Das Bedrohungsnarrativ der westlichen Welt zielt darauf ab, das Konzept der Multipolarität durch die Verhängung von Sanktionen und militärischer Abschreckung zu stören.

Am 21. Februar hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede vor der Bundesversammlung, die vor allem in den westlichen Medien große Beachtung fand, da sich der erste Jahrestag des Ukraine-Krieges näherte.

Obwohl westliche Analysten von Putins Rede einen aggressiven Ton erwarteten, trat dieser nicht ein. Ihre Erwartung war vor allem, dass Putin Aussagen über einen „Gangwechsel“ in der Ukraine machen und den Beginn einer neuen Phase der Operation verkünden würde.

Putins Rede konzentrierte sich jedoch mehr auf innenpolitische Themen in Russland. Er erinnerte daran, wie die sowjetische Wirtschaft in ihren letzten Tagen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, und erklärte, die Sowjetunion habe begonnen, eine Marktwirtschaft nach dem Vorbild der westlichen Länder aufzubauen, was jedoch dazu geführt habe, dass die russische Wirtschaft „als Rohstoffquelle vom Westen abhängig“ geworden sei.

Dies sind zwar bekannte Tatsachen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aber diese Wiederholung war deshalb so bedeutsam, weil sie vom russischen Präsidenten direkt in einer Kriegszeit erklärt wurde. Bezeichnend und ergänzend war in diesem Zusammenhang auch, dass Putin in derselben Rede in Bezug auf die Oligarchen die Formulierung verwendete: „Die einfachen Russen haben kein Mitleid mit denen, die ihre Jachten und Paläste im Ausland verloren haben“.

Was den Krieg betrifft, so war Putins Rede entgegen den Erwartungen eher ideologisch als militärisch geprägt. In einer eher klischeehaften Formulierung erklärte Putin, wie er das „große Ganze“ sieht.

Putin erklärte offen, dass der Krieg mit der Ukraine nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die „Herren der Kiewer Verwaltung“ geführt werde und dass Russland nicht nur seine Interessen, sondern auch den Grundsatz verteidige, dass die Welt nicht in „zivilisierte Länder und andere“ unterteilt werden dürfe, denn „die westlichen Eliten haben sich in eine Gesellschaft der prinzipienlosen Lügen verwandelt“.

Die Entscheidung, Russlands Beteiligung an den START-Abkommen einzufrieren, war zweifellos eines der kritischsten Themen der Rede. Putins Äußerungen, die dieser Entscheidung vorausgingen, deuten darauf hin, dass sie aus einer historischen Perspektive heraus getroffen wurde: „Es gab eine Zeit, in der die UdSSR und die USA einander nicht als Feinde betrachteten. Diese Zeit ist vorbei. Unsere Beziehungen haben sich verschlechtert, dank des Wunsches der USA, eine Weltordnung nach ihrem Modell und mit nur einem Herrscher aufzubauen.“

Die lokalen und regionalen Krisen seit dem Zusammenbruch der UdSSR und der Maydan-Putsch im Jahr 2014, der zu gewaltsamen Konflikten eskalierte, sind deutliche Anzeichen dafür, dass Russland am Rande eines politischen und wirtschaftlichen Wandels steht. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die russische Führung zu einem „sowjetischen Modell“ zurückkehrt, wie es der Westen befürchtet, wird sich dieser Wandel nicht nur auf Russland, sondern auch auf die entstehende neue Welt außerhalb des sogenannten „kollektiven Westens“ (USA/EU, NATO) auswirken.

Dieser Wandel ist bereits benannt worden: Multipolarität.

Im Anschluss an Putins Rede kann der Besuch von Wang Yi, dem Leiter des Büros für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der KPCh, in Russland als erster Händedruck dieser neuen Ära betrachtet werden.

