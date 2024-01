Das teuflische Dutzend: Meine 12 „wichtigsten Covid-Ereignisse“

Von Bill Rice, Jr.

Ich bin mir sicher, dass den Lesern noch andere ruchlose, die Menschheit schädigende Ereignisse einfallen, aber wie ich immer rate: Schreiben Sie, solange Sie noch können.

Wenn ein neues „medizinisches“ Produkt Millionen von Todesfällen und lebensverändernde Nebenwirkungen verursacht, sollte dies als „bedeutendes Ereignis“ eingestuft werden.

Gelegentlich veröffentliche ich gerne „Listen“-Artikel. Ich finde, dass diese Aufsätze wichtige Themen in einen größeren Zusammenhang stellen und die Autoren bei ihrer Suche nach den Schlüsselereignissen unterstützen können, die erklären, wie wir zu unserer „Twilight Zone“ New Normal gekommen sind.

Die heutige Liste ist „Das Dutzend wichtigster/bedeutender Ereignisse von Covid“. Bei dieser Zusammenstellung handelt es sich natürlich um die Meinung einer Person, und die Liste und die Rangfolge können später überarbeitet werden, wenn neue Fakten oder Nachrichten auftauchen.

#1 Alle wichtigen „wahrheitssuchenden“ Organisationen wurden vollständig gekapert

KOMMENTAR: Diese Entwicklung fand größtenteils vor dem „offiziellen“ Covid statt, aber ich rangiere diese Entwicklung an erster Stelle, weil nichts von dem, was später geschah, eingetreten wäre, wenn dies nicht stattgefunden hätte. Das heißt, wenn nur ein paar wichtige Organisationen nicht vollständig gefangen genommen worden wären, hätte sich die Welt vielleicht nicht (für immer?) verändert.

1983 ahnten wir noch nicht, wie viel Einfluss dieser Mann später auf die Welt haben würde.

Im Nachhinein betrachtet war der Aufstieg von Anthony Fauci zum Leiter der wichtigsten „Wissenschafts“-Behörde der US-Regierung sehr bedeutsam. Faucis Einfluss stieg nach der AIDS-Angst Anfang und Mitte der 1980er Jahre enorm an. Das heißt, man muss eine längerfristige historische Perspektive einnehmen, um zu verstehen, was heute geschieht … und warum und wie diese Dinge geschehen sind.

(Natürlich könnte ich noch viel weiter zurückgehen – z. B. bis zur Rockefeller Foundation, aber aus Platzgründen werde ich das später tun).

#2 Es wurden experimentelle mRNA-„Impfstoffe“ hergestellt und dann verabreicht …

Die Impfungen waren oft obligatorisch oder wurden zumindest erzwungen, und diejenigen, die sich weigerten, sich impfen zu lassen, mussten oft mit unzähligen negativen Folgen rechnen. Die Einführung der Covid-Impfung und der anschließenden „Auffrischungsimpfungen“ steht ganz oben auf meiner Liste, da diese Injektionen (die Milliarden von Menschen erhielten) wahrscheinlich zu Millionen von lebensverändernden Nebenwirkungen und Todesfällen führten.

#3 Chinesische Beamte teilen der Weltgesundheitsorganisation mit, dass in Wuhan, China, ein „neuartiges“ Virus identifiziert wurde, das lungenentzündungsähnliche Symptome verursacht …

Chinesische Beamte haben sich am 31. Dezember 2019 mit der WHO in Verbindung gesetzt.

Kommentar: Hätten die Beamten diese Beobachtung nicht gemacht und nicht angerufen, wäre es sehr gut möglich, dass niemand jemals von einem neuen Coronavirus gehört hätte und die Krankheit, die „Covid-19“ genannt wird, nie identifiziert worden wäre. Kein Anruf bei der WHO bedeutet wahrscheinlich „keine drakonischen Covid-Reaktionen„.

#4 Der Covid-PCR-Test wird entwickelt, patentiert und – etwa ab Mitte März 2020 – weithin angewendet …

Kommentar: Ohne die Entwicklung und behördliche Zulassung des PCR-Diagnosetests wäre es wahrscheinlich gar nicht zu einer Covid-Pandemie gekommen. Bevor der PCR-Test entwickelt und weithin eingesetzt wurde, gab es beispielsweise keine Covid-Pandemie.

