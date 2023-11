„Schwab City“ wird in den Niederlanden als Drehscheibe für die Great Reset Agenda gebaut.

Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum zerstöre die Souveränität der Niederlande, während „Schwab City“ oder Tristate City gebaut werde, um als Drehscheibe für die Great Reset Agenda der Neuen Weltordnung zu dienen, schreibt John Bowne in einem Artikel für die Website InfoWars.

„Es ist eine Stadt, in der, wenn alles nach Plan läuft, etwa 30 Millionen Menschen leben werden. Sie umfasst den größten Teil der Niederlande, einen Teil Belgiens und einen Teil Deutschlands“, so der Schriftsteller Michael Yon.

Der Hafen von Rotterdam wird ebenfalls Teil der Tristate City sein und liegt an der Mündung des Rheins, dem Mississippi Europas“, erklärte Yon.

Er ist einer der größten Häfen der Welt und der größte Europas. Etwas südlich von Rotterdam liegt Antwerpen, der zweitgrößte Hafen Europas. „Beide gehören zur Tristate City“, fährt Yon fort.

In der Zwischenzeit gehen amerikanische Banken weiter bankrott und der Westen befindet sich in einem permanenten Zustand des Chaos. Sobald der Dollar genug geschwächt ist, werden überall digitale Währungen eingeführt. Ein totalitärer Albtraum, den sich die Welt kaum vorstellen kann, so Bowne.

Tristate City ist die eine Waffe, die andere ist laut Yon die Migration.

Hunderttausende Migranten, vorwiegend junge Männer, machen sich von Panama aus auf den Weg in die USA. „Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig Panama ist“, sagt Yon. „Panama wird vom Weltwirtschaftsforum und der Kommunistischen Partei Chinas destabilisiert und erobert. Die Migranten sind die Panzer in diesem Krieg. Auch Europa wird von Migranten überschwemmt.