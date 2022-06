Das wird explodieren: Es ist Weimar, aber wo ist unser Adolf?

Wie der empfindsame Mensch wohl bemerkt hat, befinden sich die Vereinigten Staaten in einer Krise. Und die Probleme des Landes sind tiefgreifend, spezifisch, unlösbar und sie verschlimmern sich. Wenn eine Bevölkerung diesen Punkt der Verzweiflung, ja sogar der Hoffnungslosigkeit erreicht, wenn man eine düstere Zukunft für sich und seine Kinder sieht, dann sehnen sich die Menschen nach einem starken Mann, der die Dinge mit Gewalt in Ordnung bringt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Hubschrauber mit Marinesoldaten aus Quantico vor dem Weißen Haus landen und die Diktatur eines Generals ausrufen werden. Die Offiziere des Militärs sind zu gut bezahlt und zu bequem, um sich um das Land zu kümmern. Es fällt schwer, sich einen amerikanischen Mussolini vorzustellen. Trump ist eine Karikatur, und sonst fällt mir niemand ein. Und es sind „Unruhen“ – weniger euphemistisch ausgedrückt – „Chaos“ in der Größenordnung von Mr.Floyds Massenprotesten möglich. Wir haben es gesehen. Wir werden es wieder sehen.

Betrachtet das heutige Amerika. Im Vergleich zu Japan, China und Korea ist es eine Barbarei, eine Müllhalde, ein Irrenhaus, ein Schlachthof, ein Erstaunen. San Francisco verliert Kongresse wegen Nadeln und Exkrementen auf den Bürgersteigen. Fast wöchentlich gibt es mehrere Schießereien in Geschäften, in High Schools und jetzt auch in Grundschulen. Die Zahl der Morde an Weißen durch Schwarze liegt bei 30 pro Monat, aber diese Nachrichten werden unterdrückt. In den Städten des Landes ist die Kriminalität außer Kontrolle geraten, die Steuerzahler sind abgewandert, die Kaution wurde abgeschafft, so dass die Verbrecher innerhalb weniger Stunden wieder frei sind. 700 Morde pro Jahr in Chicago, 300 in Baltimore, und mindestens doppelt so viele durch Schüsse Verletzte, die überleben, ähnliche Zahlen in einem Dutzend Städten. In diesen unregierbaren Enklaven gibt es praktisch kein Gesetz. Sexuelle Kuriositäten, die einst als Perversionen bezeichnet wurden, blühen auf, amerikanische Botschaften hissen Flaggen zur Unterstützung der Transsexualität, und Mobs stürzen historische Statuen. Zehntausende leben auf den Bürgersteigen und Hunderttausende sterben jährlich an einer Überdosis Opioide. Das Land lässt Matheanforderungen und englische Grammatik in Schulen, AP-Kurse und SATs als rassistisch fallen. Die Wirtschaft ist rückläufig, Arbeitsplätze sind in andere Gegenden abgewandert, die medizinische Versorgung ist für die meisten Menschen unerschwinglich, die Regierung ist korrupt und inkompetent, und die Kriege nehmen kein Ende. Es herrscht ein echter Hass zwischen rassischen, politischen und regionalen Gruppen. Seltsamerweise sind die Waffenverkäufe gestiegen.

Wie soll das gut ausgehen? Wie sind wir soweit gekommen?

Amerika war nie eine Nation im eigentlichen Sinne des Wortes, ein Volk mit gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen Kultur. Vielmehr war und ist es eine Ansammlung von Völkern, die wenig gemeinsam haben und sich oft nicht leiden können. West Virginia hat nichts mit Massachusetts gemeinsam, das nichts mit dem tiefen Süden gemeinsam hat, das nichts mit der kalifornischen Küste gemeinsam hat, das nichts mit Cavalier Virginia gemeinsam hat, das nichts mit Latinos gemeinsam hat, die nichts mit Schwarzen gemeinsam haben.

Bis etwa Anfang der sechziger Jahre kamen die Regionen einigermaßen gut miteinander aus, weil es kaum Kommunikation zwischen ihnen gab. Die Straßen waren schlecht, das Internet war noch nicht einmal am Horizont zu erkennen. Radiosender und Zeitungen waren lokal und spiegelten die Kultur und den Geschmack der Umgebung wider. Die Zentralregierung war weit entfernt und hatte vor Ort nur wenig Einfluss. Jede Region lebte so, wie sie es wollte.

Eine gewisse Gemeinsamkeit bestand darin, dass das Land überwiegend weiß, europäisch, anglophon und – zumindest nominell – christlich war. Es war sozial konservativ und bestand größtenteils aus Kleinstädten.

