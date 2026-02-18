Demografie bestimmt das Schicksal

Von James Corbett

Was ist derzeit die wichtigste Nachricht?

Die Entführung von Nancy Guthrie?

Der überwältigende Sieg der LDP bei den Unterhauswahlen in Japan am vergangenen Wochenende?

Die Dürre in Kenia?

Ja, je nachdem, in welchem Teil der Welt Sie leben, wird eine dieser Nachrichten (oder eine ähnliche lokale Meldung) die Schlagzeilen dominieren, wenn Sie heute durch Ihren Newsfeed scrollen.

Aber welche Nachrichten aus unserer Zeit werden Ihre Ururenkel Ihrer Meinung nach in 100 Jahren lesen?

Glauben Sie, dass sie etwas über die Epstein-Akten erfahren werden?

Glauben Sie, dass sie sich mit dem geoökonomischen Wettlauf um Seltene Erden beschäftigen werden, der den Dritten Weltkrieg ankündigte?

Glauben Sie, dass sie die Folge Nr. 619 von „New World Next Week” genau unter die Lupe nehmen werden, in der James und James über das Fiasko um die Überwachungskameras von Bezos berichten?

Das ist eigentlich eine Fangfrage. Angesichts der weltweit sinkenden Geburtenraten ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in 100 Jahren gar keine Ururenkel mehr haben werden.

Und selbst wenn Sie das Glück haben und in einem Jahrhundert tatsächlich Nachkommen haben, werden diese sich zweifellos mehr für die Geschichten interessieren, die wir heute ignorieren:

Der Bundesstaat New York steht vor einem Jahrzehnt des Bevölkerungsrückgangs

und

Das Congressional Budget Office prognostiziert ein geringer als erwartetes Bevölkerungswachstum in den USA

und

Japan nähert sich 10 % ausländischer Bevölkerung Jahre vor den offiziellen Prognosen

und

Die junge Bevölkerung im Iran schrumpft, während sich das demografische Fenster schnell schließt

und

Frankreich schickt Briefe an 29-Jährige, in denen es sie auffordert, Kinder zu bekommen

und tausend ähnliche Geschichten, die wir heute kaum bemerken.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Wir befinden uns bereits auf dem Weg in eine schrumpfende Welt, und das zerreißt bereits das Gefüge der Gesellschaft. Tatsächlich ist die demografische Krise vielleicht die folgenreichste Geschichte in der Geschichte der Menschheit, und doch wird kaum darüber gesprochen.

Lassen Sie uns also heute direkt zum Kern der Sache kommen und versuchen, zwei Fragen zu beantworten: Wie führt der Bevölkerungsrückgang zum Zusammenbruch der Zivilisation, und gibt es eine Möglichkeit, dieses demografische Schicksal zu vermeiden?

DEMOGRAPHIE IST POLITIK

Unabhängig davon, in welchem Winkel der Welt Sie leben, können Sie davon ausgehen, dass Sie bereits aus erster Hand erlebt haben, wie demografische Fragen die Politik im 21. Jahrhundert bestimmen. Die konkreten Probleme mögen sich von Ort zu Ort unterscheiden, aber das übergeordnete Thema ist ähnlich.

Die Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise zerreißen sich derzeit wegen der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze und der Frage, was gegen illegale Einwanderung unternommen werden sollte (oder nicht).

Im „progressiven” und „sozialistischen” Europa erleben immer mehr Länder einen Aufstieg nationalistischer Parteien und Proteste gegen Einwanderer, da die Menschen zunehmend verärgert über den Zustrom von Migranten sind. Die Schweiz erwägt sogar, ihre Bevölkerung gesetzlich auf 10 Millionen zu begrenzen, um die „Invasion von Ausländern” einzudämmen.

In Ländern wie Japan und Kanada, die für ihre „Höflichkeit” und „Zurückhaltung” bekannt sind, nehmen die Spannungen zu und es kommt zu massiven politischen Veränderungen, da diese normalerweise toleranten und friedlichen Gesellschaften von einer Welle von Migranten und Touristen überwältigt werden.

