Die Gefahr von Lügen über das Versagen von mRNA-Impfstoffen

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Es ist nicht genau das, was Sie denken

Die schnelle Genesung von Joe Biden von Covid wird für alle außer den hartgesottenen Hysterikern das Ende der Epidemie bedeuten.

Wenn ein 79-Jähriger, der kaum einen Satz beenden kann, den Virus in ein paar Tagen besiegen kann, wird es selbst Molly Jong-Fast schwer fallen, sich nicht zu fürchten. Ja, eine andere Variante könnte das Kalkül ändern. Aber im Moment sitze ich in einem Acela von New York nach Washington, der Umgebung mit der größten Covid-Angst in den Vereinigten Staaten, und fast niemand ist maskiert.

(Die arme, arme New York Times, niemand hört mehr auf sie.)

Das Ende der Maskierungspflicht markierte die erste Phase des Niedergangs von Covid als kulturelle Kraft; Masken waren immer dazu da, Angst zu verbreiten. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das die Impfpflicht am Arbeitsplatz aufhob, hat Covid politisch aus dem Blickfeld gerückt.

Jetzt hat Joe Biden durch sein bloßes Überleben jede Debatte darüber beendet, ob Covid eine medizinische Krise ist. Das muss man ihm hoch anrechnen. Das ist wahrscheinlich seine größte Errungenschaft, abgesehen davon, dass er die Inflation wieder groß gemacht hat.

Und doch richten Covid – und die Covid-Impfstoffe – immer noch unabsehbaren Schaden in unserer Gesellschaft an. Das Scheitern der mRNA-Impfungen ist nach dem Hype, der um sie bei ihrer Einführung im Jahr 2020 gemacht wurde, sehr enttäuschend.

Die Entwicklung neuer Medikamente darf nicht überstürzt werden, so sehr wir uns das auch wünschen mögen. Regulierungsbehörden und ethische Wissenschaftler müssen auf ordnungsgemäß konzipierten und durchgeführten klinischen Studien bestehen, bevor sie ein neues Medikament oder einen neuen Impfstoff genehmigen.

Aber das Versagen der Impfstoffe ist im Moment weniger ätzend als die grimmige Weigerung der Gesundheitsbehörden, Politiker und Medien, dieses Versagen zuzugeben.

Praktisch jeder kennt die Wahrheit. Wie kann ich mir da so sicher sein? Auf ganz einfache Weise. Niemand lässt sich mehr gegen mRNA impfen – nicht für sich selbst und nicht für seine Kinder. Mehr als einen Monat, nachdem die Aufsichtsbehörden alle Richtlinien gebrochen haben, um die Impfung für Kinder unter 5 Jahren zu genehmigen, haben sich mehr als 97 Prozent der Kinder in diesem Alter nicht impfen lassen.

Auch die Akzeptanz der Impfung insgesamt ist eingebrochen. Selbst wenn jetzt 19 Millionen Kleinkinder für die Impfung in Frage kommen, die Medien und die Gesundheitsbehörden unaufhörlich auf Auffrischungsimpfungen drängen (beibehalten, Oma, beibehalten!) und einige Colleges wie verrückt Auffrischungsimpfungen für ihre Studenten fordern, erhalten die Amerikaner weniger als eine Viertelmillion Covid-Impfungen pro Tag.

Wo liegt also das Problem?

Das Problem ist folgendes: Die unerbittliche Verleugnung einer offensichtlichen Wahrheit von den höchsten Ebenen der Medien und der Regierung ist Benzin für das Feuer der Verschwörungstheoretiker. Wenn sie schon über die Impfstoffe lügen, wenn jeder sehen kann, dass die Impfstoffe nicht wirken, worüber werden sie dann noch lügen? Und warum haben sie überhaupt erst gelogen? Deeeeepopulation, das ist ein Ding.

Nun, sie haben gelogen, weil sie das Ende von Covid so sehr wollten, dass sie alle offensichtlichen Probleme in den klinischen Studien ignoriert haben. Und worüber werden sie noch lügen? Ich weiß es nicht. Aber – und ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss – ich glaube nicht, dass Bill Gates die Welt entvölkern will. Er kann einfach Montana kaufen, wenn er Privatsphäre will. Meine Verschwörungstheorie: Wirklich reiche Leute kümmern sich nicht genug um dich, um deinen Tod zu wollen!

Wie auch immer, es wäre wirklich schön, wenn die Verantwortlichen die Wahrheit zugeben würden: Die Impfstoffe haben nicht wie versprochen funktioniert, und jetzt müssen wir hoffen, dass keine virulentere Sars-Cov-2-Variante auftaucht, die massiven Schaden anrichtet.

Okay, ich denke, ich kann das Problem mit der Wahrheit sehen. Dennoch tun sie sich selbst – oder dem Rest von uns – damit keinen Gefallen. Aber wir bekommen unfreiwillige Komik von Leuten wie Jacinda Arcern, der neuseeländischen Premierministerin und Heldin der Linken, die wirklich den Faden verloren hat und nun für eine Rolle als Cersei Lannisters weniger sympathische Cousine vorzusprechen scheint:

Ihr werdet mir zuhören, meine Hübschen! Und nur auf mich!

Nein, Cruella, wir passen. Und ein bisschen Sonne tanken, hm? Oder ist das auch nicht erlaubt, weil Bräune ein Zeichen dafür ist, dass man die globale Erwärmung nicht ernst genug nimmt?

Diese Leute.