Das wurde 2020 zensiert: RFK Jr. darüber, wer daran verdient, wenn Impfstoffe schiefgehen

Von The Vigilant Fox

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

RFK Jr. sagte einmal: „Sie verdienen 60 Milliarden Dollar pro Jahr damit, uns Impfstoffe zu verkaufen, aber sie verdienen 500 Milliarden Dollar pro Jahr damit, die Heilmittel für die durch Impfstoffe verursachten Schäden zu verkaufen.“

„Das ist ein wirklich großartiger Geschäftsplan für [Pharma-]Unternehmen. Man macht die Menschen krank und verkauft ihnen dann das Heilmittel fürs ganze Leben.“

Dieses Interview, das ursprünglich am 17. September 2020 ausgestrahlt wurde, wurde von YouTube wegen „medizinischer Falschinformationen“ entfernt.

Aber handelte es sich wirklich um „Fehlinformationen“, oder führte RFK Jr. die Zuschauer zu einer unbequemen Wahrheit?

In fast jeder Branche macht ein großartiges Produkt einen unglaublich reich – mit einer Ausnahme: der Medizin.

Hier gelten andere Regeln für den Reichtum. Und der Grund dafür ist genau das, was sie vor Ihnen verbergen wollen.

RFK Jr. once said: “They’re making $60 billion a year selling us vaccines, but they’re making $500 billion a year selling the remedies for the injuries caused by vaccines.”



“This is a really great business plan for [pharmaceutical] companies. You make people sick, and then you… pic.twitter.com/4xdYNZK16I — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 25, 2026

Es gibt einen Grundsatz, den Sie sicher kennen: Wenn man ihn einmal erkannt hat, kann man ihn nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Keine Branche, die darauf ausgelegt ist, ein Problem zu lösen, löst es jemals wirklich. Denken Sie mal darüber nach – eine Heilung des Problems wäre das Aus für das Einkommen. Die Krebsstiftung, die den Krebs besiegt, müsste ihre Türen schließen. Die Dating-App, die Ihnen einen Partner vermittelt, hätte gerade einen zahlenden Nutzer verloren.

Probleme werden also nicht gelöst. Sie werden gemanagt. Auf unbestimmte Zeit.

Und nirgendwo sonst wurde dies mehr zu einer Kunstform erhoben als in der Medizin.

Uns wird beigebracht, das Gesundheitswesen als einen Wettlauf um Heilungserfolge zu betrachten. Brillante Köpfe, Milliarden für die Forschung – alles darauf ausgerichtet, Krankheiten verschwinden zu lassen.

Aber so funktioniert es nicht.

Schauen wir uns einmal an, wie das Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert. Es ist eigentlich ganz einfach.

Ein geheilter Patient zahlt nicht mehr. Ein Patient, der unter Behandlung steht, zahlt für immer.

Wenn diese beiden Anreize aufeinanderprallen, raten Sie mal, welcher davon normalerweise gewinnt.

Jedes große Unternehmen strebt nach denselben Zielen: stetiges Wachstum, hohe Gewinnspannen, ein gebundener Markt und Umsätze, die sich weit in die Zukunft fortsetzen.

Ein Medikament, das man einmal einnimmt und dann nie wieder benötigt, verstößt gegen jede einzelne dieser Regeln.

Ein Medikament, das man für den Rest seines Lebens täglich einnimmt, erfüllt sie alle auf einmal.

Das ist keine Verschwörung. Es ist einfach das, was die Mathematik belohnt.

Falls das zynisch klingt: Bedenken Sie, dass die Wall Street dies schriftlich festgehalten hat.

Im Jahr 2018 veröffentlichten Analysten von Goldman Sachs einen Bericht über Gentherapie mit einem fast unglaublichen Titel: „Ist die Heilung von Patienten ein nachhaltiges Geschäftsmodell?“

Wie bitte?!

Ihre Sorge galt nicht der Frage, ob die Heilmittel wirkten. Es ging vielmehr darum, dass sie zu gut wirkten.

Sie verwiesen auf Gileads Hepatitis-C-Behandlung, die über 90 % der Patienten heilte. Der Umsatz in den USA erreichte 2015 mit 12,5 Milliarden Dollar seinen Höchststand – und sank danach jedes Jahr, weil dem Unternehmen nach und nach die kranken Menschen zur Behandlung ausgingen.

Mit anderen Worten: Eine Heilung war ein Umsatzproblem.

Denken Sie mal darüber nach.

Eine Behandlung, die Menschen heilte, wurde als Geschäftsrisiko eingestuft – weil sie den Kreis der zahlenden Kunden verkleinerte.

Das ist kein Vorwurf eines Kritikers.

Das ist die Analyse, die eine Bank ihren Anlegern buchstäblich vorgelegt hat.

