Israelische Medien berichten am Samstag von einer „ungewöhnlich scharfen Verurteilung“ der jüngsten israelischen Luftangriffe auf Syrien, durch die der internationale Flughafen von Damaskus lahmgelegt wurde.

Nach dem Angriff am Freitag vor der Morgendämmerung, der nach israelischen Berichten angeblich gegen iranische Waffenlieferungen und Vermögenswerte gerichtet war, verurteilte das russische Außenministerium am Freitagabend die

…bösartige Praxis der israelischen Angriffe auf zivile Infrastrukturen, die „provokativ“ seien und „gegen die grundlegenden Normen des Völkerrechts“ verstießen.

Wie wir bereits berichteten, war Syrien gezwungen, nach den erneuten israelischen Luftangriffen alle Flüge von seinem größten internationalen Verkehrsflughafen einzustellen, und der wichtigste internationale Verkehrsknotenpunkt des Landes wird wahrscheinlich bis in die nächste Woche hinein stillgelegt, bis dringende Reparaturen durchgeführt werden.

In der Erklärung der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, heißt es: „Wir sehen uns gezwungen zu wiederholen, dass der anhaltende israelische Beschuss des Territoriums der Arabischen Republik Syrien, der gegen die grundlegenden Normen des Völkerrechts verstößt, absolut inakzeptabel ist.“

Weiter heißt es: „Wir verurteilen Israels provokativen Angriff auf das wichtigste Objekt der syrischen zivilen Infrastruktur aufs Schärfste.“

„Solche unverantwortlichen Aktionen schaffen ernsthafte Risiken für den internationalen Luftverkehr und bringen das Leben unschuldiger Menschen in echte Gefahr“, hieß es.

Nach Angaben der Times of Israel sind die Schäden an den Start- und Landebahnen beträchtlich: „Ein israelischer Satellitennachrichtendienst hat Bilder veröffentlicht, die erhebliche Schäden an den Start- und Landebahnen zeigen, die den gesamten Flughafen lahmlegen.“

Das von ImageSat International am 10. Juni 2022 veröffentlichte Foto zeigt den internationalen Flughafen von Damaskus in Syrien mit mehreren Kratern auf den Start- und Landebahnen.

In dieser Woche und nach einem vorangegangenen israelischen Angriff auf Syrien nahmen russische Kampfjets zusammen mit der syrischen Luftwaffe an einer seltenen gemeinsamen Patrouille und Übung teil:

Nach Angaben des Ministeriums simulierten zwei russische SU-35-Kampfjets und sechs syrische MiG-23- und MiG-29-Flugzeuge den Kampf gegen „feindliche“ Kampfflugzeuge und Drohnen. Die syrischen Piloten hätten diese mit Deckung und Unterstützung durch die russischen Kampfflugzeuge bekämpft, hieß es. Alle Täuschungsziele wurden überwacht und vollständig zerstört, während zum ersten Mal Luftziele bei Nacht getroffen wurden, so das syrische Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Es veröffentlichte auch ein Video der Kampfflugzeuge, die nach eigenen Angaben an der Übung teilnahmen.

Während Russland in den vergangenen Kriegsjahren Damaskus mit S-300-Raketensystemen versorgt hat, hat es Israel in der Regel nicht angegriffen – hat aber im letzten Monat die Warnungen vor einer israelischen Übervorteilung bei seinen angeblichen „anti-iranischen“ Operationen über Syrien verstärkt.