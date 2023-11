Israelisch-US-Plan zur ethnischen Säuberung zur Rettung des “neuen Nahost”- Modells

Angesichts der sich abzeichnenden Beweise für ein israelisches Komplott zur ethnischen Säuberung von bis zu 2,4 Millionen Palästinensern im Gazastreifen entsenden die USA weiterhin eine beispiellose Verstärkung in den Mittelmeerraum, während sie sich standhaft weigern, eine humanitäre Pause oder einen Waffenstillstand in Betracht zu ziehen. Ferner lassen sich die Ursprünge der Hamas-Offensive vom 7. Oktober über Jahrzehnte zurückverfolgen und sind mit der gegenwärtigen regionalen Dynamik verwoben, die weit über die Grenzen des besetzten Palästina hinausreicht.

Am 7. Oktober erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu der Hamas im Gazastreifen formell den Krieg. Begleitet wurde diese Erklärung von einer Erklärung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, in der er darauf hinwies, dass es für die Menschen im Gazastreifen “keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff” geben werde, und er fügte hinzu: “Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.” Seit diesem Tag hat der israelische Staatschef immer wieder betont, dass dieser Krieg “lang und schwierig” sein und sich “über Monate” hinziehen könnte. Wenn man zwischen den Zeilen liest, fällt die Unterbrechung der Versorgung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens mit medizinischer Hilfe, Wasser und Lebensmitteln – eine Situation, die vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) festgestellt wurde – nicht nur als potenzielles Verbrechen in die Zuständigkeit des Gerichts, sondern könnte auch als Versuch eines Völkermords gewertet werden.

In ihrem erklärten Ziel, die Hamas auszurotten, hat die israelische Regierung noch keine klare Vorstellung davon, was ein Sieg bedeuten würde. Daher müssen wir die verfügbaren Beweise für Israels Handlungen und die laufenden Diskussionen darüber, wie dieser Konflikt letztendlich beendet werden könnte, untersuchen.

Einigen Zahlen zufolge wurden mehr als 9.000 Palästinenser durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen getötet, während das palästinensische Gesundheitsministerium (MOH) berichtet, dass etwa 70 % der Opfer Frauen, Kinder und ältere Menschen waren. Medikamente, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser können nicht in den Gazastreifen gelangen, da die israelische Armee die militärischen Kapazitäten der Hamas noch nicht nennenswert eingedämmt hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat das Vorgehen Israels unterstützt, indem sie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihr Veto einlegte, um zwei Waffenstillstandsresolutionen zu blockieren, und indem sie dem israelischen Militär Munition sowie diplomatische und logistische Hilfe zur Verfügung stellte. Darüber hinaus hat Israel eine Bodenoffensive eingeleitet, die sich bisher auf offene Gebiete beschränkt und dicht besiedelte Regionen weitgehend meidet.

EINE “EINZIGARTIGE UND SELTENE GELEGENHEIT”

Am 17. Oktober veröffentlichte die israelische Denkfabrik Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy ein Positionspapier, in dem sie einen Vorschlag für die Zwangsumsiedlung von bis zu 2,4 Millionen Palästinensern aus dem Gazastreifen unterbreitet. Die Denkfabrik behauptete, dass “derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit besteht, den gesamten Gazastreifen in Zusammenarbeit mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren”. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi war jedoch ein großes Hindernis für diesen Plan. Er lehnte den Vorschlag, der die Umsiedlung der Palästinenser in Zeltstädte in der ägyptischen Sinai-Region vorsieht, vehement ab

