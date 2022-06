Der Tod lügt nicht: Pflegekräfte in aller Welt erleben seltsames

Die Zellen lügen nicht. Das Blut lügt nicht. Die Toten lügen nicht. Das mit Spike-Proteinen gefüllte Gewebe lügt nicht. Das sagte der Pathologe Ryan Cole, der einige seiner besten Kunden verloren hat, weil er sich geoutet hat, im Gespräch mit Greg Hunter von USAWatchdog.com.

Cole macht eine Menge seltsamer Dinge durch, und er ist nicht der Einzige. Onkologen aus der ganzen Welt – Frankreich, England, den Vereinigten Staaten – Pathologen, Ärzte, Radiologen machen die gleiche Erfahrung.

In einem Zoom-Interview erfuhr der Pathologe, dass zahllose Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern mit Brustkrebs eingeliefert werden und dass 99 Prozent von ihnen die Covid-Impfung erhalten haben. Ein Radiologe sagte, er habe zwei Fälle von Brustkrebs bei 31-jährigen Frauen diagnostiziert, die ihre Auffrischungsimpfung ein paar Wochen zuvor erhalten hatten.

Der leitende Onkologe eines großen Krankenhauses in Florida teilte ihm mit, dass er normalerweise einmal pro Jahrzehnt bei einem jungen Patienten einen Fall von aggressivem Hirntumor diagnostiziert. Letzten Monat hatte er nach den Auffrischungsimpfungen bereits fünf diagnostiziert.

Überall, wo ich hinkomme, fängt die medizinische Gemeinschaft an, sich zu rühren und zu bestätigen, was ich sehe“, so Cole. In England und Irland sagten ihm die Ärzte und Krankenschwestern, dass es stimmt, was er sagt. Junge Patienten mit aggressiven Krebsarten. Außerdem kehrt bei Patienten, die nach ihrer Auffrischung jahrelang krebsfrei waren, der Krebs zurück.