Der Attentatsversuch auf Imran Khan entlarvt das schmutzige Spiel des Establishments

Staatlich geförderte Drohungen

Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan, der im Frühjahr zur Strafe für seine unabhängige Außenpolitik durch einen von den USA inszenierten postmodernen Putsch gestürzt wurde, überlebte am Donnerstag nur knapp ein Attentat. Zusammen mit Tausenden von Anhängern führte er seinen versprochenen Langen Marsch von Lahore nach Islamabad an, um so bald wie möglich freie und faire Wahlen zu fordern. Bevor sich der ehemalige Premierminister auf den Weg machte, drohte Innenminister Rana Sanaullah damit, ihn „kopfüber aufzuhängen“.

Diffamierung des ehemaligen Premierministers

Kein Wunder, dass der populärste Politiker Pakistans, dessen Partei seit April alle Nachwahlen für sich entscheiden konnte, Sanaullah, Premierminister Shehbaz Sharif und den Chef der ISI-Geheimdienstabteilung, Generalmajor Faisal Naseer, beschuldigte, ihn töten zu wollen. Der erste hat seine Absichten bereits in dem vorangegangenen Beispiel und in anderen Fällen angedeutet, der zweite hat ein offensichtliches Interesse daran, seinen Gegner zu stoppen, und der dritte wurde offensichtlich beauftragt, diese schmutzige Tat auszuführen.

Außenstehende Beobachter mögen sich fragen, warum der Leiter der Spionageabwehr des Landes mit dieser Aufgabe betraut wurde, aber aus der Perspektive, aus der das Establishment – das ist der pakistanische Ausdruck für die mächtigen militärischen Nachrichtendienste dieses Staates – den ehemaligen Premierminister betrachtet, macht es tatsächlich Sinn. Das waffenfähige Narrativ der Informationskriegsführung, das die Elite des Landes ihren Medien und politischen Vertretern im letzten halben Jahr aufgeschwatzt hat, ist, dass er ein „Terrorist“ ist.

Schließlich wurde Imran Khan auf lächerliche Weise unter dem „Anti-Terrorismus-Gesetz“ des Landes angeklagt, nachdem er angekündigt hatte, gegen die Beamten zu klagen, von denen er behauptete, sie hätten einen seiner engsten Mitarbeiter in der Haft misshandelt. Die Elite des Establishments hat versucht, den ehemaligen Premierminister als sogenannten „staatsfeindlichen Extremisten“ darzustellen, der angeblich „zur Meuterei anstiftet“ und staatliche Institutionen „diffamiert“. Diese Lügen wurden nur deshalb erfunden, weil er aktiv versucht, den Regimewechsel vom Frühjahr dieses Jahres rückgängig zu machen.

Von Fake News bis zu einem missglückten Attentat

Um es ganz klar zu sagen: Imran Khan beabsichtigt, dies mit rein friedlichen und politischen Mitteln im Rahmen der verfassungsmäßigen Prozesse seines Landes zu erreichen, nicht mit Gewalt, Terrorismus oder Desinformation. Alles, was er und seine zig Millionen patriotischen Anhänger fordern, sind freie und faire Wahlen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, damit das pakistanische Volk selbst direkt entscheiden kann, wer es führen soll. Dieses hehre Ziel entspricht den reinsten demokratischen Prinzipien, doch genau deshalb ist er eine „Bedrohung“.

Die einheimischen Kollaborateure, die sich mit den USA verbündet haben, um den ehemaligen Premierminister zu stürzen, wissen sehr wohl, wie unpopulär ihr postmoderner Putsch ist, weshalb sie zu immer despotischeren, diktatorischeren und letztlich dystopischen Mitteln greifen mussten, um sich an der Macht zu halten. Freie und faire Wahlen zum frühestmöglichen Zeitpunkt würden den Regimewechsel gegen Imran Khan rückgängig machen, woraufhin die Verschwörer bestenfalls ihren Job verlieren oder schlimmstenfalls strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie nicht vorher ins Ausland fliehen.