Am 24. Oktober enthüllte die israelisch-hebräische Nachrichtenagentur Calcalist ein offizielles Dokument der israelischen Regierung, in dem ein ähnlicher Plan skizziert wird. Dieses Dokument zeigte an prominenter Stelle das offizielle Emblem des israelischen Geheimdienstministeriums, das von Gila Gamliel geleitet wird, und wurde anschließend von der hebräischsprachigen Nachrichtenseite Mekomit vollständig veröffentlicht. Dieses Ministerium spielt zwar eine Rolle bei der Gestaltung der israelischen Politik, aber seine Befugnisse sind begrenzt. Daher kann es sein, dass das Dokument nicht offiziell von der israelischen Führung gebilligt wurde. Nichtsdestotrotz hat sich der israelische Diplomat Danny Ayalon öffentlich für die Umsetzung dieses Plans zur ethnischen Säuberung ausgesprochen und ihn als “humane Option” dargestellt, wie es in dem Dokument des Geheimdienstministeriums heißt. Der israelische Premierminister rief die Bewohner des Gazastreifens auf, “jetzt zu gehen”, bevor das Militär die Palästinenser aufforderte, den nördlichen Teil der belagerten Küstenenklave zu evakuieren. Diese Strategie wurde als Mittel zur Erreichung des Endziels einer umfassenden Vertreibung der Zivilbevölkerung betrachtet.

Ein zusätzliches Hindernis für die Umsetzung einer solchen Strategie ist das drohende Gespenst eines regionalen Konflikts, in den die libanesische Hisbollah verwickelt werden könnte. Diese Gruppe ist der wahrscheinlichste Akteur, der sich in Israels Aktionen im Gazastreifen einmischen könnte, und stellt vielleicht die unmittelbarste Bedrohung für Israels militärische Fähigkeiten dar. Im gesamten Nahen Osten, einschließlich Gebieten wie dem Persischen Golf und dem Roten Meer, hat das amerikanische Militär seine Präsenz verstärkt, angeblich um wahrgenommene Bedrohungen aus verschiedenen Quellen abzuwehren, darunter die Hisbollah, die Islamische Republik Iran, die Ansarallah im Jemen, Syrien und die verschiedenen mit dem Iran verbündeten paramilitärischen Organisationen im Irak, die zusammen die Achse des Widerstands bilden. Washington behauptet, dass dieser Einsatz darauf abzielt, eine Eskalation zu einem umfassenderen regionalen Konflikt zu verhindern.

Das Pentagon hat vor kurzem eine wichtige Ankündigung bezüglich der Entsendung von zwei Flugzeugträgerkampfgruppen in das Mittelmeer gemacht. Am 8. Oktober gab Washington seine Pläne zur Entsendung der Flugzeugträgergruppe USS Gerald R. Ford bekannt, die aus fünf kleineren Kriegsschiffen und einer Reihe von Kampfflugzeugen besteht. Daraufhin wurde die USS Eisenhower mit einem Kreuzer und zwei Zerstörern sowie zahlreichen Kampfflugzeugen entsandt. Einem Bericht von Al-Monitor zufolge wurde die erste Flugzeugträger-Kampfgruppe entsandt, um Israel bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommenen Kriegsgefangenen zu befreien. Am 16. Oktober meldete CNN, dass etwa 2.000 US-Soldaten an einem ungenannten Ort vor der Küste des besetzten Palästina stationiert worden seien. Darüber hinaus wurde am 23. Oktober bekannt, dass ein amerikanischer 3-Sterne-General entsandt worden war, um die israelischen Streitkräfte bei ihrer Bodeninvasion in Gaza zu führen.

Falls noch Zweifel an der Anwesenheit von US-Truppen in Israels Gaza-Kampagne bestanden, sah sich das Weiße Haus gezwungen, diese zu beseitigen, nachdem ein Instagram-Foto aufgetaucht war, das versehentlich die Identität amerikanischer Spezialkräfte enthüllte, die neben israelischem Militärpersonal standen. Auf dem Bild war Präsident Joe Biden beim Händeschütteln mit Mitgliedern der diskreten amerikanischen Eliteeinheit zur Terrorismusbekämpfung, Delta Force, zu sehen. Diese unbeabsichtigte Fotoveröffentlichung enthüllte nicht nur die Gesichter dieser verdeckten Operateure, sondern löste auch eine Welle von Fragen über die Tiefe der US-Beteiligung am israelischen Konflikt in Gaza aus.

