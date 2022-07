Das ultimative Ziel: Die kontinuierliche Verdummung der gesamten Gesellschaft, um einen Sklavenstaat zu schaffen, der von den Wenigen regiert wird

„Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die Gehorsamen müssen Sklaven sein.“

Henry David Thoreau

Wie fühlt sich das wohl an, in einem Geisteszustand zu leben, in dem alles, was in diesem menschlichen Leben geschieht, für natürlich, ungeplant, zufällig oder irgendwie unvermeidlich gehalten wird? Die Voraussetzung für diesen Zustand der Bewusstlosigkeit ist es, in einer Welt der Klischees und des Wiederkäuens der Gedanken anderer – meist Fremder – zu leben. Das ist der Glaube der Massen, nicht weil sie keine Wahl hätten oder sich spontan für ein solches Vertrauen entschieden hätten, sondern weil sie seit Generationen darauf konditioniert wurden, die propagierten Lügen, die ihnen ihr ganzes Leben lang von den staatlichen Akteuren mit sehr ruchlosen Absichten eingetrichtert wurden, zu akzeptieren und danach zu handeln.

All dieser Betrug ist nichts anderes als eine programmierte Massenvermarktung von Desinformation, eine Indoktrination der Vielen zum Nutzen der Wenigen – durch eine Fülle von Gehirnwäsche-Techniken. Das einzige Heilmittel für einen Zustand wie diesen besteht darin, zunächst zu lernen und zu akzeptieren, dass etwas furchtbar schief läuft, und dann den Mut zu finden, nach der Wahrheit zu suchen. Das erfordert echte Forschung und Bildung, nicht die „Schulung“, der die meisten von Geburt an unterworfen sind. Und das ist der Grund, warum diejenigen, die falsche Autoritäten niemals akzeptieren und immer in Frage stellen, weiterhin schreiben, sprechen und ihre Mitmenschen anflehen, um den schlafenden Riesen namens „allgemeine Bevölkerung“ zu wecken.

Alles, was notwendig ist, um etwas Licht zu sehen – sofern man wirklich den Wunsch hat, das Licht zu sehen: zu verstehen, dass das Böse existiert, und dass es fast überall existiert. Ein Teil des Bösen ist brutal und offenkundig, ein anderer Teil ist heimlich und still, und vieles Böse kann dem einfachen Menschen zugeschrieben werden, weil er die Not der anderen zugunsten seiner selbst nicht wahrnimmt. Aber das gefährlichste Böse ist in den Deckmantel des Guten gehüllt; es beansprucht den hohen Rang dessen, was fälschlicherweise als das „größere Wohl“ dargestellt wird. So funktioniert die Regierung, die mit den Schwächen der Menschen spielt, indem sie die alte Methode von Problem, Reaktion, Lösung anwendet, um Angst zu erzeugen und dann vorgibt, vor dieser falschen Angst schützen zu wollen. Dies ist die Hauptstütze aller Bemühungen von Herrschern, die menschliche Schafherde zu kontrollieren. Beispiele für diese Taktik gibt es zuhauf, und zwar im Laufe der Geschichte. Was die USA betrifft, so ist diese betrügerische Praxis seit den Anfängen weit verbreitet gewesen.

Diese Täuschung war aus staatlicher Sicht besonders erfolgreich in Bezug auf den Krieg, den gesamten Krieg, und das Bestreben, die Unterstützung des Volkes gegen nicht existierende, nicht bedrohliche Monster aus der Ferne zu gewinnen. Dies läuft darauf hinaus, dass der Staat die Massen dazu bringt, sich selbst zu zerstören, damit die Mächtigen sich bereichern, die Kontrolle erlangen und weiterhin die ihrer Meinung nach minderwertigen Klassen ausmerzen können. Das war schon immer so, denn es gab keine Angriffe gegen dieses Land auf dem Festland, und der einzige wirkliche Angriff, der auf Pearl Harbor, fand auf einer gestohlenen Insel statt, die von amerikanischen Soldaten gewaltsam besetzt wurde; mit Hilfe eines Komplotts, das absichtlich offensichtliche Kriegshandlungen gegen Japan inszenierte, um diesen Angriff zu initiieren. Dies war nichts anderes als ein von den USA inszeniertes Ereignis unter falscher Flagge, das einzig und allein dem Zweck diente, Angst in den Herzen der Menschen zu schüren, um sie dazu zu bringen, einen weiteren Weltkrieg zu unterstützen, der nur auf einer Aggression des Westens beruht. Das war bei allen Kriegen, die vom amerikanischen Nationalstaat vorangetrieben wurden, nicht anders, einschließlich der Indianerkriege, des so genannten Bürgerkriegs, des Spanisch-Amerikanischen Krieges, des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, des Koreakriegs, des Vietnamkriegs, des lächerlichen „Kriegs gegen den Terror“ und jedes anderen Krieges, der von der herrschenden Klasse und ihren Marionetten in der US-Regierung seit dem 18. Jahrhundert losgetreten wurde.

Heute ist die Bedrohung durch Krieg und nukleare Vernichtung nach wie vor existent, alles im Voraus geplant, ausgeheckt und für alle sichtbar durchgespielt. Das Problem ist jedoch, dass die Öffentlichkeit immer noch dumm und blind gegenüber dieser offensichtlichen Strategie ist, die von den Bösen, die dieses Land kontrollieren, umgesetzt wird. Der Angriff von „9/11“, der ein Inside-Job war, gab dieser Regierung und ihren Meistern zwei Jahrzehnte lang Munition, um den Plan der Eine-Welt-Regierung fortzusetzen und die Kontrolle über die gesamte Menschheit zu erlangen, bis die nächste Stufe des Staatsterrors auf die Öffentlichkeit losgelassen werden konnte.

