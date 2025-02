Demokraten und Presstituierte geraten in Panik, weil Musk ihren Schwindel aufdeckt

Von Paul Craig Roberts

Elon Musks Enthüllungen über die außerordentliche Korruption in den Bundesbehörden haben mir verdeutlicht, warum so viele demokratische Abgeordnete und Senatoren ohne Wirtschaftshintergrund zu Multimillionären wurden – und wie die von der Öffentlichkeit im Stich gelassenen Medien überleben. Ihre Quelle des Reichtums und der Finanzierung ist der US-Haushalt, was erklärt, warum dieser völlig außer Kontrolle geraten ist. Das politische Establishment und die Medien leben auf Kosten des Bundeshaushalts, während die amerikanischen Steuerzahler kaum über die Runden kommen und in Schulden versinken.

Laut The Federalist hielten die Washingtoner Demokraten allein in der vergangenen Woche drei Pressekonferenzen ab, auf denen sie die Enthüllungen des US Department of Government Efficiency über massiven Diebstahl und korrupte Eigengeschäfte als Eingriff in ihre Privatsphäre anprangerten. Dieselben Demokraten, die zweifellos von den Chinesen gut bezahlt werden, haben nie ein Wort darüber verloren, dass chinesische Hacker in das Sicherheitssystem des US-Finanzministeriums eingedrungen sind und Dokumente gestohlen haben – ein Vorfall, den das Ministerium selbst als „größeren Zwischenfall“ einstufte. Doch plötzlich hielten die Demokraten drei Pressekonferenzen zum Thema chinesisches Hacking ab.

Glauben Sie wirklich, dass jene Demokraten, die die unbegrenzte Überwachung der amerikanischen Bürger durch CIA, FBI, NSA und Heimatschutz zugelassen haben, sich um unsere Privatsphäre scheren? Das Einzige, was sie beunruhigt, ist die Aufdeckung ihres eigenen Diebstahls und ihrer Korruption durch das US Department of Government Efficiency.

Wo waren die Republikaner?

Wir müssen uns fragen, wo die Republikaner all die Jahre waren, während sich die Demokraten an den amerikanischen Steuerzahlern bereicherten. Wie lange wird es dauern, bis die RINOs unter ihnen sich mit den Demokraten verbünden, nur um nicht ihre jahrelange Untätigkeit erklären zu müssen? Doch Achtung: Es war Chelsea Clinton, nicht Ivanka Trump, die 84 Millionen Dollar Steuergelder erhalten hat. Und woher haben Bill und Hillary Clinton ihre 200 Millionen Dollar?

Bedenken Sie: Es ist nicht Bidens oder Obamas Regierung, sondern Trumps, die den Diebstahl und die Korruption aufdeckt. Doch korrupte demokratische Richter, die einzig und allein zum Schutz der Demokraten eingesetzt wurden, tun ihr Bestes, um jegliche Transparenz zu verhindern. Sehen Sie sich das an.

Und weinen Sie nicht um einen öffentlichen Dienst, der sich über den Schutz seiner „Privatsphäre“ beschwert – denn diese Daten sind nicht privat, sondern in den Händen der Regierung. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dass ein korrupter Richter entscheidet, dass die Regierung ihre eigenen Daten nicht einsehen darf. Was wirklich beunruhigend ist, ist der hohe Anteil der von Biden und Obama eingestellten Personen, die nicht aufgrund ihrer Verdienste, sondern wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität eingestellt wurden. Ein Grund, warum die US-Regierung heute so dysfunktional ist, liegt darin, dass die Demokraten mit ihrer DEI-Politik einen einst kompetenten, überparteilichen öffentlichen Dienst zerstört und durch ein System ersetzt haben, das auf Identitätspolitik basiert.

Nun, da der öffentliche Dienst das Spiel „wütend und ängstlich“ spielt, wissen wir, mit was für Leuten wir es zu tun haben.

Musk fordert Amtsenthebung eines Richters

Elon Musk fordert ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Bundesrichter, der den Demokraten hilft, ihre Korruption und ihren Diebstahl am amerikanischen Steuerzahler zu verbergen.

Es scheint, als hätten die Demokraten den US-Bundeshaushalt als persönliche Schmiergeldkasse benutzt. Doch nun, da die US-Behörde für Regierungseffizienz Beweise vorlegt, haben die Demokraten rasch einen ihrer Richter dazu gebracht, dem Finanzminister der USA zu untersagen, Einblick in die Informationen seiner eigenen Kabinettsbehörde zu nehmen!