#5 Eine große Anzahl von „Covid-Todesfällen“ wird zunächst in Norditalien und dann in Städten wie New York, New Orleans und Detroit festgestellt …

Kommentar: Alle Personen, die angeblich an Covid gestorben sind, wurden angeblich mit dem PCR-Test „positiv getestet“. Ohne diesen Test wären diese Todesfälle nicht als „Covid-Todesfälle“ bezeichnet worden.

Rückblickend war es wichtig, dass Millionen neuer „Fälle“ identifiziert wurden, aber ebenso wichtig war, dass ein großer Prozentsatz dieser Fälle später als Ursache für eine große Zahl von Todesfällen genannt wurde. Es handelte sich also nicht nur um ein „neues Virus“, sondern auch um ein „tödliches“ Virus.

Es ist auch erwähnenswert, dass Covid-„Fälle“ als „asymptomatisch“ bezeichnet werden können und werden. Das heißt, dass nicht alle Fälle von „Covid“ „medizinische Fälle“ sind, die eine medizinische Behandlung erfordern. Ein Wort – „Fälle“ – löste in der Bevölkerung eine noch nie dagewesene Angst/Panik aus. Diese Angst wurde zur Rechtfertigung von …

#6 Fast unisono ordneten Präsidenten und Premierminister in Ländern auf der ganzen Welt und Premierminister Abriegelungen an…

… um die Ausbreitung dieses „tödlichen“ neuen Virus zu verhindern und/oder um die „Kurve zu verlangsamen“ und/oder um zu verhindern, dass die Krankenhäuser mit „Covid“-Patienten überfüllt werden.

Anmerkung: Diese nationalen Entscheidungsträger handelten auf Anraten von „Experten für öffentliche Gesundheit“ (wie Anthony Fauci und Jeremy Farrar aus dem Vereinigten Königreich). Gouverneure, Bürgermeister und Bürokraten verschiedener „Gesundheitsbehörden“ haben die Abriegelungen tatsächlich durchgesetzt und umgesetzt. Es war eine Teamleistung von massenhaftem Gruppendenken.

#7 Keine bedeutende Organisation oder Führungskraft hat die Notwendigkeit die Notwendigkeit von globalen Abriegelungen in Frage gestellt …

KOMMENTAR: Zu den „bedeutenden Ereignissen“ gehören nicht nur Maßnahmen und Mandate, die durchgeführt wurden, sondern auch Ereignisse, die nicht stattgefunden haben.

Die Tatsache, dass es keinen Widerstand gegen die „Covid-Reaktion“ gab, ist das beste Beispiel für potenziell wichtige Maßnahmen, die nicht durchgeführt wurden.

Ein weiteres Beispiel ist, dass nie Untersuchungen durchgeführt wurden, die hätten zeigen können, dass viele Menschen bereits an Symptomen erkrankt waren, die mit denen von Covid-19 fast identisch waren. Deshalb hat die Öffentlichkeit nie erfahren, dass dieses angeblich „tödliche“ Virus vielleicht gar nicht „tödlich“ war.

(Das, da bin ich mir ziemlich sicher, erklärt, warum meine Artikel über die „frühe Ausbreitung“ von allen, die etwas zu sagen haben, ignoriert worden sind.)

#8 Der industrielle Zensurkomplex übt seine Kontrolle aus; die „Verbreitung von Desinformation“ wird zu einem lebensverändernden Vergehen …

Kommentar: Die alten „Mainstream“-Medien und fast alle sozialen Medienplattformen haben Ansichten, die das von den offiziellen Experten vorgetragene „autorisierte Narrativ“ in Frage stellen, geächtet, plattgemacht oder in ihrer Reichweite eingeschränkt.

Diese Bemühungen waren eindeutig koordiniert und schlossen viele Regierungsbeamte ein. Aufgrund dieses Programms waren sich die meisten Menschen in der Welt nie bewusst, dass die Behauptungen der offiziellen Stellen zweifelhaft, falsch oder unzutreffend sein könnten.

Aufgrund dieser Zensur- und Einschüchterungsprogramme blieb die Angst weitverbreitet, sodass die meisten Bürger drakonische Maßnahmen wie Abriegelungen, Masken und später Zwangs- oder Pflichtimpfungen mitmachten.

