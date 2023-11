Deine DNA: Die ultimative globale ID ist da!

Die DNA ist bei jedem Menschen einzigartig und enthält alle genetischen Veranlagungen und familiären Bindungen. Sie kann nicht verändert werden, was eine „lebenslange Unveränderlichkeit“ garantiert. Jetzt, da DNA-Sequenzierungsgeräte „mit Hilfe mobiler Geräte und vollautomatischer Prozesse überall und in kürzester Zeit DNA-Profile (DNA-IDs) erstellen können“, ist sie reif für die Primetime! Es ist der Heilige Gral der Technokraten, denn es ist die irreduzible Struktur allen Lebens auf dem Planeten Erde.

Dieser Branchenreport zeigt Ihnen, welche Begeisterung diese Technologie auslöst. Fallen Sie nicht auf den Hype herein, dass es irgendwelche positiven Ergebnisse gibt. ⁃ TN-Redakteur

Biometrische Identifikationslösungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sei es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen oder bei der Gesichtserkennung am Smartphone – und die nächste Generation wartet schon. DNA-basierte Verfahren ermöglichen nicht nur eine präzise Identifizierung von Personen, sondern heben auch den Datenschutz auf ein völlig neues Niveau.

Lange Zeit waren DNA-basierte Verfahren der Forensik vorbehalten, etwa zur eindeutigen Identifizierung von Katastrophenopfern oder zur Feststellung von Verwandtschaftsverhältnissen. Doch im Zuge des technischen Fortschritts eignet sich die neueste Generation von Lösungen zur Identitätsfeststellung zunehmend auch für den Einsatz im öffentlichen Dienst.

Eine Entwicklung mit großen Vorteilen, denn für die Bürgerinnen und Bürger ist der Nachweis der eigenen Identität der Schlüssel zu staatlichen Leistungen, Bildung und Mobilität – zumindest in der Theorie. In der Praxis haben weltweit immer noch viele Menschen keine rechtliche Identität, die sich zum Beispiel durch eine Geburtsurkunde oder einen Reisepass nachweisen lässt. Hier kommt das ganze Potenzial der unveränderlichen und einzigartigen DNA ins Spiel, die Menschen im Zweifelsfall eindeutig identifizieren kann. Die neue Generation DNA-basierter Verfahren bietet hier weitreichende Fortschritte.

Schnelligkeit trifft DNA-Technologie

Die DNA-basierte Personenidentifizierung ist keine neue Erfindung – Forensiker arbeiten bereits seit den 1980er Jahren mit dieser Methode – hochautomatisierte Verfahren gibt es jedoch erst seit wenigen Jahren. Mit der neuesten Technologie, der zertifizierten „Rapid DNA Technology“, können DNA-Profile (DNA-IDs) mit mobilen Geräten und vollautomatischen Verfahren überall und in kürzester Zeit erstellt werden. Diese Verfahren erfordern keine besonderen technischen oder naturwissenschaftlichen Kenntnisse und garantieren eine verlustfreie Datengenerierung.

Ein so erstellter DNA-Ausweis bietet gegenüber herkömmlichen biometrischen Identifizierungsverfahren wie Fingerabdruck oder Iriserkennung zahlreiche Vorteile. Da die gespeicherten Informationen direkt im Kern der menschlichen Zelle eingeschlossen und geschützt sind, garantiert die DNA-basierte Lösung lebenslange Unveränderlichkeit und schließt Manipulationen aus.

Darüber hinaus bietet ein DNA-Ausweis aus datenschutzrechtlicher Sicht ein unübertroffenes Maß an Anonymität. Die in forensischen oder zivilen Datenbanken gespeicherten Informationen sind rein numerisch und geben keine Auskunft über die ethnische Herkunft, das Aussehen oder den Gesundheitszustand einer Person. Dennoch sind die Informationen einzigartig und unveränderlich – im Gegensatz zu Fingerabdrücken, Iris-Scans oder Gesichtsformen, die sich im Laufe des Lebens verändern oder durch chirurgische Eingriffe manipuliert werden können. Aus diesen Gründen gilt die DNA-Identifikation heute als die sicherste und zuverlässigste biometrische Identifizierungsmethode, die sogar weniger persönliche Daten enthält als beispielsweise ein Passfoto.