Der Richter konnte keine Gesetze oder Präzedenzfälle für seine beispiellose Entscheidung anführen, wonach ein Kabinettssekretär keine Kontrolle über die Abteilung, die er leitet, oder Zugang zu deren Informationen haben soll.

Ja, Sie haben richtig geraten: Der Richter, Paul Engelmayer, ist ein jüdischer Demokrat – ein Parteisoldat, der die Korruption seiner Partei vor der Aufdeckung schützt. Er entschied, dass die Offenlegung des Beweismaterials den Demokraten „irreparablen Schaden“ zufügen würde und dass die „Preisgabe sensibler Informationen“ die Datensysteme der Regierung für Hacker anfälliger mache. Doch seine Worte sind nichts als leeres Geschwätz, um die Korruption zu verschleiern. Können die Vereinigten Staaten weiter existieren, geschweige denn funktionieren, wenn sie von so korrupten Richtern beherrscht werden?

Musk nannte Engelmayer einen „korrupten Richter, der die Korruption schützt“. Er müsse „JETZT angeklagt werden“. Doch ist eine Anklage wirklich genug? Würden Sie seine Hinrichtung vorziehen?

Da es für die Entscheidung des Richters keinerlei Rechtsgrundlage gibt, sollte Trump sie schlicht ignorieren. Warum nicht den Richter zusammen mit den Illegalen abschieben? Dafür gibt es sogar einen Präzedenzfall: Präsident Lincoln tat dasselbe mit einem US-Abgeordneten aus dem Norden, der lediglich anderer Meinung war als er. Sehen Sie sich das an.

The Atlantic und die Feindseligkeit der Medien

Die extreme Feindseligkeit der Hurenmedien gegenüber Trump und dem amerikanischen Volk, das ihn gewählt hat, zeigt sich erneut im The Atlantic.

Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Amerikaner, nicht einmal ein einziger, so anrüchig, anti-amerikanisch, anti-weiß und anti-freiheitlich sein könnte, dass er dieses Blatt abonniert. Ich bin überzeugt, dass The Atlantic nur durch USAID-Zuschüsse existiert.

Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist die amerikanische liberale Linke tatsächlich so verkommen und abonniert The Atlantic, um sich in ihrer anti-amerikanischen Ideologie bestätigt zu fühlen.

In der neuesten Ausgabe – voller kruder Propaganda, wie immer – wird eine völlig absurde Erzählung gesponnen: Die demokratischen Multimilliardäre Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook und Sam Altman, die Trump zensiert haben, werden plötzlich zu Trumps „Oberherren“, die angeblich unabhängige Beamte in Angst und Schrecken versetzen.

Offensichtlich ist es für The Atlantic in Ordnung, wenn die Regierung von Demokraten-Loyalisten unterwandert ist – aber wehe, es kämen Trump-Loyalisten.

Und dann der Gipfel: Laut The Atlantic sei Trumps Regierung so korrupt und bedrohlich, dass sie tatsächlich glaube, durch ihre Wahl das Recht zu haben, zu regieren. Was für eine absurde Vorstellung!

Wer kontrolliert die Medien?

Die amerikanischen Medien sind der Abschaum der Welt. Trump sollte das Sherman Anti-Trust Act nutzen, um die sechs illegalen Medienmonopole zu zerschlagen, die – wie berichtet wird – von jüdischen Interessen kontrolliert werden und 90 % der US-Medien beherrschen.

Wie ist es wohl, ein Journalist zu sein, der jeden Tag seines Lebens in gedruckter und aufgezeichneter Form lügen muss, um ein Einkommen zu erzielen? Jene mit Integrität suchen sich eine andere Beschäftigung. Der Rest bleibt und nimmt das Geld.

Ist Trump so sehr den Juden verfallen, dass er Amerika nicht schützen kann? Werden die Bemühungen, Amerika wieder groß zu machen, an Trumps Unterwürfigkeit gegenüber Israel scheitern?

Die entscheidende Frage lautet: Ist Amerika so stark von jüdischen Interessen unterwandert, dass selbst Trump es nicht mehr retten kann? Ist der amerikanische Niedergang unausweichlich?