Ja, es scheint, als stünden die als Waffe eingesetzte Migration und der „Große Austausch” derzeit im Vordergrund des Bewusstseins aller. Und das aus gutem Grund. Dieselbe Clique, die vor Jahrzehnten den Grundstein für den „Kampf der Kulturen” gelegt hat, wird wahrscheinlich nicht aufhören, diesen Kampf anzustacheln, bis ihre seit langem prophezeite Katastrophe eintritt.

Während der Zustrom von Migranten aus der Dritten Welt in westliche Länder ein offensichtlicher Weg ist, wie sich die Demografie in die Politik einmischt, gibt es jedoch subtilere – aber nicht weniger wichtige – Wege, wie die Demografie unsere Politik prägt. Um diese subtilen demografischen Faktoren zu verstehen, die unsere Politik beeinflussen, müssen wir uns zunächst einer düsteren Realität stellen: Die menschliche Bevölkerung befindet sich auf dem Weg in einen demografischen Abgrund.

Angesichts der ständigen Nachrichten über sinkende Fertilitäts- und Geburtenraten in einem Land nach dem anderen auf der ganzen Welt – ja, sogar in Afrika südlich der Sahara – und angesichts meiner eigenen Berichterstattung über die Unterbevölkerungskrise, den demografischen Einbruch und die Unterbevölkerungsbombe, muss ich diesen Punkt wohl nicht weiter ausführen.

Selbst die UNO, die in allem falsch liegt, prognostiziert, dass die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zurückgehen wird.

Hat die UNO also endlich einmal etwas richtig gemacht? Nein, selbst dieses Eingeständnis unseres düsteren demografischen Schicksals ist fehlerhaft. In Wirklichkeit wird der Bevölkerungsrückgang wahrscheinlich viel früher einsetzen, als die UNO-Experten glauben, und er wird viel stärker ausfallen. Dennoch bleibt der allgemeine Punkt bestehen: Zum ersten Mal in der Geschichte steht die Menschheit vor einem anhaltenden Rückgang der Weltbevölkerung.

Was sind also die politischen Auswirkungen dieser bevorstehenden Bevölkerungskrise?

Betrachten wir zunächst einmal die Rolle, die die Demografie im geopolitischen Kampf zwischen den Nationen spielt. Die überwältigende Größe der chinesischen Volksbefreiungsarmee (mit über 2.000.000 aktiven Militärangehörigen) im Vergleich zu den USA (mit etwas mehr als 1.300.000 aktiven Militärangehörigen) lässt sich leicht dadurch erklären, dass Chinas Bevölkerung mehr als dreimal so groß ist wie die der USA. Eine logische Folge dieser Beobachtung ist jedoch, dass in einer Welt, die sich auf dem demografischen Abgrund befindet, die Unterschiede in den Geburtenraten zu relativen Vorteilen für diejenigen Länder führen werden, deren Bevölkerung langsamer schrumpft.

In ihrem 2020 erschienenen Buch Empty Planet: The Shock of Global Population Decline (Leerer Planet: Der Schock des globalen Bevölkerungsrückgangs) weisen der Demografieforscher Darrell Bricker und der Journalist John Ibbitson darauf hin, wie Geburten- und Einwanderungsraten den Kampf Amerikas mit seinen globalen Rivalen beeinflussen.

Die Diskrepanz zwischen den Geburtenraten in den USA, China und Russland ist ein weiterer Vorteil für die USA. Die Fertilitätsrate der Vereinigten Staaten liegt bei 1,9, die Russlands bei 1,5. Offiziell liegt die chinesische Rate bei 1,6, obwohl sie, wie wir gesehen haben, in Wirklichkeit möglicherweise viel niedriger ist. Die Vereinigten Staaten reproduzieren sich robuster als ihre größten geopolitischen Konkurrenten. Dank Einwanderung und einer höheren Geburtenrate sind die USA weitaus besser als die meisten anderen großen Industrienationen in der Lage, ihre Bevölkerung im Laufe dieses Jahrhunderts aufrechtzuerhalten.

Betrachten wir als Nächstes ein noch überraschenderes politisches Ergebnis einer schrumpfenden Welt: Sinkende Geburtenraten führen zu einer konservativeren Bevölkerung.

Das zumindest legen die Daten des Demografieforschers Lyman Stone nahe. Laut seiner Untersuchung zu Bevölkerungsentwicklungen in den USA „ist die Geburtenrate in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten umso stärker zurückgegangen, je liberaler ein Landkreis ist“, da „die [politischen] Parteien sich in Bezug auf die Geburtenrate neu ausrichten“.