Die daraus resultierende Kultur war einfach, aber zivilisiert. In den Vororten von Washington (ich war dort) konnte man sein Fahrrad wirklich überall abstellen und es war noch da, wenn man zurückkam. Im Sommer konnten die Kinder nach Einbruch der Dunkelheit wirklich große Versteckspiele spielen, ohne dass sich jemand Sorgen machte. In der High School im ländlichen Virginia (ich war auch dort) hatten die Jungs Gewehre, um Rehe zu jagen und Schädlinge in den Bohnenfeldern zu erschießen, und man konnte seine Schrotflinte auf dem Rücksitz seiner Rostlaube auf dem Parkplatz der Schule liegen lassen. Niemand dachte daran, jemanden zu erschießen. Das war nicht Teil der Kultur. Wenn etwas nicht zur Kultur gehört, passiert es auch nicht. Man braucht keine Polizisten. Die Jungen benutzten gegenüber den Mädchen keine Schimpfwörter und umgekehrt, und niemand dachte an Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern. Es gab Klassenclowns (ich kenne vielleicht einen davon), aber kein wirkliches Fehlverhalten. Es lag nicht in einer weißen, technisch christlichen, halb-ländlichen Kultur.

Dann geschahen viele Dinge. In keiner bestimmten Reihenfolge:

Die Reichweite der Bundesregierung wuchs und wuchs. Washington, das bis dahin eine weit entfernte Stadt war, die sich um Außenpolitik und Wirtschaft kümmerte, konnte nun seine Werte einer weit entfernten Gesellschaft aufzwingen. Und tat es auch.

Washington entdeckte die „Trennung von Kirche und Staat“, die in der Verfassung seit 1789 unbemerkt geblieben war. In tief religiösen Regionen wurde es illegal, das Gebet des Herrn zu sprechen, zu Weihnachten Krippen auf dem Marktplatz aufzustellen oder auf öffentlichen Straßen Weihnachtslieder zu singen. Das hatte nichts mit der peinlichen Einhaltung der Verfassung zu tun, sondern mit der Entdeckung wütender Minderheiten, dass sie sich Mehrheiten aufdrängen konnten. Kurz gesagt, es war, wie viele andere Bewegungen auch, ein Rachefeldzug. Das wurde de facto zu einem Programm der Entchristlichung, was eine Quelle des sozialen Zusammenhalts schwächte und zu Wut führte.

Die Bundesregierung begann zu diktieren, was in den örtlichen Schulen gelehrt werden durfte. Den Lehrern wurde verboten, den Kreationismus zu erwähnen, weil ein Richter in Philadelphia, der das wissenschaftliche Verständnis eines Kartoffelchips zu haben schien, meinte, dies verstoße gegen das Trennungsgebot. Die Entscheidung hatte wenig praktische Bedeutung, da es unwahrscheinlich war, dass das Hören der Genesis die Schüler vom Studium der Biochemie abbringen würde. Es war jedoch eine frühe Manifestation des Klassen-Snobismus gegenüber dem als primitiv angesehenen Christentum, der sich später zu einer Feindseligkeit gegenüber den Deplorables auswachsen sollte.

Entfernte anonyme Ausschüsse in New York schrieben hochideologische Schulbücher, die entfernten Staaten, die diese Ideologien nicht teilten, aufgezwungen wurden. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme beruhte auf dem Prinzip, dass empörte Eltern in Arkansas nicht wüssten, wie sie sich entfernten Bürokratien widersetzen sollten, von deren Existenz sie nichts wussten und deren Telefonnummern sie nicht finden konnten. Die amerikanische Regierung ist demokratisch, erlaubt dem Volk aber nicht, Macht auszuüben. Es ist ein brillantes System – bis es explodiert.

Die obligatorische Rassenintegration, im Gegensatz zur Aufhebung der Rassentrennung, war ein vollkommenes Desaster. Nur wenige wollten sie, und nur wenige wollen sie. Diejenigen, die das durchsetzten, schickten und schicken ihre Kinder nicht auf schwarze Schulen. Die Rassen wollen ganz offensichtlich nicht zusammenleben. Wenn Schwarze in weiße Viertel ziehen, kommt es zur „weißen Flucht“, und wenn Weiße in schwarze Viertel ziehen, beschweren sich Schwarze wütend über Gentrifizierung.

Wenn zwei Kulturen völlig unterschiedliche Vorstellungen von akzeptabler Sprache, Kleidung, Verhalten, Studium und Lehrplänen haben, funktioniert eine Vermischung nicht. In den Schulen sanken die akademischen Standards. Disziplin wurde zu einem Problem. In ganz Amerika brannten Städte aufgrund von Konflikten zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Kultur der Euro-Weißen mit der Kultur der Neger unvereinbar war. Das Potenzial für eine noch größere Katastrophe scheint groß, und niemand hat eine Lösung parat. Wahrscheinlich gibt es auch keine Lösung.

