Die „konstruktive Zerstörung“ von Russlands Modell der Beziehungen zum Westen

Von Alastair Crooke: Er ist ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

Putin meint, was er sagt: Russland steht mit dem Rücken zur Wand und kann sich nirgendwo mehr hin zurückziehen – für Russland geht es um die Existenz.

Der kollektive Westen war bereits wütend. Und er ist empört, nachdem Präsident Putin die westlichen Staats- und Regierungschefs schockiert hat, indem er eine spezielle Militäroperation in der Ukraine anordnete, die weithin als Kriegserklärung beschrieben (und im Westen auch so wahrgenommen) wird: ein „Schock- und Furchtangriff, der Städte in der gesamten Ukraine betrifft“. Der Westen ist in der Tat so wütend, dass sich der Informationsraum buchstäblich in zwei Hälften geteilt hat: Es gibt nur Schwarz und Weiß, keine Grautöne. Für den Westen hat Putin Biden umfassend widersprochen; er hat einseitig und unrechtmäßig „die Grenzen“ Europas verändert und als „revisionistische Macht“ gehandelt, indem er versucht hat, nicht nur die Grenzen der Ukraine, sondern auch die derzeitige Weltordnung zu verändern. „Dreißig Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges sehen wir uns einem entschlossenen Versuch gegenüber, die multilaterale Ordnung neu zu definieren“, warnte der Hohe Vertreter der EU, Josep Borell. „Das ist ein Akt der Missachtung. Es ist ein revisionistisches Manifest, das Manifest zur Infragestellung der Weltordnung“.

Putin wird als neuer Hitler charakterisiert, und seine Handlungen werden als „illegal“ bezeichnet. Es wird behauptet, dass er es war, der das Minsk-II-Abkommen zerrissen hat (obwohl die Republiken 2014 ihre Unabhängigkeit erklärten und Minsk 2015 unterzeichneten, und Russland das Abkommen nie unterzeichnet hat – und es daher nicht verletzen kann). Tatsächlich sind es die USA, die seit 2014 ein Veto gegen den Minsk-Prozess eingelegt haben, und die Veröffentlichung der diplomatischen Korrespondenz durch Russland im November 2021 machte deutlich, dass auch Frankreich und Deutschland wenig Absicht hatten, Kiew zu einer sinnvollen Umsetzung zu drängen. Nachdem Putin also zu dem Schluss gekommen war, dass eine Verhandlungslösung – wie in den Minsker Vereinbarungen vorgesehen – einfach nicht zustande kommen würde, beschloss er, dass es keinen Sinn hatte, noch länger zu warten, bevor er die rote Linie Russlands durchsetzte.

Der verstorbene Stephen Cohen schrieb über die Gefahren eines solchen unqualifizierten Manichäismus – wie das Schreckgespenst eines bösartigen Putin das Bild der USA von ihm so überwältigt und vergiftet hat, dass Washington nicht in der Lage war, klar zu denken – nicht nur über Putin – sondern über Russland an sich. Cohen wies darauf hin, dass eine solche völlige Dämonisierung die Diplomatie untergräbt. Wie kann man den Unterschied zum Bösen aufteilen? Cohen fragt, wie es dazu gekommen ist. Er legt nahe, dass der Kolumnist der New York Times, Nicholas Kristof, im Jahr 2004 versehentlich zumindest teilweise die Dämonisierung Putins erklärt hat. Kristof beklagte sich bitterlich darüber, dass er „von Herrn Putin reingelegt wurde. Er ist keine nüchterne Version von Boris Jelzin“.

Die meisten Russen stehen jedoch hinter Putin, der die Donbass-Republiken anerkannte und daraufhin die Genehmigung des russischen Oberhauses für den Einsatz von Streitkräften außerhalb Russlands einholte (wie in der Verfassung vorgesehen). Die Resolution des Föderationsrates wurde in einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag von allen 153 Senatoren einstimmig unterstützt.

In seiner nationalen Ansprache sprach Putin mit einer Bitterkeit, die sich in vielen Russen widerspiegelt. Seiner Ansicht nach wurden die politischen Entwicklungen in der Ukraine nach 2014 inszeniert, um ein antirussisches Regime in Kiew zu schaffen, das vom Westen gefördert wird und Russland gegenüber feindliche Absichten hegt. Putin veranschaulichte diesen Punkt, indem er erklärte: „Das ukrainische Truppenkontrollsystem ist bereits in die NATO integriert worden. Das bedeutet, dass das NATO-Hauptquartier den ukrainischen Streitkräften direkte Befehle erteilen kann, sogar an ihre einzelnen Einheiten und Truppenteile“. Putin wies auch darauf hin, dass die russische Verfassung die Grenzen der Regionen Donezk und Lugansk so festlege, wie sie „zu der Zeit, als sie Teil der Ukraine waren“, gewesen seien. Dies ist eine vorsichtig gefasste Formulierung – die Grenzen der beiden Republiken wurden nach dem Maidan-Putsch erheblich verändert. (Hier geht es um den historischen Anspruch von Donezk auf die Küstenstadt Mariupol).

