Der ‚andere‘ Reset in West- und Zentralasien

Ganz Zentralasien richtet sich neu auf die SOZ, die EAEU, Russland und China aus. Ersteres ist jetzt für die USA „verloren“, schreibt Alastair Crooke.

Der Schock über die Implosion Afghanistans – wie vom Winde verweht – und das verzweifelte Bemühen der USA, sich aus dem Land zurückzuziehen, während loyale einheimische Gefolgsleute und Gepäckstücke im Wert von Milliarden von Dollar auf dem Rollfeld zurückgelassen wurden, hat ein politisches Erdbeben ausgelöst, das sich in ganz Asien entfaltet. Der „Ground Zero“ (d.h. die USA) einer komplexen Netzwerkstruktur wurde aus alten und gefestigten Strukturen und Beziehungen herausgerissen.

In einem sehr realen Sinne war Washington der Knotenpunkt, und die Staaten – insbesondere die Golfstaaten – definierten sich mehr in Bezug auf den Knotenpunkt als untereinander. Nun stehen diese Beziehungen und die damit verbundenen Politiken, von denen viele darauf ausgerichtet waren, der Drehscheibe zu gefallen und von ihr begünstigt zu werden, vor einer radikalen Überprüfung.

Kürzlich warnte der kürzlich zurückgekehrte israelische Botschafter in Washington, Michael Oren (eine Ernennung Netanjahus), einen wichtigen israelischen Kommentator, Ben Caspit, im Hinblick auf Israels zukünftige Optionen, innezuhalten. Israel ist natürlich im Gegensatz zu anderen Staaten ein integraler Bestandteil der „Nabe“ und keine „Speiche“, wie andere Staaten, die über ein gewisses Maß an Spielraum verfügen, um ihre Netzwerkverbindungen neu zu ordnen. Israel hat jedoch nur nach außen projizierte Vektoren der Außenbeziehungen, die auf einem strengen Kalkül israelischer Interessen beruhen. Es hat keine Vorstellung von einem breiteren regionalen Interesse – nur sein eigenes.

Botschafter Oren gab Caspit diesen Rat: Bevor wir uns auf unsere israelischen Optionen festlegen, müssen wir sehen, wohin der Rückzug aus Afghanistan auch die USA führt. Wo wird er sein? Er wies darauf hin, dass die USA nach dem Fall von Saigon eine Reihe von diplomatischen Initiativen ergriffen hätten. Kann dies der Fall sein (wie die Wiederbelebung der regionalen Normalisierung mit Israel), oder werden die USA im Sumpf ihrer Spaltungen versinken?

Die heutigen Spaltungen sind viel umfassender – nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern auch sozial, moralisch, kulturell und rassisch: Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe und Transgender-Rechte spalten die Amerikaner. Sozialismus und Kapitalismus spalten die Amerikaner. Affirmative Action, Black Lives Matter, städtische Kriminalität, Waffengewalt und die kritische Rassentheorie spalten sie. Der Vorwurf des weißen Privilegs und der weißen Vorherrschaft sowie die Forderung, dass die Chancengleichheit der Gleichheit der Belohnung weichen muss, spaltet sie. Bei der COVID-19-Pandemie spaltet sie das Tragen von Masken und Impfvorschriften.

Nun, wenn es Zweifel darüber gab, wo die USA „stehen“, bedenken Sie dies: Der verblüffende Verrat Frankreichs durch die USA im Zusammenhang mit der überraschenden Bereitstellung von Atom-U-Boot-Technologie für Australien in letzter Minute signalisiert einen gewaltigen geopolitischen Wandel in der Strategie der USA. In seiner zunehmenden Konfrontation mit China hat ein rücksichtsloses Washington gezeigt, dass es jetzt nicht mehr auf Europa, sondern auf den indopazifischen Raum ankommt. Hier soll der neue Kalte Krieg ausgetragen werden.

Am Mittwochabend hielten Biden, der australische Premierminister und der britische Premierminister Johnson ein virtuelles trilaterales Gipfeltreffen ab, bei dem sie ein neues Abkommen mit dem Titel AUKUS bekräftigten – ein bahnbrechendes Versprechen, die militärische Zusammenarbeit zwischen den drei Verbündeten der Anglosphäre zu intensivieren und sie durch die gemeinsame Nutzung kritischer Technologien und Forschung noch enger zusammenzubringen. Ziel ist es, die Bemühungen um eine militärische Eindämmung Chinas zu intensivieren, auch wenn die drei Länder dies nicht direkt gesagt haben. Doch der U-Boot-Pakt brachte es mit sich, dass Canberra ein 43-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Frankreich über den Bau von 12 solchen U-Booten abrupt aufkündigte – ein Schritt, der bei hohen Beamten in Paris Empörung auslöste, die die USA des „Verrats“ beschuldigten.

Einige Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass die USA in den letzten Wochen ihr fortschrittlichstes Raketenabwehrsystem und die Patriot-Batterien aus Saudi-Arabien abgezogen haben – ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass Washington den Boden für ein Abkommen mit dem Iran bereitet. Doch nach der rücksichtslosen Abschiebung Frankreichs ist die Verlegung der Raketen aus Saudi-Arabien eher ein weiterer Schritt zur Verlagerung von Ressourcen in die so genannte „indopazifische“ Region. Dies ist der Schauplatz für den neuen Kalten Krieg. Wenn Frankreich keine Rolle mehr spielt, welchen Preis haben dann die Golfstaaten?

Allianzen, die noch vor einem Jahr in zeitloser Festigkeit gefestigt schienen, lösen sich auf und sind auf dem Weg zu neuen Rahmenbedingungen. Die Revolution in Afghanistan ist nur ein Rädchen in einem großen „Great Game“, das neu aufgesetzt wird. Afghanistan befindet sich in einer unbestimmten Metamorphose, aber der Iran begann seine strategische Neuausrichtung, als sein Nationales Sicherheitskomitee sich weigerte, den von der EU3 ausgearbeiteten Entwurf des JCPOA zu akzeptieren. Mit der Ankündigung, dass Präsident Raisi an der SOZ in Duschanbe teilnehmen wird, hat das Land einen weiteren großen Schritt nach vorn gemacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Iran als Ergebnis des Treffens in dieser Woche Vollmitglied der SOZ wird und schließlich einem Markt (der EAEU) beitritt, der 41 % der Weltbevölkerung und 23 % des globalen BIP repräsentiert. Auch Pakistan ist auf der Durchreise: Es lehnt jegliche US-Militärpräsenz auf seinem Territorium ab. Und der Libanon und Syrien nähern sich einander an und öffnen Risse in der amerikanischen „Belagerung“ dieser beiden Staaten.

Ganz Zentralasien richtet sich, kurz gesagt, auf die SCO, die EAEU, Russland und China aus. Erstere sind nun für die USA „verloren“. Und die Auswirkungen der tektonischen Verschiebung, die durch das US-Flughafengezerre ausgelöst wurde, sind in Abu Dhabi und Tel Aviv ebenso deutlich zu spüren wie in ganz Zentralasien.

David Hearst schreibt in Middle East Eye:

Zitat:

Beamte der VAE behaupten, dass sie eine „strategische Neubewertung“ der Außenpolitik vornehmen. Es beginnt mit Biden. Die VAE stellten zwei Merkmale ihrer veränderten Beziehungen zu Washington fest … Das erste war die konsequente Botschaft der neuen US-Regierung, die Spannungen im Nahen Osten zu „deeskalieren“. Der zweite Grund ist die schiere Unberechenbarkeit der US-Politik.

Abu Dhabi ist folglich nicht der einzige Unterzeichner des Abraham-Abkommens, der seine Zugehörigkeit zu einem pro-amerikanischen Block am Golf überdenkt. Ein Jahr nach der Unterzeichnung in Washington verlieren die Abraham-Vereinbarungen an Glanz …

Sie schienen einen Weg zu bieten, den Palästinakonflikt zu umgehen, ohne dass unangenehme, zeitraubende Dinge wie Verhandlungen, Wahlen oder Volksmandate notwendig wären. Die Abkommen waren eine von oben aufgezwungene Lösung – eine vollendete Tatsache, mit der die arabischen Massen leben mussten ….

Sie hatten jedoch zwei grundlegende Mängel. Erstens hingen sie von einzelnen Führern – nicht von Staaten – ab, die sich zunächst im Geheimen trafen und das Projekt vorantrieben. Das bedeutet, dass das Projekt selbst an Unterstützung und Schwung verlor, als zwei wichtige Akteure von der Bildfläche verschwanden – Trump und der ehemalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

Das andere Problem war, dass es nur um die Beziehungen zwischen den regionalen Staaten und den USA ging. Das Motiv der VAE für ihre Annäherung an Israel war die Festigung ihrer Beziehungen zu Washington. Die Anerkennung Israels war immer ein Mittel zum Zweck, nicht das Ziel an sich….

Verbunden damit ist eine nüchterne Einschätzung dessen, was die VAE tatsächlich erreicht haben. Ihre Interventionen haben tatsächlich die Muslimbruderschaft als politische Kraft in Ägypten, Tunesien, Jemen, Syrien und teilweise in Libyen zurückgedrängt. Aber der Preis für den säkularen Dschihad der VAE ist enorm.

Drei dieser Länder liegen in rauchenden Trümmern, und die beiden anderen, Ägypten und Tunesien, sind fast bankrott. Was hat MBZ für die Milliarden von Dollar gewonnen, die er in den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi investiert hat?

Die neue Politik besteht also offensichtlich darin, Einfluss durch wirtschaftliche Zusammenarbeit statt durch militärische Intervention und politischen Wettbewerb zu gewinnen.

Für Israel ist das Problem noch akuter, wie der ehemalige Botschafter Michael Oren dargelegt hat:

Zitat:

Die neue israelische Regierung ist mit dieser nuklearen Bedrohung [durch den Iran] konfrontiert. In fünf Jahren wird es noch schlimmer sein: Das iranische Programm wird weiter fortgeschritten sein. [Dieser Konflikt] wird irgendwann kommen, da bin ich mir absolut sicher, also ziehe ich es vor, dass es jetzt passiert und nicht erst in 5 Jahren – wenn es für Israel schwieriger sein wird, darauf zu reagieren … Die neue israelische Regierung sollte ihre Argumente darlegen, warum Israel nicht mit dem Iran koexistieren kann [und sogar den ‚Schwellenstatus‘ erreicht]. Israels Fähigkeit, auf Bedrohungen zu reagieren, wird stark beeinträchtigt werden – wenn wir [selbst den ‚Schwellenwert‘] ständig vor Augen haben. Es wird unmöglich werden zu handeln.

Ein anderer angesehener israelischer Kommentator, Amos Gilad – ein ehemaliger hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter – bemerkte letzte Woche in Yedioth Ahoronot ebenfalls, dass:

Zitat:

Wenn die USA ihre Bemühungen darauf konzentrieren, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, könnte der Iran zu dem Schluss kommen, dass er als nuklearer Schwellenstaat nicht das Ziel einer militärischen Vergeltung sein wird. Und wenn Sanktionen gegen ihn verhängt werden, kann er andere Weltmächte wie China und Russland um Hilfe bitten. Wenn der Iran zu dem Schluss kommt, dass es keinen Sinn hat, echte Atomwaffen zu entwickeln, weil dies zu einem Frontalzusammenstoß mit den USA und dem Westen führen könnte, und dennoch ein nuklearer Schwellenstaat wird, dürfte die Herausforderung für Israel besonders schwierig sein.

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte letzte Woche in einem Interview mit Foreign Policy, dass Israel bereit wäre, eine Rückkehr zu einem von den USA ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran zu akzeptieren – aber israelische Beamte drängen Washington auch, eine ernsthafte „Machtdemonstration“ vorzubereiten, sollten die Verhandlungen mit Teheran scheitern. Gantz fügte hinzu, dass Israel einen „tragfähigen Plan B“ unter Führung der USA sehen möchte, der umfassenden wirtschaftlichen Druck auf den Iran beinhaltet, falls die Gespräche scheitern. Und er verwies auf Israels eigenen „Plan C“, der militärische Maßnahmen beinhalten würde. Er sei skeptisch, dass die Diplomatie die Fortschritte des Irans erfolgreich umkehren könne. Und er skizzierte, was Israel als „realisierbaren“ Alternativplan ansehen würde: politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Teheran durch die USA, Europa, Russland und – vor allem – China:

Wir müssen auch China mit einbeziehen, Asien muss eine Rolle spielen, sagte Gantz und verwies auf die wichtigen Handelsbeziehungen zwischen dem Iran und asiatischen Ländern. „Israel ist nicht in der Lage, einen echten Plan B anzuführen, wir können kein internationales Wirtschaftssanktionssystem aufstellen. Dies muss von den USA angeführt werden.

Gantz schätzte, dass der Iran zwei bis drei Monate davon entfernt sei, das Material und die Fähigkeiten zur Herstellung einer Atombombe zu besitzen (dies wurde im Laufe der Jahre immer wieder behauptet, aber es kann gut sein, dass der Iran dieses Mal nahe an der Schwelle ist. Wir wissen es nicht).

Gantz‘ A-C-Pläne suggerieren ein Israel, das auf der Murmel des Fischhändlers herumtaumelt und einen Weg zurück zum lebenserhaltenden Wasser sucht. Das ist jedoch nur Rhetorik. Israel wird eine iranische Rückkehr zum JCPOA nicht akzeptieren, ohne dass alle Fortschritte bei den Zentrifugen und die Anreicherung von 60 % rückgängig gemacht werden. Plan ‚B‘ ist ein Hirngespinst: Russland und China werden einen Iran, der kurz vor dem Beitritt zur SOZ steht, nicht mit Sanktionen belegen.

Zu Plan C“ äußerte sich Yossi Melman, ein angesehener israelischer Sicherheitsexperte, wie folgt: