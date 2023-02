Das Vermächtnis von George W. Bush und seinen Folterern

Andrew P. Napolitano

In den Tagen und Monaten nach den Anschlägen vom 11. September 2001 schob die Regierung die Schuld für die Inszenierung der Anschläge auf Osama bin Ladin. Nachdem bin Ladin 2011 in seinem Haus in Pakistan ermordet worden war, entschied die Regierung, dass der wahre Drahtzieher des 11. Septembers Khalid Shaikh Mohammed war.

Zum Zeitpunkt von bin Ladins Tod war Mohammed bereits zwei Jahre lang von CIA-Agenten in Pakistan gefoltert und wegen Verschwörung zum Massenmord angeklagt worden, um vor ein amerikanisches Militärtribunal in Guantanamo Bay, Kuba, gestellt zu werden.

Während des gesamten Bestehens des US-Militärgefangenenlagers in Gitmo wurde niemand wegen der Verursachung oder Ausführung der Verbrechen vom 11. September 2001 vor Gericht gestellt. Die Regierung hat nur eine Person wegen Verbrechen im Zusammenhang mit 9/11 vor Gericht gestellt. Das war Zacharias Moussaoui, der sich vor einem Bundesgericht in Virginia schuldig bekannte, der 20. Flugzeugentführer gewesen zu sein, und dann in einem Strafprozess vor Gericht gestellt wurde, bei dem es um die Frage Lebenslänglich oder Tod ging. Die Regierung gab Millionen für das Todesurteil aus, das sie jedoch verlor. Eine zivile Jury verurteilte Moussaoui, der nie jemandem ein Haar gekrümmt hatte, zu lebenslanger Haft.

Mohammed und vier weitere mutmaßliche Verschwörer warten dagegen seit ihrer Ankunft in Gitmo im Jahr 2006 auf ihren Prozess. Seitdem haben zahlreiche militärische und zivile Staatsanwälte der Regierung sowie zahlreiche Militärrichter den Fall immer wieder neu aufgerollt.

Das Konzept der Militärtribunale geht auf die Regierung von Präsident George W. Bush zurück, der argumentierte, dass 9/11 zwar von Zivilisten verübt wurde, aber dennoch einen Angriff militärischen Ausmaßes darstellte und somit eine militärische Reaktion rechtfertigte. Dieses pathetische Argument hat uns nicht nur die fruchtlosen und zerstörerischen Kriege in Afghanistan und im Irak beschert, sondern auch eine Reihe rechtlicher Probleme, die Bush und seine nach Rache und Gerechtigkeit dürstenden Kollegen nicht vorausgesehen haben.

Das erste rechtliche Problem war die Verschwörung. Da Mohammed die Anschläge nicht verübt hat, konnte er nur wegen Planung angeklagt werden. Da Verschwörung jedoch kein Kriegsverbrechen ist und somit kein Militärgericht den Fall verhandeln konnte, entwickelte der Kongress eine Mischform, die den Obersten Gerichtshof zufrieden stellen sollte – ein Militärgericht, das sich an die bundesstaatlichen Regeln für Strafverfahren halten würde, wie es amerikanische Bundesgerichte tun.

Die nächste Frage war, wo Mohammed und seine Kollegen vor Gericht gestellt werden sollten. Präsident Barack Obama wollte das 540 Millionen Dollar jährlich kostende Gitmo schließen und Mohammed und die anderen vor Bundesgerichte stellen. Dies wäre mit dem Bundesrecht und der US-Verfassung vereinbar gewesen.

Doch die Republikaner im Kongress hatten andere Pläne. Sie hielten Mohammed für zu gefährlich, um ihn auf US-Boden zu bringen, und so erließ der Kongress ein Gesetz, das die Abschiebung von Mohammed und den anderen in die USA verbietet.

Das Verbot der Abschiebung bedeutete natürlich, dass jede lebenslange Haftstrafe für Mohammed oder die anderen in Gitmo verbracht werden müsste. Es bedeutete auch, dass die Vollstreckung eines Todesurteils rechtlich nicht möglich wäre, da Gitmo nicht für die Hinrichtung von Menschen ausgestattet ist.

