Erfundene Diagnosen zur Vertuschung von Impfschäden – ein Betrug so alt wie die Impfung selbst

childrenshealthdefense.org: Menschen, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber die Behauptung, dass Verletzungen und Todesfälle nach der Impfung nur „traurige Zufälle“ sind – und bei weitem nicht nur auf die Pandemieimpfungen zurückzuführen sind – ist ein Trick, der so alt ist wie die Impfung selbst.

Sogenannte „Faktenprüfer“ müssen doppelt arbeiten, um die unbestreitbare Tatsache zu leugnen, dass COVID-19-Impfstoffe Verletzungen und Todesfälle in großem Umfang verursachen.

Die Impfbefürworter und ihre Erfüllungsgehilfen in den Medien haben ihre Vertuschungstaktik auf absurde Weise auf die Spitze getrieben, indem sie beispielsweise die zahlreichen tödlichen Herzinfarkte und nächtlichen Todesfälle bei Sportlern und jungen Erwachsenen einer Grippeerkrankung ankreiden, die als „plötzliches Erwachsenentodsyndrom“ oder „plötzliches arrhythmisches Todessyndrom“ (SADS) bezeichnet wird.

Was die COVID-19-Impfgeschädigten jedoch nicht unbedingt erkennen, ist die Behauptung, dass es sich bei Verletzungen und Todesfällen nach der Impfung nur um „traurige Zufälle“ handelt – die keineswegs nur auf die Pandemieimpfungen zurückzuführen sind – ein Trick, der so alt ist wie die Impfung selbst.

Die Hauptstrategie der öffentlichen Gesundheitsbehörden zur Aufrechterhaltung ihrer Fiktion besteht darin, ihre Unschuld zu beteuern – indem sie einerseits unverschämte, unbegründete Aussagen über die Sicherheit von Impfstoffen machen und andererseits erklären, sie seien „verblüfft“ über Krankheiten, die nach der Einführung eines bestimmten Impfstoffs auftreten.

Von 1899 bis 2022 – hat sich etwas geändert?

In seinem erstaunlich offenen und vorausschauenden Buch „The Fallacy of Vaccination“ (Der Irrtum der Impfung), das 1899 veröffentlicht wurde, machte Dr. Alexander Wilder auf die „wachsende Überzeugung“ unter „profunderen Denkern und Beobachtern“ aufmerksam, dass die Impfung nicht nur „als Präventivmaßnahme völlig nutzlos“ sei, sondern „tatsächlich das Mittel zur erneuten Ausbreitung von Krankheiten, wo sie durchgeführt wird“.

Wilder stellte fest: „Wann immer ein Impfarzt oder eine Gruppe von Impfärzten zu einem Impfkreuzzug aufbricht, kommt es im Allgemeinen zu einer Reihe von Todesfällen durch … Krankheiten, die durch die Operation hervorgerufen wurden. …“

Wilder prangerte auch die Unterdrückung und das Verschweigen von Impfschäden und Todesfällen an, indem er beschrieb, wie ein Arztkollege seine „Berufsbrüder dazu drängte, tödliche Fälle von Pocken nach der Impfung nur langsam zu veröffentlichen“, und skizzierte andere Machenschaften, die heute nur allzu bekannt klingen:

„Gelegentlich … wird ein Todesfall durch Impfung veröffentlicht, und sofort wird eifrig versucht, den Eindruck zu erwecken, er sei auf eine andere Ursache zurückzuführen. Die Pockenstatistiken, die vorgeben, zwischen geimpften und ungeimpften Personen zu unterscheiden, sind allzu oft nicht ganz glaubwürdig. Viele geimpfte Personen werden fälschlicherweise als ungeimpft gemeldet.

„Selbst wenn ein Todesfall als Folge einer Impfung auftritt, wird die Wahrheit verschwiegen und der Fall als Scharlach, Masern, Erysipel [bakterielle Hautinfektion] oder eine andere ‚maskierte‘ Krankheit dargestellt, um eine zu genaue Befragung zu verhindern.“

Die Absicht der Unterdrückung schien für Wilder offensichtlich zu sein, der hinzufügte: „Weiteren Argumenten wird mit beharrlichem Schweigen begegnet und mit einer offensichtlichen Absichtserklärung, um sorgfältig jede Diskussion der Angelegenheit aus den medizinischen und öffentlichen Zeitschriften auszuschließen und alle, die Einwände erheben, zu denunzieren.“

Ähnliche Taschenspielertricks waren während der jüngsten, auf Novavax fokussierten Sitzung des Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu sehen.

In dem gekonnt zusammengefassten Live-Blog-Bericht der Internistin Dr. Meryl Nass – einem Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense – wies Nass auf die Fälschung der COVID-19-Daten durch die CDC hin, um die weitaus höheren Krankenhausaufenthalts- und Sterberaten unter den COVID-19-geimpften im Vergleich zu den ungeimpften Personen zu verbergen.

