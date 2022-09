David Icke erklärt in 60 Sekunden, was das Ziel des Weltwirtschaftsforums ist

Das Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab hat Premierminister Mark Ruttevoll in der Tasche, sagte David Icke im Gespräch mit Brian Rose von London Real.

Warum hat Rutte einen Angriff auf die Landwirte gestartet und will sie von ihrem Land vertreiben? Weltweit herrscht Nahrungsmittelknappheit, und die Niederlande sind der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt.

„Sie zerstören die Bauern. Warum tun Sie das?“, fragte Icke. „Wenn Menschen in Bezug auf Lebensmittel von dir abhängig sind, kontrollierst du sie. Wenn Lebensmittel billig und im Überfluss vorhanden sind, kann man sie nicht kontrollieren. Wenn Energie billig und im Überfluss vorhanden ist, kann man sie nicht kontrollieren“.

„Knappheit ist gleichbedeutend mit Abhängigkeit und Kontrolle“, betonte Icke. „Und deshalb haben sie es auf die Lebensmittelkette und die Energieversorgung abgesehen.