Der gesamte Artikel verfolgt diesen einen Gedanken – dass Heilung schlecht fürs Geschäft ist – von Wall-Street-Memos bis hin zu der Sprache, in deren Gebrauch Ärzte geschult werden.

Es gibt einen Grund, warum das Wort „Heilung“ still und leise aus der Medizin verschwunden ist. Ein Arzt aus dem Mittleren Westen legt dar, warum.

Und hier wird es erst richtig seltsam…

Das Wort „Heilung“ ist still und leise aus der Fachsprache verschwunden. Seit Jahrhunderten haben große medizinische Wörterbücher entweder darauf verzichtet, es zu definieren, oder es so vage wie möglich beschrieben. Es fehlt in den Stichwortverzeichnissen wichtiger Nachschlagewerke wie „Harrison’s“ und dem „Merck Manual“.

Ärzten wird aktiv davon abgeraten, eine Heilung zu versprechen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen.

Zum Teil ist das vernünftig – es schützt Patienten vor falschen Hoffnungen und Ärzte vor Haftungsansprüchen.

Aber es hat noch einen weiteren Effekt: Wenn die Ärzteschaft nur selten behauptet, dass Heilungen möglich sind, kann niemand dafür verantwortlich gemacht werden, wenn eine solche nicht gelingt.

„Behandlung“ ist zur Obergrenze statt zur Untergrenze geworden.

Um es klar zu sagen: Dies ist kein Argument gegen die Medizin.

Manche Medikamente sind in bestimmten Situationen sinnvoll. Manche Erkrankungen erfordern tatsächlich eine lebenslange Behandlung. Beides kann zutreffen.

Das Problem ist nicht, dass es Medizin gibt, sondern woraus die Anreize stillschweigend eine Auswahl treffen.

Es gibt einen Grund, warum so viele Medikamente auf Dauer eingenommen werden müssen, und dieser liegt in der Biologie begründet.

Der Körper ist darauf ausgelegt, ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wenn ein Medikament in eine Richtung wirkt, wirkt der Körper in die entgegengesetzte Richtung.

Die Reaktion auf die meisten Medikamente verläuft daher in der Regel nach einem von drei Mustern: Entweder lässt die Wirkung nach, wenn man das Medikament nicht weiter einnimmt, oder man benötigt immer höhere Dosen, um denselben Effekt zu erzielen, oder der Körper stellt sich auf einen neuen Ausgangszustand ein und kann ohne das Medikament gar nicht mehr funktionieren.

Das letzte Muster können wir als Abhängigkeit bezeichnen.

So entsteht ein Spektrum, in dem fast jedes erfolgreiche Medikament irgendwo zwischen „süchtig machend“ und „wirkungslos“ angesiedelt ist.

Leider sind Nebenwirkungen von Medikamenten nicht immer ein Systemfehler. Manchmal sind sie das nächste Produkt.

Ein Medikament verursacht ein Problem. Dieses Problem erfordert ein weiteres Medikament. Dieses Medikament verursacht wiederum ein eigenes Problem. Und so weiter.

Im Marketing wird dies als Verkaufstrichter bezeichnet – ein günstiger Einstiegspunkt, der in jeder Phase einen Teil der Menschen zu einem teureren Produkt führt.

Sobald man die Medizin einmal aus dieser Perspektive betrachtet, sind diese Trichter überall zu finden. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Das deutlichste Beispiel betrifft amerikanische Frauen. Und es beginnt schon in jungen Jahren.

Antibabypillen, die in großem Umfang an Mädchen im Teenageralter verteilt werden, können zu Stimmungsschwankungen führen. Auf diese Stimmungsschwankungen wird nicht mit Beratung oder Fragen zu den Antibabypillen reagiert, sondern mit einem SSRI – oft die Standardreaktion auf jede Art von emotionaler Belastung.

Der SSRI bringt seine eigenen neurologischen und psychiatrischen Folgen mit sich. Und das wiederum ebnet den Weg für Antipsychotika und Stimmungsstabilisatoren.

Jeder einzelne Schritt erscheint wie eine vernünftige medizinische Entscheidung. Zusammengenommen bilden sie einen Trichter, in dem eine Person Jahrzehnte verbringen kann und in jeder Phase immer mehr Medikamente erhält.

Und dabei handelt es sich nicht um Nischenmedikamente.

Jeder sechste erwachsene Amerikaner nimmt Psychopharmaka ein. Die Hälfte aller Erwachsenen erhält mindestens ein lebenslanges Rezept irgendeiner Art.

Das ist kein versteckter Bereich des Gesundheitswesens. Das ist vielmehr dessen Kern.

