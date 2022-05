Davos enthüllt die Bausteine für ein „grünes“ Sozialkreditsystem

Gestern Morgen behauptete der Präsident von Alibaba Holdings, J. Michael Evans, auf einer der live gestreamten Podiumsdiskussionen des WEF, dass das Unternehmen an einer App arbeitet, die den CO2-Fußabdruck eines einzelnen Nutzers aufzeichnen könnte.

Der frühere stellvertretende Vorsitzende von Goldman Sachs sagte den Zuhörern des Panels „Strategic Outlook: verantwortungsbewusster Konsum“:

Wir entwickeln eine Technologie, mit der die Verbraucher ihren eigenen CO2-Fußabdruck messen können. Was bedeutet das? Das heißt, wohin reisen sie, wie reisen sie, was essen sie, was konsumieren sie. Und so weiter: Ein individueller Carbon Footprint Tracker.

Um das klarzustellen: Evans hat nur über die Plattform von Alibaba gesprochen… aber das ist eine große Plattform.

Das chinesische Unternehmen ist nach Amazon das zweitgrößte E-Commerce-Unternehmen der Welt mit einem Umsatz von über 715 Milliarden Yuan im Jahr 2021 (das sind über 110 Milliarden USD).

Und sie sind nicht nur eine E-Commerce-Plattform. Über seine Finanz- und Technologiedienstleistungsunternehmen betreibt Alibaba den größten Markt für Domainnamen, E-Mail-Anbieter und Cloud-Speicherdienste in China sowie die größte Zahlungsplattform der Welt.

Über Alihealth bietet das Unternehmen Online-Apothekendienste an und stellt Krankenhäusern und Kliniken Computertechnologie zur Verfügung. Seit dem Kauf von AutoNavi im Jahr 2014 gehört ihnen auch das größte Unternehmen für E-Map-Navigation in China.

Wenn Sie in China etwas im Internet bezahlen wollen, benutzen Sie wahrscheinlich Alibaba. Wenn Sie etwas online bei einem kleinen Unternehmen bestellen wollen, nutzen Sie wahrscheinlich Alibaba. Wenn Sie Ihre Sachen aus zweiter Hand verkaufen wollen, benutzen Sie wahrscheinlich Alibaba.

Wenn Sie eine Domain registrieren, eine Apotheke aufsuchen, in ein Krankenhaus einchecken, eine E-Mail verschicken, eine Karte oder ein GPS-Gerät benutzen wollen … Sie verstehen schon.

Die Computersparte von Alibaba ist auch führend bei KI-Diensten und hat 2017 als erste Zahlungsplattform begonnen, Gesichtserkennungstechnologie zur Bestätigung von Zahlungen einzusetzen.

Zu den weiteren laufenden Projekten gehört „CityBrain“, eine KI, die Städte scannen und „optimierte“ Verkehrsdienste anbieten soll. Sie warnt vor möglichen Unfällen und macht den öffentlichen Nahverkehr effizienter – ein klarer Schritt in Richtung „Smart Cities“.

Auch im Bereich der Apps für den „individuellen CO2-Fußabdruck“ hat das Unternehmen bereits Erfahrungen gesammelt. Im Jahr 2017 wurde die Zahlungsplattform-Tochter Ant Financial Services für ihre Ant Forest-App auf Platz 6 der Fortune-Liste „Change the World“ gewählt.

Laut Fortune ist Ant Forest „die weltweit größte Plattform zur Verfolgung des CO2-Fußabdrucks von Einzelpersonen“, und so funktioniert sie:

Es wird zwar nicht genau gesagt, wie die Nutzer diese Punkte „verdienen“ oder was genau diese „umweltfreundlichen Gewohnheiten“ sind, aber man muss kein Genie sein, um einige Vermutungen anzustellen.

Und während wir uns auf den individuellen Carbon Footprint Tracker konzentriert haben, ist etwas anderes, das Evans später im Panel sagt, genauso interessant:

Die dritte Sache nennen wir „Green Travel“. Wir haben in unserem Unternehmen etwas namens AMAP – ein Mapping, denken Sie an Google Maps oder Ways – plus Reisezielgeschäft. Wir werden es den Leuten also ermöglichen, zunächst einmal die beste und effizienteste Route und auch das effizienteste Transportmittel zu berechnen. Und wenn sie dann diese Empfehlungen nutzen, geben wir ihnen Bonuspunkte, die sie an anderer Stelle auf unserer Plattform einlösen können. Sie erhalten also einen Anreiz, das Richtige zu tun, auch wenn sie die Möglichkeit haben, das Falsche zu tun.