Nachdem sie infolge des postmodernen Staatsstreichs, an dem sie mitgewirkt haben, und allem, was sich danach abspielte, die vollständige Kontrolle über die soziopolitische (weiche Sicherheits-)Dynamik des Landes verloren hatten, gerieten die Eliten des Establishments in Panik und beschlossen, Imran Khan zu beseitigen. Vermutlich hätten sie versuchen können, mit ihm eine Art Deal auszuhandeln, der ihnen ihren vorzeitigen Ruhestand mit einer Amnestie als Gegenleistung für die möglichst baldige Abhaltung freier und fairer Wahlen gesichert hätte, aber wahrscheinlich fürchteten sie die Reaktion der USA.

Motive für das Kriegsrecht

Es sollte nicht vergessen werden, dass diejenigen, die für diesen Regimewechsel verantwortlich waren, zu denen auch die Elite des Establishments gehört, die sich schändlicherweise „neutral“ verhielt und ihn somit „passiv ermöglichte“, politisch (und möglicherweise wirtschaftlich) den USA verpflichtet sind. Der Forderung des ehemaligen Premierministers nachzukommen, ohne vorher die Zustimmung der USA einzuholen – die theoretisch hätte erteilt werden können, wenn die USA beschlossen hätten, ihre Verluste durch vorgezogene Wahlen zu begrenzen, anstatt eine Destabilisierung Pakistans zu riskieren -, könnte sehr gefährlich sein.

Das soll keine Entschuldigung für den Versuch sein, ihn zu ermorden, sondern nur eine Erklärung für den wahrscheinlichen Denkprozess. In jedem Fall wurde die Entscheidung getroffen, Imran Khan zu eliminieren, sobald er seinen versprochenen Langen Marsch begonnen hatte, da die Elite des Establishments davon ausging, dass die einzige andere Möglichkeit, ihn zu stoppen, darin bestünde, den Einsatz tödlicher Gewalt gegen die Tausenden von friedlichen Demonstranten anzuordnen, sobald sie die Hauptstadt erreicht hätten. Das daraus resultierende Blutvergießen hätte das Kriegsrecht ausgelöst und zu einer internationalen Isolierung geführt.

Natürlich wäre die naheliegendste Lösung gewesen, ihre politischen Vertreter so früh wie möglich freie und faire Wahlen organisieren zu lassen, als verantwortungsvollstes Druckmittel, aber das wurde aus den oben genannten Gründen nie ernsthaft in Betracht gezogen. Die Elite des Establishments rechnete damit, dass der ehemalige Premierminister erfolgreich ermordet werden würde, woraufhin seine Anhänger vorhersehbar einen Aufstand anzetteln und damit den Vorwand für die Verhängung des Kriegsrechts ohne internationale Isolierung schaffen würden.

Mit anderen Worten: Die Entscheidung, die Militärherrschaft über Pakistan formell wieder einzuführen, um freie und faire Wahlen so früh wie möglich zu verhindern, war bereits gefallen, auch wenn die Führungsspitze des Establishments zunächst einen sogenannten „öffentlich plausiblen“ Vorwand ausarbeiten musste. Andernfalls, und insbesondere für den Fall, dass der lange Marsch die Hauptstadt erreicht und dazu führt, dass sie den Einsatz tödlicher Gewalt gegen friedliche Demonstranten anordnen, würde es internationale Isolation und möglicherweise sogar Sanktionen geben.

Die drei wahrscheinlichsten Szenarien

Die „Lösung“ bestand darin, die Ermordung des ehemaligen Premierministers zu organisieren, sie einem „einsamen Wolf“ in die Schuhe zu schieben, als Reaktion auf die vorhersehbaren anschließenden Ausschreitungen seiner Anhänger das Kriegsrecht zu verhängen und dann möglicherweise sogar seine Partei zu verbieten, weil sie angeblich „staatsfeindliche Extremisten“ sind. Dieser Plan ist durch einen glücklichen Zufall gescheitert, was die Elite des Establishments nun in ein Dilemma bringt, da sie ihre einzige Chance verloren hat, einen Vorwand für die Verhängung des Kriegsrechts ohne internationale Konsequenzen zu schaffen.