Wenn eine Medikamentenklasse diese Größenordnung erreicht, wird der Anreiz, sie unhinterfragt zu lassen, enorm – ebenso wie der Aufwand, Kritik zum Schweigen zu bringen.

Jahrelang gehörten SSRI zur gleichen geschützten Kategorie wie andere Medikamente, die den Menschen stillschweigend schadeten, aber zu viel Geld einbrachten, als dass man sie hätte antasten können.

SSRIs stehen aus einem bestimmten Grund im Fokus.

Sie helfen einer bestimmten Patientengruppe – das ist wahr. Aber gleichzeitig werden sie massiv überverschrieben, sie ruinieren häufig das Leben der Betroffenen, und es kann außerordentlich schwer sein, die Einnahme zu beenden.

Jahrzehntelang blieb dieser letzte Aspekt im Verborgenen. Wer nicht selbst in ihrer Falle gefangen war, konnte unmöglich ahnen, wie brutal der Entzug sein kann.

Wie macht man also ein unsichtbares Problem sichtbar?

Nicht mit den üblichen Nebenwirkungen – die lassen sich von außen leicht ignorieren.

Man beginnt mit der einen Folge, die zu dramatisch ist, als dass man den Blick davon abwenden könnte.

Jahrelang blieben die stichhaltigsten Belege für einen Zusammenhang zwischen SSRI und psychotischer Gewalt sowie Amokläufen verborgen – eingeschlossen in schwer verständlichen Fachbüchern oder verstreut in reißerischen Nachrichtenbeiträgen, denen kein neutraler Leser jemals Glauben schenken würde.

Die Neuausrichtung war einfach. Das Land befand sich bereits in einem Streit um Amokläufe und Waffenkontrolle. Wenn ein erheblicher Teil dieser Amokläufe auf ein Medikament und nicht auf Waffengesetze zurückzuführen wäre, wäre das eine Diskussion, an der sich Menschen aller politischen Lager zu Recht beteiligen würden.

Das Argument setzte sich schließlich durch. Schließlich wurde in einer landesweiten Sendung die These aufgegriffen, dass verschreibungspflichtige Medikamente – und nicht nur Schusswaffen – die Situation möglicherweise verschlimmern könnten.

Sobald sich diese Tür geöffnet hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit endlich auf die weitaus häufigeren, weniger auffälligen Schäden, die SSRI verursachen.

For years, the strongest evidence linking SSRIs to psychotic violence and mass shootings sat buried—locked inside dense academic books or scattered across sensational news clips that no neutral reader would ever trust.



The reframing was simple. The country was already at war… pic.twitter.com/q2zfe2p2ow — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 25, 2026

Diese Entwicklung spitzte sich immer weiter zu, bis sie einen Punkt erreichte, den niemand erwartet hatte: ein Bundesausschuss, vor dem SSRI-Opfer ihre Geschichten direkt schilderten.

Ein Bericht verbreitete sich wie ein Lauffeuer – eine Frau beschrieb, wie die Medikamente ihr die Fähigkeit raubten, Liebe zu empfinden oder eine körperliche Verbindung zu ihrem Partner aufzubauen. Keine seltene Nebenwirkung, die im Kleingedruckten versteckt war. Ein Leben, das still und leise ausgehöhlt wurde.

In diesem Moment wurde das Abstrakte real.

That shift built until it reached a place no one expected: a federal panel where SSRI victims told their stories directly.



One account went viral—a woman describing how the drugs stripped away her ability to feel love or connect physically with her partner. Not a rare side… pic.twitter.com/f0PkFo1nOu — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 25, 2026

Dann kündigte die Bundesregierung eine behördenübergreifende Initiative an, deren Ziel es ist, Menschen von einer wichtigen Medikamentenklasse wegzubringen – und nicht, sie darauf zu setzen.

Der Plan: Gesundheitsdienstleister darin schulen, unangemessene Verschreibungen zu erkennen, ihnen beibringen, wie sie Patienten sicher von Antidepressiva entwöhnen können, ihnen die Kosten dafür erstatten und stattdessen nicht-medikamentöse Alternativen anbieten.

Jede bisherige Gesundheitsinitiative der Bundesregierung, die man nennen kann, ging in die entgegengesetzte Richtung – mehr Verschreibungen, mehr Kostenübernahme, mehr Inanspruchnahme. Diese hier kehrt die gesamte Logik des Systems, in dem sie stattfindet, um.

Um zu begreifen, wie bedeutend das ist: In einer Zeit, in der die Industrie weniger Einfluss auf die FDA hatte, dauerte es immer noch mehr als ein Jahrzehnt voller Aktivismus, Informationslecks und Anhörungen, nur um einen Warnhinweis durchzusetzen, der darauf hinweist, dass SSRI Selbstmord verursachen können.

Die Gegenreaktion erfolgte sofort und war aufschlussreich.

