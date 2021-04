Daten zeigen, dass die Anzahl der an VAERS gemeldeten COVID-Impfstoff-Verletzungen die Marke von 50.000 übersteigt

childrenshealthdefense.org: Die heute veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 50.861 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 2.249 Todesfälle und 7.726 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. März 2021.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten über die Anzahl der Verletzungen und Todesfälle, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nach COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, zeigen stetig steigende Zahlen, aber keine neuen Trends. VAERS ist der primäre Mechanismus zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zum Freitag der Vorwoche bei dem System eingegangen sind. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. März insgesamt 50.861 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 2.249 Todesfälle – ein Anstieg um 199 im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Tagen – und 7.726 schwere Verletzungen, ein Anstieg um 631 im gleichen Zeitraum.

Von den 2.249 Todesfällen, die bis zum 26. März gemeldet wurden, traten 28 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 24 Stunden und 43 % bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

In den USA waren bis zum 26. März 136,7 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden.

Die Daten von VAERS von dieser Woche zeigen:

19 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

45 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77,7 Jahren, der jüngste Todesfall war ein 18-Jähriger.

Bis zum 26. März hatten 341 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen gemeldet, darunter 104 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 578 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 63% der Fälle nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet – fast doppelt so viele wie nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff (36%). Sieben Fälle von Bell’s Palsy wurden nach der Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) gemeldet (1%).

Es gab 2.578 Berichte über Anaphylaxie, wobei 53% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, 44% auf Moderna und 3% auf den Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden, der am 2. März in den USA eingeführt wurde.

Eine erweiterte Suche nach allen Hinweisen auf Anaphylaxie in den Krankenakten ergab 15.193 Berichte, wobei 52% der Fälle dem Impfstoff COVID von Pfizer, 45% Moderna und 3% J&J zugeschrieben wurden. Bei jedem Impfstoff traten fast 42% der anaphylaktischen Berichte bei Personen im Alter von 17-44 Jahren auf.

Laut der CDC-Website „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang stand.“

Bis heute ist die einzige Information, die die CDC in Bezug auf die Untersuchung von COVID-Impfstoff-bezogenen Todesfällen veröffentlicht hat und wie diese Untersuchungen durchgeführt wurden, ein COVID-19 Vaccine Safety Update über das Advisory Committee on Immunization Practices, veröffentlicht am 27. Januar.

Ein Interview in MedPage Today beleuchtete die Defizite der Post-Marketing-Überwachung des COVID-Impfstoffs. Aaron Kesselheim, Professor für Medizin an der Harvard Medical School und dem Brigham and Women’s Hospital in Boston, sagte, dass wir viele spontane Meldungen sehen, einen Mangel an formellen Studien nach der Zulassung, weil die Impfstoffe nur eine Notfallzulassung erhalten haben, und dass die Impfstoffe außerhalb der Gesundheitssysteme verabreicht werden – was die Fähigkeit zur rigorosen Erhebung von Beobachtungsdaten beeinträchtigt.

Obwohl die CDC und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) verschiedene Systeme haben, um die Sicherheit von Impfstoffen zu überwachen, sind sie nicht „up and running“ und haben keine ausreichenden Ressourcen dahinter, sagte Kesselheim.

Laut Kesselheim gibt es in den USA im Wesentlichen niemanden, der die COVID-Nebenwirkungen verfolgt, und keine Langzeit-Sicherheitsdaten, aber er betonte, dass diese neue mRNA-Technologie „extrem effektiv und extrem sicher“ ist.

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit Fragen über berichtete Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir stellten eine schriftliche Liste von Fragen darüber, wie die CDC die Untersuchungen in gemeldeten Todesfällen führt, den Status der Untersuchungen auf Todesfälle in den Medien berichtet, wenn Autopsien durchgeführt werden und der Standard für die Bestimmung, ob eine Verletzung kausal mit einem Impfstoff verbunden ist.

Wir haben uns auch erkundigt, ob Gesundheitsdienstleister alle Verletzungen und Todesfälle melden, die mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung stehen könnten, und welche Aufklärungsinitiativen es gibt, um eine korrekte und genaue Meldung zu fördern und zu erleichtern.

Es dauerte 22 Tage, bis die CDC auf unsere wiederholten Anfragen antwortete. Als es jemand tat, sagte uns die Person, dass die Agentur die Fragen nie erhalten hatte – obwohl die Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass ihre Pressesprecher die Liste der Fragen abarbeiten und die E-Mail, die wir geschickt hatten, überprüfen würden. Wir haben die Fragen gestern erneut übermittelt und um eine Antwort bis zum 7. April gebeten.

Durchbrechende Fälle

Am 31. März berichtete The Defender über die zunehmende Zahl von „Durchbruchsfällen“ von COVID bei vollständig geimpften Menschen. Washington, Florida, South Carolina, Texas, New York, Kalifornien und Minnesota haben alle Durchbruchsfälle von COVID gemeldet, von denen einige zu Krankenhausaufenthalten und zum Tod geführt haben. Es laufen Untersuchungen, um festzustellen, ob es Probleme mit den Impfstoffen gab oder ob sich die Menschen mit einer Variante infiziert haben.

Auf die Frage nach der zunehmenden Zahl von Durchbruchsfällen während einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Dr. Anthony Fauci, der medizinische Chefberater von Präsident Biden, dass dies etwas sei, das man ernst nehmen und genau verfolgen werde, aber Durchbruchsinfektionen kämen bei jeder Impfung vor.

CDC gibt neue Reisehinweise heraus, Impfpässe sorgen für Kontroverse.