Ihr schmutziges Spiel wurde aufgedeckt, und die ganze Welt vermutet nun, dass etwas im Gange ist, da die Abfolge der Ereignisse, die jeder im Falle eines erfolgreichen Attentats erwartet hatte, für jeden objektiven Beobachter offensichtlich ist. Da Imran Khan überlebt und versprochen hat, dass sein langer Marsch nach Islamabad auf jeden Fall fortgesetzt wird, sind die Eliten des Establishments jetzt in einen Zugzwang geraten, was eine Situation beim Schachspiel bezeichnet, in der alle möglichen Züge nachteilig sind.

Sie können entweder endlich das politisch Richtige tun, indem sie ihre Bevollmächtigten veranlassen, so früh wie möglich freie und faire Wahlen zu organisieren (wenn auch auf Kosten ihrer eigenen Interessen, wie bereits erklärt wurde); versuchen, einen weiteren, eindeutig fabrizierten Vorwand für die Verhängung des Kriegsrechts auszuhecken (dieses Mal allerdings möglicherweise mit internationalen Konsequenzen, da nun jeder über ihre Absichten Bescheid weiß); oder sie können schlicht und ergreifend „abtrünnig“ werden, indem sie mit tödlicher Gewalt gegen die friedlichen Demonstranten vorgehen, nachdem sie sich nicht mehr darum scheren, was passiert.

Die Elite des Establishments hat bereits verloren (auch wenn sie es noch nicht weiß)

Unabhängig davon, für welche dieser drei Vorgehensweisen sie sich entscheiden, lässt sich nicht leugnen, dass die strategische Trägheit entscheidend gegen die Eliten des Establishments spricht, die ihren hybriden Krieg/den Krieg der fünften Generation (5GW) gegen das pakistanische Volk bereits verloren haben. Sie können entweder mit dem Strom schwimmen, indem sie den Massen endlich erlauben, ihren Führer demokratisch zu wählen, oder diese Unvermeidlichkeit vorübergehend hinauszögern, indem sie sich weiterhin gegen sie verschwören oder sogar buchstäblich einen Bürgerkrieg riskieren, indem sie sie direkt angreifen.

In jedem Fall haben die Eliten des Establishments nach dem gescheiterten Attentat auf Imran Khan jede Legitimität verloren. Der Kampf um die Herzen und Köpfe ist vorbei, nachdem er vom ehemaligen Premierminister und seinen Anhängern entscheidend gewonnen wurde, die ihre vom Ausland unterstützten institutionellen Gegner durch ihre friedlichen politischen Proteste in die Enge getrieben und sie so zu einer Überreaktion veranlasst haben, indem sie praktisch denselben über 220 Millionen Menschen den Krieg erklärten, die sie eigentlich vertreten sollten.

Im besten Fall akzeptieren diejenigen in der Elite des Establishments, die für diesen ungeheuerlichen Vertrauensbruch des Volkes verantwortlich sind, der unbestreitbar dessen rote Linie überschritten hat, ihre Niederlage, indem sie die Demokratie siegen lassen, ohne weiterhin vergeblich zu versuchen, sie gefährlich zu behindern. Kein aufrichtig patriotisches Mitglied des Establishments würde es riskieren, Pakistan ins Chaos zu stürzen, indem es sich weiterhin gegen sein Volk verschwört, geschweige denn ernsthaft in Erwägung ziehen, einen Krieg gegen es zu führen.

Abschließende Überlegungen

Pakistan befindet sich buchstäblich inmitten einer friedlichen politischen Revolution, die von Patrioten des Volkes angeführt wird, die ihr geliebtes Land von dem ausländischen Joch befreien wollen, das ihm seit dem von den USA inszenierten postmodernen Putsch auferlegt wurde. Jene Elitemitglieder des Establishments, die für diesen Regimewechsel und alles, was danach kam, verantwortlich sind, insbesondere die versuchte Ermordung von Imran Khan, müssen das Richtige tun, um dasselbe Land zu retten, dem sie ihr Leben gewidmet haben.