Außerdem wurden die Programme zur „Desinformation, Fehlinformation und Fehlinformation“ ausgeweitet, sodass viele nicht-covidische Themen tabuisiert oder verboten wurden. So wurden unter anderem das Anzweifeln von Wahlergebnissen, die Behauptung, „Russland habe die Wahlen gehackt“, oder Proteste gegen das Blutbad bei den George-Floyd-„Protesten“ (Unruhen) zu riskanten oder sogar verbotenen „freien Meinungsäußerungen“.

Kurz gesagt, die Covid-Regeln für freie Meinungsäußerung wurden ausgeweitet, um Menschen einzuschüchtern oder zu bestrafen, die Ansichten vertreten, die nicht mit denen der etablierten Klassen übereinstimmen.

Der dreiste Angriff auf die freie Meinungsäußerung und das atemberaubende Wachstum des „Zensur-Industriekomplexes“ ist wohl das bedeutendste Ereignis der Weltgeschichte, da dadurch Skepsis und die Ausübung der echten wissenschaftlichen Methode (und sogar der sokratischen Methode) ausgeschlossen oder kastriert werden und diejenigen mit absoluter Macht noch mehr Macht und Kontrolle erlangen können.

#9 Der Tod der „Transparenz“ …

Kommentar: Zunehmend werden offizielle oder wichtige Daten der Öffentlichkeit vorenthalten. Informationsanfragen werden ignoriert, oder, wenn einige Dokumente verspätet vorgelegt werden (nachdem teure und zeitraubende Anträge auf Informationsfreiheit gestellt wurden), werden die Dokumente stark geschwärzt.

Dokumente und Daten, die nicht „streng geheim“ sein sollten und nichts mit der „nationalen Sicherheit“ zu tun haben, werden zunehmend als „streng geheim“ eingestuft und sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Fazit: Wie sich herausstellte, hat die „Öffentlichkeit“ kein „Recht auf Wissen“ … nicht einmal bei Themen, die das Leben jedes einzelnen Bürgers direkt oder indirekt betreffen. Eine „informierte Zustimmung“ ist nicht mehr möglich.

#10 Eine Covid-Maßnahme – die Briefwahl – machte Wahlbetrug sehr viel wahrscheinlicher oder leichter zu erreichen …

…. , was legitime oder vertrauenswürdige demokratische Wahlen bedrohen würde.

#11 Das Justizministerium, das FBI und die meisten Mitglieder des Kongresses statuierten ein Exempel an den „Aufständischen“ vom 6. Januar …

Vordergründig hatte dieses Ereignis nichts mit Covid zu tun. Die Verhaftung und Inhaftierung so vieler unschuldiger Demonstranten vermittelte jedoch die Botschaft, dass jeder Andersdenkende, der versucht, zu einem nicht genehmigten Thema zu sprechen, vom Staat hart bestraft wird.

Die Behandlung des Wiki-Leaks-Gründers Julian Assange ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Staat diese wichtige „Botschaft“ übermittelt hat. Die Botschaft: „Wir haben die Kontrolle. Fordere unsere Kontrolle nicht heraus, oder das wird mit dir passieren.“

#12 Impfpässe und „15-Minuten-Städte“ werden geschaffen …

Kommentar: Unter dem Vorwand, die Geimpften vor den Nichtgeimpften zu schützen, wird die digitale Überwachung zum Alltag. (Weitgehend unausgesprochen blieb die Tatsache, dass, wenn ein „Impfstoff“ wirklich funktionieren würde, die Geimpften keine Angst haben müssten, sich bei den Nichtgeimpften anzustecken).

Unter den Verteidigern der Freiheit in der Welt besteht die große Angst, dass der Impfpass auf die Überwachung unzähliger „gefährlicher“ oder „schädlicher“ Aktivitäten ausgeweitet wird, einschließlich der Bemühungen, den eigenen „Kohlenstoff-Fußabdruck“ zu reduzieren, um eine immer größere Gesundheitsbedrohung als Covid zu bekämpfen … den Klimawandel.

Dies geschieht bereits in vielen Städten, die als „15-Minuten-Städte“ bezeichnet werden. Die Idee dahinter ist, dass es den Menschen erlaubt sein soll, nur etwa 15 Meilen von ihrem Wohnort entfernt zu fahren, um so ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern, was angeblich zur Rettung des Planeten beitragen wird.

Der Grundgedanke ist natürlich, dass die Menschen durch die digitale Überwachung kontrolliert und überwacht werden können, die zum ersten Mal während der Covid-Hysterie in großem Umfang eingesetzt wurde.