Zum Glück für die CDC, so Nass, waren die einzigen Diagramme, die nicht „tagesaktuell“ waren, diejenigen, die den Impfstatus mit dem Ergebnis verglichen.

Doch trotz des „Hokuspokus“ der CDC, so Nass, konnte die Behörde die höhere Rate an Herzmuskelentzündungen bei mRNA-geimpften Männern innerhalb einer Woche nach der zweiten Dosis nicht verbergen – 75,9 Mal höher bei 16- bis 17-Jährigen und 38,9 Mal höher bei 18- bis 24-Jährigen.

Polio: ein weiteres Beispiel für ‚Hokuspokus‘

Nachdem der Bundesstaat New York kürzlich einen Fall von „durch Impfung übertragener Kinderlähmung“ meldete und britische Wissenschaftler einen „nationalen Zwischenfall“ ausriefen, nachdem sie angeblich „genetische Sequenzen“ des Poliovirus im Londoner Abwasser gefunden hatten, scheinen sich die Gesundheitsbehörden darauf vorzubereiten, die Kinderlähmung als das Schreckgespenst des Tages wieder aufleben zu lassen.

Auf den ersten Blick scheint das Zugeständnis, dass fast alle modernen Fälle von Kinderlähmung iatrogen (medizinisch) durch den oralen Polioimpfstoff verursacht werden – was von niemand geringerem als der Weltgesundheitsorganisation und der CDC geteilt wird – unerwartet und erfrischend offen zu sein.

Die Gesundheitsbehörden haben jedoch nicht die Absicht einzugestehen, dass die offizielle Geschichte der Poliomyelitis (wobei sich „Myelitis“ auf die Entzündung des Rückenmarks bezieht) mehr Löcher aufweist als Schweizer Käse.

Es gibt und gab schon immer genügend Beweise dafür, dass eine Vergiftung – sei es durch Bleiarsenat, DDT oder später durch die giftigen Inhaltsstoffe der Polioimpfstoffe selbst – die glaubwürdigste Erklärung für die Lähmungssymptome und Todesfälle ist, die als „Polio“ bezeichnet wurden.

Bernard Greenberg, eine Koryphäe des öffentlichen Gesundheitswesens und Gründungsvorsitzender der Abteilung für Biostatistik an der University of North Carolina School of Public Health, sagte vor dem Kongress aus, dass die Polioimpfung „die Zahl der Poliofälle tatsächlich erhöht“ habe und dass „der Missbrauch statistischer Methoden das Gegenteil vermuten lasse“.

Greenberg bezog sich dabei auf eine Änderung der Diagnosekriterien für „paralytische Poliomyelitis“, die Mitte der 1950er Jahre eingeführt wurde und nun mindestens 60 Tage mit Lähmungserscheinungen für die Diagnose erforderte, während zuvor nur 24 Stunden mit solchen Symptomen ausgereicht hatten.

Wie Greenberg nicht zögerte, darauf hinzuweisen, war der Sieg der ersten Polio-Impfstoffe, die etwa zur gleichen Zeit verabreicht wurden, völlig unverdient.

Heutzutage sind die „akute schlaffe Lähmung“ und die „akute schlaffe Myelitis“, deren klinisches Bild mit dem der Kinderlähmung nahezu identisch ist, die bevorzugten Diagnosen für Lähmungen im Kindesalter, die überall auf der Welt, auch in den USA, auftreten.

In Ländern wie Indien, wo Zehntausende von Kindern an akuter schlaffer Lähmung erkrankt sind, brachten Ärzte die Krankheit ausdrücklich mit der Schluckimpfung gegen Polio in Verbindung. In jahrzehntelang veröffentlichten Berichten werden Lähmungen jedoch auch mit anderen Kinderimpfstoffen in Verbindung gebracht, z. B. mit Keuchhusten- und aluminiumhaltigen Impfstoffen.

Die historischen Berichte über Entzündungen des Rückenmarks, zu denen nicht nur die Poliomyelitis, sondern auch andere Formen der Myelitis gehören, stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der pädiatrischen Impfungen und der gleichzeitigen Zunahme der pädiatrischen Injektionspraxis.

Frühere Generationen von Ärzten bezeichneten Polio-Fälle, die auf pädiatrische Injektionen folgten, sogar als „Provokationslähmung“, während neuere Generationen von Ärzten die Ähnlichkeit zwischen „Polio“ und Injektionsverletzungen mit der Bezeichnung „traumatische Neuritis“ festgestellt haben.

Im aktuellen Impfplan für amerikanische Kinder werden 17 verschiedene Impfstoffe in klinischen Studien oder nach der Markteinführung mit „Myelitis“, „Enzephalomyelitis“, „akuter disseminierter Enzephalomyelitis“ und/oder „transverser Myelitis“ in Verbindung gebracht.

Transverse Myelitis ist auch bei COVID-19-Impfstoffen aufgetreten.