Putins Anerkennungserklärung wurde von einem Ultimatum an die Kiewer Streitkräfte begleitet, den Artilleriebeschuss an der Kontrolllinie einzustellen oder militärische Konsequenzen zu ziehen. Im Laufe des Mittwochabends spitzte sich die Lage an der Kontaktlinie jedoch mit schwerem Artilleriebeschuss zu; am frühen Donnerstagmorgen feuerten die Kiewer Streitkräfte jedoch zum ersten Mal Mehrfachraketen über die Kontrolllinie hinweg ab. (Jemand auf der Kiewer Seite wollte offensichtlich eine Eskalation – vielleicht um Druck auf Washington auszuüben). Putin ordnete sofort eine offensichtlich vorbereitete Sonderoperation zur „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“ an. Das russische Militär gab innerhalb weniger Stunden nach der Offensive bekannt, dass alle ukrainischen Luftabwehrsysteme ausgeschaltet worden seien. Eine massive russische Luftpräsenz, einschließlich Kampfjets und Hubschraubern, wurde über einem Großteil des Landes bestätigt.

Möglicherweise wird diese Operation (bei der es laut Putin nicht um die Besetzung der Ukraine geht) dem Muster von Georgien im Jahr 2018 folgen, als sich die russischen Streitkräfte nach wenigen Tagen zurückzogen. Das war auch das Muster in Kasachstan. Wir wissen einfach nicht, ob dies in der Ukraine der Fall sein wird – sehr wahrscheinlich nicht. Als Putin von „Entnazifizierung“ sprach, bezog er sich auf die Kooptation einer Neonazi-Formation in den ukrainischen Streitkräften durch die USA, um den Maidan-Putsch 2014 zu unterstützen. Die sogenannte Asow-Brigade der Neonazis hatte sich als die effektivste Kampftruppe bei der Zurückdrängung der DLR-Miliz in der Donbass-Region erwiesen. (Die Ukraine ist das einzige Land der Welt, das eine Neonazi-Formation in seinen Streitkräften hat, und es wird noch Rechnungen zu begleichen geben).

Nichtsdestotrotz hat Putins Sonderbefehl, wie er zweifellos vorausgesehen hat, den Westen mit seiner entschlossenen militärischen Reaktion zutiefst schockiert. Diese hat die Welt – und ihre Finanz- und Energiemärkte – in Aufruhr versetzt.

Der letztgenannte Aspekt könnte sich sogar noch verstärken. 1979 ließen die Umwälzungen im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe schnellen (genau wie heute) und die westlichen Volkswirtschaften abstürzen. Was auch immer die nächsten Tage bringen werden, es muss klar sein, dass Putins kurze Pressekonferenz am 22. Februar wie beabsichtigt wirkt, nämlich als mächtiger Beschleuniger. Die „konstruktive Zerstörung“ der alten Weltordnung wird schneller voranschreiten, als viele von uns es sich vorgestellt haben. Sie markiert ein Ende der Illusionen – ein Ende der Vorstellung, dass die von den USA auferlegte, auf Regeln basierende Ordnung weiterhin eine Option ist.

Wie also ist die extreme Wut im Westen zu deuten? Einfach so: am Ende steht die Realität. Und diese Realität – das heißt. was der Westen dagegen tun kann – ist alles, was zählt – und das ist … wenig.

Die erste brutale Erkenntnis, die der Wut zugrunde liegt, ist, dass der Westen nicht die Absicht – und vor allem nicht die Fähigkeit – hat, Russlands Schritten militärisch zu begegnen. Biden hat nach den russischen Militäroperationen erneut das Mantra „no boots on the ground“ („keine Stiefel auf dem Boden“) wiederholt. Und für Europa hätte die Verhängung von Sanktionen gegen Russland zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Europa sieht sich mit einer Rezession und einer bereits bestehenden Energiekrise konfrontiert (die sich durch das deutsche Angebot von Nordstream 2 an die hungrigen Rachegötter noch erheblich verschärfen wird). Und die in die Höhe schießende Inflation (die durch den Ölpreis von 100 Dollar noch verschärft wird) lässt die Nerven der Zinssätze und Staatsanleihen flattern. Nun wird Europa unter Druck geraten, zusätzliche Sanktionen zu finden.

Sanktionen wird es geben – und sie werden die Europäer direkt in ihren Taschen treffen. Einige europäische Staaten versuchen in einem Nachhutgefecht, Sanktionen zu begrenzen, die die kommende Rezession in Europa verschlimmern könnten. Tatsache ist jedoch, dass Europa sich selbst sanktioniert (es wird den größeren Schaden durch seine eigenen Sanktionen erleiden), und Moskau hat versprochen, jegliche Sanktionen in einer Weise zu erwidern, die den USA und Europa schaden wird. Wir befinden uns in einer neuen Ära. Diese Aussicht und die Ohnmacht, die man ihr gegenüber empfindet, müssen einen großen Teil der europäischen Frustration und Wut ausmachen.

