lustig sein, zu sehen, wie die Leute in der Zwischenzeit versuchen, mich anzugreifen.

Mein Rat an sie ist einfach: Wenn Sie sich in einem Loch befinden, hören Sie auf zu graben.

Nächster Schritt: Warten Sie darauf, dass das neue berühmte Meinungsforschungsinstitut diese und einige andere Umfragen veröffentlicht. Sie sind hoch angesehen.