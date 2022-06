Top-Gun: US-Armee rekrutiert im Kino Jugendliche

Jüngste Fotos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen, wie das US-Militär versucht, Jugendliche außerhalb von Top-Gun-Vorführungen zu rekrutieren, obwohl das Interesse an einem Eintritt in die Armee nachlässt und die finanziellen Anreize für einen Eintritt um bis zu 50.000 Dollar erhöht werden.

„Top Gun: Maverick“ ist erst seit zwei Wochen in den Kinos und bereits jetzt der umsatzstärkste Film von Tom Cruise im Inland. Nicht nur die Schauspieler profitieren vom Kassenerfolg der Fortsetzung des beliebten Blockbusters „Top Gun“ von 1986. Auch das US-Militär profitiert und rechnet wie beim Original mit einem deutlichen Anstieg der Rekrutierungszahlen als Folge davon.

Dem FLYING-Magazin zufolge sagte der Sprecher der US-Navy, Dave Benham: „Wir glauben, dass „Top Gun: Maverick“ mit Sicherheit das Bewusstsein schärfen wird und positiv zu den individuellen Entscheidungen, in der Navy zu dienen, beitragen dürfte. Rekrutierer im ganzen Land arbeiten hart daran, dies zu gewährleisten.

Rekrutierer in Michigan, Arizona, Texas und South Dakota haben sich in Kinos niedergelassen, in denen der neue Film gezeigt wird, um beeinflussbare Teenager davon zu überzeugen, eine militärische Laufbahn einzuschlagen, wie Fotos in den sozialen Medien zeigen.

In den letzten Jahren hatte das US-Militär Schwierigkeiten, seine Rekrutierungsziele zu erreichen. Eine Analyse der RAND Corporation ergab, dass die Zahl der Rekrutierungen in allen vier Teilstreitkräften während der COVID-19-Pandemie zurückgegangen war. NBC News enthüllte Anfang dieses Monats, dass sich die Zahl der Matrosen, die die Marine verlassen, zwischen 2019 und 2021 mehr als verdoppelt hat, wobei allein im vergangenen Jahr fünf der 2.500 Matrosen an Bord der USS George Washington Selbstmord begingen.

Generalmajor Ed Thomas, der Befehlshaber des Rekrutierungsdienstes der Luftwaffe, erklärte in einem durchgesickerten Memo vom Januar, dass „wir noch keine zwei Jahre in eine Pandemie hineingeraten sind und die Warnlampen blinken“, was die Rekrutierungsstatistiken angeht. Im selben Monat erhöhte das Heer den finanziellen Anreiz für die Rekrutierung um bis zu 50.000 Dollar an Prämien. Die Air Force zog im April nach, und nun hat auch die Navy ihr Angebot auf 25.000 Dollar für diejenigen erhöht, die sich bereit erklären, sofort auszurücken.

Letzte Woche sagte der leitende Offizier der Navy Talent Acquisition Group Red River, Commander Rick Dorsey, gegenüber NBC Dallas-Forth Worth, dass der erste Top Gun „im Grunde genommen [früheren] Generationen die Augen für die Marinefliegerei und die Möglichkeiten der Marine geöffnet hat, und wir hoffen, dass dieser Film genau das Gleiche für diese Generation tun kann“. Berichten zufolge sagte Dorsey weiter, dass „die Leute, die hier anfangen, der nächste Maverick sein werden, sie werden der nächste Rooster sein“, trotz der Tatsache, dass „von 1.000 Bewerbern“ für die US Naval Academy nur „3 Kampfpiloten werden“, wie das Militärportal SOFREP berichtet.

Nach dem äußerst unpopulären Vietnamkrieg sank das Interesse an einer Mitgliedschaft im US-Militär, und „Top Gun“ wurde in hohem Maße für die Wiederherstellung des Ansehens nicht nur der US-Marine, sondern auch anderer Militärzweige verantwortlich gemacht. Während die Navy jedoch behauptete, dass die Veröffentlichung des Originalfilms zu einem 500-prozentigen Anstieg des Interesses potenzieller Rekruten geführt habe, führte ein kürzlich veröffentlichter Artikel des US Naval Institute dies auf einen starken Anstieg der Werbebudgets des Militärs zurück und räumte ein, dass, „wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, die Fortsetzung des Blockbusters über die Marinefliegerei nicht viel dazu beitragen wird, neue Rekruten zu gewinnen.“