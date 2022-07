Entlassener kanadischer Pilot sagt, er habe „direkte“ Beweise für COVID-bedingte Impfschäden unter Kollegen

Ein Beispiel ist ein Pilot, der sich „unter Zwang impfen ließ, um seinen Arbeitsplatz zu behalten“, und nun „ist er der Unglückliche mit den unerwünschten Ereignissen, bei denen ein kardiales Ereignis dazu führen könnte, dass er nicht mehr fliegen kann“.

Ein ehemaliger Ausbildungskapitän von WestJet, der entlassen wurde, weil er sich weigerte, dem COVID-Impfmandat der Fluggesellschaft nachzukommen, sagte, dass Impfverletzungen bei aktiven Piloten in Kanada „definitiv“ vorkommen.

„Ich habe direkte anekdotische Beweise,“ sagte Rob Simpson, ein ehemaliger Boeing 737 Ausbildungskapitän bei WestJet, gegenüber LifeSiteNews.

Simpson ist der Sprecher von Cause for Action, Justice For WestJetters, einer Gruppe von 140 ehemaligen WestJet-Mitarbeitern, die die Fluggesellschaft und die kanadische Bundesregierung wegen der COVID-Jab-Mandate verklagen.

Er sagte LifeSiteNews, dass er mit Sicherheit sagen kann, dass die COVID-Impfung bei Piloten zu unerwünschten Reaktionen führt.

Simpson sagte, dass ein Pilot, den er kennt, der sich unter Androhung des Arbeitsplatzverlustes impfen ließ, aber die Injektionen nicht wollte, jetzt Probleme hat.

„Ein Mann, dessen Namen ich nicht nennen möchte, ist sehr besorgt über die Gesundheit seines Herzens, da er berufstätig ist“, sagte Simpson.

„Er ist besorgt über seine Herzgesundheit nach den Spritzen. Das ist eine Situation, in der der aktive Pilot aus Angst vor Repressalien und dem Verlust seiner Karriere (sollte er sich äußern) völlig verkrüppelt ist.“

Simpson merkte an, dass der Pilot die Spritzen „unter Zwang erhalten hat, um seinen Job zu behalten“, aber jetzt „ist er die unglückliche Person mit unerwünschten Ereignissen, bei denen ein kardiales Ereignis dazu führen könnte, dass er nicht mehr fliegen kann.“

Was Simpson betrifft, so wurde er nach 11 Jahren bei WestJet entlassen, weil er sich nicht an die Vorgaben der Fluggesellschaft hielt.

Er sagte, er habe sein Bestes getan, um seinen Gesundheitszustand geheim zu halten, bevor er gefeuert wurde.

Andere wie Simpson haben sich gegen das Wissen aus erster Hand über Verletzungen durch COVID-Impfungen bei Piloten ausgesprochen.

Dr. Peter McCullough, ein weltweit anerkannter Kardiologe, sagte im April aus, dass 30 % der Piloten aufgrund von Verletzungen durch COVID-Spritzen fluguntauglich sein könnten.

Ein Pilot der American Airlines sagte in einem Video aus einem Krankenhaus, dass es die COVID-Impfung seines Arbeitgebers war, die bei ihm nach einem Flug am 9. April einen Herzanfall verursachte.

Die Gruppe Cause for Action, Justice For WestJetters hatte Anfang des Monats angekündigt, sich gegen die COVID-Impfung zu wehren, die die kanadische Bundesregierung unter Premierminister Justin Trudeau und WestJet dem Luftfahrtsektor auferlegt hat.

Die Gruppe sagte, dass die Trudeau-Regierung „mit Fluggesellschaften und anderen Unternehmensvertretern“ zusammengearbeitet habe, um „strafende und spaltende COVID-Impfvorschriften einzuführen, die eine Zweiklassengesellschaft schaffen, die durch Angst, Spaltung und Wut geschürt wird“.

Die Gruppe sagt, dass es aufgrund der neuen Beweise für die negativen Auswirkungen der COVID-Impfung „völlig klar ist, dass ein Großteil der wissenschaftlichen Informationen nie an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde.“

„Der Schaden durch das Covid-Impfmandat ist unwiderlegbar. Wir sind Ihre Familie, Freunde und Nachbarn, und wir haben großes Leid erfahren. Der Verlust von Arbeitsplätzen und Beziehungen, während unsere Rechte mit Füßen getreten und beiseite geschoben werden, ist eine Realität, die die Gesellschaft nicht länger ignorieren kann. In Anbetracht dieser harten Realität gehen wir gerichtlich gegen die kanadische Regierung und WestJet Airlines vor“, so die Gruppe.

Sowohl WestJet als auch Air Canada hatten im vergangenen Herbst angeordnet, dass alle Mitarbeiter geimpft werden müssen. Dies führte dazu, dass Hunderte ihren Arbeitsplatz verloren.

Einige Piloten, die letztes Jahr ihren Job verloren haben, erzählten LifeSiteNews ihre Geschichte und erklärten, dass sie mit der Gründung der Gruppe „Free to Fly“ begonnen haben, sich zu wehren.

Das Ziel der Gruppe ist es, „Entlastung für die Mitarbeiter von WestJet zu erreichen und die Dinge richtig zu stellen, um sicherzustellen, dass diese Mandate nie wieder kommen und allen Kanadiern zugute kommen.“

Im Oktober 2021 kündigte Trudeau beispiellose COVID-19-Impf-Mandate für alle Bundesbediensteten und die Beschäftigten im Transportsektor an und sagte, dass die Unbetroffenen nicht mehr mit dem Flugzeug, dem Schiff oder dem Zug reisen können, sowohl im Inland als auch international.

Trudeau hat die COVID-Reiseimpfung am 20. Juni „ausgesetzt“. Diejenigen, die nicht geimpft sind, müssen jedoch nach ihrer Rückkehr nach Hause noch zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben.