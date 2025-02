Die Illusion vom Wohlstand durch Krieg

Joseph Solis-Mullen

Dass der Krieg dem Geschäft des freiwilligen Austauschs zum gegenseitigen Nutzen zugute kommt, ist, wie einer der letzten britischen Vertreter der klassischen liberalen Idee, Norman Angell, 1909 bemerkte, die große Illusion. Sicherlich gab es einige Industrien, die davon profitierten, wie z. B. die Rüstungsindustrie, aber insgesamt erlitt die Gesellschaft als Ganzes einen erheblichen Rückgang ihres allgemeinen Wohlstandsniveaus.

Lange bevor Angell diese Bemerkung machte, die eine Kritik an dem zunehmenden Protektionismus, Imperialismus und der Rüstungsbeschaffung in der Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 darstellte, hatte der große klassische liberale französische Ökonom Frédéric Bastiat den grundlegenden Fehler in den Argumenten der Befürworter eines fiskalischen Militarismus formuliert.

Anhand seines berühmten Beispiels des zerbrochenen Fensters erklärte Bastiat, dass die Kosten für die Reparatur eines zerbrochenen Fensters offensichtlich sind; der Glaser wird bezahlt, und sein Verdienst ist leicht zu erkennen. Was jedoch nicht sofort ersichtlich ist, ist, was der Eigentümer des Fensters mit seinem Geld hätte tun können, wenn das Fenster nicht zerbrochen wäre – vielleicht ein neues Paar Schuhe kaufen oder in ein anderes produktives Projekt investieren. Der so genannte „broken window fallacy“ unterstreicht eine wichtige wirtschaftliche Erkenntnis: Das, was man sieht (das Einkommen des Glasers), verdeckt oft das, was man nicht sieht (die verlorenen alternativen Verwendungsmöglichkeiten der Ressourcen).

Auf den Militarismus angewandt, offenbart Bastiats Einsicht die versteckten Kosten, die entstehen, wenn gesellschaftliche Ressourcen auf Zerstörung statt auf Schaffung ausgerichtet werden.

Da Washington im Namen der Kriegsführung immer mehr Kontrolle über die Wirtschaft ausübt und sich darauf vorbereitet, noch mehr Kriege zu führen, indem es zum Beispiel mit den offensichtlichen Vorteilen für amerikanische Unternehmen und Arbeitnehmer prahlt, die sich aus der Unterstützung der Kämpfe in der Ukraine, den Waffenverkäufen an Israel oder der zunehmenden Militarisierung der Straße von Taiwan ergeben, war es noch nie so wichtig wie heute, der staatstragenden Propaganda über den wirtschaftlichen Nutzen des Krieges entgegenzutreten.

Wie üblich ist keine solche Propaganda größer als die über den Zweiten Weltkrieg, der, wie jedes Kind mit guter Schulbildung weiß, die Weltwirtschaftskrise beendete und einen Wohlstand einleitete, wie ihn die Amerikaner seit einer Generation nicht mehr erlebt hatten.

Bei der gründlichen Entlarvung dieser müden Propaganda hat niemand mehr geleistet als der große Wirtschaftshistoriker Robert Higgs. Sein vor zwei Jahrzehnten veröffentlichtes Buch Depression, War, and Cold War: Challenging the Myths of Conflict and Prosperity (Depression, Krieg und Kalter Krieg: Die Mythen von Konflikt und Wohlstand in Frage stellen) ist nach wie vor eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die gefährlichen Befürworter eines weiteren verrückten Anfalls von fiskalischem Militarismus mit dem Argument bekämpfen wollen, dass „es beim ersten Mal so gut funktioniert hat“.

Higgs räumt mit dem Mythos auf, dass der Zweite Weltkrieg zu echtem wirtschaftlichen Wohlstand geführt hat. Er zeigt, dass die Kriegsproduktion zwar das Bruttoinlandsprodukt steigerte und die Arbeitslosigkeit verringerte, dass diese Kennzahlen aber nicht das tatsächliche wirtschaftliche Wohlergehen der Bevölkerung widerspiegeln. Die Kriegsanstrengungen lenkten die Ressourcen weg von Konsumgütern und hin zur militärischen Produktion, was zu weit verbreiteten Engpässen, Rationierungen und einem Rückgang des Lebensstandards der einfachen Amerikaner führte. Dieses Phänomen, das Higgs als „Kriegszeit-Wohlstand“ bezeichnet, war ein oberflächlicher und irreführender Hinweis auf wirtschaftliches Wachstum.

Higgs stellt auch die weit verbreitete Ansicht in Frage, dass die Staatsausgaben während des Krieges die Grundlage für den Aufschwung der US-Wirtschaft in der Nachkriegszeit bildeten. Er zeigt auf, dass der offensichtliche Aufschwung nicht auf die Wirtschaftspolitik während des Krieges zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf die robusten Investitionen und den Konsum des privaten Sektors, die auf das Ende des Krieges folgten. Als die Regierung schließlich ihre Eingriffe in die Wirtschaft zurückfuhr, konnte das private Unternehmertum florieren und nachhaltiges Wachstum und Wohlstand ankurbeln.

Ein wichtiger Aspekt von Higgs‘ Analyse liegt in seinem Fokus auf den Opportunitätskosten, ganz im Sinne von Bastiats Erkenntnissen. Er unterstreicht, dass die enormen Ressourcen, die in die Kriegsanstrengungen geflossen sind, eine monumentale Umleitung von Arbeit, Kapital und Rohstoffen darstellten, die in produktiven, Wohlstand schaffenden Aktivitäten hätten eingesetzt werden können. Die Kriegsanstrengungen waren alles andere als ein wirtschaftlicher Segen, sondern schränkten das Potenzial für zivilen Wohlstand massiv ein.

In seinem Artikel „Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940s“ liefert Higgs eine noch detailliertere Kritik. Er weist auf die Widersprüche hin, die bei der Messung des wirtschaftlichen Erfolgs anhand von Messgrößen wie dem BIP in Kriegszeiten bestehen. Der Bau von Panzern und Bomben zum Beispiel mag das BIP erhöhen, trägt aber nicht direkt zur Verbesserung des Lebensstandards bei. Stattdessen stellen sie Ressourcen dar, die auf eine Weise verbraucht werden, die der Gesellschaft keinen dauerhaften Nutzen bringt. Higgs‘ Arbeit fordert politische Entscheidungsträger und Historiker gleichermaßen auf, die konventionellen Weisheiten über Krieg und Wohlstand zu überdenken, und erinnert uns an die zerstörerischen Illusionen, die solchen Erzählungen innewohnen.

Während die US-Regierung ihren militärisch-industriellen Komplex unter dem Deckmantel der Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands weiter aufbläst, sind die Lehren von Denkern wie Bastiat, Angell und Higgs aktueller denn je. Krieg ist weit davon entfernt, ein Wachstumsmotor zu sein, und bleibt ein zerstörerisches Unternehmen, das Ressourcen verbraucht, die andernfalls dazu verwendet werden könnten, das Leben von Millionen von Menschen mit friedlichen und produktiven Mitteln zu verbessern. Der Glaube, dass Militärausgaben das wirtschaftliche Heil bringen, ist nicht nur illusorisch, sondern auch sehr gefährlich und bedroht sowohl die individuelle Freiheit als auch das wirtschaftliche Wohlergehen der Gesellschaft.