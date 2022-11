David Icke wird für 2 Jahre aus den EU-Ländern verbannt und ist jetzt ein „Terrorist“

Das Kabinett hat beschlossen, dass David Icke nicht in die Niederlande einreisen darf. Der Brite sollte bei einer Demonstration der Organisation Samen voor Nederland auf dem Dam-Platz in Amsterdam sprechen. Das IND riet, Icke nach Rücksprache mit der Polizei und dem NCTV die Einreise zu verweigern.

Auch die Demonstration auf dem Dam-Platz wurde verboten. Die Organisation Samen voor Nederland zog vor Gericht. Das diesbezügliche Schnellverfahren wird am Freitagnachmittag vor dem Gericht in Amsterdam stattfinden.

Icke sagt unter anderem, dass die Menschheit heimlich von außerirdischen Reptilien beherrscht wird, die sich als Menschen ausgeben. Die Demonstration am Sonntag dreht sich um eine Reihe von Themen: den Krieg in der Ukraine, die Regierung Rutte, hohe Energiepreise, das ständige Corona-Gesetz, die digitale Identität, die Enteignung von Landwirten und die europäische Diktatur.

Die Medien berichteten, dass die Demonstration auf den Museumsplatz verlegt wurde. Nach Ansicht der Organisation handelt es sich dabei um Fake News. In einer Pressemitteilung schreibt Samen voor Nederland, dass die Polizei und die Gemeinde sie am Mittwochnachmittag über das Verbot der Demonstration informiert haben.

Nach der von CIDI und anderen angekündigten Gegendemonstration erklärte das Amsterdamer Dreieck, dass es die Sicherheit der Demonstranten nicht garantieren könne. Der Organisation wurde daraufhin erlaubt, die Demonstration zum Museumplein zu verlegen.

„Wir haben keine guten Erinnerungen an die Polizeigewalt auf dem Museumplein“, sagt Frank Ruesink, einer der Ansprechpartner für die Gemeinde und die Polizei. „Das oberste Ziel von Samen voor Nederland für Sonntag, den 6. November, bleibt auch nach diesem Verbot bestehen, und das ist eine massive, würdige und sichere Friedensdemonstration für alle.“

Michel Reijinga, der bereits früher Corona-Demonstrationen in Amsterdam organisiert hat, fügte hinzu: „Wir wollen zum Dam-Platz gehen. Die Stadtverwaltung hat uns gesagt, dass es zu unserer Sicherheit besser ist, zum Museumplein zu gehen, aber jede unserer Demonstrationen auf dem Dam-Platz ist bisher gut gelaufen. Wir tragen die Hauptlast der Tatsache, dass Gegendemonstrationen angekündigt sind und sie sich dem beugen.“

Icke hat gerade ein Schreiben des IND erhalten, in dem ihm die Einreise in den Schengen-Raum für zwei Jahre untersagt wird. „David Icke wurde für zwei Jahre mit einem Einreiseverbot für EU-Länder belegt. So viel Angst hat die Sekte vor ihm“, ist auf seiner Instagram-Seite zu lesen.

Er wurde auch als „Terrorist“ bezeichnet.

Received an email from the Dutch. My dad, David Icke, has been banned from entering the EU for two years.



They claim he is a "level three terrorist".