Das Weltwirtschaftsforum möchte, dass Sie Brot mit zerquetschten Insekten essen

Der finnische Lebensmittelhersteller Fazer stellt Brot aus Grillen her. Jeder Laib enthält 70 zerkleinerte Insekten, drei Prozent des Gesamtgewichts. Diese Grillen kommen übrigens aus den Niederlanden. Insekten sind in Lebensmitteln unter anderem in Finnland, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Österreich und Großbritannien erlaubt.

Das Weltwirtschaftsforum möchte, dass Sie Grillenbrot essen. Die Grillen machen das Brot „zu einer guten Proteinquelle“, so die Organisation in einem Video. In Zukunft werden wir vielleicht alle viel mehr Insekten essen. Sie brauchen viel weniger Nahrung als Tiere. Außerdem benötigen sie nach Angaben des WEF viel weniger Platz.

„Wenn wir die Hälfte der tierischen Produkte, die wir essen, durch Insekten oder kultiviertes Fleisch ersetzen würden, hätten wir eine Fläche frei, die 70 Mal so groß ist wie Großbritannien. Würden Sie Grillenbrot essen?“, fragt der WEF.

Klaus Schwab und seine Kumpane wollen, dass Sie kein Fleisch mehr essen und auf Insekten umsteigen. In den letzten Wochen haben mehrere hochrangige Persönlichkeiten, darunter auch US-Präsident Biden, vor Nahrungsmittelknappheit gewarnt.

Schwab sagte auf dem diesjährigen Weltgipfel der Regierungen, dass die globalen Energiesysteme, Lebensmittelsysteme und Versorgungsketten „stark betroffen sein werden“.

Und während Sie Insekten essen, wird die Elite weiterhin Steaks, Koteletts und all das Fleisch verzehren, das Sie nicht essen dürfen. Was mich betrifft, so sollte Schwab mit gutem Beispiel vorangehen und anfangen, Grillen zu essen, schreibt Joel Agius für The Spectator.