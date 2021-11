David Stockman über das GreenMageddon… Teil 2

Anmerkung der Redaktion: In diesem Moment treffen sich die globale Elite und die führenden Politiker der Welt auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow, um das „Problem“ des Klimawandels anzugehen.

In den nächsten Tagen wird David Stockman, Insider aus Washington DC, das Narrativ entlarven und einen umfassenden Blick auf die Klimawandel-Agenda werfen, einschließlich dessen, was sie für Sie bedeutet.

Im Folgenden finden Sie Teil zwei von Davids Artikelserie…Teil 1 ist hier zu finden.

Die versammelten Regierungen der Welt, die sich in Glasgow zur COP26 treffen, sind dabei, dem Rückgrat des modernen Wirtschaftslebens und dem Reichtum und der Befreiung von menschlicher Armut und Leid, mit dem es die Welt beschenkt hat, den Krieg zu erklären. Wir beziehen uns natürlich auf ihre Agenda, fossile Brennstoffe – die derzeit 80 % des BTU-Verbrauchs ausmachen – in den nächsten Jahrzehnten aus dem globalen Energieversorgungssystem zu verdrängen.

All dies geschieht im Namen der Verhinderung eines globalen Temperaturanstiegs um 1,5 Grad Celsius über das „vorindustrielle“ Niveau.

Aber wenn es um die entscheidende Frage geht, welches vorindustrielle Ausgangsniveau genau, kann man das Stinktier schon von weitem auf dem Holzstapel sitzen sehen. Denn wie wir in Teil 1 gezeigt haben, waren die globalen Temperaturen während der meisten der letzten 600 Millionen Jahre höher als heute – oft um mehr als 10-15 Grad Celsius!

Darüber hinaus ist die Temperatur in der jüngeren Vergangenheit seit dem großen Aussterbeereignis vor 66 Millionen Jahren fast kontinuierlich gesunken und lag nur während der 100.000-jährigen Vergletscherungszyklen der letzten 2,6 Millionen Jahre der pleistozänen Eiszeiten unter den heutigen Werten. Es überrascht daher nicht, dass die Klimaheuler 599.830.000 dieser Jahre zugunsten der letzten 170 Jahre (seit 1850) allein ignorieren.

Sie stellen damit den alten William Jennings Bryan vom Scopes-Prozess in den Schatten. Immerhin dachte er, die Welt sei 6.000 Jahre alt!

Doch die Gegenüberstellung der Temperaturaufzeichnungen der letzten 66 Millionen Jahre und der abgesägten Diagramme der Klimaalarmisten sagt alles, was man wissen muss: Sie haben einfach alle „unbequemen“ wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Erzählung verbannt.

Globaler Temperaturtrend während der letzten 65 Millionen Jahre (+/- in Grad Celsius gegenüber der Gegenwart)

Globaler Durchschnittstemperaturtrend, 1850-2018 gemäß dem Narrative der globalen Erwärmung

Natürlich gibt es einen Grund, warum die Diagramme mit dem Jahr 1850 beginnen, und zwar nicht nur, weil dies das Ende der Kleinen Eiszeit (LIA) war, von dem aus der Temperaturtrend eine Zeit lang nach oben klettern konnte, als sich die klimatischen Bedingungen normalisierten.

Tatsächlich ist die intellektuelle Täuschung noch viel ungeheuerlicher. Die Klimaheuler wollen nämlich, dass Sie die absolut unwissenschaftliche Vorstellung glauben, dass sich das Weltklima in einem allgemeinen Gleichgewicht befand, bis die Kohlebarone und die John D. Rockefellers Mitte des 19. Jahrhunderts eine gefährliche Kette von Klimastörungen auslösten, als sie die in Kohle und Erdöl gespeicherte Sonnenenergie an die Oberfläche brachten und ihre Verbrennungsnebenprodukte – vor allem CO2 – in die Umgebungsluft freisetzten.

Der unsichtbare Mythos der Klimaäquipoise

Das Narrativ der globalen Erwärmung ist die bisher lächerlichste Manifestation dieses Sprungs in die selbstgerechte Missachtung von Beweisen, Logik und Plausibilität. Denn wenn man von der schrillen, scheinheiligen Erzählung, die als Katechismus der globalen Erwärmung durchgeht, Abstand nimmt, wird die Lächerlichkeit ihrer zentralen Behauptung, die Industriegesellschaft zerstöre das klimatische Gleichgewicht des Planeten, ganz offensichtlich.