Wenn noch mehr digitale Überwachungs- und „Sozialkredit“-Initiativen eingeführt werden (einschließlich der digitalen Währung, die Bargeldtransaktionen effektiv verbieten könnte), würde auch dieser Punkt auf meiner Liste der „wichtigsten Ereignisse unserer Covid-Zeit“ weit nach oben rücken.

Wie Dr. Meryl Nass und andere versuchen, die Welt zu warnen, würden die geheimen Überlegungen, die derzeit stattfinden, um der Weltgesundheitsorganisation die totale Kontrolle über „Gesundheitsnotfälle“ zu geben, das Auftreten solcher „Lösungen“ in der Zukunft sehr viel wahrscheinlicher machen.

Nicht alle Entwicklungen waren negativ …

Ich sollte anmerken, dass ich in den letzten vier oder so Jahren einige positive Entwicklungen feststellen kann. Zum Beispiel ….

Substack wurde zu einer beliebten Autorenplattform, und ein Großteil der erzählerisch herausfordernden Kommentare und Recherchen stammte von diesen Substack-Autoren, Schriftstellern und Denkern, von denen die meisten von uns nie gehört hätten, wenn Substack nicht geschaffen worden wäre.

Millionen von Bewohnern der Welt haben gelernt, dass wir nicht allein sind … dass viele andere Menschen so denken wie wir, was zweifellos die Bemühungen, Andersdenkende zu „isolieren“, zunichte gemacht hat (auch wenn wir wohl in ein paar Korridore der freien Meinungsäußerung für Andersdenkende „getrieben“ wurden).

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt abzuwarten, ob das potenzielle Wachstum und der Einfluss von Substack weiterhin zugelassen werden.

Das Brownstone Institute entwickelte sich zu einer Kraft der Vernunft und der Führung gegen den Autoritarismus.

Elon Musk kaufte Twitter, jetzt X, das weitgehend freie Meinungsäußerung zulässt. Es ist jedoch klar, dass eine koordinierte Anstrengung (z. B. durch orchestrierte Werbeverbote) organisiert wurde, um X in seiner jetzigen Form zu kastrieren oder abzuschalten.

Mehr als 90 Prozent der Welt haben sich – aus freien Stücken – dafür entschieden, auf zukünftige Covid-Booster zu verzichten. Es ist sogar möglich, dass jetzt weniger Menschen ihre jährliche Grippe-„Impfung“ erhalten.

Robert F. Kennedy, Jr. hat es geschafft, das vielleicht wichtigste Sachbuch unserer Zeit zu schreiben und zu veröffentlichen: Der wahre Anthony Fauci. Obwohl das Buch nie von einer großen Zeitung oder Zeitschrift rezensiert wurde, war es dennoch monatelang die Nummer 1 unter den Sachbuch-Bestsellern der Welt.

Das Buch leistet hervorragende Arbeit bei der Aufzeichnung der Lügen von Covid, aber seine wahre Bedeutung liegt wahrscheinlich darin, dass es viel mehr Menschen dazu gebracht hat, das gesamte staatliche Gesundheits-/Wissenschafts-Establishment zu hinterfragen.

Von Autismus über Statine bis hin zu Antidepressiva – Millionen von Menschen, die das „Pille-für-alle-Krankheiten“-Narrativ nie in Frage gestellt haben, tun dies jetzt. Kennedy kandidiert auch für das Amt des Präsidenten, obwohl jede Organisation des Establishments sich (natürlich) gegen seine Kampagne verschworen hat.

Ein Yuppie-aussehender Journalist namens Tucker Carlson wurde zum beliebtesten Journalisten auf dem Planeten … wurde aber von Fox News gefeuert, nachdem sein Hinterfragen des Narrativs eine Brücke zu weit ging. Dennoch ist die Tatsache, dass ein prominenter Journalist wie Carlson bei so vielen Bürgern sehr beliebt wurde, wahrscheinlich erwähnenswert.

Feedback ist immer willkommen …

Wie immer sind Leserkommentare sehr willkommen. Die obige Liste war meine persönliche Liste der „wichtigsten Covid-Ereignisse“, aber ich bin sicher, dass ich einige wichtige Ereignisse auf dieser Liste vergessen habe.

Wie ich schon oft in unseren New-Normal Covid Zeiten geschrieben habe, „kommentieren Sie, solange Sie noch können“.