Am beunruhigendsten ist das Problem der Regierung, wie sie die Frage der Folter angehen soll. Bush glaubte, dass Militärs in Militärgerichten weder vor Folter zurückschrecken noch zögern würden, ein Todesurteil zu verhängen. Doch als Angeklagte in Gitmo in Fällen, die nichts mit dem 11. September zu tun hatten, die Folter beschrieben, die CIA-Agenten ihnen angetan hatten, waren die Militärjuroren von dem Gehörten abgestoßen und empfahlen selbst für diejenigen, die den Tod verursacht hatten, Milde.

Diese Ereignisse – die Erhebung rechtlich unbegründeter Anklagen, das Verbot der Abschiebung von Angeklagten und die Furcht vor der wahrscheinlichen Reaktion der Militärjuroren auf Aussagen über Folter – veranlassten die Staatsanwaltschaft, die gesamte Idee, Mohammed vor Gericht zu stellen, zu überdenken, so dass die Regierung im März 2022 geheime Verhandlungen mit den Verteidigern aufnahm.

Die Anwälte der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft haben sich offenbar auf eine Vereinbarung geeinigt. In der vergangenen Woche wurde diese Struktur Präsident Joe Biden vorgestellt, der erklärte, dass er an der Entscheidung über einen Vergleich nicht beteiligt sein werde.

Die Parameter des Abkommens sehen vor, dass die Gefangenen sich schuldig bekennen und lebenslänglich in einem zivilen Gefängnis mit religiösen Gruppenangeboten, erstklassiger medizinischer Versorgung und ohne Einzelhaft leben.

Warum sollte die Regierung einem solchen Angebot für die Personen zustimmen, von denen sie behauptet, dass sie die Monster sind, die am 11. September 3000 Amerikaner ermordet und all die Schrecken und kulturellen Veränderungen ausgelöst haben, die auf diese Morde folgten? Wovor hat die Regierung Angst?

Was fürchtet sie immer? DIE WAHRHEIT.

In der Verhandlung wird es den Angeklagten erlaubt sein, die imperialistischen Kriege der Regierung, ihre Folterungen und ihr Vorwissen in den Gerichtssaal zu bringen. Die Regierung weiß, dass ein Großteil ihres Verhaltens, vom durch die CIA inszenierten Sturz eines vom Volk gewählten iranischen Premierministers in den frühen 1950er Jahren bis hin zu den unwahren Ausreden für den Sturz Saddam Husseins, die amerikanische Außenpolitik in ihrer imperialistischen und gewalttätigen Form zeigen wird.

Und die Stunden, Wochen, Monate und Jahre wiederholter Folter – allesamt kriminell und zum großen Teil wahrscheinlich von Bush, dem obersten Folterer, begnadigt – werden die Anklage gegen Mohammed und die anderen untergraben.

Das ist es, was passiert, wenn man aus autoritären Gründen in die Struktur unseres Rechtssystems eingreift. Die Tragödie von 9/11 geschah unter Bushs Aufsicht. Was wusste die CIA vor 9/11? Bush ergänzte seine Unwissenheit und sein Versagen mit Prahlerei und Folter – alles Dinge, die seinem jetzigen Nachfolger im Weißen Haus zum Verhängnis geworden sind.

Jetzt steht Biden vor einer Entscheidung, die er treffen muss. Die Anwälte des Verteidigungs- und des Justizministeriums haben ihm mitgeteilt, dass sie diesen Fall nicht verhandeln können, ohne das System des amerikanischen Imperiums, das auf Tod, Lügen und Folter aufgebaut ist, erheblich zu beschädigen, ohne die Namen und Methoden der Leute zu enthüllen, die diese schrecklichen Taten begangen haben, und die Lügen der Präsidenten, die sie genehmigt haben.

Welchen Nutzen hat Bush’s reflexartiges Draufgängertum gebracht? Keinen.