Ausweichen vor der offensichtlichen Erklärung

Seit der „Polio“-Ära gibt es viele weitere Beispiele für Diagnosen, die darauf abzielen, die Impfung als Ursache von Krankheit und Tod zu verschleiern, anstatt sie aufzuklären – und die Betroffenen aufzuklären.

Dazu gehören die Autismus-Spektrum-Störung (ASD) und das plötzliche Kindstod-Syndrom (SIDS).

Unter den Umweltursachen, die als plausible Auslöser für die als „ASD“ bezeichneten Neuroimmunstörungen angeführt werden, ist die Schwermetallvergiftung – hauptsächlich durch Impfungen – einer der konsequentesten Anwärter.

In den Jahren 2004 und 2012 wurden sorgfältige, wegweisende Arbeiten veröffentlicht, die starke Parallelen zwischen den Auswirkungen einer Quecksilbervergiftung auf das Gehirn und der Gehirnpathologie bei ASD aufzeigten. Spätere Arbeiten lieferten ähnliche Beweise in Bezug auf Aluminium.

Was SIDS betrifft, so kam die Diagnose etwa zur gleichen Zeit in Mode (in den frühen 1970er Jahren), als sich die Impfstoffmenge für Kinder in den USA verdoppelte.

Obwohl das Impfschema der 1970er Jahre nach heutigen Maßstäben eher zurückhaltend erscheint, erhielten Kleinkinder in jenem Jahrzehnt nicht nur 13 statt sieben Impfstoffe, sondern auch oft zwei auf einmal, darunter fünf Doppelimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP) und Schluckimpfung gegen Kinderlähmung (Polio), die beide später aufgrund ihres problematischen Nebenwirkungsprofils in den USA vom Markt genommen wurden.

SIDS-Todesfälle, die definitionsgemäß „scheinbar normale, gesunde Säuglinge“ betreffen, und Todesfälle bei Kleinkindern, die als „plötzliche unerklärliche Todesfälle im Kindesalter“ eingestuft werden, treten typischerweise „in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung“ auf, wobei neun von zehn SIDS-Todesfällen etwa zur gleichen Zeit auftreten wie die zwei- und viermonatigen „Well-Baby“-Besuche.

Dennoch behaupten die Wissenschaftler weiterhin, dass sich diese unvorhersehbaren Todesfälle „dem wissenschaftlichen Verständnis entziehen“.

Die Täuschung geht weiter

Traurigerweise werden Impfgeschädigte oft in den Betrug hineingezogen.

Sie suchen verzweifelt nach Hilfe und müssen feststellen, dass sie nur dann Zugang zu den Hallen der Medizin erhalten, wenn sie jede Diskussion über Impfungen als Ursache ihrer Gesundheitsprobleme selbst zensieren und sich stattdessen mit „idiopathischen“ oder „genetischen“ Erklärungen abfinden oder auf einige der mehr als 70.000 Codes in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) ausweichen – während sie die winzige Handvoll Codes, die sich auf „unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen und biologischen Substanzen“ beziehen, meiden.

Ein neuer ICD-Code für „neue Krankheiten unklarer Ätiologie oder für Notfälle“ wurde für „COVID-19-Impfstoffe mit unerwünschten Wirkungen bei therapeutischer Anwendung, nicht spezifiziert“ festgelegt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Angehörige der Gesundheitsberufe mutig genug sein werden, diesen Code zu verwenden.

In der Zwischenzeit, so berichtete das Exposé am 24. Juli satirisch, „vergeht gefühlt keine Woche, in der wir nicht vom Wiederauftauchen oder Auftauchen einer Krankheit oder eines Leidens hören“ – darunter ein „mysteriöser“ Ausbruch von Hepatitis bei Kindern, das SADS-Phänomen, Affenpocken und natürlich Polio.

Alle diese Ausbrüche, so die Journalisten, „treten ‚zufällig‘ auf, nachdem Millionen von Menschen weltweit mit einem experimentellen mRNA-Impfstoff COVID-19 geimpft wurden“.

Wie die jüngsten Berichte aus New York und Großbritannien über impfinduzierte Kinderlähmung zeigen, werden diese Bedrohungen, ob real oder eingebildet, wahrscheinlich weitere Feindseligkeiten gegenüber Ungeimpften mobilisieren – einschließlich der New Yorker Gemeinden, die vor einigen Jahren heftig geächtet wurden, weil sie Masernimpfungen aus religiösen Gründen ablehnten.

Darüber hinaus wird das Schreckgespenst eines Wiederauflebens der Kinderlähmung dazu benutzt werden, die wachsende Zahl von Eltern zu schikanieren, die, aus welchen Gründen auch immer, die Impfung ihrer Kinder zunehmend aufschieben.

Kurzum, es wäre naiv, in nächster Zeit von offizieller Seite einen Durchbruch bei der Wahrheitsfindung zu erwarten.