Kurz gesagt hatten Frauen mit liberaler und progressiver Einstellung in den 1970er Jahren eine höhere Fertilität (3,5 Kinder bei Personen im Alter zwischen 40 und 54 Jahren) als konservative Frauen (2,6 Kinder). In den letzten 40 Jahren hat sich dieses Verhältnis jedoch umgekehrt. Konservative Frauen im Alter von 40 bis 54 Jahren geben nur einen leichten Rückgang der Kinderzahl (auf 2,5 Kinder) an, während liberale Frauen einen viel stärkeren Rückgang (auf 1,9 Kinder) melden. Stone vermutet, dass dies eine direkte Folge davon ist, dass letztere in den letzten Jahrzehnten die traditionelle Familienstruktur weitgehend abgelehnt haben.

Hmmm. Die Weltanschauung eines Menschen hat also reale Konsequenzen, die sich demografisch in der nächsten Generation manifestieren, ja? Wer hätte das gedacht?…

Wenn das der Fall ist, was tun wir dann heute noch, das sich demografisch in zukünftigen Generationen manifestieren wird?

DEMOGRAFIE IST ZIVILISATION

Zivilisation und Bevölkerung sind eng miteinander verbunden. Eine blühende Zivilisation führt zu einer blühenden Bevölkerung.

…oder doch nicht? Was wäre, wenn die Kausalität umgekehrt wäre? Vielleicht führt eine blühende Bevölkerung zu einer blühenden Zivilisation.

Dies ist schließlich das Argument von Julian Simon, der in seiner These, dass die ultimative Ressource die menschliche Genialität ist, zu dem Schluss kommt, dass je größer die Bevölkerung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der nächste große Erfinder, Wissenschaftler, Dichter, Ingenieur oder Unternehmer geboren wird und damit das Los der Menschheit verbessert.

Aber unabhängig davon, ob man glaubt, dass eine blühende Zivilisation zu einer wachsenden Bevölkerung führt oder umgekehrt, dass eine wachsende Bevölkerung zu einer blühenden Zivilisation führt, gibt es eine Sache, über die sich alle einig sind: Eine schrumpfende Bevölkerung führt irgendwann zum Zusammenbruch der Zivilisation.

Das sollte eigentlich offensichtlich sein. Da jedoch die meisten Erwachsenen auf der Erde heute in einer Zeit aufgewachsen sind, in der neo-malthusianische Angstmacherei vor Überbevölkerung vorherrschte, haben sie nie innegehalten, um über die Gefahren einer Unterbevölkerung nachzudenken.

In ihrem 2025 erschienenen Buch über den Rückgang der Weltbevölkerung, After the Spike: Population, Progress, and the Case for People, zeichnen die Ökonomen Dean Spears und Michael Geruso ein anschauliches Bild davon, wie eine Welt mit schrumpfender Bevölkerung tatsächlich aussieht und warum die moderne Zivilisation unterhalb einer bestimmten Bevölkerungsgrenze unhaltbar wird.

Irgendwann hat man nicht mehr genug Menschen, um die Moderne aufrechtzuerhalten. Märkte, Fabriken und Lieferketten benötigen alle eine bestimmte Mindestanzahl an Produzenten und Konsumenten, um zu funktionieren. Eine Welt mit einem Hundertstel der aktuellen Bevölkerung hätte keine iPhones, Airbus-Flugzeuge oder Baldur’s Gate; es gäbe einfach nicht genug Konsumenten, um die Produktion dieser Dinge zu rechtfertigen. „Oh, aber das interessiert mich nicht …!“ Ja, nun, wenn die Bevölkerung stark genug schrumpft, wird sie irgendwann nicht mehr in der Lage sein, Dinge zu produzieren, die Sie tatsächlich interessieren, wie Laptops, Verlage und Krebsmedikamente.

Aber glauben Sie nicht mir und glauben Sie auch nicht ein paar langweiligen alten Ökonomen. Glauben Sie Elon Musk!

Wie der transhumanismusfördernde xAI-Oberherr bereits 2020 twitterte:

Aber keine Sorge! Die beliebte, von der CIA betriebene Risikokapitalgesellschaft In-Q-Tel hat die Lösung!