Um Himmels willen, es hat nie ein Gleichgewicht gegeben!

Was es gegeben hat, sind 4,5 Milliarden Jahre wild schwankender und oft gewalttätiger geologischer Entwicklung und klimatischer Unausgeglichenheit aufgrund vielfältiger natürlicher Ursachen, darunter:

Plattentektonik, die mitunter heftige Auswirkungen auf das Klimasystem hatte, insbesondere der Zusammenschluss und das Auseinanderbrechen von Pangäa vor 335 Millionen bis 175 Millionen Jahren und die anschließende kontinuierliche Drift der heutigen Kontinente;

Asteroidenbombardements;

die 100.000-Jahres-Zyklen der Exzentrizität der Erdumlaufbahn (bei maximaler Elongation wird es kälter);

die 41.000-Jahres-Zyklen der Neigung der Erdachse, die zwischen 22,1 und 24,5 Grad schwankt und damit die Höhe der Sonneneinstrahlung beeinflusst;

das Taumeln oder die Präzession der Erdrotation, die das Klima im Laufe ihrer 26.000-jährigen Zyklen beeinflusst;

die jüngsten 150.000 Jahre dauernden Zyklen der Vergletscherung und der Erwärmung zwischen den Eiszeiten;

die 1500-jährigen Sonnenfleckenzyklen, bei denen die Erdtemperaturen während der Sonnenminima wie dem Maunder-Minimum von 1645-1715 am Ende der LIA, als die Sonnenfleckenaktivität praktisch aufhörte, sinken.

Der derzeit stattfindende natürliche Klimawandel ist daher das Ergebnis mächtiger planetarischer Kräfte, die lange vor dem Industriezeitalter entstanden sind und die die Auswirkungen der Emissionen des Industriezeitalters massiv übertreffen. Wie wir in Teil 1 angedeutet haben, ist die Tatsache, dass das gegenwärtige Zusammentreffen dieser Kräfte zu einem Erwärmungszyklus geführt hat, nicht neu – Erwärmung hat es auch in der Neuzeit immer wieder gegeben.

Zu diesen modernen Erwärmungen gehören das bereits erwähnte holozäne Klimaoptimum (5000 bis 3000 v. Chr.), die römische Erwärmung (200 v. Chr. bis 500 n. Chr.) und, in jüngster Zeit, die mittelalterliche Warmzeit (1000 bis 1300 n. Chr.).

Im Gegensatz zu den falschen Behauptungen der Klimaheuler,

Die derzeit leicht steigenden Temperaturen entsprechen der historischen Wahrheit, dass es für die Menschheit und die meisten anderen Arten besser ist, wenn es wärmer ist;

Ein anhaltendes planetarisches Gleichgewicht erfordert keinerlei Eingriffe des Staates, um die Nutzung von wohlstandsfördernden fossilen Brennstoffen zu bremsen oder die Einführung von teuren erneuerbaren Energien zu subventionieren und zu beschleunigen.

Die Frage stellt sich also immer wieder. Welche „vorindustrielle“ Temperatur-Basislinie kann aus all diesen Epochen und all diesen Kräften des Klimawandels ausgewählt werden, die alles andere als eine willkürliche politische, nicht wissenschaftlich begründete Wahl wäre?

Schließlich ist die Wissenschaft agnostisch. Mutter Erde hat jede Art von klimatischem Ungleichgewicht sowohl am kälteren als auch am wärmeren Ende des Spektrums überstanden und, was entscheidend ist, die letztendliche Freisetzung von Gegenkräften erlebt, die sowohl die Temperatur als auch die CO2-Werte wieder in die andere Richtung brachten.

Unserer Meinung nach zeigt sich die klimatische Widerstandsfähigkeit des Planeten vor allem darin, dass nach fünf großen Eiszeiten die Erwärmungskräfte mit robuster Energie zurückkehrten, bis sie sich wieder umkehrten, was beweist, dass es keine Weltuntergangsschleife gibt, die linear zu einer unaufhaltsamen Katastrophe führt, wie es in den Klimamodellen dargestellt wird.