Wie erwartet, vermittelte das Treffen zwischen Wang und dem russischen Außenminister Lawrow die Botschaft, dass „China und Russland zuversichtlich auf dem Weg zu einer multipolaren Weltformation voranschreiten“. Während seines Treffens mit Putin stellte Wang auch fest, dass die chinesisch-russischen Beziehungen „dem Druck der internationalen Gemeinschaft standhalten und sich stetig weiterentwickeln“.

Fast ein Jahrhundert lang haben die intellektuellen Kreise und politischen Entscheidungsträger des Westens alle ihre Thesen über die Region zunächst mit der sowjetischen und dann mit der „russischen Bedrohung“ in Verbindung gebracht. Denn die russische Bedrohung ist für die Konsolidierung Europas und die Existenz der NATO und der Medien für die Gestaltung des kollektiven Westens unerlässlich.

In diesem Bewusstsein hat Putin nicht nur letztes Jahr, 2014, sondern auch vor genau 16 Jahren in seiner berühmten Rede in München Folgendes gesagt:

Ich denke, es ist klar, dass die NATO-Erweiterung nichts mit der Modernisierung des Bündnisses selbst oder mit der Gewährleistung der Sicherheit in Europa zu tun hat. Im Gegenteil, sie stellt eine ernsthafte Provokation dar, die das gegenseitige Vertrauen schwächt. Und wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen ist diese Erweiterung gerichtet?

Die Antwort auf Putins Frage war eindeutig, und alle Entwicklungen der letzten 16 Jahre haben sie bestätigt. Die westliche Öffentlichkeit, einschließlich der Türkei, ist jedoch grundsätzlich der Ansicht, dass die NATO-Erweiterung und die Hilfe für die Ukraine erst nach dem russischen Angriff im Februar 2022 begann.

Die westlichen Medien hatten ein ähnliches Ergebnis für Chinas erwarteten Friedensvorschlag vorausgesagt. Im Gegensatz zu dem von den westlichen Medien gezeichneten Weltuntergangsszenario enthielten Chinas Friedensvorschläge jedoch rationale und praktische Lösungen:

Beendigung der westlichen Sanktionen gegen Russland, Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen, Einrichtung humanitärer Hilfskorridore für die Zivilbevölkerung und Offenhaltung des Getreidekorridors.

Ungeachtet der „zentralistischen“ Haltung Chinas haben die westlichen Medien die gleichen Bedenken über die angebliche militärische und wirtschaftliche Hilfe Chinas für Russland geäußert.

Auch wenn diese Analysen auf konkrete „Bedrohungen“ hinweisen, könnten sie auch als „Wünsche“ des Westens betrachtet werden. Trotz ihrer Friedensbotschaften haben die westlichen Eliten keine Angst vor einer Eskalation, im Gegenteil, sie scheinen sie sogar zu wollen. Dies ist zur intellektuellen Hauptbeschäftigung der westlichen herrschenden Klassen geworden, die als „russische Invasion“ beschrieben wird.

Das Narrativ der Bedrohung zielt darauf ab, die Idee der Multipolarität, die von Russland und China angeführt wird, durch Sanktionen und militärische Abschreckung zu untergraben.

Während sich die Sanktionen gegen Russland auf die europäische Wirtschaft auswirken, wird gleichzeitig die Wahrnehmung einer „russischen Verwicklung“ genutzt, um die sozioökonomischen Anliegen der europäischen Bevölkerung, die sich zunehmend organisiert, zu destabilisieren. Diese Taktik wurde von Europa schon häufig angewandt, wie die Theorien über die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich zeigen, die lange vor dem Ukraine-Konflikt aufkam und die besagt, dass „die Russen die Bewegung anführen“.

Ferner wird die Bedrohung ausgenutzt, um die Vorstellung zu verbreiten, dass die extreme Rechte, die inmitten von Krisen wie der Migrantenkrise und der wirtschaftlichen Rezession durch eine „außersystemische“ Position an Stärke gewonnen hat, „durch russische Unterstützung gestärkt“ wird. Indem sich der Westen auf den „russischen Ausbruch“ stürzt, lenkt er von Krisen ab, die durch seine eigene Politik verursacht wurden.

