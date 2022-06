Daten von National Statistics in England zeigen, dass zwischen Januar 2021 und März 2022 fast 530.000 Geimpfte gestorben sind, einschließlich Nicht-COVID-Todesfälle

Am 16. Mai veröffentlichte das Office for National Statistics (ONS) in England seine neuesten Daten zu Todesfällen nach Impfstatus, die Todesfälle mit COVID-19 und Todesfälle ohne COVID-19 umfassen. Diese Todesfälle traten zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022 in England auf.

Für diese Analyse definierte ONS den Tod so, dass entweder das COVID-19-Virus identifiziert (Code U07.1) oder das COVID-19-Virus nicht identifiziert (Code U07.2) auf dem Totenschein erwähnt wird.

„Im Gegensatz zu der Definition, die in den wöchentlich veröffentlichten Todesfällen verwendet wird, werden Todesfälle, bei denen der Post-COVID-Zustand, bei dem das akute COVID beendet war, bevor der unmittelbar zum Tod führende Zustand eintrat, auf der Sterbeurkunde erwähnt, und keiner der beiden anderen COVID-19 Codes sind nicht enthalten, da sie wahrscheinlich das Ergebnis einer lange zurückliegenden Infektion sind und daher nicht mit dem Impfstatus der Person zum Zeitpunkt des Todes verknüpft sind. Todesfälle im Zusammenhang mit einem Multisystem-Entzündungssyndrom im Zusammenhang mit COVID-19, bei denen weder COVID-19, Virus identifiziert, noch COVID-19, Virus nicht identifiziert, erwähnt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen“, erklärte NSO.

Der Impfstatus wurde anhand der folgenden Kriterien kategorisiert:

nicht geimpft

nur mit der ersten Dosis geimpft, weniger als 21 Tage nach der ersten Impfung

nur mit der ersten Dosis geimpft, frühestens 21 Tage nach der ersten Impfung

geimpft mit der ersten und zweiten Dosis, weniger als 21 Tage nach der zweiten Impfung

geimpft mit der ersten und zweiten Dosis, frühestens 21 Tage, aber weniger als 6 Monate nach der zweiten Impfung

geimpft mit der ersten und zweiten Dosis, mindestens 6 Monate nach der zweiten Impfung

geimpft mit der ersten, zweiten und dritten Dosis und/oder Auffrischungsimpfung, weniger als 21 Tage nach der dritten oder Auffrischungsimpfung

geimpft mit erster, zweiter und dritter Dosis und/oder Auffrischungsimpfung, mindestens 21 Tage nach der dritten oder der Auffrischungsimpfung

Das NSO hat auch eine Kategorie „schon mal geimpft“ (Gesamtheit der geimpften Bevölkerung) einbezogen, die alle Personen umfasst, die mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben, unabhängig von weiteren Dosen.

„Frühjahrsauffrischungen werden in dieser Analyse nicht unterschieden“, erklärte das NSO.

Tabelle 3 der Analyse: Altersstandardisierte Sterblichkeitsraten für den gesamten Zeitraum nach Impfstatus für Todesfälle aller Ursachen, Todesfälle mit COVID-19 und Todesfälle ohne COVID-19, pro 100.000 Personenjahre, England, Todesfälle zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022.

In dieser Tabelle wurden insgesamt 107.035 Todesfälle nach NSO erfasst, die COVID-19, Virus identifiziert und COVID-19, Virus nicht identifiziert unter der Gruppe „ungeimpft“ zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022 in England.

Für die „Geimpften“ wurden insgesamt 463.837 Todesfälle unter „Alle Todesursachen“ erfasst.

Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19. Von den 463.837 Todesfällen in der Gruppe der Geimpften starben nur 31.425 mit/an COVID-19. Und nur 37.961 Ungeimpfte starben zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022 mit/an COVID-19.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die Todesfälle ohne COVID-19. Von den 463.837 Todesfällen in der „geimpften“ Gruppe starben 432.412 ohne COVID-19. Das NSO hat nicht erwähnt, was in den nicht-COVID-19-Todesfällen enthalten ist. Das TGP geht davon aus, dass diese hohe Zahl auch Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe und andere Krankheiten umfasst.

Tabelle 7 des Datensatzes enthält Zahlen zu „Gesamtzahl aller registrierten Todesfälle nach Impfstatus und Altersgruppe; für alle Todesfälle und Todesfälle mit COVID-19, Todesfälle zwischen 1. Januar 2021 und 31. März 2022, England

Die Gesamtzahl der Todesfälle in dieser Tabelle ist im Vergleich zu Tabelle 3 des Datensatzes deutlich höher. In dieser Tabelle wurden für alle Todesfälle, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022 eintraten, insgesamt 529.570 Todesfälle für geimpfte Personen erfasst.

Für die „ungeimpfte“ Gruppe, die an allen Todesursachen starb, wurden insgesamt 134 386 Todesfälle erfasst.

Hier ist die Anzahl der Todesfälle pro Altersgruppe für „alle Todesursachen“, die geimpft wurden.

10-39 = 4.015 Todesfälle

40-49 = 8.231 Todesfälle

50-59 = 25.549 Todesfälle

60-69 = 54.282 Todesfälle

70-79 = 123.858 Todesfälle

80-89 = 190.023 Todesfälle

90+ = 123.612 Todesfälle

Hier die Anzahl der Todesfälle mit COVID-19 pro Altersgruppe aus der „geimpften Gruppe“. Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 insgesamt: 35,774

10-39 = 176 Todesfälle

40-49 = 413 Todesfälle

50-59 = 1.270 Todesfälle

60-69 = 3.084 Todesfälle

70-79 = 7.616 Todesfälle

80-89 = 14.205 Todesfälle

90+ = 9.010 Todesfälle

Gesamtzahl der Todesfälle von Geimpften ohne COVID-19: 493,796

Sie können die Daten vom Office for National Statistics herunterladen, klicken Sie HIER.