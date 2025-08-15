Debatten mit Israel-Befürwortern sind sinnlos, denn sie kümmern sich nicht um Fakten oder Moral

Ihr Ziel ist es nie, zu kommunizieren oder ein Gespräch zu führen, sondern die Informationsinteressen eines völkermordenden Apartheidstaates zu fördern.

Caitlin Johnstone

Wenn Sie mir auf Twitter folgen, haben Sie wahrscheinlich gesehen, wie ich mich mit Israel-Befürwortern auseinandergesetzt habe, um auf ihre Argumente einzugehen, aber bitte verstehen Sie das nicht als Anregung, dass es generell eine gute Idee ist, sich mit Israel-Befürwortern auseinanderzusetzen. Das ist sie nicht.

Ich beschäftige mich online mit Zionisten, um sicherzustellen, dass ihr Hasbara Israel mehr schadet als nützt, indem ich ihre Kommentare nutze, um allen zu zeigen, dass diese Leute immer über alles lügen, und um mich mit den Hasbara-Themen des Tages vertraut zu machen, damit ich sie angreifen kann. Ich tue dies, weil ich eine sichtbare Person bin, die jeden Tag über diese Dinge schreibt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und ich habe eine sehr energieeffiziente Strategie gefunden, um dies zu tun, die nicht zu viel von meiner Zeit und Konzentration beansprucht. Für die meisten Menschen gibt es keinen guten Grund, sich überhaupt mit diesen Freaks zu beschäftigen.

Israel-Befürworter sind niemals in gutem Glauben unterwegs – zumindest nicht die, die man im Internet antrifft. Ihr Ziel ist es nie, zu kommunizieren oder ein Gespräch zu führen, sondern die Informationsinteressen eines völkermordenden Apartheidstaates zu fördern. Sie werden sagen, was immer sie sagen müssen, und vorgeben zu glauben, was immer sie vorgeben müssen zu glauben, um dies zu erreichen. Wenn Sie sich auf sie einlassen, führen Sie kein normales Gespräch mit einem normalen Menschen, sondern mit einer psychologischen Operation, die darauf abzielt, die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren. Sie werfen Ihre geistige und emotionale Energie in ein schwarzes Loch, und sie sind froh, dass Sie Ihre Energie auf diese Weise verschwenden.

Sie werden einen Zionisten niemals mit Fakten und Logik umstimmen oder ihn mit einer soliden Argumentation davon überzeugen, seinen Standpunkt zu überdenken. Das ist eine seltene Sache, die man bei jedem Thema erreichen kann, weil der menschliche Verstand im Allgemeinen dazu neigt, ihre vorgefassten Meinungen beizubehalten, aber es ist absolut unerhört, wenn es um Israels Unterstützer geht. Sie hören einem nicht einmal wirklich zu, sondern schießen nur mit Maschinengewehren auf einen ein, um das öffentliche Image Israels zu verbessern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in seine Kritiker zu untergraben.

Es ist sehr fruchtbar, Menschen anzusprechen und aufzuklären, die sich über den Völkermord in Gaza nicht im Klaren sind. Es kann fruchtbar sein, die Mainstream-Liberalen anzusprechen, die zuvor Biden in Bezug auf Gaza verteidigt haben, oder die Trump-Wähler, die jetzt an der Israel-First-Politik des Präsidenten zweifeln. Jeder normale Mensch mit einem offenen Geist kann die Fakten kennenlernen und zu einem wahrheitsgemäßen und moralischen Verständnis dieses Themas finden. Aber Sie werden niemals einen Israel-Anhänger bewegen, egal was Sie sagen, denn Israel-Anhänger sind nicht an Fakten oder Moral interessiert, wie normale Menschen es sind.

Wenn mir ein interessanter Punkt einfällt, den ich einem Israel-Befürworter im Internet entgegnen kann, mache ich oft einfach einen Artikel daraus, anstatt ihn an ihn zu verschwenden. Das können Sie auch tun: Wenn Ihnen etwas Interessantes einfällt, das Sie jemandem sagen können, der Israels Gräueltaten verteidigt, dann machen Sie daraus einen echten Inhalt für Leute, die echt sind. Machen Sie einen Tweet, einen Blogbeitrag, ein Video, ein Zine, eine E-Mail an Ihr örtliches Mitglied – etwas, das Sie in eine nützliche Richtung lenken können, anstatt in eine völlig nutzlose.

Israelis und ihre Unterstützer wissen viel besser als der Durchschnittsbürger, wie man die Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit manipulieren kann. Deshalb haben sie auch ein spezielles hebräisches Wort, hasbara, für diese Manipulation. Ihr Verständnis ist so ausgeprägt, dass Israels Außenministerium kürzlich den Namen von hasbara in toda’a änderte, weil das Wort hasbara in westlichen Köpfen zu sehr mit Völkermordpropaganda assoziiert wurde.

Das menschliche Bewusstsein wird von mentalen Erzählungen beherrscht. Wenn man also die Erzählungen der Menschen über die Geschehnisse in der Welt kontrollieren kann, kann man auch die Menschen kontrollieren. Geschickte Manipulatoren wissen, dass Macht die Fähigkeit ist, zu kontrollieren, was passiert, aber wahre Macht ist die Fähigkeit zu kontrollieren, was die Menschen über das, was passiert, DENKEN. Das sehen wir an der massenhaften psychologischen Manipulation, die darauf abzielt, den Anschein zu erwecken, dass Völkermord und ethnische Säuberung völlig normal und angemessen sind, was in diesem Moment geschieht.

Zum Glück gibt es nur so viel Manipulation, wie man anwenden kann, um zu vertuschen, was die Menschen direkt vor ihren Augen sehen. Kurzfristig sieht es hässlich aus, aber langfristig kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich Israel jemals davon erholen wird. All die jungen Menschen, die den ersten live gestreamten Völkermord der Geschichte miterlebt haben, werden eines Tages die Welt regieren, und sie werden nichts mit dem Staat Israel zu tun haben wollen.

Wie dem auch sei, verschwenden Sie Ihre Zeit und Energie nicht mit Zionisten. Es ist ihnen egal, ob das, was sie sagen, auf Wahrheit und Moral basiert, und es wird ihnen egal sein, ob das, was Sie sagen, auf Wahrheit und Moral basiert. Blockieren Sie sie und verwenden Sie Ihre Energie auf normale Menschen, denen es tatsächlich darum geht, die Wahrheit zu sagen und das Richtige zu tun, damit wir diesem Albtraum tatsächlich ein Ende setzen können.