Washington behauptet, eine „Killerwaffe“ gegen Moskau zu haben: die Sanktionierung von Halbleiterchips. „Dies wäre das moderne Äquivalent eines Ölembargos aus dem 20. Jahrhundert, da Chips der entscheidende Treibstoff der elektronischen Wirtschaft sind“, argumentiert Ambrose Evans Pritchard im Telegraph: „Aber auch dies ist ein gefährliches Spiel. Putin verfügt über die Mittel, kritische Mineralien und Gase abzuschneiden, die für die Aufrechterhaltung der westlichen Lieferkette für Halbleiterchips benötigt werden“. Kurz gesagt, Moskaus Kontrolle über wichtige strategische Mineralien könnte Russland ein Druckmittel in die Hand geben, ähnlich dem Würgegriff der Opec im Energiebereich im Jahr 1973.

Hier liegt der zweite Grund für die Frustration in Europa: die unausgesprochene Erkenntnis, dass Bidens Ukraine-Politik, das Versagen des Westens in der Diplomatie (nur Prozesse, aber keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Problemen) und Deutschlands unbeholfener Umgang mit der Nordstream-2-Frage die EU zu jahrelangem wirtschaftlichem Niedergang und Leid verdammt haben.

Der dritte Strang ist komplexer und spiegelt sich in Josep Borells empörtem Aufschrei wider, dass Russland und China zwei „revisionistische“ Mächte sind, die versuchen, die derzeitige Weltordnung zu verändern. Die „Angst“ der Europäer gründet sich nicht nur auf den Inhalt der gemeinsamen Erklärung von Peking, sondern wahrscheinlich auch darauf, dass Präsident Putin noch nie in seinem Leben eine Rede wie die vom Montag an das russische Volk gehalten hat. Auch hat er die Amerikaner noch nie in so unmissverständlichen russischen Worten als Russlands nationalen Feind bezeichnet – amerikanische Versprechen: wertlos; amerikanische Absichten: tödlich; amerikanische Reden: Lügen; amerikanische Aktionen: Einschüchterung, Schutzgelderpressung und Erpressung.

Putins Rede deutet auf einen großen Bruch hin. Es scheint den Europäern (wie Borrell) gerade erst zu dämmern, wie sehr Putins Rede einen Wendepunkt darstellt. Sie drehte sich um die Ukraine, doch das letztgenannte Thema – so zwingend es auch sein mag – ist nebensächlich für die Entscheidung Russlands und Chinas, das geopolitische Gleichgewicht und die Sicherheitsarchitektur der Welt für immer zu verändern.

Die Anerkennung der Donbass-Republiken war die Manifestation dieser früheren geostrategischen Entscheidung. Sie ist die erste praktische Umsetzung dieses (natürlich nie absoluten) Bruchs mit dem Westen und die Enthüllung von Russlands Zusammenstellung „technisch-militärischer“ Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Aufteilung des Globus in zwei unterschiedliche Sphären zu erzwingen. Die erste Maßnahme war die Anerkennung der Republiken, die zweite militärisch-technische Maßnahme war die Ansprache Putins und die dritte sein anschließender Befehl „Sondereinsätze“.

Sie – die Achse Russland-China – wollen die Trennung. Diese soll entweder durch Dialog erreicht werden (was unwahrscheinlich ist, da das Kernprinzip der heutigen Geopolitik durch das bewusste Nicht-Verstehen des „Anderen“ definiert ist), oder sie muss durch einen Wettbewerb eskalierender Schmerzen (definiert in Form von roten Linien) erreicht werden, bis die eine oder die andere Seite einknickt. Natürlich glaubt Washington nicht, dass die Präsidenten Xi und Putin das, was sie sagen, ernst meinen können – und diese glauben, dass der Westen ohnehin eine eskalatorische Dominanz auf dem Gebiet der Verhängung von Schmerzen hat.

Weniger diplomatisch ausgedrückt, sind Russland und China zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr möglich ist, eine globale Gesellschaft mit einem Amerika zu teilen, das darauf aus ist, eine hegemoniale globale Ordnung durchzusetzen, die „Arizona ähnelt“. Putin meint, was er sagt: Russland steht mit dem Rücken zur Wand und kann sich nirgendwohin zurückziehen – für die Russen geht es um die Existenz.

Die Leugnung des Westens, dass Putin es „ernst meint“ (und damit das konsequente Scheitern der Diplomatie), lässt vermuten, dass uns diese Krise mindestens die nächsten zwei Jahre begleiten wird. Sie ist der Beginn einer langwierigen Phase, in der viel auf dem Spiel steht und die von Russland angeführt wird, um die europäische Sicherheitsarchitektur in eine neue Form zu bringen, die der Westen derzeit ablehnt. Das russische Ziel wird darin bestehen, den Druck – und sogar die latente Gefahr eines Krieges – aufrechtzuerhalten, um die kriegsscheuen westlichen Staats- und Regierungschefs dazu zu bringen, den notwendigen Wandel vorzunehmen.

Letztendlich – nach einem schmerzhaften Kampf – wird Europa die Versöhnung suchen. Amerika wird langsamer sein: die Falken am Beltway werden versuchen, den Rückzug anzutreten. Und es wird die westliche Wirtschafts- und Marktsituation sein, die letztlich das „Wann“ bestimmen wird.