Eine amtierende US-Senatorin reagierte wütend – nicht auf eine gefährliche Politik, sondern auf die bloße Idee, die Abhängigkeit von diesen Medikamenten überhaupt zu verringern, und bestand darauf, dass die Regierung die Finger von ihrem Medikamentenschrank lassen solle.

Diese Reaktion spiegelt das gesamte Muster im Kleinen wider.

Wenn der Vorschlag weniger Medikamente und mehr Genesung vorsieht, betrachtet das System dies als Bedrohung.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, wird das tiefer liegende Problem sichtbar.

Die meisten chronischen Erkrankungen verlaufen nach einem bestimmten Ablauf. Im Körper ist etwas Schädliches vorhanden. Es verursacht fortwährend Schaden. Die Schäden häufen sich an. Schließlich bemerkt der Betroffene Symptome und sucht Hilfe.

Je früher man in dieser Kette eingreift, desto näher kommt man einer tatsächlichen Heilung.

Doch die meisten Medikamente wirken erst im allerletzten Stadium – sie unterdrücken die Symptome, während der zugrunde liegende Prozess weiterläuft. Teils absichtlich, teils weil Symptome in einer Studie einfach am leichtesten zu messen sind.

So lindert man die Beschwerden, verändert aber nichts an der Ursache und nimmt das Medikament für immer ein. Was praktischerweise genau dem entspricht, was das Geschäftsmodell von einem verlangt.

Hier kommt der Punkt, der die einfache „Bösewicht“-Geschichte verkompliziert.

Es geht nicht nur um Gier. Es geht auch um Bequemlichkeit.

Die meisten Institutionen beginnen als kämpferische Außenseiter, die gezwungen sind, innovativ zu sein. Sobald sie Erfolg haben, verlagert sich der Fokus oft von der Lösung des Problems hin zum Schutz der Institution. Die Unternehmenskultur beginnt, Menschen zu bevorzugen, die eine bequeme Routine beherrschen, gegenüber denen, die diese Routine durchbrechen.

Gier erklärt vieles. Schlichte menschliche Selbstzufriedenheit erklärt vielleicht sogar noch mehr.

Und das gilt nicht nur für die Medizin.

Gemeinnützige Organisationen, die unaufhörlich Spenden sammeln, das Problem aber nie lösen. Staatliche Programme, die ihren Zweck längst überdauert haben. Auftragnehmer, die im Voraus bezahlt werden, aber nichts liefern.

Dieses Muster wiederholt sich überall dort, wo die Lösung des Problems den Verdienst zunichte machen würde.

Der vollständige Artikel geht näher ins Detail – darunter auch Einzelheiten zu der natürlichen, kostengünstigen Therapie, die ein Arzt aus dem Mittleren Westen über Jahre hinweg dokumentiert hat und die die FDA jahrzehntelang blockiert hat, obwohl ihre Wirksamkeit nachgewiesen war.

Sie ist nahezu kostenlos, behandelt als „unheilbar“ geltende Erkrankungen und soll Berichten zufolge sogar dazu beigetragen haben, einen Fall von ALS rückgängig zu machen. Der Artikel ist lesenswert.

Trotz alledem vollzieht sich ein echter Wandel.

Das Bemerkenswerteste an der SSRI-Initiative ist nicht die Richtlinie an sich. Es ist vielmehr, dass sie Ärzten einen unterstützten, angeleiteten Weg bietet, vom üblichen Schema abzuweichen – und wiederzuentdecken, warum sie überhaupt Medizin studiert haben.

Keine reine Reform. Keine reine Umwälzung. Ein dritter Weg: den Menschen die Erlaubnis geben, anders zu praktizieren, und dann die Ergebnisse für sich sprechen lassen.

Was zu dem Gedanken führt, der hinter all dem steckt.

Ein System, das darauf ausgelegt ist, Probleme auf Dauer zu verwalten, wird sich immer dagegen wehren, sie zu lösen. Nicht, weil die Menschen darin böse sind, sondern weil die Struktur Beständigkeit gegenüber einer Lösung belohnt – und die meisten von uns würden lieber eine bequeme Routine wiederholen, als sich der Unsicherheit zu stellen, die echte Lösungen erfordern.

Das ist die Falle. Es geht nicht nur darum, dass jemand davon profitiert, dass du krank bleibst. Es geht darum, dass sich ein ganzes System langsam, fast unbewusst, darauf ausgerichtet hat, dass du nie ganz gesund wirst.

Der erste echte Test, ob sich das ändern kann, findet gerade jetzt statt – mit einer einzigen Medikamentenklasse.

Es bleibt abzuwarten, ob dies eine Ausnahme bleibt – oder ob dies der Moment ist, in dem die gesamte Logik endlich bricht.