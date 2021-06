Daten aus den USA zeigen 5000 Todesfälle durch Impfen! Mehr als in den letzten 23 Jahre zusammen

Bis letzte Woche starben in den USA 4863 Personen, darunter Erwachsene und Kinder, nachdem sie eine experimentelle COVID-19-Impfung erhalten hatten.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben diese Todesfälle bereits die Gesamtzahl der Todesfälle übertroffen, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach einer Impfung in 23 vorangegangenen Jahren gemeldet wurden.

Jeder Bericht über einen Todesfall wurde von der CDC und den FDA-Ärzten überprüft, sobald sie kontaktiert wurden, und die CDC erhielt medizinische Aufzeichnungen, um die Berichte weiter zu analysieren.

Jüngste Berichte haben jedoch einen möglichen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff J&J/Janssen COVID-19 und der unerwünschten Wirkung von Blutgerinnseln mit niedrigen Blutplättchen, die zu Todesfällen geführt haben, nahegelegt.

Die Sicherheitsüberwachung des Impfstoffs von J&J/Janssen deutet auf ein seltenes Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses hin, das „Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom“ (TTS) genannt wird und Blutgerinnsel mit niedrigen Blutplättchen beinhaltet. Blutplättchen sind eine Art von Blutzellen, die bei der Blutgerinnung helfen.

Die CDC verwendet VAERS, um Berichte über Todesfälle nach der COVID-19-Impfung genau zu überwachen.

VAERS ist ein zur CDC gehörendes Meldesystem, auf das sich die Bundesbehörde stützt, um Daten von Impflingen innerhalb der USA zu sammeln. Da das System öffentlich zugänglich ist, können die Meldungen auch solche Symptome umfassen, die nach der Impfung auftreten, aber nicht unbedingt mit dem Impfstoff selbst zusammenhängen.

Impfstoffhersteller sind verpflichtet, VAERS „alle unerwünschten Ereignisse zu melden, von denen sie Kenntnis erhalten.“

In einem Zeitraum von 23 Jahren, von Januar 1998 bis November 2020 (dem letzten Monat, bevor die COVID-19-Impfung für den Notfall zur Verfügung stand), wurden 4758 Todesfälle registriert.

In diesem Zeitraum der letzten 23 Jahren waren mehr als die Hälfte der aufgezeichneten Todesfälle nach einer Impfung Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren. Dies ist die nächste Zielgruppe, die die experimentellen COVID-Impfungen erhalten soll: Kleinkinder!

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass die bei VAERS eingereichten Berichte über Impfstoffverletzungen und Todesfälle in der Vergangenheit weniger als 1% der tatsächlichen Todesfälle und Verletzungen ausmachten. Die meisten bleiben ungemeldet.

Vom 14. Dezember 2020 bis zum 24. Mai 2021 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 285 Millionen Impfdosen von COVID-19 ausgegeben.

Im April und Mai 2021 gingen bei VAERS vermehrt Berichte über Vorfälle von Herzentzündungen (Myokarditis und Perikarditis) nach COVID-19-Impfungen in den USA ein. Diese Fälle wurden größtenteils bei Teenagern und jungen Erwachsenen nach einer Impfung mit den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna dokumentiert.

Die CDC hat am Freitag, den 28. Mai, 4406 Todesfälle in VAERS hochgeladen, zusammen mit 262’521 Verletzungen, darunter 3299 dauerhafte Behinderungen, 34’475 Besuche in der Notaufnahme und 14’986 Krankenhausaufenthalte.