Zwischen diesen Eiszeiten gab es natürlich längere Perioden der globalen Erwärmung, aber die letzten drei unten aufgeführten sind von besonderer Bedeutung. Sie traten alle während der letzten 600 Millionen Jahre auf, in denen die Temperaturen im Allgemeinen viel heißer waren und die CO2-Konzentrationen 2 bis 6 Mal höher waren als die heutigen Werte.

Das heißt, dass die letzten drei Eiszeiten besser als alles andere beweisen, dass die nachfolgenden Erwärmungszyklen des Planeten selbstbegrenzend und selbstkorrigierend waren. Wäre dies nicht der Fall, wäre die Erde schon vor Äonen ins Verderben gestürzt:

Huronium (vor 2,4-2,1 Milliarden Jahren),

Kryogenium (vor 850-635 Millionen Jahren),

Anden-Sahara (vor 460-430 Millionen Jahren),

Karoo (vor 360-260 Millionen Jahren),

Quartär (vor 2,6 Millionen Jahren bis heute,

Wie wir in Teil 1 über das jüngste Quartär angedeutet haben, nahm der letzte Gletscherrückgang vor etwa 14.000 Jahren an Fahrt auf, bis er durch eine plötzliche Abkühlung zwischen 10.000 und 8500 v. Chr., die so genannte Jüngere Dryas, unterbrochen wurde. Um 8500 v. Chr. setzte die Erwärmung wieder ein.

Um 5000 bis 3000 v. Chr. erreichten die globalen Durchschnittstemperaturen ihren Höchststand während des Holozänen Optimums und waren um 1 bis 2 Grad Celsius wärmer als heute.

Wie bereits erwähnt, entstanden und gediehen während des Holozän-Optimums viele der großen antiken Zivilisationen der Erde, weil die Bedingungen für die Landwirtschaft und die Erwirtschaftung wirtschaftlicher Überschüsse besonders günstig waren. Der Nil zum Beispiel hatte damals schätzungsweise das Dreifache seines heutigen Volumens, was auf eine viel größere tropische Region hindeutet. Tatsächlich war die Sahara vor 6 000 Jahren weitaus fruchtbarer als heute und bot Platz für große Tierherden, wie die Fresken von Tassili N’Ajjer in Algerien belegen.

Das heißt, wärmer und feuchter war für die Menschen viel besser als frühere Kälteperioden.

Zwischen 3000 und 2000 v. Chr. kam es jedoch zu einer erneuten Abkühlung. Diese führte zu einem starken Absinken des Meeresspiegels und zur Entstehung vieler Inseln (Bahamas) und Küstengebiete, die noch heute über dem Meeresspiegel liegen.

Von 2000 bis 1500 v. Chr. gab es einen kurzen Erwärmungstrend und die damit verbundene Erneuerung der ägyptischen Dynastien, gefolgt von einer erneuten Abkühlung von 1500 bis 750 v. Chr. Dies führte zu einem erneuten Eiswachstum der europäischen Kontinental- und Alpengletscher und zu einem Absinken des Meeresspiegels um 2 bis 3 Meter unter den heutigen Stand. Dieser Zeitraum wird übrigens auch als das dunkle Zeitalter bezeichnet und ging der Blütezeit der griechischen und römischen Zivilisationen voraus.

Der Zeitraum von 750 v. Chr. bis 800 n. Chr. brachte einen allgemeinen Erwärmungstrend, der jedoch nicht so stark war wie das holozäne Optimum. Während der Zeit des Römischen Reiches setzte nämlich eine Abkühlung ein, die sich nach 600 n. Chr. verstärkte und zu einem erneuten dunklen Zeitalter führte, das bis etwa 900 n. Chr. andauerte.

Während des dunklen Zeitalters von 600 bis 900 n. Chr. waren die globalen Durchschnittstemperaturen deutlich kälter als heute. Aus Schriften aus dieser Zeit wissen wir, dass die Abkühlung auf ihrem Höhepunkt den Nil (829 n. Chr.) und das Schwarze Meer (800-801 n. Chr.) zum Gefrieren brachte.

Danach folgte die entscheidende mittelalterliche Warmzeit von 1000 bis 1300 n. Chr. Wie die nachstehende Grafik zeigt, lagen die Temperaturen während des größten Teils dieses Zeitraums bei oder über den aktuellen Werten, was zu einer Verjüngung des wirtschaftlichen Lebens, des Handels und der Zivilisation in Europa führte.

