Von Jon Fleetwood

Eine Studie zur Vogelgrippe, durchgeführt vom berüchtigten „Gain-of-Function“-Virologen Ron Fouchier.

Wissenschaftler, die vom US-Gesundheitsministerium (HHS) gefördert werden, geben an, den molekularen Mechanismus identifiziert zu haben, durch den die niedrigpathogene H5-Vogelgrippe das charakteristische genetische Merkmal der hochpathogenen Vogelgrippe annimmt. Dies geht aus einer Studie hervor, die am 12. März in Science veröffentlicht wurde.

Pathogenität ist die Fähigkeit eines Mikroorganismus oder Erregers, bei einem Wirt eine Krankheit auszulösen.

Die Amerikaner finanzieren Experimente, mit denen die molekularen Schritte ermittelt werden sollen, die die H5-Influenza angeblich gefährlicher machen.

Die Studie wurde von Dr. Ron Fouchier vom Erasmus Medical Center – bekannt vor allem für seine umstrittenen Experimente zur Funktionsverstärkung (Gain-of-Function) im Zusammenhang mit der H5N1-Vogelgrippe – gemeinsam mit Forschern des Erasmus Medical Center, des EMBL Grenoble, der Universität Grenoble Alpes, der Universität Leiden und der Princeton University durchgeführt.

Die umstrittenen Experimente finden statt, während der Kongress in einem neu eingebrachten Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses 3,3 Milliarden Dollar für eine künftige Influenza-Pandemie beantragt, einschließlich des Baus neuer Produktionsanlagen für Influenza-Impfstoffe.

Sie finden zudem statt, während der Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der FDA den Weg für die Zulassung des neuen mRNA-Influenza-Impfstoffs von Moderna freimacht, obwohl der Impfstoff angeblich einen absoluten Nutzen von weniger als 1 % bietet.

Im Mittelpunkt der Studie stand die multibasische Spaltstelle (MBCS), die die Autoren als genetische Grundlage für den Übergang von niedrigpathogenen Vogelgrippeviren (LPAIVs) zu hochpathogenen Vogelgrippeviren (HPAIVs) beschreiben.

Um diesen Mechanismus zu ermitteln, geben die Forscher an, Influenza-RNA-Sequenzen und -Strukturen gentechnisch verändert und gemessen zu haben, wie häufig das Virus die Nukleotid-Insertionen erlangte, die die multibasische Spaltstelle erzeugen.

In der Veröffentlichung heißt es:

„Wir zeigen, dass vorübergehende H5-RNA-Strukturen, von denen angenommen wird, dass sie die Influenza-Virus-Polymerase an purinreichen Sequenzen binden, Nukleotidinsertionen antreiben.“

Die Forscher geben an, diese RNA-Strukturen anschließend experimentell verändert zu haben.

Als sie die Strukturen aufbrachen, sank die Häufigkeit der Insertionsereignisse, die zur Pathogenität führen, drastisch.

Als sie diese verstärkten, nahmen die Insertionsereignisse dramatisch zu.

In einem gentechnisch veränderten Konstrukt stieg die Häufigkeit von Heteropolymer-Insertionen im Vergleich zum Ausgangskonstrukt um etwa das Achtfache.

Das bedeutet, dass das gentechnisch veränderte Virus angeblich etwa achtmal häufiger die genetische Veränderung erlangte, die aus einer niedrigpathogenen H5-Influenza eine hochpathogene Vogelgrippe macht.

Die Wissenschaftler übertrugen zudem H5-RNA-Merkmale auf die H6-Influenza und schufen so chimäre „Frankenstein“-Genhybride.

In der Veröffentlichung heißt es:

„Die Einführung von H5-ähnlichen Sequenzen und Strukturen in ein H6-Hämagglutinin führte zu Insertionen, die MBCS erzeugten.“

Die Studie berichtete ferner, dass die durch das gentechnisch veränderte System erzeugten Insertionen Sequenzen für multibasische Spaltstellen hervorbrachten, die denen „ähnlich oder identisch“ waren, die bei natürlich auftretenden hochpathogenen H5-Influenzaviren beobachtet wurden.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass sie den Mechanismus identifiziert hatten, der für die Entstehung der multibasischen Spaltstelle verantwortlich ist.

Sie schrieben:

„Wir zeigen, dass das Einfangen der Influenza-Virus-RdRp an A/U-reichen Sequenzen durch vorübergehende, von der Matrize gebildete RNA-Strukturen der Mechanismus ist, durch den Nukleotid-Insertionen an der H5-Spaltstelle auftreten.“

Sie können das NIAID hier, die NIH hier und das HHS hier kontaktieren, um Ihren Widerstand gegen steuerfinanzierte Forschung an pandemischen Krankheitserregern zum Ausdruck zu bringen – insbesondere nachdem der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) alle eingeräumt haben, dass die COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ das Ergebnis eines Laborunfalls mit gentechnisch veränderten Krankheitserregern war.