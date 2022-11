Das WEF gründet Global Battery Alliance! ID für Batteriepässe, die für Elektrofahrzeuge geplant sind und Ihren Treibhausgas-Fußabdruck aufzeichnet.

Überwachungs- und Datenaustauschinstrumente können zur Überwachung, zur Schaffung von Anreizen und/oder zur Erzwingung der Einhaltung von Netto-Null-Agenden in einer globalen Kreislaufwirtschaft eingesetzt werden: Perspektive

Die 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum gegründete Global Battery Alliance bereitet einen „Batteriepass“ für Elektrofahrzeuge vor, der einen digitalen ID-Rahmen zur Verfolgung ihrer Leistung sowie einen Treibhausgas-Fußabdruck für ESG-Zwecke umfasst.

„Das Hauptziel des Greenhouse Gas Rulebook der Global Battery Alliance ist es, den Nutzern des Batteriepasses die Berechnung vergleichbarer Treibhausgas-Fußabdrücke von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge zu erleichtern.“ Global Battery Alliance, Greenhouse Gas Rulebook, Oktober 2022

Im Oktober 2022 veröffentlichte die Global Battery Alliance (GBA) ihr Greenhouse Gas Rulebook, in dem sie ihren Batteriepass und ihre Plattform zur „Berechnung und Verfolgung des Treibhausgas-Fußabdrucks von Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen und anderen Anwendungen“ vorstellt.

Das allumfassende Batteriepass-Ökosystem wird aus folgenden Komponenten bestehen:

Ein globaler Rahmen für die Berichterstattung, um Regeln für die Messung, Prüfung und Berichterstattung von ESG-Parametern in der gesamten Wertschöpfungskette von Batterien festzulegen.

Eine digitale ID für Batterien, die Daten und Beschreibungen über die ESG-Leistung, die Herstellungsgeschichte und die Herkunft enthält und die Verlängerung der Batterielebensdauer sowie das Recycling ermöglicht.

Harmonisierung der digitalen Systeme, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammenarbeiten, um Daten in den Batteriepass zu melden.

Eine digitale Plattform, die Daten sammelt, austauscht, zusammenstellt und an alle autorisierten Stakeholder des Lebenszyklus weiterleitet, um eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeug- und stationäre Batterien zu fördern. Sie wird transparent über die Fortschritte bei der Erreichung globaler Ziele entlang der Batterie-Wertschöpfungskette berichten, um Regierungen und der Zivilgesellschaft Informationen für politische Entscheidungen zu liefern und Leistungsbenchmarks zu entwickeln.

Ein Qualitätssiegel für Batterien (auf der Grundlage der an die Plattform gemeldeten Daten), um den Verbrauchern einen verantwortungsvollen Kauf zu erleichtern.

„Der GBA sieht eine globale Lösung vor, die für Transparenz, Verantwortlichkeit und Kreislaufwirtschaft in der Wertschöpfungskette von Batterien sorgt: den Batteriepass„, heißt es im Regelwerk.

„Jeder Battery Passport wird ein digitaler Zwilling seiner physischen Batterie sein, der durch die digitale Battery Passport-Plattform ermöglicht wird, die eine globale Lösung für den sicheren Austausch von Informationen und Daten bietet.“ WEF & Global Battery Alliance, Briefing Paper, November 2020

„Der Batteriepass ist eine digitale Darstellung einer Batterie, die Informationen über alle anwendbaren ESG- und Lebenszyklusanforderungen enthält.“ WEF & Global Battery Alliance, Briefing Paper, November 2020

Während sich die Ausgabe des Regelwerks vom Oktober 2022 auf den THG-Fußabdruck der Herstellungsphase (von der Wiege bis zum Tor) konzentriert, sagt der GBA, dass eine künftige Ausgabe Lithium-Ionen-Batterien (LIB) einbeziehen könnte, sobald diese auf der Straße eingesetzt werden.

„Da die Anwendungsfälle für LIB sogar für ein und dasselbe Batterieprodukt unterschiedlich sein können (Einsatzort, Laufleistung, Lebensdauer, Verbrauch eines Fahrzeugs usw.), wäre ein Vergleich der THG-Emissionen aus der Herstellung zwischen Batterien nur begrenzt möglich“, heißt es im Regelwerk.

„Dennoch könnte die Nutzungsphase in einer zukünftigen Version des Regelwerks behandelt werden, um ein Regelwerk zu schaffen, das einen konsistenten und homogenen Vergleich der LIB-Nutzung in Elektrofahrzeugen ermöglicht.“

„Die durchgängige Digitalisierung des Handels erfordert einen globalen Ansatz für digitale Identitäten von natürlichen und juristischen Personen sowie von physischen und digitalen Objekten.“ Weltwirtschaftsforum & Welthandelsorganisation, Das Versprechen von TradeTech, 2022

„Die zunehmende Zahl digitaler Identitätssysteme für Unternehmen und Objekte trägt zur Transparenz und Vorhersehbarkeit von und zum Vertrauen in Lieferketten bei.“ Weltwirtschaftsforum & Welthandelsorganisation, Das Versprechen von TradeTech, 2022

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums und der Welthandelsorganisation (WTO) setzen sich dafür ein, dass sowohl physischen Objekten als auch juristischen Personen digitale IDs zugewiesen werden.