Einfach, schnell, sicher

Dank neuer automatisierter technologischer Verfahren ist die schnelle DNA-Identifizierung einfacher denn je. Sie kann mobil vor Ort, direkt bei den Behörden oder auch in abgelegenen Regionen durchgeführt werden, ohne dass ein Labor benötigt wird. Die einzigen Voraussetzungen für die DNA-basierte Identifizierung sind die entsprechenden Proben und das mobile Gerät. Mit einer Bearbeitungszeit von derzeit weniger als zwei Stunden arbeiten die neuen Methoden schneller als je zuvor. Einmal erstellte DNA-IDs können sicher registriert und in staatlich kontrollierten Datenbanken gespeichert werden, ohne dass ein Zugriff von außen möglich ist.

Die geringe Datengröße einer DNA-ID von nur 200 Bit ermöglicht eine einfache Speicherung auf herkömmlichen Chips für intelligente biometrische Ausweisdokumente wie Reisepässe. Das Einsatzgebiet der neuen schnellen DNA-Analyse umfasst ein breites Spektrum ziviler Anwendungen. Neben der Sicherung von Grenzkontrollen können sie zum Schutz der Integrität bei Wahlen, zur Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen oder zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl, etwa bei der Registrierung von Neugeborenen, beitragen. Bei allen Vorteilen, die eine sichere und eindeutige Überprüfung von Personen mithilfe der DNA-Identifizierung mit sich bringt, handelt es sich jedoch nicht um eine „Insellösung“. Vielmehr ist die DNA-Identifizierung ein weiteres Instrument, das in Kombination mit anderen biometrischen Verfahren eingesetzt wird und ad hoc äußerst zuverlässige Ergebnisse liefern kann.

Aufklärung als Voraussetzung

In der Öffentlichkeit wird die Entnahme von DNA-Proben nach wie vor, vor allem mit der Verwendung im strafrechtlichen Bereich in Verbindung gebracht. Die daraus resultierende Skepsis gegenüber DNA-basierten Methoden ist verständlich und nachvollziehbar – eine neue Einordnung und Bewertung ist jedoch notwendig und kann nur durch Aufklärung und Transparenz erreicht werden. Ein wichtiges Argument ist dabei, dass die DNA-Identifizierung weitaus anonymer und präziser ist als andere biometrische Verfahren, was zu einem völlig neuen Datenschutzniveau führt. Ähnliche Vorbehalte gab es auch gegenüber dem Fingerabdruckabgleich oder dem Iris-Scan, aber hier hat sich die öffentliche Meinung schließlich völlig gewandelt. Heute vertrauen die Menschen biometrischen Verfahren zum Entsperren ihrer Smartphones und fühlen sich damit sicher.

Ein ähnlicher Meinungsumschwung ist auch bei der DNA-ID realistisch, wenn durch breite Aufklärung auf die vielen Vorteile und vor allem die hohe Sicherheit der Technologie aufmerksam gemacht wird.

Die ID-Technologie der Zukunft

Neben den klassischen biometrischen Verfahren wie Fingerabdruck, Iris-Scan oder Gesichtserkennung läutet die DNA-ID die nächste Evolutionsstufe der Personenidentifikation und -verifikation ein. Die bahnbrechenden Ergebnisse der schnellen DNA-Technologien werden ihre Akzeptanz unaufhaltsam steigern und es ist absehbar, dass die Technologie in weitere Lebensbereiche Einzug halten wird. In Zukunft werden Bürger und Regierungen gleichermaßen von den Vorteilen einer schnellen und zuverlässigen DNA-basierten Personenidentifizierung profitieren.