Die Verfassung, die einst für politische Stabilität sorgte, verwelkte, wurde ignoriert oder von Richtern bis zur Unkenntlichkeit ausgelegt oder durch den Wandel in Technologie und Gesellschaft irrelevant. Die Redefreiheit, die bedeutete, dass ich sagen konnte, dass der Präsident ein Narr ist und aus dem Amt entfernt werden sollte, wurde zur Meinungsfreiheit, was bedeutet, dass Pornoseiten, die für Kinder ab neun Jahren zugänglich sind, Videos hochladen können, in denen ein deutscher Schäferhund mit einer schönen Blondine kopuliert, die an ein Bett gefesselt ist. Einige bezweifelten, dass die Verfasser der Verfassung dies im Sinn hatten, als sie die Bill of Rights verfassten, aber niemand konnte dem Obersten Gerichtshof oder der Bundesgewalt widersprechen.

Die Giganten der elektronischen Medien haben die politische Zensur durchgesetzt. Da sie Privatunternehmen sind, können sie nicht diszipliniert werden. Sie wurden mehr und mehr zu einem Arm der Zentralregierung, die mehr und mehr zum Eigentum der Eliten der nordöstlichen Küstenregionen wurde. Unternehmen mit Namen wie Google, Twitter und Facebook säuberten sich selbst von Inhalten, die sie für unangemessen hielten, Webseiten wurden von der Liste gestrichen, Kreditkartenkonten geschlossen. Die von den elektronischen Medien verschwundenen Menschen sind fast genauso verschwunden wie die Verschwundenen in Lateinamerika, wenn auch weniger blutig. Die Absicht und die Wirkung sind dieselben.

Ein unerwarteter Effekt der Zensur war, dass diejenigen, die zensierten, sich auch selbst zensierten. Die Medien, die miteinander reden und sich gegenseitig lesen, die keinen Kontakt zu den zum Schweigen gebrachten und bedauernswerten Menschen haben und sich nicht für sie interessieren, hatten keine Ahnung von der Wut da draußen. Das brachte uns Floyd und Trump, als tiefe Quellen unentdeckter Wut explodierten. Die Medien tun es wieder.

Das derzeitige Regime in Washington scheint absichtlich und intensiv spalterisch zu sein. Biden hat den Süden angegriffen und unterstützt die Umbenennung von Militärstützpunkten als bewusste Beleidigung. Als ausgesprochener Rassist prangert er häufig Weiße an. Er prangert Trump und seine Anhänger an, fast die Hälfte der Amerikaner. Er hat ostentativ schwarze Frauen als Richterin am Obersten Gerichtshof, als Mitglied der Federal Reserve, als Vizepräsidentin und als Sprecherin des Weißen Hauses ausgewählt. Diese Frauen mögen kompetent sein oder auch nicht, aber er hat sie als Diversity-Mitarbeiterinnen angekündigt. Er ist bereit, Waffenbesitzer anzugreifen, was sicherlich Wut hervorrufen wird, hat Amerika in einen weiteren Krieg verwickelt und will ein Bundesministerium für Wahrheit, um Ideen zu verbieten, die ihm nicht gefallen. Er ist zutiefst parteiisch und macht keine Anstalten, die Dinge zu beruhigen oder die Ruhe zu fördern.

Die Universalität des Internets hat die Aufrechterhaltung bestimmter Werte oder Sitten erschwert oder unmöglich gemacht. Es wurde für die Kultivierten unmöglich, ihren Kindern Manieren, gutes Englisch und Wertschätzung für das Lernen beizubringen, wenn die Elektronik sie nicht nur in die traditionell niedrige Kultur Amerikas, sondern auch in die Antizivilisation des Ghettos eintauchte. Amerika wird sowohl zwangsweise bäuerlich erzogen als auch homogenisiert. Die Wut wächst.

Der Kongress und die Verfassung haben weitgehend aufgehört zu funktionieren, und die Präsidenten regieren mit Hilfe von Exekutiv-Erlassen, was sich von einer Diktatur nicht wesentlich unterscheidet. Dazu gehörte auch das Führen von Kriegen, die sowohl üblich wurden als auch außerhalb des öffentlichen Einflusses lagen. Die Legislative regierte nicht mehr, sondern war das Schaufenster für Sonderinteressen mit immenser Macht. Es gab keine Instanz mehr, die sich für das Wohl des Landes interessierte. Dies führte zur Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, zur Armut in den Appalachen, im Rostgürtel und im ländlichen Süden, zum verarmenden Zustrom billiger mexikanischer Arbeitskräfte, zu Donald Trump und zu intensivem regionalem Hass. Und hier stehen wir nun.

Das kann nicht so bleiben. Der Hass ist groß, die Waffen sind allgegenwärtig, die Wut über die Kriminalität wächst, und es macht sich so etwas wie wirtschaftliche Verzweiflung breit. Washington lässt niemanden in Ruhe, geht die nationalen Probleme nicht an, gibt seinem Militär, seinen Kriegen und seinem Imperium immer Vorrang vor den inneren Bedürfnissen. Die Feindseligkeit, die die Floyd-Krawalle, die brennenden Städte, die Plünderungen und den rachsüchtigen Vandalismus geschürt hat, sie ist immer noch da. Sie wird explodieren. Schaut zu.