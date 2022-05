Er war 26 Jahre alt und starb 13 Tage nach der Covid-Spritze, nun erwägt die Familie rechtliche Schritte einzuleiten

childrenshealthdefense.org: Heute begann die abschließende Anhörung im Rahmen der Ermittlungen zum Tod des 26-jährigen Jack Hurn, der im vergangenen Jahr 13 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca an „katastrophalen“ Blutgerinnseln in seinem Gehirn starb.

Die Familie von Jack Hurn hofft, dass die Untersuchung Fragen zu den Umständen von Hurns Tod beantworten wird – unter anderem, warum die Gesundheitsdienstleister Hurns Wunsch nach einem Impfstoff von Pfizer anstelle des AstraZeneca-Impfstoffs ablehnten, der bei Personen unter 30 Jahren mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wird.

Während der heutigen Anhörung sagte Hurns Freundin, Alex Jones, den Ermittlern, dass Beamte des Gesundheitswesens sie und ihren Freund nicht vor den Risiken des Impfstoffs gewarnt hätten.

Jones war mit Hurn zusammen, als er am 29. Mai 2021 in einem Impfzentrum in Dudley, England, die erste Dosis des Impfstoffs erhielt. Sie wurde ebenfalls geimpft, blieb aber unverletzt.

Gerichtsmediziner in England und Wales müssen in Fällen, in denen ein plötzlicher, ungeklärter Tod eintritt oder durch medizinische Fehler oder Fahrlässigkeit verursacht worden sein könnte, eine Untersuchung durchführen.

Hurns Familie beauftragte Michael Portman-Hann, einen Associate Solicitor bei der Anwaltskanzlei FBC Manby Bowdler in den Midlands und Spezialist für medizinische Kunstfehler, sie zu vertreten, falls sie sich für rechtliche Schritte entscheiden.

Ein Sprecher von Portman-Hanns Anwaltskanzlei sagte der Daily Mail: „Die Familie erwägt eine Klage wegen klinischer Fahrlässigkeit, wartet aber auf die Ergebnisse der Untersuchung, um über die nächsten Schritte zu entscheiden.“

Die abschließende Anhörung wird voraussichtlich drei Tage dauern.

Laut Portman-Hann begann Hurn kurz nach der Impfung mit Kopfschmerzen. Als die Kopfschmerzen stärker wurden, wurde Hurn in das Alexandra Hospital in Redditch, England, eingeliefert, wo eine Gehirnuntersuchung ein Gerinnsel ergab.

„Jacks Familie fand es sehr schwierig, vom Krankenhauspersonal über mehrere Tage hinweg aktuelle Informationen zu erhalten“, so Portman-Hann. „Sie sagen, es herrschte Verwirrung darüber, ob Jack tatsächlich einen Schlaganfall erlitten hatte, während er in Redditch war, und sie konnten keine klaren Antworten über seinen Zustand erhalten.

Hurn wurde in das Queen Elizabeth Hospital in Birmingham verlegt, wo bei Untersuchungen „katastrophale“ Blutungen im Gehirn festgestellt wurden, die unmittelbar zu seinem Tod beitrugen.

Laut Portman-Hann hatten Hurn und Jones vor der Impfung Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca geäußert und um eine Alternative gebeten.

Das Personal des Impfzentrums habe ihnen gesagt, dass der Impfstoff von Pfizer nicht verfügbar sei, und ihnen versichert, dass der Impfstoff von AstraZeneca sicher sei, so Portman-Hann.

Die europäischen Aufsichtsbehörden gaben am 7. April 2021 bekannt, dass sie einen „möglichen Zusammenhang“ zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und „sehr seltenen“ Blutgerinnseln festgestellt haben, kamen aber zu dem Schluss, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken überwiegt.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) in der EU-Datenbank für Arzneimittelsicherheit (EudraVigilance) bis zum 22. März 2021 62 gemeldete Fälle von zerebraler Venensinusthrombose und 24 Fälle von Splanchnikusvenenthrombose überprüft hatte. Achtzehn der Fälle verliefen tödlich.

Die EMA und die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) empfahlen zunächst keine Altersbeschränkungen für den Impfstoff, obwohl die MHRA vor einer „leicht erhöhten Inzidenz in den jüngeren Altersgruppen“ warnte.

Die MHRA-Behörden rieten, dass die „sich entwickelnden Erkenntnisse bei der Erwägung des Einsatzes des Impfstoffs berücksichtigt werden sollten“.

Das Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) des Vereinigten Königreichs bestätigte ebenfalls am 7. April 2021 Berichte über das „extrem seltene“ unerwünschte Ereignis einer gleichzeitigen Thrombose (Blutgerinnsel) und Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl) nach einer Impfung mit der ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca.