Bereits 2021 veröffentlichte In-Q-Tel einen Beitrag zum Thema „Demografie & Schicksal“ in ihrem Blog, in dem sie argumentierten:

Die Demografie liefert zahlreiche Erkenntnisse über die Triebkräfte und Richtungen technologischer Innovationen, die sowohl für Unternehmer als auch für Risikokapitalgeber nützlich sind. Die Sorge, dass „Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen“, scheint langfristig unbegründet zu sein, denn mit der Alterung und sogar dem Rückgang der Bevölkerung wird es mehr Aufgaben geben, als menschliche Arbeitskräfte bewältigen können. Roboter, künstliche Intelligenz und andere Technologien sind der Schlüssel zur Erhaltung unserer Gesundheit, unseres Wohlergehens und unseres Wohlstands angesichts der unvermeidlichen demografischen Herausforderungen in den kommenden Jahrzehnten.

Und so kommen wir zu der wenig überraschenden, vorab festgelegten „Lösung“ der Technokraten für die demografische Krise: Technokratie!

Wie soll man sich um Kranke und ältere Menschen kümmern? Natürlich mit Roboterpflegern!

Wie soll man die in Rente gehenden Arbeitskräfte ersetzen? Natürlich mit KI!

Wie soll man die komplexe, von Lieferketten abhängige, arbeitsintensive, konsumbasierte moderne Industriegesellschaft erhalten, wenn der Bevölkerungsrückgang einsetzt? Natürlich mit „anderen Technologien“.

Das ist der globale Große Austausch, den die angehenden Herrscher der Menschheit bereits für uns vorbereiten. Bei diesem globalen Großen Austausch geht es nicht darum, die Bevölkerung der Ersten Welt durch Einwanderer aus der Dritten Welt zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, Menschen durch Maschinen zu ersetzen.

Das zumindest ist es, worüber In-Q-Tel und ihre Mitstreiter offen nachdenken. Die einzige Frage, die dann noch zählt, lautet: Kann diese demografische Katastrophe abgewendet werden?

DEMOGRAFIE IST SCHICKSAL?

Wie der berühmte französische Philosoph und Mathematiker Auguste Comte aus dem 19. Jahrhundert einmal bemerkte: „Demografie ist Schicksal.“

(… Oh, OK, Comte hat das definitiv nicht gesagt, obwohl alle Online-Quellen behaupten, dass er es gesagt hat. Aber es klingt besser, ihm dieses Zitat zuzuschreiben als Richard Scammon und Ben Wattenberg, also sagen wir einfach, es war Comte!

Obwohl grammatikalisch zweifelhaft, ist „Demografie ist Schicksal“ zweifellos ein eindrucksvoller (und alliterativer!) Satz. Er eignet sich sogar als prägnanter Slogan für einen Autoaufkleber….

Aber ist er wahr? Sind wir dazu bestimmt, diesem Weg sinkender Geburtenraten bis an die Schwelle unseres demografisch sicheren Aussterbens zu folgen?

Vielleicht!

In „After the Spike“ argumentieren Spears und Geruso recht überzeugend, dass das unwahrscheinlichste Ergebnis in Bezug auf die menschliche Bevölkerung darin besteht, dass sich die Menschheit auf einer Art Goldilocks-Niveau einpendelt und sich dort auf magische Weise stabilisiert. Daher auch der Titel des Buches „Spike“ (Spitze), eine Anspielung auf den deutlichen, scharfen Peak in der Weltbevölkerungskurve, der durch die explosionsartige Zunahme der menschlichen Bevölkerung im Industriezeitalter und den anschließenden Bevölkerungsrückgang aufgrund unseres demografischen Winters entstanden ist.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Online-Kommentatoren in den Kommentarspalten von Nachrichtenartikeln oder in Diskussionen über den Bevölkerungsrückgang in Foren wie Reddit banale, abgedroschene „Lösungen” für diese demografische Krise anbieten. Die Antwort sei einfach, behaupten sie: Regierungen, die sich Sorgen darüber machen, dass ihre Bürger nicht genug Kinder bekommen, sollten einfach die Löhne erhöhen und/oder den Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub verlängern und/oder kostenlose Kindertagesstätten anbieten und/oder höhere Zuschüsse für Schulbildung und Kindererziehung gewähren usw.

Das einzige Problem mit solchen „Lösungen“ ist, dass all diese Ideen bereits ausprobiert wurden. Wiederholt. In einem Land nach dem anderen und in einer Region nach der anderen auf der ganzen Welt. Und sie haben noch nie dazu geführt, dass die Geburtenraten tatsächlich gestiegen sind.

Spears und Geruso weisen beispielsweise darauf hin, dass seit 1950 „es 26 Länder mit ausreichend guten Statistiken gibt, um zu wissen, dass die Geburtenzahl jemals unter 1,9 Geburten pro Frau im durchschnittlichen gebärfähigen Alter gefallen ist”. Dennoch:

In keinem dieser 26 Länder ist die Lebenszeitgeburtenrate jemals wieder auf ein Niveau gestiegen, das hoch genug ist, um die Bevölkerung zu stabilisieren. Nicht in Kanada, nicht in Japan, nicht in Schottland, nicht in Taiwan. Nicht für Menschen, die in irgendeinem Jahr geboren wurden. In einigen dieser Länder glauben die Regierungen, dass sie über Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Elternschaft verfügen. Aber in allen Ländern liegt die Geburtenrate weiterhin unter zwei.

Die Co-Autoren diskutieren anschließend den einzigen Ausreißer, der dieser demografischen Regel zu widersprechen scheint: Rumänien. In Rumänien hat sich die Geburtenrate innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, von 1,9 Kindern pro Frau im Jahr 1966 auf 3,6 im Jahr 1967. Dieser starke Anstieg war auf das „Dekret 770” zurückzuführen, eine Richtlinie, die vom rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu persönlich sanktioniert wurde und Abtreibung und Verhütung unter Strafe stellte. „Für einige Jahre”, so schreiben Spears und Geruso, „sorgte das Abtreibungsverbot für die Babys, die die Regierung wollte.”

Das war jedoch nur ein kurzfristiger Effekt. Nachdem die Geburtenrate in Rumänien in den ersten drei Jahren nach Erlass des Dekrets sofort über drei gestiegen war, begann sie wieder zu sinken. Und zwar rapide. Bis 1971 war sie wieder auf die Hälfte des Wertes von 1966 zurückgegangen. In den 1980er Jahren war die Geburtenrate in Rumänien um drei Viertel auf den Stand vor dem Erlass zurückgegangen – und das nicht, weil die Regierung nachgelassen hatte. In den 1980er Jahren verdoppelte die rumänische Regierung ihre Anstrengungen und verbot nicht nur Abtreibungen, sondern führte auch obligatorische gynäkologische Untersuchungen für einige berufstätige Frauen ein, um eine höhere Geburtenrate zu erreichen.

Letztendlich führte dieses ganze Programm der brutalen Unterdrückung der Familienplanung – durchgesetzt von einer der härtesten Tyranneien der Welt – zu nichts weiter als einer winzigen demografischen Schwankung. Und heute hat sich die Geburtenrate Rumäniens dem Rest Europas angeschlossen und befindet sich in einem langen, stetigen Rückgang unter die Ersatzrate.

Bricker und Ibbiston untermauern in ihrem Buch „Empty Planet“ anhand des Beispiels Südkorea, dass oberflächliche Antworten wie „Regierungen sollten mehr tun“ auf die Bevölkerungskrise keineswegs eine Lösung des Problems darstellen.

In Südkorea gibt es staatliche Zuschüsse für Paare, die sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen möchten, Vaterschaftsurlaub für Väter und bevorzugte Aufnahme in öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen für Eltern mit drei oder mehr Kindern. Seit 2010 schaltet die Regierung jeden dritten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr das Licht in ihren Gebäuden aus, um die Arbeitnehmer dazu zu bewegen, früh nach Hause zu gehen – zumindest nach koreanischen Workaholic-Maßstäben –, damit „die Mitarbeiter sich der Geburt und Erziehung ihrer Kinder widmen können“. Bislang ohne Erfolg: 2015 gab es fünf Prozent weniger Geburten als im Jahr zuvor.

Unterdessen ergreift die französische Regierung die mutige Maßnahme, allen 29-Jährigen im Land einen Brief zu schicken, in dem sie sie eindringlich bittet, ein Kind zu bekommen, bevor es zu spät ist. Viel Glück dabei, Frankreich!

Nein, die demografische Krise lässt sich nicht durch Regierungsverordnungen lösen.

Das liegt zum Teil daran, dass das Problem eine biologische Komponente hat. Wie ich in einer Reihe von Berichten im Laufe der Jahre hervorgehoben habe, wird die Fruchtbarkeit des Menschen von eugenikbesessenen Elitisten in ihrem gnadenlosen Generationenkonflikt gegen die Massen angegriffen. Zu dieser biologischen Kriegsführung gehört die Einführung von BPA und anderen endokrin wirksamen Chemikalien und Sterilisationsmitteln in die Umwelt, um die Fruchtbarkeit gezielt zu verringern.

Und wie die Reproduktionsepidemiologin Shanna Swan in ihrem 2021 erschienenen Buch „Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race” dokumentiert, scheint dieser Krieg von den Möchtegern-Beherrschern der Menschheit weitgehend gewonnen worden zu sein:

In westlichen Ländern sind die Spermienzahl und der Testosteronspiegel bei Männern in den letzten vier Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen, wie meine eigenen Forschungen und die anderer Wissenschaftler gezeigt haben. Außerdem kommt es bei immer mehr Mädchen zu einer vorzeitigen Pubertät, und erwachsene Frauen verlieren in jüngerem Alter als erwartet ihre hochwertigen Eizellen; außerdem leiden sie häufiger unter Fehlgeburten. Was die menschliche Fortpflanzung angeht, ist nichts mehr wie zuvor.

Für diejenigen, die aktiv versuchen, Kinder zu bekommen, aber Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, gibt es Grund zur Hoffnung! Es gibt natürliche Lösungen, um den negativen Auswirkungen dieses biologischen Angriffs entgegenzuwirken, wie Gavin Mounsey in unserem Solutions Watch-Gespräch zu diesem Thema und in dem enzyklopädischen Artikel, den er in Verbindung mit diesem Podcast veröffentlicht hat, gezeigt hat.

Aber hier kommen wir zum Kern dieses demografischen Dilemmas: Was nützen natürliche Lösungen für die Fruchtbarkeitskrise, wenn die Menschen gar keine Kinder haben wollen?

In Wahrheit scheint die eigentliche Ursache für diesen Bevölkerungsrückgang wenig mit der Politik der Regierung zu tun zu haben und kann nur teilweise auf biologische Kriegsführung zurückgeführt werden. Wie wir alle aus unserem eigenen Leben bestätigen können, wollen heute immer mehr Menschen einfach keine Kinder mehr haben.

Es gibt viele Gründe für dieses mangelnde Interesse an der Kindererziehung. Wirtschaftliche Belastungen in Verbindung mit bestimmten Erwartungen an den Lebensstil (Wohneigentum, Hochschulabschluss, ein sicherer Arbeitsplatz) machen die Aussicht, eine große Kinderschar großzuziehen, in der modernen Gesellschaft weniger realistisch. Und die Innenorientierung, die die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten genommen hat – immer mehr Menschen verbringen ihre Zeit eher mit der Interaktion über Bildschirme als mit persönlichen Gesprächen –, hat in Verbindung mit einer allgemeinen Abwertung der traditionellen Familienstruktur dazu geführt, dass die für die Erziehung einer großen Familie notwendige langfristige Bindung für viele weniger erreichbar ist.

Letztendlich läuft es auf eine noch grundlegendere Frage hinaus: Warum überhaupt Kinder haben?

Natürlich würde ich mir nicht anmaßen, jemand anderem eine Antwort auf eine so persönliche Frage zu geben. Aber ich glaube, dass wir stillschweigend auf den wahren Großen Austausch zusteuern werden, solange wir die Antwort auf diese Frage nicht genauso ernst nehmen wie die milliardenschweren Oligarchen und solange wir uns nicht genauso um unser Familienerbe kümmern wie sie um ihres, nämlich den Ersatz der menschlichen Bevölkerung durch Roboter, die den Eliten genauso gut (oder sogar besser) dienen werden als die fleisch- und blutigen Steuerzahler, auf die sie sich bisher verlassen haben.