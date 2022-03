Das ukrainische Regime entführt jetzt Väter zum „Militärdienst“

mises.org: Das ukrainische Regime, das nach der russischen Invasion das Kriegsrecht verhängt hat, hat offenbar auch eine neue, fast universelle Einberufungsordnung eingeführt. USA Today berichtet:

Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat angekündigt, dass es Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren verboten ist, das Land zu verlassen, heißt es.

„Insbesondere ist es Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren, die ukrainische Staatsbürger sind, untersagt, die Grenzen der Ukraine zu verlassen“, heißt es in einer Erklärung des Dienstes laut CNN. „Diese Regelung wird für die Dauer des Kriegsrechts in Kraft bleiben. Wir bitten die Bürger, diese Informationen zu berücksichtigen.“

Um dies bei unwilligen Wehrpflichtigen durchzusetzen, müssen die ukrainischen Beamten die Männer natürlich physisch zum Dienst zwingen und sie dorthin schicken, wo das Regime sie für notwendig hält.

Auf Twitter sind zum Beispiel einige Videos aufgetaucht, die angeblich zeigen, wie Männer von ukrainischen Beamten entführt und zum Dienst gezwungen werden. Laut einer Quelle, die Fotos und Videos aus der Ukraine postete,

hielten UA-Soldaten Autos und Busse an und zerrten jeden Mann zwischen 18 und 60 Jahren heraus, um ihn in die ukrainische Armee einzuziehen. An einem Ort rief ein Kommissar: „Verabschiedet euch von euren Töchtern, Müttern und Freundinnen; ihr müsst umkehren und gegen die russischen Invasoren kämpfen!“

UA soldiers were stopping cars and busses and yanking out any man aged 18-60 to conscript in the Ukrainian Army. In one place, a commissar was shouting “say goodbye to your daughters, mothers, and girlfriends; you must turn back and fight the Russian invader!” pic.twitter.com/B61MZ48S1n — Ukraine Conflict Live 2022 (@UkraineLive2022) February 25, 2022

Oder wie es ein anderer Regierungsvertreter etwas direkter ausdrückte: „Vergessen Sie Ihre Frau, vergessen Sie Ihre Tochter, kämpfen Sie für die Ukraine.“

“Forget your wife, forget your daughter, fight for Ukraine.” pic.twitter.com/8IoZ9JIALK — Ukraine Conflict Live 2022 (@UkraineLive2022) February 25, 2022

Die Formulierung dieses Aufrufs zu den Waffen trägt dazu bei, den wahren Charakter der Wehrpflicht zu verdeutlichen, die den Unwilligen auferlegt wird: Der Staat fühlt sich berechtigt, sich über die Interessen der Männer und ihrer Familien hinwegzusetzen. Übersetzt heißt das: Deine Frau und deine Tochter verdienen deine Aufmerksamkeit weniger als die Angelegenheiten des Staates.

Diese Situation ist deshalb so dramatisch, weil sie den grundlegenden Konflikt zwischen den Interessen der Familien und den Interessen des Regimes so deutlich vor Augen führt.

Wenn wir uns in diesem Fall auf die Seite des Regimes stellen, müssen wir akzeptieren, dass staatliche Technokraten und Politiker in der Lage sein sollten, sich über das Urteil eines Mannes darüber hinwegzusetzen, wie er seiner Familie am besten dienen kann. Viele Menschen glauben das natürlich. Mit der Wehrpflicht und dem Impfzwang wird der Staat zu der Institution, die intime Entscheidungen darüber trifft, was man mit seiner Familie „zu seinem eigenen Wohl“ tun muss.

In Wahrheit fehlt es den staatlichen Akteuren jedoch sowohl an der moralischen Autorität als auch an den notwendigen Informationen, um solche Entscheidungen zu treffen.

Der Staat hat keinen Vorrang vor der Familie

In den Bemühungen des Staates, Männer für den „Dienst“ des Regimes zu vereinnahmen, finden wir einen klaren Konflikt zwischen dem Staat und der Familie.

Wenn ein Ehemann und Familienvater entschieden hat, dass es das Beste für ihn ist, seine Familie in ein Nachbarland zu begleiten – oder überhaupt irgendwo hin -, dann gehört dieses Vorrecht zu den grundlegendsten in einer zivilisierten Gesellschaft. Keine Institution der Welt ist besser geeignet, solche Entscheidungen zu treffen, als die Familie selbst. Keine Institution ist moralisch in der Lage, einen Mann zu zwingen, seine Kinder und seine Frau zu verlassen, um einer vagen, unbestimmten Gruppe von Menschen zu dienen, die „das Land“ ist.

Nicht nur, dass kein Politiker oder Technokrat in der moralischen Position ist, so etwas zu verlangen, sondern kein Regierungsvertreter verfügt auch über das spezifische Wissen, das notwendig ist, um ein Urteil darüber zu fällen, was für unzählige Familien angemessen ist, von denen jede ihre eigenen, einzigartigen Bedürfnisse hat.

In Wahrheit ist es für einige Männer der richtige Weg, ihre Familien über die Grenze in Sicherheit zu begleiten und sie dort zu unterstützen. Für andere könnte es bedeuten, in einer Militäroperation zu kämpfen. Für wieder andere ist die Auswanderung vielleicht nicht die beste Lösung, und der Mann wird vielleicht gebraucht, um in einer Zeit der Unruhen Nahrung und Unterkunft für die Familie zu sichern.

Zweifellos lassen einige Männer – und sogar einige Frauen – freiwillig ihre Familien zurück, um sich zum Militärdienst zu melden. Wenn dies aus freien Stücken geschieht, ist es eine legitime Entscheidung, die Menschen treffen können, wenn sie meinen, dass dies für ihre Familien angemessen ist.

