Befürworter von Impfungen lässt Bombe bei WEF platzen

Bill Gates: Was ist der Sinn von Verordnungen, wenn die Impfstoffe nicht wirken?

Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums müssen dreifach geimpft sein, doch in einer Podiumsdiskussion vor der in Davos versammelten Führungselite demontierte der Impfbefürworter Bill Gates in Sekundenschnelle die Argumente für Impfvorschriften und Impfpässe.

„Die Idee, zu überprüfen, ob die Leute geimpft sind – man weiß ja, wenn man bahnbrechende Infektionen hat – was soll das bringen?“, sagte der milliardenschwere Philanthrop in der Sitzung am Mittwoch.

Now that @BillGates has seen the light on the uselessness of vaccine passports (& mandates), I would like to extend an invitation to him to sign the @gbdeclaration. https://t.co/FTcgKzuUU2 — Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) May 26, 2022

Der Epidemiologe Dr. Jay Battacharya von der Stanford University gehört zu den vielen medizinischen Wissenschaftlern, die seit mehr als einem Jahr argumentieren, dass die Unfähigkeit der COVID-Impfstoffe, Infektionen und Übertragungen zu verhindern, die Impfpässe und die Anforderungen von Regierungen und Unternehmen an ihre Mitarbeiter, sich impfen zu lassen, untergraben.

„Jetzt, da @BillGates die Nutzlosigkeit von Impfpässen (und Impfvorschriften) erkannt hat, möchte ich ihn einladen, die @gbdeclaration zu unterzeichnen“, schrieb er auf Twitter.

Damit bezog er sich auf die Great Barrington Declaration, die er zusammen mit den Epidemiologen Dr. Sunetra Gupta aus Oxford und Dr. Martin Kulldorf, damals noch in Harvard, verfasst hatte. Die Erklärung kritisierte die COVID-19-Maßnahmen, insbesondere die generellen Abriegelungen, und forderte stattdessen einen gezielten Schutz der gefährdeten älteren Bevölkerung auf der Grundlage von Daten, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einer COVID-Infektion sterben, mehr als tausend Mal höher ist als bei jungen Menschen.

Während des WEF-Panels am Mittwoch sagte Gates, dass künftige COVID-Impfstoffe die Infektion blockieren und von „langer Dauer“ sein müssten.

Die derzeitigen Impfstoffe, so Gates, „haben Millionen von Menschenleben gerettet, aber sie haben keine lange Wirkungsdauer und sie sind nicht gut darin, Infektionen zu verhindern“.

Davos-Teilnehmer müssen sich vor und nach der fünftägigen Veranstaltung auf COVID-19 testen lassen und „vollständig geimpft“ sein, was zwei Dosen und eine Auffrischungsimpfung bedeutet, wie CNBC berichtete.

Sehen Sie sich Gates‘ Ausführungen zu COVID-Impfstoffen an: