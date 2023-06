von C.J. Hopkins

Hereinspaziert, Hereinspaziert! Der Anti-Antisemitismus Zirkus ist in der Stadt! Richtig gehört, Leute, es ist jedermanns Lieblings-Slapstick-Revue (wenn auch ungewollt) und wir präsentieren ein Allstar-Aufgebot aus aberwitzigen Propagandisten, urkomischen Medienclowns, brabbelnden britischen Labour-Abgeordneten, dem singenden und tanzenden Berliner Polizeipräsidium und anderen kasperhaften Anti-Antisemiten! Schnappt euch das Popcorn, lehnt euch zurück und schaut zu, wie sie niederträchtige „Holocaust-Relativierer“ jagen, gemeine Kritiker des israelischen Staates, und all jene, die jemals das Wort „Globalisierung“ in den Mund genommen haben. Das wird sicher ein lustiges Vergnügen werden!

Aber im Ernst, Leute, das ist kein Scherz. Wir befinden uns in einem echten antisemitischen Ausnahmezustand! In ganz Westeuropa, Israel, Großbritannien und den Küstenregionen der USA wurde die Antisemitismus-Warnstufe auf ORANGE erhöht! Laut „anonymen Geheimdienstquellen“ sind knallharte Antisemitismus-Kommandos auf dem Weg nach Torquay in Südengland, wo sich Gerüchten zufolge Roger Waters, John Cleese, Mel Brooks und andere berüchtigte Antisemiten in einem schäbigen Hotel am Meer versammelt haben und eine Art hasserfüllten „Naziverherrlichungswettbewerb“ veranstalten.

Roger hat derzeit die Führung inne. Nach seinen jüngsten Auftritten in Berlin hat die Polizei eine offizielle Strafuntersuchung wegen seiner … nun ja, wegen seiner Kleidung eingeleitet.

„Wir ermitteln wegen des Verdachts der Volksverhetzung“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber der AFP. Das ist kein Scherz. Der offizielle Grund für diese Ermittlungen ist das „Diktator“-Kostüm, das Roger Waters seit über 40 Jahren bei seinen Auftritten trägt. Sie werden sich an dieses Kostüm aus dem Album The Wall erinnern …

… und an den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1982.

Sie denken wahrscheinlich immer noch, ich mache Witze. Das ist nicht der Fall. Die Berliner Polizei hat nämlich eine offizielle Untersuchung eingeleitet. „Es wurde eine Untersuchung wegen der bei den Konzerten am 17. und 18. Mai getragenen Kostüme eingeleitet“, sagte der Berliner Polizeisprecher Martin Halweg dem Guardian. „Der Kontext der getragenen Kleidung ist geeignet, die Gewalt- und Willkürherrschaft des Naziregimes in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise zu billigen, zu verherrlichen oder zu rechtfertigen und damit den öffentlichen Frieden zu stören“, so Polizeisprecher Halweg (der diesen Satz mit dem stereotypen übertriebenen „bösen deutschen“ Akzent vortrug).

Der Wettbewerb zur Verherrlichung des Nationalsozialismus hat jedoch gerade erst begonnen, so dass ein Sieg von Roger Waters keineswegs sicher ist. Berichten zufolge hat John Cleese den klassischen „Basil Fawlty Stechschritt“ gemacht und macht dem alten Rog einen Strich durch die Rechnung!

Und trotz der Tatsache, dass er derzeit nur an dritter Stelle liegt, würde nur ein Narr Mel Brooks abschreiben, wenn es darum geht, Nazis zu glorifizieren und die Würde der Opfer des Holocaust zu verletzen.

Aber der unterhaltsamste Teil des Anti-Antisemitismus-Zirkus war das Theater der schamlosen Propagandisten, Politiker, Medienclowns und irgendwelcher ewig erzürnter Personen, die sich in ihrem Bemühen, Roger Waters zu dämonisieren, selbst komplett zum Kasper gemacht haben. Hier sind einige Beispiele, Kommentar unnötig.

Deborah E. Lipstadt, die US-Sonderbotschafterin zur Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus:

„Ich stimme voll und ganz mit der @EUAntisemitism-Verurteilung von Roger Waters und seiner widerlichen Holocaust-Verzerrung überein.“

Christian Wakeford, Labour MP:

„Roger Waters hat eine lange Historie aus üblen Angriffen gegen jüdische Menschen. Seine jüngsten Shows in Berlin zeigen, warum er in Manchester nicht willkommen sein sollte.

Mein Brief an die AO Arena fasst zusammen, warum sein Konzert im nächsten Monat nicht stattfinden sollte.“

StopAntisemitism, eine „amerikanische non-profit watchdog Organisation“…

„Gute Neuigkeiten! Die Polizei Berlin hat eine Strafuntersuchung gegen Roger Waters eingeleitet, nachdem er sich in seinem Konzert wie ein Nazi SS kleidete, mit einer Waffe in der Hand und den Mord an Anne Frank verleumdet hat.“

…. und es gibt eine „Community Note“ für Twitter-Leser:

„Roger Waters spielt einen Pink Floyd Charakter, einen Rockstar, der zu viele Drogen nimmt, verrückt wird und halluziniert, dass er ein Diktator auf einer faschistischen Versammlung ist, und dass das Publikum sein Unterstützer ist…“

Arsen Ostrovsky, CEO des International Legal Forum:

„Wow, das Video des Antisemiten Roger Waters, der beim Konzert in Berlin einen Nazi imitiert, wurde 11,5 Millionen mal angesehen!“

Sergiy Kyslytsya, permanenter Gesandter der Ukraine bei den Vereinten Nationen:

„Deutsche Behörden haben eine Untersuchung gegen Roger Waters eingeleitet, ein Gründungsmitglied von Pink Floyd & ein Putin-Verehrer, der während eines Konzerts in der deutschen Hauptstadt einen langen schwarzen Mantel im Nazistil mit einem roten Armband trug und so tat, als würde er eine falsches Gewehr abfeuern.“

Und dann ist da noch die Propaganda der Konzernmedien:

Und zum Schluss noch die Stellungnahme von Roger Waters:

„Eine Stellungnahme von Roger Waters über die Kontroverse wegen des Konzerts in Berlin

Meine jüngste Performance in Berlin hat böswillige Angriffe jener hervorgerufen, die mich verleumden und zum Schweigen bringen wollen, weil sie nicht mit meinen politischen Ansichten und moralischen Prinzipien einverstanden sind.