Es besteht jedoch ein enormer Unterschied zwischen diesen freiwilligen Entscheidungen und den Erlassen, die von Regierungsbürokraten erlassen werden, um dem Ziel zu dienen, das der Staat für alle Familien insgesamt als „am besten“ erachtet. In der Ukraine ist dies besonders hervorzuheben, da das Regime als eines der korruptesten der Welt bekannt ist.

Das Verbot der Auswanderung: Ein besonders gefährliches Gesetz

Was dem ukrainischen Beispiel eine besonders interessante Dimension verleiht, ist die Tatsache, dass viele dieser Männer bei dem Versuch, das Land zu verlassen, festgenommen werden.

Im Grunde genommen wurde diesen Männern das Grundrecht auf Auswanderung entzogen. Das Verbot der Auswanderung – eines der grundlegendsten Menschenrechte – wird seit langem von despotischen Regimen wie Nordkorea, Kuba und der alten Sowjetunion praktiziert. Viele andere despotische Regime haben die Auswanderung zu militärischen Zwecken eingeschränkt.

Die Tatsache, dass diese Männer während der Auswanderung entführt werden, stellt auch die gängige Logik der Befürworter der Wehrpflicht in Frage, die behaupten, dass jeder eine Art von „Pflicht“ oder Schuld gegenüber seinem Nationalstaat hat. Diese Haltung beruht natürlich auf der absurden Vorstellung, dass Menschen große Vorteile daraus ziehen, an einem bestimmten Ort zu leben, und dass sie deshalb dem Regime, das an diesem Ort herrscht, etwas schulden. Außerdem muss man bedenken, dass die meisten Menschen bereits seit vielen Jahren Steuern zahlen, um das Regime finanziell zu unterstützen. Aber nachdem sie Jahr für Jahr um ihren Reichtum geprellt wurden, werden sie immer noch darüber belehrt, was sie dem Staat „schulden“.

Wenn sich eine Person jedoch dazu entschließt, auszuwandern, lässt sie all die vermeintlich angenehmen „Vorteile“ zurück, die sie durch das Leben an diesem Ort – und durch das Zahlen all dieser Steuern – erworben hat. Folglich macht es keinen Sinn mehr, darauf zu bestehen, dass diese Person dann gezwungen werden muss, weiterhin ihre „Pflicht“ in Bezug auf einen Ort zu erfüllen, den sie verlassen möchte.

Natürlich werden die Befürworter der Einberufung von auswandernden Männern behaupten, dass einige dieser Menschen zurückkehren wollen und nicht wirklich dauerhaft auswandern. Man sagt uns, diese Männer könnten später zurückkehren und von den angeblichen Vorteilen profitieren, die sie durch den militärischen „Dienst“ anderer erworben haben. Daher schulden diese potenziellen Auswanderer dem Staat jetzt einen Militärdienst, um für künftige Vorteile zu „bezahlen“, die sie bei ihrer Wiedereinreise erhalten. Um diesem Argument Glauben zu schenken, müssen wir zunächst die Tatsache ignorieren, dass diese Männer bereits Steuern für die militärische Verteidigung gezahlt haben. Darüber hinaus stützt sich das Argument auf die Behauptung, die Grenzbeamten könnten die Zukunft vorhersehen. Sie wissen nicht, wer später versuchen wird, wieder einzureisen. Das Argument stützt sich auch auf die Vorstellung, dass die Möglichkeit eines zukünftigen Wiedereinreiseversuchs die Entführung von Wehrpflichtigen in der Gegenwart rechtfertigt.

Andere Befürworter könnten versuchen, die Angelegenheit weiter zu verwässern, indem sie darauf bestehen, dass der Wehrpflichtige nicht dem Regime, sondern der „Gemeinschaft“ dient. Dies setzt voraus, dass die Interessen jeder einzelnen Gemeinschaft mit den Interessen des Staates übereinstimmen – eine bestenfalls abwegige Behauptung. Außerdem: Was ist eine Gemeinschaft, wenn nicht eine Ansammlung von Familien? Den Gemeinschaften ist nicht am besten gedient, wenn der Wille der Familienmitglieder durch den Willen eines Beauftragten ersetzt wird.

Ebenfalls oft vergessen wird die Tatsache, dass ein Mangel an willigen Soldaten ein Zeichen für mangelndes Vertrauen in das Regime selbst ist. Es ist durchaus möglich, dass mehr Menschen freiwillig zu den Waffen greifen würden, wenn das ukrainische Regime weniger korrupt und weniger unfähig wäre. Wenn die Richtigkeit der Position des ukrainischen Regimes so selbstverständlich ist, dann sollte die Wehrpflicht überhaupt nicht notwendig sein. Das Fehlen einer echten Unterstützung für das Regime ist immer eine harte Realität, mit der ein Regime konfrontiert wird. Die Geschichte ist voll von wahnhaften Monarchen, die sich einbildeten, „das Volk“ würde in Scharen kommen, um den König vor Usurpatoren zu schützen. Viele dieser Monarchen wurden bitter enttäuscht, als sich herausstellte, dass das Volk, das lange von „seinem“ König besteuert und missbraucht wurde, andere Prioritäten hatte. Viele andere Arten von Regimen haben ähnliche unangenehme Überraschungen erlebt. Es kann sehr gut sein, dass viele Bürger das Regime nicht so sehr schätzen wie es sich selbst. Das ist schade für die Politiker an der Macht, aber ein solcher Umstand rechtfertigt kaum die Entführung von Vätern auf der Straße.