Vor der Erwärmung nach 1850 gab es seit den letzten Gletschern fünf deutliche Erwärmungsperioden (rote Bereiche) mit Temperaturen über den heutigen Werten. Natürlich wird dieses Diagramm in der gängigen Berichterstattung über den Klimawandel nie erwähnt.

In dieser Zeit gründeten die Wikinger auch Siedlungen in Island und Grönland. Lange vor dem Industriezeitalter war Grönland so warm, feucht und fruchtbar, dass es nach 980 n. Chr. zu einer umfassenden Kolonisierung kam. Auf dem Höhepunkt der Besiedlung gab es bis zu 10.000 Siedler, eine ausgedehnte Landwirtschaft, zahlreiche katholische Kirchen und ein Parlament, das schließlich für die Vereinigung mit Norwegen stimmte.

Offensichtlich nannten die Wikinger ihre Siedlung also nicht, weil sie farbenblind waren, sondern weil sie für menschliche Besiedlung geeignet war.

Als weitere Vergleichsgröße zeigen Studien, dass die Schneegrenze in den Rocky Mountains etwa 370 Meter über dem heutigen Niveau lag (es war damals wärmer als heute).

Danach kehrte sich der Klimatrend wieder in die kältere Richtung um. Aus der ganzen Welt gibt es zahlreiche Aufzeichnungen über Überschwemmungen, große Dürren und extreme saisonale Klimaschwankungen bis ins 14. Horrende Überschwemmungen verwüsteten China im Jahr 1332 (Berichten zufolge starben mehrere Millionen Menschen).

Jahrhundert ging auch die Wikingerkolonie durch die Ausdehnung des Meereises verloren, und die Vegetationsperiode wurde immer kürzer, wodurch die wirtschaftliche Lebensfähigkeit dieser landwirtschaftlichen Siedlungen untergraben wurde. Die Lebensmittel wurden schließlich so knapp, dass der letzte Winter der verbliebenen Siedler von zügellosem Kannibalismus geprägt war, wie Archäologen anhand der Überreste der unten abgebildeten Siedlung dokumentiert haben.

Wie wir schon sagten: wärmer ist besser für die Menschheit!

Auch die Abkehr vom gastfreundlichen Klima der wikingerzeitlichen Siedlungen in Grönland war nicht nur eine regionale Anomalie, wie einige Klimaheuler behauptet haben. Während der mittelalterlichen Warmzeit blühten auch in vielen anderen Gebieten große Zivilisationen auf, die dann unbewohnbar wurden.

Zum Beispiel gab es zwischen 1276 und 1299 eine große Dürre im amerikanischen Südwesten. Große Siedlungen wie die in Chaco Canyon und Mesa Verde wurden aufgegeben. Baumringanalysen haben ergeben, dass es in diesen Gebieten zwischen 1276 und 1299 nicht geregnet hat.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass diese extremen Wetterstörungen nicht durch industrielle Aktivitäten verursacht wurden, denn es gab keine, und sie fielen in eine Zeit, in der es kälter wurde, nicht wärmer!

Von 1550 bis 1850 n. Chr. waren die globalen Temperaturen am kältesten seit Beginn des Holozäns vor 12.000 Jahren. Daher wird dieser Zeitraum auch als Kleine Eiszeit (LIA) bezeichnet.

In Europa stürzten die Gletscher die Berge hinunter und bedeckten Häuser und Dörfer in den Schweizer Alpen, während die Kanäle in Holland drei Monate lang zufroren, was vorher und nachher selten vorkam. Auch die landwirtschaftliche Produktivität ging deutlich zurück und wurde in Teilen Nordeuropas sogar unmöglich. Die kalten Winter der Kleinen Eiszeit wurden in holländischen und flämischen Gemälden festgehalten, z. B. in den Jägern im Schnee von Pieter Bruegel (um 1525-69).

Von 1580 bis 1600 erlebte der Westen der Vereinigten Staaten eine der längsten und schwersten Dürreperioden der letzten 500 Jahre. Die kalte Witterung in Island von 1753 bis 1759 führte dazu, dass 25 % der Bevölkerung an Ernteausfällen und Hungersnöten starben. Die Zeitungen in Neuengland nannten das Jahr 1816 „das Jahr ohne Sommer“.