Zwei Monate vor der unerwarteten Hamas-Offensive aus dem Gazastreifen genehmigten die USA im Stillen ein Multi-Millionen-Dollar-Projekt zum Ausbau einer verdeckten Militärbasis in der Naqab-Region (Negev), die als Site 512 bekannt ist. Trotz der Zusicherungen des Weißen Hauses, dass die USA keine Bodentruppen entsenden würden, um Israel im Konflikt mit der Hamas zu unterstützen, ist es wichtig festzuhalten, dass Washington auch behauptet, keine US-Militärstützpunkte auf israelisch kontrolliertem Gebiet zu unterhalten. Nachdem 2017 ein israelischer Luftwaffengeneral und die vom US-Staat finanzierte Voice of America die Eröffnung eines bedeutenden amerikanischen Stützpunktes gefeiert hatten, ruderte das Pentagon schnell zurück und behauptete, die Einrichtung befinde sich auf einem israelischen Stützpunkt. Wenn es um amerikanische Militärbasen geht, wird die tatsächliche Anzahl der Standorte oft verschleiert. Ein Beispiel dafür ist Australien, das offiziell zwei Militärbasen angibt, während es in Wirklichkeit 34 Standorte im ganzen Land gibt.

Trotz zwingender Beweise, die auf eine erhebliche Beteiligung der USA an der laufenden israelischen Bodenoperation im blockierten Gazastreifen hindeuten, scheinen die westlichen Medien mit widersprüchlichen Aussagen von US-Beamten über das Ausmaß des Einflusses des Pentagons auf die israelischen Bodenaktionen überschwemmt zu werden.

EINE DIREKTE BEDROHUNG FÜR UNSERE STRATEGISCHEN INTERESSEN

Die Hamas-Offensive vom 7. Oktober fand, wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres es ausdrückte, “nicht in einem Vakuum statt”. Vielmehr war sie eine direkte Reaktion auf eine Reihe israelischer Aktionen, die eine Bedrohung für das palästinensische Volk, seine heiligen Stätten und seine nationale Sache darstellten. Was jedoch oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass dieser Überraschungsangriff, der unter dem Codenamen “Al-Aqsa-Flut” bekannt wurde, die US-Politik, die die gesamte Region gefährdete, effektiv unterbrochen hat.

Gegenwärtig gibt es in den Hallen von Washington, D.C., ein beträchtliches Maß an aggressivem Verhalten gegenüber dem Iran, das vor allem von der Republikanischen Partei ausgeht. Diese Situation hält an, auch wenn US-Präsident Joe Biden öffentlich eine Warnung an den Iran und seine regionalen Verbündeten ausgesprochen hat, die darauf abzielt, potenzielle Angriffe auf US-israelische Interessen in der gesamten Region zu verhindern. Die wahren Absichten der Biden-Regierung in Bezug auf eine weitergehende Konfrontation bleiben jedoch ungewiss.

Was wir wissen, ist, dass das Weiße Haus Biden seine höchste nahostpolitische Priorität auf die Vermittlung eines Normalisierungsabkommens zwischen Saudi-Arabien und Israel gelegt hat. Unmittelbar hätte die Verwirklichung eines solchen Ziels der Demokratischen Partei von Joe Biden einen bedeutenden Sieg beschert, der bei den Wahlen 2024 hätte genutzt werden können. Im weiteren Sinne hätten die dauerhaften Auswirkungen einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv den Grundstein für eine neue Manifestation des amerikanischen Einflusses gelegt, eine, die eine arabisch-israelische Koalition gegen Teheran und seine Verbündeten in Stellung gebracht hätte.

Als die Aussicht auf eine Normalisierung der Beziehungen in greifbare Nähe rückte, wurden in der internationalen Presse die Bedingungen bekannt, die Saudi-Arabien für die Aufnahme von Beziehungen zu Israel stellte. Zu diesen Bedingungen gehörte, dass Saudi-Arabien einen Verteidigungsvertrag mit den USA nach dem Vorbild des NATO-Artikels 5 anstrebte: Ein Angriff auf einen Staat würde als Angriff auf alle behandelt werden. Hätte die US-Regierung einem solchen Vertrag zugestimmt, wäre sie fast zwangsläufig in eine direkte Konfrontation mit der Ansarallah im Jemen verwickelt worden, eine Situation mit hohem Eskalationspotenzial für einen breiteren regionalen Konflikt.