Die CDC hat heute neue Reisehinweise herausgegeben, die besagen, dass vollständig geimpfte Amerikaner, die innerhalb der USA reisen, sich nicht vor oder nach ihrer Reise auf COVID testen lassen müssen und auch keine Selbstquarantäne bei ihrer Rückkehr nach Hause benötigen.

Am 29. März berichtete The Defender, dass die Biden-Administration und private Unternehmen an der Entwicklung von Impfpässen arbeiten, mit denen Amerikaner bei der Einreise nachweisen müssten, dass sie gegen COVID geimpft sind.

Dr. Naomi Wolf, Gründerin und CEO von Daily Clout, sagte, dass es bei dem Passsystem nicht wirklich um den Impfstoff geht. Es geht um Ihre Daten, und „sobald dies ausrollt, haben Sie keine Wahl, Teil des Systems zu sein.“

Abgeordneter Pete Sessions (R-Texas) sagte, dass die Impfausweise eine komplette Überschreitung der Regierung sind, die das öffentliche Vertrauen untergraben und die normalen, alltäglichen, lebenswichtigen Aktivitäten erheblich einschränken wird. Rep. Lauren Boebert (R-Colo.) sagte, „Impfpässe sind verfassungswidrig. Punkt.“

Am 26. März startete New York ein digitales Impfpass-System, bekannt als Excelsior Pass, mit dem die Einwohner nachweisen können, dass sie geimpft oder kürzlich negativ auf Infektionen getestet wurden. Das New Yorker System, das auf der digitalen Gesundheitspass-Plattform von IBM aufbaut, wird bei Dutzenden von Veranstaltungen, einschließlich Kunst- und Unterhaltungseinrichtungen, eingesetzt.

J&J macht Schlagzeilen mit einer Verwechslung in der Produktion und einem Bericht über eine schwere allergische Reaktion

Wie The Defender am 1. April berichtete, fielen 15 Millionen Dosen des Impfstoffs von J&J bei der Qualitätskontrolle durch, nachdem Arbeiter in einer Produktionsstätte in Baltimore fahrlässig einen Inhaltsstoff von AstraZeneca in den COVID-Impfstoff von J&J gegeben hatten. Die Verwechslung zwang die Aufsichtsbehörden, die Freigabe der Produktionslinien des Werks zu verzögern, und löste eine Untersuchung durch die FDA aus.

Am 31. März berichtete Business Insider, dass ein 74-jähriger Mann aus Virginia eine seltene Reaktion auf den Impfstoff von J&J erlitt, die dazu führte, dass sich ein schmerzhafter Ausschlag über seinen gesamten Körper ausbreitete und die Haut abblätterte. Richard Terrell erzählte dem lokalen Nachrichtensender WRIC, dass er vier Tage nach Erhalt des Impfstoffs begann, seltsame Symptome zu erleiden.

„Ich begann, ein wenig Unbehagen in meiner Achselhöhle zu fühlen und dann ein paar Tage später begann ich, einen juckenden Ausschlag zu bekommen, und dann nach, dass ich begann zu schwellen und meine Haut wurde rot,“ Terrell sagte.

Der Ausschlag breitete sich auf seinen ganzen Körper aus und seine Haut schälte sich ab. Er ging in die Notaufnahme, wo die Ärzte feststellten, dass er eine unerwünschte Reaktion auf den COVID-Impfstoff erlebt hatte.

AstraZeneca in Deutschland und Kanada suspendiert

Am 31. März berichtete The Defender, dass Deutschland die Verwendung des COVID-Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca für Personen unter 60 Jahren auf unbestimmte Zeit ausgesetzt hat, nachdem die STIKO, das unabhängige Impfstoffkomitee des Landes, und externe Experten dies empfohlen hatten.

Das Komitee untersuchte Berichte über Blutgerinnsel, von denen einige tödlich verliefen, bei Menschen, die den Impfstoff erhalten hatten, und beschloss, den Impfstoff nur an Menschen über 60 zu verabreichen, es sei denn, sie gehören zu einer Hochrisikokategorie, bei der der Nutzen das Risiko einer schweren Nebenwirkung überwiegt.

Wie The Defender am 30. März berichtete, hatten mehrere Regionen Deutschlands, darunter Berlin und München, den Impfstoff für Menschen unter 60 Jahren vorübergehend pausiert, nachdem die deutsche Impfstoffbehörde 31 Fälle eines seltenen Blutgerinnsels im Gehirn aufgedeckt hatte, von denen neun zum Tode führten. Die Entscheidung wurde als Vorsichtsmaßnahme vor einem für später am Tag anberaumten Treffen mit den nationalen medizinischen Aufsichtsbehörden getroffen, bei dem beschlossen wurde, den Impfstoff auf unbestimmte Zeit auszusetzen.

Am 30. März kündigte Kanada an, den Impfstoff von AstraZeneca für Menschen unter 55 Jahren auszusetzen, nachdem Bedenken bestanden, dass er mit seltenen Blutgerinnseln in Verbindung gebracht werden könnte, wie The Defender berichtete.

Health Canada verlangte von AstraZeneca eine detaillierte Studie über die Risiken und den Nutzen des COVID-Impfstoffs für mehrere Altersgruppen und setzte den Impfstoff für jüngere Gruppen aus, bis das Ergebnis dieser Untersuchung vorliegt.

Am 24. März aktualisierte Health Canada die Produktinformationen für die COVID-Impfstoffe von AstraZeneca, um vor dem Risiko seltener Blutgerinnsel zu warnen, die mit niedrigen Blutplättchenwerten nach Impfungen verbunden sind – eine krasse Umkehrung der früheren Position Kanadas.