Am 12. April 2022 veröffentlichten das WEF und die WTO einen Bericht, der die Entwicklung eines globalen Zertifizierungsrahmens für digitale Identitätssysteme von Personen und Objekten fördert.

Laut dem Bericht, „The Promise of TradeTech: Policy Approaches to Harness Trade Digitalization„:

„Die zunehmende Zahl digitaler Identitätssysteme für Unternehmen und Objekte trägt zu Transparenz und Vorhersehbarkeit von und Vertrauen in Lieferketten bei.“

Weiter heißt es in dem Bericht: „Die Rückverfolgbarkeit kann auch dabei helfen, den Lebenszyklus eines Produkts zu überwachen, um Betrug und Diebstahl zu verringern oder seinen Beitrag zu einer globalen Kreislaufwirtschaft zu bewerten.“

Quelle: A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, WEF & GBA 2019

„Kreislaufwirtschaft für Batterien: Entwicklung der zirkulären und kohlenstoffarmen Wertschöpfungskette, die erforderlich ist, um die Fähigkeit von Batterien freizusetzen, zur Verwirklichung des Pariser Klimaabkommens 2015 beizutragen“ Weltwirtschaftsforum & Global Battery Alliance, GBA-Übersicht 2019

Die nicht gewählten Globalisten des WEF und anderer Organisationen drängen öffentliche und private Einrichtungen zu einer globalen Kreislaufwirtschaft, um ihre Netto-Null-Agenda zu erreichen.

Die Kreislaufwirtschaft verspricht, die Nachhaltigkeit zu fördern, indem sie das lineare Wertmodell von „Nehmen, Herstellen, Verschwenden“ aufgibt und ein Kreislaufmodell von „Nehmen, Herstellen; Nehmen, Herstellen“ einführt, so Accenture.

In der Kreislaufwirtschaft liegt der Schwerpunkt auf dem Recycling und der Wiederverwendung von Materialien, anstatt sie einmal zu verwenden und dann wegzuwerfen.

Beim Geschäftsmodell „Produkt als Dienstleistung“ der Kreislaufwirtschaft behalten die Unternehmen jedoch das Eigentum an den Produkten, die sie nur als Dienstleistung vermieten.

„In Geschäftsmodellen der Kreislaufwirtschaft möchte ich, dass die Produkte zu mir als dem ursprünglichen Designer und Hersteller zurückkehren […] Warum sollte ich Ihnen das Produkt verkaufen, wenn Sie in erster Linie am Nutzen des Produkts interessiert sind?“ Frans Van Houten, WEF, 2016

„Vielleicht kann ich Eigentümer des Produkts bleiben und Ihnen den Nutzen als Dienstleistung verkaufen“. Frans Van Houten, WEF, 2016

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag des WEF Agenda heißt es: „Product-as-a-Service (PaaS) bietet eine Verlagerung weg vom Verkauf von Vermögenswerten hin zur Abrechnung der Nutzung von Produkten durch die Kunden zu deren Bedingungen.

„Die Verbraucher, zu denen auch die öffentliche Hand gehört, kaufen nicht die Produkte, sondern nur die Dienstleistungen, die sie erbringen.“

Dies ist das Geschäftsmodell hinter dem Satz „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein„.

„Alles, was Sie für ein Produkt hielten, ist jetzt zu einer Dienstleistung geworden“. Ida Auken, „Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser“, 2016

Quelle: WEF über Accenture

Wie die WEF Young Global Leader und dänische Abgeordnete Ida Auken 2016 schrieb:

„Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, ‚unserer Stadt‘. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung.“

„Alles, was früher ein Produkt war, ist heute eine Dienstleistung„, fügte sie hinzu und dankte „dem Durchbruch der Kreislaufwirtschaft“.

Überwachungs- und Datenaustauschinstrumente wie digitale ID, Batteriepässe und individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker können zusammen mit ESG-Bewertungen eingesetzt werden, um die Einhaltung von Netto-Null-Agenden in einer globalen Kreislaufwirtschaft zu messen, zu überwachen, zu fördern und/oder zu erzwingen.

Diese Art von Instrumenten und Methoden sind auch Teil der Agenda der nicht gewählten Globalisten für einen großen Reset der Gesellschaft und der Weltwirtschaft, angetrieben durch die sogenannte vierte industrielle Revolution.