GESTALTUNG EINES “NEUEN NAHEN OSTENS”

Die von China vermittelte Versöhnung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu Beginn dieses Jahres hat die internationale Gemeinschaft erschüttert und jahrzehntelange Feindseligkeiten effektiv beendet. Die entscheidende Rolle Pekings bei der Ermöglichung dieses Abkommens stellte einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Diplomatie des Landes dar. Der Erfolg des Friedens zwischen diesen beiden Nationen ist daher von großer Bedeutung.

Sollte Saudi-Arabien beschließen, normalisierte Beziehungen zu Israel aufzunehmen, würde dies mit ziemlicher Sicherheit eine diplomatische Reaktion des Irans hervorrufen, die das von China vermittelte Abkommen gefährden könnte. Da sowohl Teheran als auch Riad Anfang 2024 dem BRICS-Wirtschaftsbündnis beitreten werden, wäre jede Eskalation der Spannungen zwischen ihnen eine große Herausforderung für Peking, das beide als regionale Partner schätzt.

Der Iran hat die Früchte dieser sich entwickelnden multipolaren Landschaft geerntet. Er ist der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beigetreten, hat Abkommen mit russischen Unternehmen geschlossen und ein Projekt zum Bau einer Eisenbahnlinie im Rahmen des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC) eingeleitet. Im März 2021 festigte Teheran seine Position durch den Abschluss einer 25-jährigen strategischen Partnerschaft mit Peking, die zu erheblichen Investitionen in Höhe von insgesamt rund 400 Milliarden aus China in den Iran führen soll.

In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten in ihre eigenen diplomatischen Strategien investiert und diese aktiv verfolgt, um ihre Initiative “Partnership for Global Infrastructure and Investment” (PGII) zu stärken, die in Konkurrenz zu Chinas “Belt and Road”-Programm treten soll. Um Chinas Einfluss herauszufordern, bemühen sich die USA, Investoren für neue Vorhaben zu gewinnen, darunter auch für Handelsrouten, die sich am Rahmen des “Stakeholder Capitalism” des Weltwirtschaftsforums orientieren.

Ein herausragendes Projekt in diesem Zusammenhang ist der Korridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC). Ein entscheidender Schritt bei der Verwirklichung dieses Projekts, das die Einrichtung einer Landroute von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien und Jordanien bis zum israelischen Hafen Haifa vorsieht, von wo aus die Waren ihre Reise nach Europa fortsetzen würden, hängt von einem saudisch-israelischen Normalisierungsabkommen ab. Der jüngste Al-Aqsa-Flutangriff, der von Gaza ausging, hat diese US-Pläne vorübergehend oder vielleicht dauerhaft gestört und Unsicherheiten hinsichtlich der Durchführbarkeit solcher Initiativen in einer zutiefst instabilen Region aufkommen lassen.

Der anhaltende Kampf der palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen dient also nicht nur den Interessen des Iran und seiner regionalen Verbündeten, sondern trägt auch zur Stärkung der Position Chinas bei. Dies muss nicht unbedingt auf eine Mitschuld der am Konflikt Beteiligten hindeuten, sondern verdeutlicht vielmehr, warum bestimmte Parteien strategisch davon profitieren, sich Israels Aktionen in Gaza zu widersetzen. Indem sie die Pläne der USA für ein zersplittertes Westasien durchkreuzen, das dem Einfluss Washingtons unterliegt, oder, wie es der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in seiner Rede vor den Vereinten Nationen im September ausdrückte, für einen “Neuen Nahen Osten”.

Während die westlichen Medien den Konflikt oft als eine Angelegenheit zwischen Israel und Hamas darstellen, geht er über die Grenzen des besetzten Palästina hinaus. Er ist ein zentraler Schauplatz in einem globalen Kampf zwischen den Mächten des so genannten Ostens und dem kollektiven Westen. Diese Dynamik führt zu einer unerschütterlichen Unterstützung durch das westliche Kapital in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und markiert ein einzigartiges Kapitel in der Geschichte des palästinensischen Strebens nach Befreiung.

*

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung “Palestine Files”. Er ist der Regisseur von ‘Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe”. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47