Diese nächste Stufe war und ist die gefälschte und illusorische Bedrohung durch eine „Virus“-Pandemie, die nicht existiert und nie existiert hat. Die wirkliche Bedrohung ist, wie fast immer, die angebliche Lösung des Staates für diese nicht existierende Bedrohung, die absichtlich geschaffen wurde, um der unglücklichen und indoktrinierten Öffentlichkeit große Angst einzuflößen. Sobald sich diese Angst verfestigt hatte, wurde die hochgiftige und aktiv toxische Biowaffe namens „Covid-Impfstoff“ auf alle ahnungslosen Mitglieder der großen Mehrheit, d.h. der normalen Bevölkerung, losgelassen. So schwer es auch zu schlucken ist: Hunderte von Millionen hier und Milliarden auf der ganzen Welt sind der betrügerischen und absurden Vorstellung erlegen, dass alle an einem mysteriösen „Virus“ sterben könnten; einem Virus, der nie isoliert oder identifiziert wurde. Die Antwort des Staates auf diese fabrizierte „Bedrohung“ war, dass unsere Freiheiten geopfert werden sollten, dass die Selbstverhaftung universell werden sollte, dass Lockdowns und Quarantänen eingeführt werden sollten, dass die Wirtschaft systematisch zerstört werden sollte, dass die Familie gemieden werden sollte und dass nur diejenigen, denen ein mysteriöses Gift gespritzt wurde, sicher wären und sich in einer Welt bewegen dürften, in der alle gleichzeitig und gemeinsam handeln, nur um die totalitäre Kontrolle über alle zu gewährleisten. Was für eine Fantasie ist das?

Alle, die das Gift des Staates genommen haben, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie freiwillig zugelassen haben, dass ihr Geist und ihr Körper auf unzählige Arten verändert werden, die jetzt und in der Zukunft wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen haben werden – darunter Krankheit, körperliche Schäden, geistige Behinderung, Krankheit und Tod. Diese Realität ist bereits offenkundig, da große Schäden und Todesfälle durch „unbekannte“ Ursachen sowohl hier als auch in weiten Teilen der westlichen Welt und in bestimmten Gebieten auf dem gesamten Planeten in die Höhe schießen. Das geschieht nicht zufällig oder natürlich; es ist ein geplantes Ergebnis.

Dieses System ist notwendig, damit die herrschenden „Eliten“ und ihre Handlanger in der Regierung das Eigentum an allem Besitz, Geld und Menschen weltweit beanspruchen können. Wie bereits mehrfach gesagt wurde, werden diejenigen, die die Nahrungsmittel, das Geld und die Energieversorgung kontrollieren, die Welt beherrschen. Das ist genau das, was vor unseren Augen geschieht, und nur ein Erwachen und ein Bewusstsein für diese Tatsache kann genügend Köpfe verändern, so dass dieser tyrannische Moloch rechtzeitig gestoppt werden kann. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Gefahr zu erkennen und sich zu entscheiden, sich nicht an dieser Zerstörung der Menschheit zu beteiligen.

Öffnen Sie Ihren Geist und suchen Sie nach der Wahrheit, anstatt Sklaven und Marionetten dieses Systems der geplanten globalen Herrschaft zu bleiben. Meiner fundierten Meinung nach bleibt nur noch wenig Zeit, bevor dieser Ansturm auf die Menschheit ein Ausmaß erreicht, bei dem es kein Zurück mehr gibt. Verlassen Sie das kontrollierende Narrativ und kommen Sie zu Ihren eigenen Schlussfolgerungen, bevor es zu spät ist. Auch wenn dies entmutigend und sogar unmöglich erscheinen mag, verlassen Sie sich nicht auf das idiotische Gruppendenken, die Politik, das Abstimmungsverhalten und die Suche nach falschem und doppelzüngigem Abschaum, der sich „Anführer“ nennt. Verstecken Sie sich nicht länger vor den offensichtlichen Machenschaften des Bösen. Um sich diesem Feind zu stellen, muss man sich zuerst selbst stellen und die Fehler akzeptieren, die man finden wird, und sich bemühen, sein eigenes Haus in Ordnung zu bringen, anstatt es zu verurteilen oder sich auf die Launen anderer zu verlassen.

Wir können diesen Irrsinn und Wahnsinn überwinden, aber nur dann, wenn eine große Zahl von Menschen aufsteht und den derzeitigen Zustand in Frage stellt. Erinnern Sie sich daran, dass Gehorsam gegenüber der Regierung nur bedeutet, dass Sie ein Sklave geworden sind, während Ungehorsam gegenüber demselben Staat Sie frei machen wird.

„Am Anfang war der Mensch von den Göttern versklavt. Aber er zerbrach ihre Ketten. Dann wurde er von den Königen versklavt. Doch er zerbrach ihre Ketten. Er war versklavt durch seine Geburt, durch seine Sippe, durch seine Rasse. Doch er zerbrach ihre Ketten. Er erklärte allen seinen Brüdern, dass ein Mensch Rechte hat, die ihm weder Gott noch König noch andere Menschen nehmen können, egal wie viele es sind, denn er hat das Recht des Menschen, und es gibt kein Recht auf Erden, das über diesem Recht steht. Und er stand an der Schwelle der Freiheit, für die das Blut der Jahrhunderte vor ihm vergossen worden war.“

Ayn Rand, „Anthem“