Das JCVI erklärte: „Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Häufigkeit dieses unerwünschten Ereignisses mit zunehmendem Alter ansteigt, wobei in den jüngeren Altersgruppen der Erwachsenen eine etwas höhere Inzidenz berichtet wird.“

Diese Bedenken veranlassten Jonathan Van-Tam, den damaligen stellvertretenden Chief Medical Officer Englands, zu der Empfehlung, Personen unter 30 Jahren in Großbritannien eine Alternative zur Impfung von AstraZeneca anzubieten, sofern eine solche verfügbar sei und keine wesentliche Verzögerung verursache.

Am 7. Mai 2021 aktualisierte der JCVI seine Leitlinien, in denen er von der AstraZeneca-Impfung für Personen unter 40 Jahren abriet.

Trotz dieser gut veröffentlichten Warnungen und Empfehlungen wiesen die Mitarbeiter des Impfzentrums Hurns Bedenken zurück und verabreichten Hurn und seiner Freundin Alex Jones den AstraZeneca-Impfstoff.

Nach den Warnungen der britischen und EU-Gesundheitsbehörden vom 7. April 2021 gab das britische Expertengremium für Hämatologie (Expert Haematology Panel for the diagnosis and management of vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia (VITT)) mehrere Empfehlungen für die Behandlung von Personen ab, die an dieser Krankheit erkrankt waren.

Zu den Empfehlungen gehören die dringende Gabe von intravenösem Immunglobulin, die Vermeidung von Thrombozytentransfusionen und die Antikoagulation nur mit nicht-heparinbasierten Therapien.

Beamte des Gesundheitswesens sind verpflichtet, wahrscheinliche Fälle von VITT an das Gremium und an Public Health England zu melden.

„Angesichts der Besorgnis der Familie über die Ratschläge, die während des Besuchs in der Impfklinik erteilt wurden, und darüber, was in der Zeit zwischen Jacks Einlieferung ins Krankenhaus und seinem Tod geschah, unterstützen wir sie dabei, Antworten zu finden, und wir hoffen, dass eine Untersuchung dazu beitragen wird“, erklärte Portman-Hann.

Im Anschluss an die Untersuchung kann der Gerichtsmediziner einen Bericht verfassen, wenn die Beweise darauf hindeuten, dass weitere vermeidbare Todesfälle auftreten könnten und nach Ansicht des Gerichtsmediziners Präventivmaßnahmen ergriffen werden sollten.

Der Gerichtsmediziner sendet den Bericht an die Person oder Behörde, die befugt ist, geeignete Maßnahmen zur Verringerung des Risikos zu ergreifen. Eine Antwort ist innerhalb von 56 Tagen fällig.

Der Bericht des Gerichtsmediziners wird online veröffentlicht, damit die Öffentlichkeit Zugang dazu hat.

Eine Untersuchung findet öffentlich statt und ist ein formelles Verfahren. Anders als bei einem Strafverfahren gibt es keine Anklage und keine Verteidigung. Die Ergebnisse der Untersuchung können jedoch zu Gerichtsverfahren wegen Kunstfehlern führen.

Hurn schloss sein Studium an der Coventry University ab, wo er ein ausgezeichneter Student im Bereich Automobildesign war. Er und Jones hatten kürzlich ein Haus gekauft, und er wollte ihr im letzten Sommer einen Heiratsantrag machen.

„Jacks Eltern, Tracey und Peter, seine Schwester Abby, Alex und ihre beiden Familien sind am Boden zerstört und versuchen immer noch, mit dem Geschehenen fertig zu werden“, sagte Portman-Hann.

The Defender hat über weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff berichtet, darunter Kim Lockwood, eine 34-jährige Mutter aus South Yorkshire, die im März 2021 an einer katastrophalen Hirnblutung starb, neun Tage nachdem sie den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte, und Tom Dudley, ein 31-jähriger Vater von zwei Kindern, der am 14. Mai 2021 an einer impfstoffbedingten Hirnblutung starb, nachdem er am 27. April 2021 die AstraZeneca-Impfung erhalten hatte.

Im August 2021 stellte ein Gerichtsmediziner fest, dass Lisa Shaw, 44, etwa drei Wochen nach ihrer ersten Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs an VITT starb.

Der COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca wurde gemeinsam vom Jenner Institute und der Oxford Vaccine Group an der Universität Oxford in Großbritannien entwickelt.

Da der Impfstoff im Vereinigten Königreich hergestellt wird, preiswerter und einfacher zu lagern und zu transportieren ist als die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna und in der EU und im Vereinigten Königreich zugelassen ist, ist er am weitesten verbreitet.

Im Vereinigten Königreich können die Patienten in der Regel nicht wählen, welchen COVID-19-Impfstoff sie erhalten möchten.

Der COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca ist nicht für die Verwendung in den USA zugelassen.

Studien bringen AstraZeneca und alle drei in den USA zugelassenen COVID-19-Impfstoffe mit Störungen der Blutgerinnung in Verbindung.