Zu diesen Krisen gehören die Weltwirtschaftskrise von 2008, der Arabische Frühling von 2011 und die daraus resultierenden Migrationsbewegungen, der Maidan-Putsch in der Ukraine 2014, der Brexit und die COVID-19-Pandemie, die am 31. Dezember 2020 begann.

Während diese Situation die Forderung nach Sicherheit, Stabilität und Wohlstand unter den Völkern Europas stärkt, sind die potenziellen linken Zentren, die diese Forderungen hätten aufgreifen können, seit dem Kalten Krieg liquidiert worden. Die extreme Rechte hat ihre Position in der europäischen Politik seit Jahren gehalten und ausgebaut, wie der Aufstieg rechtsextremer Parteien in Italien, Schweden, Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien zeigt.

Infolge dieser Erosion werden diejenigen, die in den USA und Europa im Namen der Linken vorgeführt werden, nun gegen das „autoritäre Russland“ in Stellung gebracht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einwanderungswelle, die Wirtschaftskrisen und die rechtsextremen Tendenzen in Europa im Grunde das Ergebnis der Handlungen des kollektiven Westens sind, zu dem auch Europa gehört. Die westlichen Medien konzentrieren sich jedoch auf die „russische Bedrohung“.

Das Ziel, russische und chinesische Medien unter dem Deckmantel der „Pressefreiheit“ zu verbieten oder einzuschränken und sie der Desinformation und Propaganda zu beschuldigen, besteht darin, das Narrativ der „russischen Bedrohung“ zu festigen. Der „freie Westen“ versucht weiterhin, alternative Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Erinnern wir uns an die US-Medienkampagnen gegen die Sowjets in der Vergangenheit und an ihre aktuellen Operationen gegen Russland in Europa durch die US Global Media Agency (USAGM). Organisationen wie Voice of America (VOA) und Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) (ehemals Radio zur Befreiung des Bolschewismus) wurden direkt von der CIA mithilfe von Nazis gegründet und haben sich auf Länder wie Kuba und China ausgedehnt. Es sind jedoch russische und chinesische Medienorganisationen, die verboten, eingeschränkt und als Quellen der Desinformation bezeichnet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass all diese Ereignisse mit dem Zerfall der Sowjetunion und, noch früher, mit den Versuchen des Imperialismus zusammenhängen, die Ukraine als Stützpunkt gegen die UdSSR/Russland im letzten Jahrhundert zu nutzen.

Infolgedessen wurde die Ukraine zu einer Hochburg der Anhänger des Zarismus während der Oktoberrevolution, des Nazismus während des Zweiten Weltkriegs und der extremen Rechten und des Neonazismus nach dem Maidan-Putsch.

Der Wettbewerb zwischen denjenigen, die für eine vollständige Kapitulation vor dem Westen eintreten, und denjenigen, die eine Freundschaft mit Russland anstreben, begann in der postsowjetischen Ukraine und gipfelte im Sieg der Ersteren mit dem Maidan-Putsch im Jahr 2014.

Dies ist der eigentliche Grund für den andauernden militärischen Konflikt in der Ukraine, der sich mittlerweile im neunten Jahr befindet und mit der russischen Operation lediglich eine neue Phase einläutet. Dass die Krise eine internationale Dimension annimmt, war nur eine Frage der Zeit.

Es ist offensichtlich, dass dieser seit Langem schwelende Konflikt mit dem Bild übereinstimmt, das Putin in seiner Rede gezeichnet hat. Die Teilnehmer des Krieges verfolgen einen klar definierten Kurs.

Selbst der ukrainische Staatschef Zelensky hob in seiner Motivationsrede zum ersten Jahrestag des Krieges westliche Waffen wie „Himars, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard“ als Beweis für den weltvereinigenden Widerstand seines Landes hervor. Die neue Weltordnung geht jedoch weit über den Westen hinaus.