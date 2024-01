Die Washington Post zieht auf Wunsch des israelischen Ministers die an den Haaren herbeigezogene Vergewaltigungsbehauptung zurück.

Eine Erklärung für die Rücknahme der Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten konkrete Befehle gehabt, „welcher Kommandant wen vergewaltigen sollte“, deutet darauf hin, dass sich die Publikation auf Drängen der israelischen Regierung selbst zensierte.

Die Washington Post hat stillschweigend eine bizarre Behauptung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant zurückgezogen, wonach die Kampfpläne der Hamas spezifische Anweisungen enthielten, welche israelischen Soldaten während ihres Angriffs am 7. Oktober vergewaltigt werden sollten, berichtet The Grayzone.

In dem ursprünglichen Artikel, der am 12. November veröffentlicht und als „exklusiv“ für die Washington Post beworben wurde, wurde Gallant mit den Worten zitiert: „Wir wissen aus Verhören, dass die Hamas mit detaillierten Angriffsplänen ankam, einschließlich der Frage, welcher Kommandeur welche Soldaten an welchen Orten vergewaltigen sollte“.

Einen Tag später war diese Behauptung aus dem Artikel verschwunden und durch folgende „Korrektur“ ersetzt worden:

„Eine frühere Version dieses Artikels enthielt ein Zitat des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, das nicht zur Veröffentlichung freigegeben war. Das Zitat wurde entfernt“.

Dieser Akt der Selbstzensur wurde anscheinend zuerst von einem Nutzer der sozialen Medien bemerkt, der den peinlichen Vorfall als das Ergebnis dessen bezeichnete, was er als „die israelische Art“ der Propaganda bezeichnete: „Eine Journalistin heimlich zu belügen, um ihre Berichterstattung zu beeinflussen, und sich dann zu rächen, wenn die Journalistin versehentlich die Lügen druckt, die man ihr im Vertrauen erzählt hat“.

WaPo veröffentlichte im November eine Geschichte, die ursprünglich ein verrücktes Zitat des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant enthielt: „Die Hamas kam mit detaillierten Plänen für ihren Angriff, einschließlich der Frage, welcher Befehlshaber welchen Soldaten an verschiedenen Orten vergewaltigen sollte“, das sie auf Bitten Israels entfernte

Bis heute hat sich kein mutmaßliches Opfer dessen, was die Associated Press am 7. Oktober als „‚weitverbreitete‘ Sexualverbrechen der Hamas“ bezeichnete, gemeldet, um öffentlich über die Vorwürfe auszusagen. Dies hat jedoch hochrangige Vertreter der US-Regierung nicht davon abgehalten, die israelischen Behauptungen ohne Zweifel zu akzeptieren.

US-Präsident Joseph Biden verurteilte, was er als „entsetzliche Berichte über die wiederholte Vergewaltigung von Frauen und die Verstümmelung ihrer Körper bei lebendigem Leib, über die Schändung weiblicher Leichen, über Hamas-Terroristen, die Frauen und Mädchen so viel Schmerz und Leid wie möglich zufügen, bevor sie sie töten“ bezeichnete.

Doch wie The Grayzone aufdeckte, scheinen viele der aufrührerischsten Behauptungen über sexuelle Gewalt von israelischen Soldaten oder Mitgliedern ultraorthodoxer „Rettungs“-Organisationen erfunden worden zu sein, die ihre neu gewonnene Berühmtheit sofort nutzten, um Millionen von Dollar zu verdienen.

Ferner wurden zahlreiche Bewohner von Kibbuzim an der Front und Besucher des Nova-Musikfestivals von israelischen Truppen getötet.

Der israelische Oberstleutnant Golan Vach geht davon aus, dass seine Panzer bei einem Angriff am 7.10. mindestens 19 Israelis, darunter acht Kinder, getötet haben Während dieser Pressekonferenz am 14.10. vor einem zerstörten Kibbuzhaus (ähnlich dem Haus von Pessi Cohen im Kibbuz Beeri) sagte Vach: „Diese Zerstörung ist auf den Angriff unserer Panzer zurückzuführen. Da diese Häuser von der Hamas beschlagnahmt wurden, hatten wir das getan.“ die gesamte Siedlung zurückzuerobern. Ohne Panzer wäre das nicht möglich gewesen… In diesem Haus hat niemand überlebt.“ Vach schien auch einen Rückzieher zu machen, als er auf seine früheren Äußerungen drängte, in denen er behauptete, er habe Beweise für die Enthauptung von Babys durch die Hamas

Eine Gesellschaft, die 42 Überlebende vertritt, fordert nun von der israelischen Armee, dem Geheimdienst und der Polizei fast 55 Millionen Dollar Schadenersatz, weil sie den Anschlag am 7. Oktober nicht verhindert und die Organisatoren des Festivals nicht über den Hamas-Angriff informiert hätten.

„Alles, was die Beklagten hätten machen müssen, wäre, die verantwortlichen Organisatoren [des Festivals] aufzufordern, das Festival angesichts der erhaltenen Warnungen abzusagen“, heißt es in der Klage. Abschließend heißt es: „Es ist unverständlich, dass die Beklagten nicht den sofortigen Abbruch des Festivals angeordnet haben“.