Jene Elemente meiner Performance, die in Frage gestellt wurden, sind ganz eindeutig Äußerungen gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Scheinheiligkeit in jeder Form. Die Versuche, diese Äußerungen als etwas anderes darzustellen, sind hinterhältig und politisch motiviert. Die Darstellung eines verstörten faschistischen Demagogen war Teil meiner Show seit Pink Floyds „The Wall“ 1980.

Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich gegen Autoritarismus und Unterdrückung auszusprechen, wo immer ich es sehe. Als Kind nach dem Krieg wurde der Name Anne Frank in meinem Haus oft erwähnt, sie wurde eine Erinnerung daran was passiert, wenn dem Faschismus nicht Einhalt geboten wird. Meine Eltern haben im 2. Weltkrieg die Nazis bekämpft, und mein Vater zahlte den höchsten Preis.

Ungeachtete der Konsequenzen der Angriffe gegen mich, werde ich weiterhin Ungerechtigkeit und alle Jene verurteilen, die sie begehen.“

OK, jener Teil von dem ganzen, der nicht so wahnsinnig lustig ist, und der mich dazu gezwungen hat, ein paar Stunden an einem Sonntag damit zu verbringen, diese Kolumne zu verfassen, während ich an meinem wissenschaftsleugnenden Verschwörungstheoretiker-Roman hätte arbeiten oder meiner Frau hätte helfen sollen, ein paar Jalousien zu installieren, ist der Teil, über den ich den größten Teil der letzten sieben Jahre immer wieder gesprochen habe.

Trotz des gegenteiligen Anscheins sind die Leute, die Roger Waters verteufeln, keine Idioten. Sie sind Lügner. Sie wissen genau, was sie tun. Sie wissen, dass Roger Waters kein Antisemit ist. Sie kennen The Wall und seine anderen Werke. Sie sind nicht unwissend. Sie sind Propagandisten. Verleumdungskünstler. Sie sind Teil eines dezentralisierten, supranationalen Netzwerks aus globalen Unternehmen, Regierungen, Banken, Geheimdiensten, militärischen Auftragnehmern, Medien, nichtstaatlichen Regierungsorganisationen (NGOs) und so weiter, das ich „GloboCap“ nenne. Und je länger wir so tun, als ob sie nur Idioten wären, desto fester wird ihr Griff um unsere Kehle werden.

Und nein, „GloboCap“ ist kein Code für „die Juden“. Globaler Kapitalismus ist globaler Kapitalismus. Wenn Sie ernsthaft glauben, dass die zahlreichen Elemente des globalen Kapitalismus, das Bankwesen, die Medien, das US-Militär und die Geheimdienste der meisten westlichen Länder von „den Juden“ kontrolliert werden, sind Sie ein echter Antisemit, ganz zu schweigen von einem echten Idioten.

Und das ist der andere Teil dieser Sache, die nicht so lustig ist.

Ja, es gibt tatsächlich Antisemiten, und indem sie mit falschen Anschuldigungen des Antisemitismus um sich werfen, haben die global-kapitalistischen herrschenden Klassen und ihre Propagandisten den Begriff praktisch bedeutungslos gemacht, und, noch schlimmer als bedeutungslos, sie haben ihn zu einem Witz gemacht. In Anbetracht der Schrecken des Holocaust und der Geschichte Nazideutschlands war dies eine beachtliche Leistung. Tatsächliche Antisemiten, Neonazis und andere schleimige, niederträchtige Fanatiker könnten über diese Entwicklung nicht glücklicher sein. Zuzusehen, wie sich ihre Gegner als totale Heuchler entlarven, die jeden im Handumdrehen als „Antisemiten“ beschimpfen und „die Würde der Opfer des Holocaust“ als Vorwand nutzen, um nicht nur politische Aktivisten und Kommentatoren, sondern auch Musiker, Autoren und andere Künstler sowie ganz normale, nicht-öffentliche Menschen im Internet zu schikanieren, zu dämonisieren und zu zensieren, ist wie Hitlers Geburtstag, der Jahrestag der Kristallnacht und Nazi-Weihnachten in einem.

Oder, ich weiß nicht, vielleicht war das der Sinn der Sache. Schließlich sind die Neonazis doch die Guten, oder? Ich meine, solange sie für uns gegen die Russen kämpfen und nicht diese bösen Palästinenser unterstützen, oder den Staat Israel oder die Bundesrepublik Deutschland oder den globalen Kapitalismus kritisieren oder Covid leugnen oder „die Würde seiner Opfer in einer Weise verletzen, die den öffentlichen Frieden stört“ oder … egal. Ich glaube, ich komme wieder durcheinander und „relativiere den Holocaust“ oder „delegitimiere den Staat in einer Weise, die die Sicherheit gefährdet“ oder etwas, das die Deutschen auf mich hetzen könnte.

Wie auch immer, zurück zum Anti-Antisemitismus-Zirkus! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich setze auf Mel!