Als die LIA schließlich um 1850 endete, befanden sich die globalen Temperaturen auf einem modernen Tiefpunkt (kein Wunder, dass die Klimaheuler ihre Karten in der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen).

Die Bedeutung dieser Tatsache geht jedoch weit über die Beschneidung der Temperaturdiagramme um 1850 hinaus. Um die oben beschriebenen Schwankungen des modernen Klimas auszulöschen, sind die Befürworter des Klimawandels sogar so weit gegangen, sie buchstäblich aus der Welt zu schaffen.

Wir beziehen uns auf das, was wir den Klima-„Piltdown Mann“ nennen, benannt nach einem Michael Mann, einem frischgebackenen Doktor (1998), der zum leitenden Forscher des Internationalen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) wurde und sich für das einsetzte, was als „Hockeyschläger“-Beweis für die globale Erwärmung bekannt wurde.

Letzteres war natürlich der eklatante Betrug, der in das Bild eingebettet war, das Al Gore 2006 in seinem propagandistischen Film „Eine unbequeme Wahrheit“ berühmt machte. Es genügt zu sagen, dass der Zweck des Hockeysticks darin bestand, alle oben zusammengefassten Beweise auszulöschen.

Das heißt, anstelle der langfristigen und jüngsten schweren Klimaschwankungen des Planeten stellte der IPCC eine völlig entgegengesetzte These auf. Während des vorindustriellen Jahrtausends vor 1900 waren die globalen Temperaturen nämlich fast so flach wie ein Brett.

Erst als das Industriezeitalter in Schwung kam und nach 1950 seine volle Kraft erreichte, traten die heutigen Erwärmungen auf, so die Behauptung. Damit wurde natürlich suggeriert, dass ein unkontrollierter Temperaturausbruch nach oben bereits im Gange sei und eine planetarische Katastrophe unmittelbar bevorstehe.

Das einzige Problem ist, dass Manns Grafik so falsch war wie der Piltdown-Mann selbst – letzterer wurde 1912 in England erfunden und praktischerweise von einem Amateur-Anthropologen „entdeckt“, der behauptete, er sei das fehlende Glied in der menschlichen Evolution. Schließlich stellte sich heraus, dass das Fossil eine Fälschung war; es bestand aus einem modernen menschlichen Schädel und einem Orang-Utan-Kiefer mit abgefeilten Zähnen.

Im Fall des Diagramms haben Professor Mann und seine Komplizen im IPCC die Beweise gefälscht, irreführende Daten aus Baumringen aus dem Südwesten der USA anstelle zahlreicher alternativer Daten verwendet, die das Gegenteil beweisen, und an ihren Computermodellen herumgeschraubt, um vorgegebene Ergebnisse zu erzielen.

Das heißt, die Modelle wurden von Mann und seinen Mitarbeitern mit dem Ziel erstellt, die These von der vom Menschen verursachten Erwärmung zu beweisen. Im Wesentlichen wurde dies erreicht, indem moderne Temperaturaufzeichnungen, die einen stetigen Anstieg zeigen, einfach auf eine vorindustrielle Basislinie gelegt wurden, die es nie gab.

Die gefälschte vorindustrielle Basislinie wird durch den gelben Bereich in der Grafik für den Zeitraum 1400-1900 dargestellt. Die hockeyschlägerartige Ausdehnung des gelben Bereichs nach 1900 zeigt angeblich den vom Menschen verursachten Temperaturanstieg seit dem Beginn des Kohlenwasserstoffzeitalters.

Im Gegensatz dazu ist die korrigierte Version in blau gehalten. In dieser Version – die mit der oben zitierten Geschichte der Klimaschwankungen übereinstimmt – gibt es keinen Hockeystick, weil die Welle nie stattgefunden hat; sie wurde durch Computermodellmanipulationen erfunden und nicht aus den zahlreichen wissenschaftlichen Daten gewonnen, auf denen die Mann-Studie angeblich beruhte.

Die Frage ist also beantwortet. Die Mitte des 19. Jahrhunderts ist genau die falsche Ausgangsbasis, um den globalen Temperaturanstieg in der heutigen Zeit zu messen.

Der blaue Bereich des Diagramms ist in der Tat die rauchende Waffe, die das gesamte Prädikat auslöscht, auf dem die COP26 den normalen Menschen der Welt aufgezwungen wird.